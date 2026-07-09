Mehr Live-Feeling im DJ-Set: Drum-Machine richtig einbinden

Auch wenn man als DJ in der Booth schon genug zu tun hat, so sind es die kleinen Extras, die das Set herausstechen lassen. Da die Grenzen heute zwischen einem DJ-Set und einem Live-Set immer mehr verschwinden, möchten wir euch heute zeigen, wie ihr eine Drum-Machine in euer DJ-Set mit aufnehmen könnt, um einer Performance das gewisse Etwas zu geben.

Nachdem wir euch schon aufgezeigt hatten, an welchen Stellen der Einsatz einer Drum-Machine viel Wirkung erzeugt, möchten wir euch jetzt am Beispiel der Roland TR-8S aufzeigen, wie die technische Umsetzung der Integration abläuft.

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Kurz & knapp Worum geht es? Der Workshop zeigt, wie eine Drum-Machine technisch in ein DJ-Setup eingebunden wird. Setup: Benötigt werden Drum-Machine, freier Mixer-Kanal, passende Audiokabel und je nach Sync-Art USB oder MIDI.

Benötigt werden Drum-Machine, freier Mixer-Kanal, passende Audiokabel und je nach Sync-Art USB oder MIDI. Pegel: Gain, EQ und Vorhören sind entscheidend, damit das zusätzliche Signal den Mix nicht überlädt.

Gain, EQ und Vorhören sind entscheidend, damit das zusätzliche Signal den Mix nicht überlädt. Sync: Die Synchronisation gelingt manuell per Gehör, per Nudge oder stabiler über USB oder MIDI.

Die Synchronisation gelingt manuell per Gehör, per Nudge oder stabiler über USB oder MIDI. Software: Traktor Pro, VirtualDJ, Serato DJ Pro und djay Pro bieten unterschiedliche Wege zur Einbindung.

Traktor Pro, VirtualDJ, Serato DJ Pro und djay Pro bieten unterschiedliche Wege zur Einbindung. Praxis: Einfache Patterns, vorsichtiger Bassbereich und ein kurzer Vorab-Check machen die Drum-Machine zum kontrollierbaren Extra.

Was ihr für die Integration einer Drum-Machine in euer DJ-Setup benötigt

Bevor wir in die einzelnen Synchronisationsmöglichkeiten einsteigen, lohnt sich ein kurzer Blick auf das benötigte Setup. Für die Integration einer Drum-Machine braucht ihr neben der Drum-Machine selbst einen freien Kanal am DJ-Mixer, damit ihr weiterhin mit zwei Decks klassisch arbeiten könnt. Praktisch ist also ein Mixer mit mindestens drei Kanälen.

Die gängigen Club-Mixer verfügen aber standardmäßig meist über mindestens vier Kanäle, sodass dies kein Hindernis darstellen sollte. Dazu kommt ein passendes Audiokabel, im Fall der Roland TR-8S beispielsweise ein Kabel von 6,3 mm Klinke auf Cinch, sofern der Mixer über klassische Line-Eingänge verfügt. Für die Synchronisation benötigt ihr je nach Setup zusätzlich ein USB- oder MIDI-Kabel. Wichtig ist außerdem, dass der Kanal der Drum-Machine über Gain, EQ und Kopfhörer-Vorhörfunktion kontrolliert werden kann, damit sich das Signal gut in den Mix einarbeiten lässt.

Pegel, EQ und Vorhören

Genauso wichtig wie die korrekte Verkabelung ist das richtige Einpegeln. Eine Drum-Machine kann im DJ-Mix sehr schnell zu dominant wirken, vor allem wenn Kick-Drums oder tiefe Toms zusätzlich zu einem bereits laufenden Track gespielt werden. Deshalb sollte der Kanal der Drum-Machine zuerst im Kopfhörer vorgehört und sauber eingepegelt werden. Der Gain sollte nicht zu hoch eingestellt sein, damit bei mehreren aktiven Sounds noch genügend Headroom bleibt und wie immer gilt es Peaks im roten Bereich vollends zu vermeiden.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, vor dem Auftritt einen Soundcheck zu machen, solltet ihr dies bei einem Setup mit externer Drum-Machine wahrnehmen. Dort könnt ihr in Ruhe prüfen, ob sich das zusätzliche Signal im Mix von der Lautstärke her sauber einfügt.

Im Set selbst empfiehlt es sich, nicht direkt mit einer zusätzlichen Kick zu starten, sondern mit HiHats, Claps, Rides oder leichten Percussion-Elementen. Diese lassen sich meist einfacher in einen laufenden Track einfügen, ohne dass sich der Bassbereich überlagert. Arbeitet man doch mit einer Kick, sollte man den Low-EQ besonders vorsichtig einsetzen und prüfen, ob sich die Kick der Drum-Machine mit der Kick des Tracks gegenseitig stört. Im Zweifel ist weniger hier deutlich mehr.

Synchronisation der Drum-Machine

Wie auch bei euren Übergängen ist es natürlich wichtig, dass auch die Drum-Machine synchron zu euren Songs läuft. Dafür haben wir je nach Endgerät, DJ-Setup oder Software verschiedene Möglichkeiten, die wir euch aufzeigen möchten.

Einerseits besteht die Möglichkeit, eure Drum-Machine klassisch über euer Gehör mit dem laufenden Track zu synchronisieren, wie ihr es auch mit dem nächsten Track im DJ-Set machen würdet. Dafür muss lediglich die BPM auf der Drum-Machine mit der Geschwindigkeit eures Tracks angeglichen werden und ihr müsst passend zum Takt Play drücken. Im Idealfall läuft eure Drum-Machine dann bereits synchron zum Rest.

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In der Praxis machen aber auch ein paar Millisekunden Offbeat auch nach kurzer Zeit bereits viel aus und die beiden Tonspuren driften vom Takt her immer weiter auseinander. In diesem Fall müsst ihr nachhelfen.

Nudge-Funktion mit der Roland TR-8S

In unserem Beispiel mit einer Roland TR-8S können wir dafür mit der Shift-Belegung der Buttons Copy und Utility die Möglichkeit das Signal der Drum-Machine in die gewünschte Richtung zu nudgen. Da die Haptik und Empfindlichkeit hier vom Gefühl anders als an einem sich bewegenden Plattenspieler oder dem Jogwheel eines Multimedia-Players ist, sollte man dies in Ruhe üben. Nach einer Eingewöhnungsphase ist dies aber schnell gelernt und ihr könnt an eurer Audioquelle den Takt angleichen.

Angleichen wie im DJ-Set

Auch wenn eure Drum-Machine keine Nudge-Funktion besitzt, könnt ihr diese dennoch problemlos händisch synchronisieren. Denn das Tempo kann auch bei anderen Modellen ohne Probleme fest eingestellt werden, sodass nur der Takt angeglichen werden muss. Dies geschieht dann aber nicht an der Drum-Machine, sondern am Plattenspieler oder Multimedia-Player.

Das erfordert allerdings auch etwas Übung, da man gewohnt ist, den noch stummgeschalteten Track zu synchronisieren und nicht einen aktiv laufenden Song an einen stummgeschalteten Kanal anpasst. Zudem sollte man beim Angleichen mit dem bereits laufenden Song darauf achten, nicht zu extrem am Jogwheel zu drehen, da das Publikum diese kurzzeitige Tempoänderung hören kann.

Sollte man sich daran nicht gewöhnen, besteht auch noch die Möglichkeit, Taktungenauigkeiten über das kurzzeitige Verstellen des Tempos auszugleichen. Falls die Drum-Machine vom Takt hinterherhängt, würde man so das Tempo einfach kurz ein paar BPM schneller einstellen, damit der Takt wieder angeglichen wird und dann zum Tempo des laufenden Songs zurückkehren. Das ist zwar umsetzbar, jedoch würden wir die anderen beiden Arten deutlich eher empfehlen.

Das Synchronisieren mit einer DJ-Software

Solltet ihr mit einer DJ-Software wie Traktor Pro oder Serato DJ Pro auflegen, kann die Drum-Machine jedoch auch anders synchronisiert werden.

Native Instruments Traktor Pro 4

Im Fall von Traktor Pro 4 geht dies einfach und zuverlässig. Traktor muss schlichtweg ein MIDI-Signal senden. Dafür müsst ihr in die Einstellungen und auf „Controller Management“ gehen und als Device „Generic MIDI“ auswählen.

Der Input kann frei gelassen werden, lediglich der Output ist entscheidend. Hier könnt ihr „Traktor Pro 4 Virtual Output“ auswählen.

In früheren Versionen von Traktor gab es alternativ zu einer der beiden Effektsektionen auch einen Abschnitt für die MIDI-Clock. Dies ist unter Traktor Pro 4 etwas anders.

In den Einstellungen müsst ihr auf den Reiter „External Sync“ und hier ein Häkchen bei „Enable MIDI Clock“ setzen.

Im Anschluss wird euch im linken Effekt-Rack ein Play/Pause-Button sowie ein Sync-Button angezeigt. Die Roland TR-8S schließen wir über USB an den Rechner und wählen in den Einstellungen der Drum-Machine unter dem Punkt Sync „USB“ aus.

Für alle, die einen DJ-Controller oder eine passende Soundkarte mit MIDI-Ports haben, ist der Anschluss statt USB- auch mit einem MIDI-Kabel möglich.

Vorteilhaft an diesem Setup ist, dass die Drum-Machine sofort bei Veränderungen des Abspieltempos nachzieht. Sollte die Drum-Machine vom Tempo her mal leicht asynchron laufen, bedarf es nur des schnellen, erneuten Klicks auf den Sync-Button und schon sollte alles wieder problemlos laufen. Sollte es generelle Probleme geben, verfügt die MIDI-Clock-Sektion in Traktor über einen Offset-Parameter, bei dem man im Millisekunden-Intervall bei Bedarf nachjustieren kann. An der Roland TR-8S müsst ihr im Utility-Menü unter dem Punkt Sync dann natürlich auf MIDI wechseln.

Die Verwendung mit VirtualDJ

Auch mit einer gratis DJ-Software wie VirtualDJ könnt ihr problemlos eine Drum-Machine mit einbinden. Das geht seitens der Roland TR-8S auch über die Verbindung via USB. Softwareseitig geht ihr in den Einstellungen von VirtualDJ lediglich in den Tab-Controller. In der Leiste oben sollte nun das angeschlossene Gerät angezeigt werden und mit einem Rechtsklick können wir „MIDI-Clock-Ausgang“ auswählen. Schon läuft die Drum-Machine synchron, sobald man ein Track-Deck startet.

Algoriddim djay Pro

Lediglich die beliebte DJ-Software djay Pro bietet aktuell noch nicht die Möglichkeit, direkt ein MIDI-Signal zu senden. Wer diese Software nutzt, muss einen Umweg über Ableton gehen, denn djay Pro unterstützt das Ableton-Link-Protokoll.

Nachdem ihr djay Pro und Ableton Live gestartet habt, müsst ihr in djay Pro auf das Poti für den Master-Out klicken. Im Dropdown-Menü könnt ihr dann Ableton Link aktivieren.

In Ableton könnt ihr einfach oben in der Leiste auf „Link“ klicken. Schon sollten beide Softwares miteinander kommunizieren. Damit auch der Takt korrekt synchronisiert wird, ist es wichtig, dass ihr in den Einstellungen von djay Pro im Reiter „Allgemein“ beim Synchronisationstyp BPM und Beats auswählt. Ableton Link kann dann ein MIDI-Signal zum Starten und Stoppen eurer über USB angeschlossene Roland TR-8S senden.

Serato X Roland TR-Sync

Für Nutzer von Serato DJ Pro gibt es den Serato X Roland TR-Sync. Wie dies funktioniert, findet ihr in diesem Artikel ausfürlich beschrieben. Kurz gesagt, funktioniert dies aber auch einfach über ein USB-Kabel in Kombination mit den richtigen Einstellungen innerhalb der Software.

Wie funktioniert das Ganze in der Praxis?

Zum Testen startet ihr zunächst einen Track auf Deck A und stellt die Drum-Machine auf das gleiche Tempo. Anschließend hört ihr die Drum-Machine nur über den Kopfhörer vor und lasst ein einfaches Pattern über mehrere Takte mitlaufen. Achtet darauf, ob das Pattern sauber auf dem Beat liegenbleibt oder langsam driftet. Bei manueller Synchronisation könnt ihr mit Nudge oder kleinen Tempoanpassungen nachhelfen. Bei USB- oder MIDI-Sync reicht meist ein erneutes Auslösen der Sync-Funktion.

Erst wenn Timing und Pegel stimmen, fahrt ihr den Kanal-Fader langsam hoch. So merkt ihr sofort, ob sich das Pattern musikalisch einfügt oder ob EQ, Lautstärke oder Sound-Auswahl angepasst werden müssen. Genau dieser kurze Check entscheidet in der Praxis darüber, ob die Drum-Machine wie ein musikalisches Extra wirkt oder den Mix unnötig überlädt.