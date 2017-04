Workshop: Gehörschutz für DJs/Musiker

Alle mal zuhören! Wer kann denn überhaupt noch? So ernst das Thema ist, so viele flache Witze wären dabei auf Lager.

In der Tat aber ist die Sache ernster als man denkt und das merkt man, je älter man wird. Vor einigen Jahren noch saß man bei älteren Freunden im Studio und fand es total toll, wenn es alles richtig gerummst hat. Gut, man saß circa einen Meter hinter ihnen, weil man den Schallpegel nicht ertragen konnte und so langsam realisiert man auch warum: Die Jungs sitzen einfach schon sehr lange so weit vorne.

Will man da hin? Nein, ich zumindest nicht. Ich möchte auch, wenn ich nach einer langen Clubnacht ans Tageslicht gehe, die Vögel hören und nicht nur ein Brummen und Pfeifen. Ich möchte meine Ruhe, gleichzeitig Musik genießen können.

Dazu gibt es nur zwei Möglichkeiten:

1. Ich bleibe zuhause und höre leise auf meiner Stereoanlage Musik.

2. Ich gehe in Clubs und auf Konzerte, beuge aber vor.

Nun, wir als DJs, zumindest die, die regelmäßig am Clubleben teilnehmen, um dort zu arbeiten, haben kaum eine andere Wahl, man muss da durch. Häufig weniger witzig als man denkt, ist die Zeit, die man selbst im Club verbringt, häufig in der Nacht ähnlich der des Gastes. Das Ganze gern mehrfach am Wochenende und da es den eigenen Geldbeutel nicht strapaziert, auch gern mehrmals im Monat.

Das summiert sich auf und ohne mosern zu wollen, irgendwann wird es wirklich eine Belastung.

Noch schlimmer, während der Gast sich seine Position im Club aussuchen kann, ist man als DJ über die gesamte Zeit des Sets dem ausgeliefert, was das Monitoring bietet und das ist häufig nicht wirklich beglückend. Falsch aufgestellte Monitore, die einem von unten in die Ohren schreien, zu weit entfernt oder hinter einem platziert sind, was unweigerlich dazu führt, dass man unter dem Maximal-Pegel nichts wahrnimmt, auf Maximal-Pegel sich aber mit Mitten und Höhen die Ohren zerschießt oder einfach nur ein Monitor auf einer Seite – alles erlebt, alles gehasst. Aber man muss da durch im Regelfall.

Wenn es nun, überspitzt ausgedrückt, alles so schrecklich ist, warum tragen dann so wenig DJ-Kollegen einen Gehörschutz?

Nun, es ist also wirklich eine gute Frage und die gebe ich gerne einmal in die Runde? Wer nutzt einen Gehörschutz? Wer nicht? Warum? Wie sind eure Erfahrungen? Ich bin gespannt.

Wenn ich ein wenig nachdenke, fallen mir wenige ein. Richie Hawtin wäre einer, die Jungs der „Keinemusik“-Crew aus Berlin wie Adam Port oder &me, die man niemals ohne sieht. Sicherlich fallen mir noch 2-3 mehr unbekanntere Acts ein, dann aber wird es schon knapp. Eigentlich traurig, geht es doch um ein Sinnesorgan, das für den Musiker das Wichtigste sein sollte, genau jenes, mit dem er in Kombination mit seinen Fähigkeiten sein Geld verdient.

Für mich stellt sich die Frage: Warum? Ein Gehörschutz ist keine große Investition, bringt jedoch große Wirkung. Gleichzeitig sind die Folgen von hohen Schallpegeln doch jedem bewusst, zumindest die eine – einige andere vielleicht nicht so.

Zeit genug, dazu einmal ein paar Gedanken in den Raum zu werfen und einige Hintergründe zu beleuchten.

Wohlgemerkt, ich möchte dabei nicht explizit darauf eingehen, wie das Gehör funktioniert oder ab wann welcher Schallpegel in wie weit schädlich ist, lediglich ein paar Erfahrungen weitergeben von jemandem, der schon lange einen Gehörschutz hat und diesen sehr liebt, gleichzeitig den Weg ebnen, dass sich vielleicht doch der ein oder andere für eine Investition entscheidet und sich damit etwas Gutes tut.