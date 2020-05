Gitarre Workshop: Die besten Gitarrensoli 2: „Beat it“

Die besten Gitarrensoli der Rockgeschichte - LEARN FROM THE BEST!

Eddie van Halen konnte nicht ahnen, dass ein nächtlicher Anruf im Jahr 1982 dazu führen würde, dass sein geniales Gitarrenspiel auf dem erfolgreichsten Album aller Zeiten verewigt wird. Der nächtliche Störenfried war kein Geringerer als Quincy Jones, der gerade mit Michael Jackson an dessen Album „Thriller“ arbeitete. Eddie wollte das zunächst nicht glauben und war kurz davor, das Gespräch entnervt zu beenden. Jones blieb hartnäckig und überzeugte Eddie schließlich, ein Solo zum Stück „Beat it“ beizusteuern…einer für damalige Michael Jackson-Verhältnisse ungewöhnlich rockigen Nummer.

Gesagt – getan: Am folgenden Tag schnappte sich Eddie seine Gitarre sowie ein paar Dosen Bier und fuhr zu Quincy Jones‘ Studio, um sein Gitarrensolo aufzunehmen. Er spielte zwei Soli ein – das Ganze dauerte nur eine halbe Stunde. Vorher bestand er aber noch darauf, den Ablauf bzw. einige Parts des Songs zu ändern. Michael Jackson und Quincy Jones waren begeistert! Angeblich bekam Eddie van Halen als „Gage“ für seinen solistischen Beitrag zwei Sixpacks Bier – aber wohl nur aus Anerkennung – denn er wollte kein Geld für seine Arbeit haben.

Michael Jacksons Album „Thriller“ brach nach seiner Veröffentlichung Ende 1982 sämtliche Rekorde und verhinderte sogar, dass Van Halens im Januar 1984 veröffentlichter Megaseller „1984“ die Spitze der Billboard-Charts erreichte. Eddie van Halens Bandkollegen waren natürlich nicht gerade begeistert, als sie herausfanden, dass der Gitarrist daran nicht ganz unschuldig war. In diversen Interviews sagte Eddie dazu: „Ihr ward nicht in der Stadt…und ich dachte, es würde sowieso keiner merken, dass ich das Solo gespielt habe.“

Weit gefehlt, würde ich sagen!

WICHTIG : Die Gitarre wird bei diesem Solo einen Halbton tiefer gestimmt! Das Tuning ab der tiefen E-Saite lautet dann: Eb Ab Db Gb Bb Eb.

Dann sehen wir uns das Solo mal genauer an:

„Beat it“ Gitarrensolo – TECHNIK

Das nur ca. 20 Sekunden dauernde Gitarrensolo von Eddie van Halen in Michael Jacksons Song „Beat it“, enthält so ziemlich alle Elemente, die aufzeigen, warum er als einer der besten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten bezeichnet wird. Neben seiner „Trademark“-Technik, dem Tapping, finden wir in diesem Solo furioses Legato-Spiel, Oberton-Tapping, Phrasierung mit dem Vibratohebel sowie pfeilschnelles Tremolo-Picking. Neben all der technischen Brillanz hört man bei Eddie van Halen aber immer auch einen starken Bezug zum Blues. Nicht umsonst nennt er Eric Clapton als einen seiner größten Einflüsse.

Eddie van Halen beginnt sein Solo mit einem „Pre-Dive“ seines Vibratohebels. Dabei wird die tiefe E-Saite mit dem Vibratohebel vor dem Anschlag heruntergedrückt und danach allmählich entspannt.

Es folgen einige auf der g-Saite gespielte Töne (Takte 1-2) – van Halen benutzt Slides, um sie zu erzeugen und verändert deren Tonhöhe durch das sog. „Oberton-Tapping“. Dabei tappt man bei einer gegriffenen Note (z. B. Db / 7. Bund g-Saite) in einem bestimmten Abstand (hier 14. Bund) auf das Bundstäbchen derselben Saite. Der daraus resultierende Ton ist ein Ab‘‘. Eddie van Halen ist ein Meister dieser Technik und baut sie immer wieder in seine Soli und Songs ein.

Das in den Takten 3-4 folgende Tapping-Lick ist sehr typisch für Eddie van Halens Stil. Eine ähnliche Sequenz findet man z. B. auch bei van Halens Solo in „Jump“ und zahlreichen anderen Songs.

In den Takten 5 und 6 begegnet uns das wohl am häufigsten falsch interpretierte Van Halen Lick überhaupt! Beim ersten Hören klingt es wie ein weiteres Tapping-Lick des Meisters – doch weit gefehlt! Eddie spielt hier nichts anderes als eine Legato-Sequenz auf der h- und e-Saite – allerdings mit recht großen Intervallen. Hier ist Fingerstretching angesagt! Bei diesem Lick hört man deutlich den Einfluss von Allan Holdsworth heraus. Eddie van Halen und Holdsworth waren gute Freunde und haben oft zusammen gejammt. Eddie bewunderte Holdsworths Spiel und förderte ihn, wo es ging – beispielsweise verschaffte er ihm einen Plattenvertrag bei einem Major-Label. RIP Allan!

Es folgen weitere „Van Halen-isms“ in den Takten 7-8: ein „Slide out“ mit der Tapping Hand – dabei tappt man eine Note (hier das Eb‘‘ im 17. Bund auf der h-Saite) und slidet nach Belieben aufwärts – gefolgt von einem „Dive“ mit dem Vibratohebel. Eine mit einem „Pinch-Harmonic“ gespielte Note und mit dem Vibratohebel phrasierte Noten beschließen Takt 9.

Mit der zuletzt genannten „Vibratohebel-Phrasierung“ geht es dann in den Takten 9-10 weiter. Bei dieser Technik werden Töne durch das Herunterdrücken oder Hochziehen des Vibratohebels erzeugt – übrigens auch eine von Allan Holdsworth häufig eingesetzte Technik.

Die Takte 11-12 sind ein sehr gutes Beispiel für Eddie van Halens Blues-Approach: ein klassisches, auf der Eb-moll Pentatonik basierendes Lick mit vielen Bendings und geschmackvollem Fingervibrato.

Kurz vor dem Ende des Solos feuert Eddie in den Takten 13-14 noch mal eines seiner Highspeed-Tappinglicks ab.

Der Höhepunkt folgt in Form von schnellem Tremolo-Picking auf der hohen e-Saite bis zu einem Bending zum Eb‘‘‘ im 22. Bund. Auch ein oft gehörter Bestandteil in Eddie van Halens Soli.

Eddie van Halen Gitarrensolo – TONMATERIAL

Wie eingangs erwähnt, wird die Gitarre bei diesem Solo einen Halbton tiefer gestimmt!

Das Stück „Beat it“ basiert auf Eb-aeolisch – also der reinen Eb-moll Tonleiter. Dieses Tonmaterial wird auch beim Gitarrensolo verwendet. An einigen Stellen kommt die Moll-/Bluespentatonik zum Einsatz (Takte 6-7 und 11-12). Ansonsten gibt es in harmonischer Hinsicht nur eine kleine Besonderheit in Takt 4: Dort spielt Eddie in seinem Tapping-Lick die Note C, welche in Bezug auf Eb-moll die große Sexte darstellt und somit einen (Eb-) dorischen Sound erzeugt. Das C löst er aber fix wieder auf zum Cb und ist dann wieder in Eb-aeolisch.

E-Gitarre „Beat it“ Workshop – SOUND

Welches Equipment Eddie van Halen beim Einspielen des „Beat it“ Solos verwendet hat, ist leider nicht dokumentiert. Es gibt in dieser Hinsicht nur Vermutungen. Mehr oder weniger sicher ist nur, dass die Aufnahmen im „Thriller“ Studio stattfanden und Eddie einen Verstärker benutzt hat, der dort vorhanden war. Man munkelt über einen Marshall Plexi, einen JCM800 oder einen Verstärker von Hartley Thompson, den er sich von Allan Holdsworth geliehen hatte. Bemerkenswert ist, dass dieser Verstärker im Gegensatz zu den Marshalls kein Röhrenamp ist, sondern auf Transistorbasis arbeitet. Vermutlich wurde auch ein Distortion-Pedal bzw. ein Booster eingesetzt. Als Gitarre hat Eddie wahrscheinlich seine „Frankenstein“-Strat oder eine von seinen Kramer Modellen (er war zu der Zeit Kramer-Endorser) benutzt. Aber das sind alles nur Spekulationen – im Internet gibt es unzählige Seiten und Foren, die sich ausschließlich mit Eddie van Halens Sound bei diesem Solo auseinandersetzen – verrückt irgendwie.

Was man feststellen kann ist, dass sich Eddies Solosound bei „Beat it“ von seinem bekannten, typischen „Brown Sound“ unterscheidet. Er ist komprimierter und hat deutlich mehr Verzerrung.

Für das Einspielen des Videos habe ich eine Fender Big Apple Strat sowie das „Marshall Plexi Classic“-Plugin von Softube benutzt. Das Solo wird im Originaltempo und in halber Geschwindigkeit demonstriert.

Gitarrenworkshop, „Beat it“ Solo – FAZIT

Eddie van Halen hat mit seinem Beitrag zu Michael Jacksons „Beat it“ ein Meisterwerk geschaffen und ganz nebenbei auch noch die Blaupause für das „Kinnlade herunterklappen lassendes Solo in einem Pop-/Rocksong“! Denn auch wenn sich das Gitarrenspiel, gerade in Bezug auf Spieltechnik, in den letzten Jahren noch mal deutlich weiterentwickelt hat, ist Eddie van Halens Solo in „Beat it“ immer noch eine Messlatte für jeden Gitarristen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er es quasi „aus der Hüfte geschossen“ hat und es nicht vorher ausgearbeitet worden ist. Da kann man nur sagen…Hut ab und weiter so Eddie!