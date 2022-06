Workshop: Gitarrenpflege & Zubehör

Kümmert euch um eure Liebsten!

Der Beste Freund des Menschen

Die Gitarre ist des Menschen bester Freund. So der so ähnlich. Und den besten Freund lässt man natürlich nicht in der Ecke oder an der Wand verwahrlosen, nein, man pflegt und kümmert sich um ihn. Ganz unabhängig vom Preis spielt sich das Instrument natürlich besser ohne rostige Saiten und schmieriges Griffbrett.

Und genau zu diesem Zweck stellen wir euch heute einen kleinen Ratgeber zur Gitarrenpflege, samt Marktübersicht zu einigen Beispielprodukten vor!

Hierbei geht es über die generelle Reinigung von Saiten und Griffbrett zum Säubern des Korpus zu Mechaniken, Halskrümmung und Saitenlage.

Griffbrett und Saiten

Jeder Gitarrist kennt es. Je heftiger und wilder gespielt wird, desto mehr Schmutzablagerungen bilden sich und setzen sich lästig auf Griffbrett und Saiten ab. Besonders die Ablagerungen auf den Saiten können beim Spielen nervig werden, ebenso lässt der Schmutz an den Bünden das Instrument besonders ungepflegt aussehen.

Natürlich lässt sich diesem Problem am besten vorbeugen, indem Gitarre oder Bass nach jedem Gebrauch kurz gereinigt werden.

Dazu nimmt man am besten ein spezielles Reinigungs- oder Poliertuch her und wischt damit einzeln jede Saite von oben nach unten ab. Danach können echte Spezialisten ihre Saiten noch mit vorgesehenen Pflegemitteln vor Korrosion und Ablagerungen schützen.

Anders sieht es bei bereits geschichteten Saiten aus, hier sollte man die Anweisungen des Herstellers beachten, meist reicht jedoch die Reinigung mit einem einfachen Tuch.

Ein wenig komplizierter wird die Reinigung des Griffbretts, jedoch ist dies auch keine Zauberei. Einfach ein spezielles Griffbrett-Öl auf ein weiches Tuch geben und damit das Griffbrett benetzten. Bei besonders hartnäckigen Stellen lässt man das Mittel eine zeitlang einwirken. Dies sorgt nicht nur für ein sauberes Aussehen, sondern schützt das Holz, erleichtert die Bespielbarkeit und erzeugt einen schönen Glanz. Doch Vorsicht! Auf keinen Fall sollten andere Öle wie zum Beispiel Speiseöle verwendet werden!

Korpus

Über die Instandhaltung des Korpus ist schnell gesprochen. Ohne große Kratzer oder sogar Löcher lässt sich der Korpus einfach wieder durch das Auftragen spezieller Pflegeprodukte mit einem Tuch reinigen. Diese entfernen jedweden Schmutz, der sich auf dem Instrument befinden sollte und kaschieren kleinere Kratzer und Unebenheiten.

Vorsicht jedoch bei Akustikgitarren oder Vintage-Instrumenten mit Nitrozellulose-Lack, diese sind deutlich sensibler! Hier einfach ein wenig Wasser mit Seife mischen und mit einem weichen Tuch auftragen. Das Motto ist hierbei: Weniger ist mehr!

Mechaniken, Halskrümmung und Saitenlage

Pickups

Die Höhenjustierung der Pickups wirkt sich wesentlich auf den Klang des Instruments aus, denn je näher ein Pickup den Saiten ist, um so kräftiger und lauter wird das gelieferte Signal. Jedoch verstärken sich durch die Verringerung des Abstands auch die unharmonischen Obertöne und sorgen für einen unsauberen Klang. Bei der Einstellung des Abstands ist auf die Art der Pickups zu achten, besonders Singlecoil-Pickups und Humbucker-Pickups.

Bei Singlecoil-Pickups wird der Hals-Pickup um 6 mm herabgedreht, gemessen mit einem Lineal zwischen Saite und Pole-Piece, und dann während kontinuierlichem Anschlagen der tiefen E-Saite solange hochgeschraubt, bis die Schwingung unrund wird. Sobald das passiert, wird der Abstand bis zu dem Punkt vergrößert, an dem die Saite ungehindert schwingen kann. Der Mittel-Pickup sollte ca. 0,5 mm näher an den Saiten liegen, der Steg-Pickup ca. 1 mm.

Dadurch dass sich das Magnetfeld bei Humbucker-Pickups nicht direkt auf die Saiten auswirkt, können diese 2-3 mm entfernt fixiert werden. Ist der Hals-Pickup deutlich lauter als der Steg-Pickup, wird dieser einfach 1 mm herabgesenkt.

Halskrümmung und Saitenlage

Die Einstellung der Halskrümmung und der Saitenlage hat beträchtliche Auswirkungen auf den Klang wie auch auf die Bespielbarkeit.

Neue Gitarren kommen in der Regel mit korrekt eingestellten Hälsen an, jedoch ist die Spannung der Saiten so stark, dass diese den Hals mit der Zeit verkrümmen können. Dadurch erhöht sich die Saitenlage, das Instrument beginnt zu scheppern und ist schwerer zu spielen.

Um dem entgegenzuwirken, sind moderne Gitarren meist mit einem Halsstab ausgerüstet, die entsprechende Einstellungsschraube findet sich entweder am Kopf oder am Korpus des Instruments. Um zu überprüfen, ob sich die Saiten wirklich im Verzug befinden, lässt sich einfach die tiefe E-Saite gleichzeitig am ersten und am letzten Bund herabdrücken. Hat die Saite im Bereich des 7.-10. Bunds einen Abstand von 0,2-0,5 mm, ist der Hals korrekt eingestellt.

Ist das nicht der Fall, dreht man die eben genannte Halsstellschraube entsprechend, um die Position anzupassen. Nach rechts bewegt sich der Hals nach hinten, nach links wird der Hals krummer und bewegt sich nach vorne. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn der Halsstab ist sehr sensibel und lässt sich durch zu starkes Drehen brechen.

Bei der Einstellung der Saitenlage geht Probieren über Studieren. Grundsätzlich gelten die Abstände, gemessen von der Bundoberkante bis zur Saitenunterkante. Hohe E-Saite: 1,8 mm, tiefe E-Saite 2,0 mm. Ist dieser Richtwert allerdings nicht stimmig, so sollte man einfach die Saitenlage am Bund entsprechend justieren.

Nun, da die Grundlagen der Gitarrenpflege behandelt wurden, stellen wir im Folgenden noch einige Produkte vor, die dabei nützlich sein könnten:

Dunlop Complete Guitar Setup Kit

Ein komplettes Pflegeset mit allem Drum und Dran.

Aktueller Ladenpreis: 85,- Euro

Technische Daten des Zubehörs

1x DGT01 Gig Light

1x 5410 Fret Polish Cloth

1x DGT05 Fret Collars

1x DGT07 String Cutter

1x DGT06 Screwdriver

1x 651 Formula 65 Cleaner-Polish

1x 6567 Superlube Gel Pen

1x DGT04 String Action Gauge

1x P65MF7 Suede Microfiber Polish Cloth

1x DGT02 Multi-Tool

1x 114SI Stringwinder

1x DGT03 Uni Wrench

kommt in einer robusten, Gig-Bag-freundlichen EVA-Hartschalenhülle mit weichem Elasthan Bezug

