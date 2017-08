Workshop: Harmonic Mixing

Harmonic Mixing

Für DJs gibt es heutzutage Unmengen an Möglichkeiten, sich von anderen DJs abzugrenzen. Die meisten Möglichkeiten bieten sich aufgrund der modernen Technik. Laptops und entsprechende Controller haben längst Einzug in die Clubs der Welt gehalten. Der Kreativität sind hierbei nahezu keine Grenzen gesetzt, solange nur genügend Rechenpower zur Verfügung steht. Doch auch für DJs, die nach wie vor nur mit Platten und/oder CDs auflegen, gibt es Möglichkeiten, ihr Set vielfältiger und interessanter zu machen. Denn oft noch wichtiger als das Technische wie Übergänge und Effekte etc. ist nach wie vor die Auswahl der Tracks. Das Stichwort heißt „Harmonic Mixing“ und gibt dem DJ ein vielseitiges Instrument in die Hand, um seinem Set musikalische Akzente und harmonische Höhepunkte zu verleihen. Wer sein Set als eine Art Reise versteht und die auch ebenso aufbaut, hat hiermit die Möglichkeit, das Gesamtbild eines Abends noch mehr abzurunden, indem man die Songs auch harmonisch aufeinander abstimmt. Was genau dahinter steckt, wie jeder das lernen kann und was ihr dafür braucht, lest ihr auf den folgenden Seiten.

Anleitung

Die Grundlage des Harmonic Mixings bildet das „Camelot Wheel“. Auf diesem Rad sind alle Tonarten in einer bestimmten Reihenfolge eingetragen. Diese Reihenfolge ermöglicht es dem DJ, auf einen Blick zu erkennen, welche Tonarten harmonisch zusammen passen und welche evtl. kritisch sein können. Alle Dur-Tonarten sind mit einer Ziffer von 1 bis 12 (wie bei einer Uhr) und einem „B“ gekennzeichnet. Diese befinden sich außen auf dem Rad. Die Moll-Tonarten befinden sich im Inneren des Rads und sind ebenfalls mit einer Ziffer von 1 bis 12 und einem „A“ gekennzeichnet. Des Weiteren richtet sich das Rad nach einem Farbschema und verbindet so bestimmte Tonarten mit dazugehörigen Farben. Diesen synästhetischen Ansatz, Musik mit Farben zu verbinden, lässt sich recht häufig wiederfinden, bspw. bei Spielen wie Rockband oder Guitar Hero. Das vereinfacht den Lerneffekt, da das menschliche Gehirn den verschiedenen Tonarten dann entsprechend die Farben zuordnet. Dies kann z.B. sehr hilfreich sein, um seine CD oder Plattenkollektion zu markieren und schnell Tracks zu finden, die in Frage kommen.

Das Rad an sich wendet man nach folgender Regel an:

Auf dem Rad kann man von der aktuellen Tonart jeweils ein Feld nach links oder ein Feld nach rechts gehen oder natürlich im gleichen Feld bleiben, damit es harmonisch klingt. Hält man sich an diese Regel, klingt der Mix immer harmonisch, wobei man natürlich darauf achten sollte, dass sich nicht zu viele Melodien überlagern, doch gerade im Intro bzw. Outro eines Tracks ist das meist kein Problem.

Ein Beispiel hierfür:

Hat man einen Track mit der Tonart F-Dur (Feld 7B), passen sowohl Songs in C-Dur (ein Feld nach links) oder B-Dur (ein Feld nach rechts). Diese Methode ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um MashUps oder Bootlegs aus zwei oder mehreren Songs herzustellen und herauszufinden, welche zu einander passen. Besitzen die Songs sogar die selbe Tonart, kann man sie meist sogar komplett übereinander laufen lassen ohne dissonante Töne.

Eine weitere Regel besagt, dass man auch immer ein Feld nach innen bzw. nach außen gehen kann, damit es harmonisch bleibt, also ein Wechsel zwischen Dur und Moll. Bei unserem Beispiel mit F-Dur wäre also D-Moll (Feld 7A) ebenso möglich. Hat man nun einen Song in der Tonart E-Moll (Feld 9A), passt nach der Regel ebenfalls ein Song in G-Dur (Feld 9B) sowie die beiden angrenzenden Tonarten B-Moll (10A) und A-Moll (8A). Beim Wechsel zwischen Dur und Moll ist selbstverständlich darauf zu achten, dass sich die Grundstimmung ändert. Tracks, die in Dur gehalten sind, wirken meist positiv und fröhlich, wohingegen Tracks in Moll sich oft negativ, bedrückend oder düster und traurig anhören können. Das sollte man beim Aufbau eines Sets ebenfalls nicht außer Acht lassen. Gute DJs nutzen dieses Wissen, um die Stimmung auf dem Dancefloor nach ihren Belieben zu steuern und die richtigen Tracks zur richtigen Zeit zu spielen.