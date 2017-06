Workshop: Kabel für Bühne und Studio selbst löten

Hallo elektrifizierte Musiker!

Jeder, der ein elektrisch verstärktes Instrument spielt, benötigt abgeschirmte Kabel. Diese kann man vorkonfektioniert in allen Längen, Variationen und Qualitätsstufen erwerben. Manchmal hat man aber auch spezielle Anforderungen an ein Kabel, z.B. wenn es besonders lang bzw. kurz sein muss. Manchmal benötigt man einen gewinkelten Klinkenstecker an nur einem Ende des Kabels. Vielleicht bekommen wir auch ein paar alte Kabel geschenkt, die teilweise defekt sind, aber noch repariert werden können oder brauchen einen Adapter von XLR auf Klinke. Es existieren viele Gründe für das „Recyceln“ bzw. Reparieren gebrauchter Kabel. Das gilt natürlich gleichermaßen für das Fertigen neuer Kabel nach individuellen Ansprüchen.

Ich persönlich habe selten ein Kabel gekauft, sondern stets selbst gelötet, nicht zuletzt, weil ich Spaß am Löten und Basteln habe. Durch das Löten kann man unter Umständen auch etwas Geld sparen, auch wenn man beispielsweise defekte Kabel etwas verkürzt, die Stecker neu anlötet und somit wieder zum Leben erweckt oder ein Konvolut von gebrauchten Kabeln erwirbt, um diese für die eigenen Bedürfnisse zu modifizieren.

Heute wollen wir uns also mit dem Löten dieser Kabeln beschäftigen. Das Studium dieses Workshops eignet sich also gleichermaßen für Gitarristen, Bassisten, Keyboarder als auch Interessierte im Bereich Studio, Bühne und Tontechnik. Auch wenn vielen unter uns diese im Folgenden beschriebenen Techniken längst vertraut sein sind, mögen diese jedoch gerade für den Einsteiger oder nicht allzu Technik-affinen Musiker interessant sein. Dieser Workshop vermittelt dem „elektrifizierten“ Musiker mit einfachen Worten und leicht verständlich die wichtigen Informationen zur Praxis des Lötens und den zur Verwendung kommenden Kabel bzw. Stecker. Wer sich auch für die Theorie bzw. Physik interessiert, der kann bei Bedarf über die eingefügten Hyperlinks auch an weitere Informationen gelangen.

Kabel für Bühne und Studio

In der Musikbranche, speziell auf der Bühne und im Studio, haben wir es meist mit sogenannten abgeschirmten Kabeln zu tun. Diese besitzen eine bzw. zwei signalführende Litzen und sind wiederum von einer Vielzahl feiner Kupferlitzen umringt, die den sogenannten Schirm bzw. die Masse bilden. Da die Masse stets mit dem Gehäuse (Chassis) des korrespondierenden Verstärkers bzw. Mischpultes Kontakt hat und diese wiederum mit dem Schutzleiter des Netzkabels (Erde) Kontakt haben, lassen sich so wirkungsvoll Störgeräusche durch Einstreuungen (wie z.B. Licht oder 50 Hz Brummen) vermeiden bzw. an Masse abführen. Die Verwendung von Kabeln mit Abschirmung ist absolut dringend erforderlich, um unser kostbares Signal vor allerhand schmutzigen umherschwirrenden Signalen bzw. Einstreuungen zu schützen.

Wir begegnen vornehmlich zwei Typen von Kabeln: das Instrumentenkabel, in Verbindung mit 6,3-mm-Klinkensteckern, das zur Verbindung unserer Instrumente mit Verstärkern (Pedalboard, DI Boxen) etc. dient:

Dieses sogenannte unsymmetrische Kabel hat lediglich zwei Adern, die signalführende, sogenannte heiße Ader und die Masse (bzw. Erde, Ground), welche die „heiße Ader“ umschließt und aus vielen sehr feinen Kupferdrähten besteht und das XLR-Kabel (Masse-links-rechts), welches man im Fachjargon als symmetrisch bezeichnet und u.a. Mikrofone mit Mischpulten verbindet.

Ein Mikrofonkabel besitzt jeweils eine „heiße“ Ader (rot) und eine „kalte“ Ader (blau bzw. weiß) und natürlich auch die sie umschließenden kupfernen Masseadern (Abschirmung).