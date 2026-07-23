Effekte, Looper und Anschlussmöglichkeiten

Wer heute auflegt, hat meist bereits eine große Auswahl an Effekten zur Verfügung. Filter, Echo, Reverb oder Roll gehören längst zum Standard und lassen sich direkt über den Controller oder DJ-Mixer aktivieren. Warum also überhaupt noch ein externes Effektgerät einsetzen?

Die Antwort liegt weniger in der Anzahl der verfügbaren Effekte als vielmehr in der Art ihrer Bedienung. Externe Effektgeräte wie das Korg Kaoss Pad V ermöglichen es, mehrere Effektparameter gleichzeitig zu steuern und Übergänge, Breaks oder Build-ups mit einer fließenden Bewegung auf dem X/Y-Pad zu gestalten. Diese intuitive Arbeitsweise eröffnet nicht nur kreative Möglichkeiten, bei denen man mit einem klassischen Drehregler schnell an seine Grenzen stößt, sondern erlaubt auch spontane Eingriffe, die einem DJ-Set eine ganz eigene Dynamik verleihen.

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Ob Club-DJ, Hybrid-Performer oder Live-Act: Wer seinem Mix mehr Ausdruck verleihen und Effekte bewusst als gestalterisches Werkzeug einsetzen möchte, findet im Korg Kaoss Pad V eine vielseitige Erweiterung des eigenen Setups.

In diesem Workshop zeigen wir, welche Rolle das Korg Kaoss Pad V im DJ-Setup übernehmen kann und wie es sich in unterschiedliche Setups integrieren lässt. Den ausführlichen Testbericht findet ihr hier verlinkt. Dabei betrachten wir das Gerät sowohl als klassischen Effektprozessor als auch als kreatives Performance-Werkzeug für Live-Looping und spontane Klangmanipulationen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Vielzahl der verfügbaren Effekte, sondern deren musikalisch sinnvoller Einsatz im DJ-Alltag.

Kurz & knapp Worum geht es? Das Korg Kaoss Pad V als externes Effekt- und Performance-Werkzeug im DJ-Setup. Einbindung: Am flexibelsten lässt sich das Kaoss Pad V über einen Send/Return-Weg nutzen.

Am flexibelsten lässt sich das Kaoss Pad V über einen Send/Return-Weg nutzen. Performance: X/Y-Pad, Dual Touch und Pad Motion erlauben intuitive und dynamische Effektfahrten.

X/Y-Pad, Dual Touch und Pad Motion erlauben intuitive und dynamische Effektfahrten. Looper: Kurze Loops funktionieren zuverlässig, für längere Einsätze empfiehlt sich eine externe MIDI- oder USB-Clock.

Kurze Loops funktionieren zuverlässig, für längere Einsätze empfiehlt sich eine externe MIDI- oder USB-Clock. Fazit: Gezielt eingesetzt erweitert das Kaoss Pad V klassische DJ-Sets und Hybrid-Performances um kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

So integriert ihr das Kaoss Pad V in euer DJ-Setup

Bevor das Korg Kaoss Pad V seine Stärken ausspielen kann, muss dieses passend angeschlossen werden. Dabei gibt es gleich mehrere Anschlussarten, die wir euch kurz vorstellen möchten. Welche Anschlussart die richtige ist, hängt dabei in erster Linie vom verwendeten DJ-Mixer oder Controller ab.

Angeschlossen wird das Korg Kaoss Pad V im DJ-Setup über die Cinchbuchsenpaare auf der Rückseite des Effektgeräts: Das ausgehende Signal des DJ-Mixers oder Controllers läuft in den Line-In-Anschluss und das mit Effekten versetzte Signal wird über Cinch am Line-Out-Anschluss abgegriffen und auf den DJ-Mixer zurückgesendet.

Send & Return

Die komfortabelste Variante ist die Einbindung über einen Send/Return-Weg. Hier wird das Korg Kaoss Pad V wie ein klassisches externes Effektgerät betrieben und kann dem Mix gezielt hinzugemischt werden. Der große Vorteil: Das Originalsignal bleibt unverändert erhalten und der Effekt lässt sich jederzeit kontrolliert dosieren. Wer bereits mit einem DJ-Mixer arbeitet, der einen entsprechenden Effektweg besitzt, sollte diese Anschlussart daher bevorzugen.

Damit das Korg Kaoss Pad V im Send/Return-Betrieb korrekt arbeitet, muss auf der Rückseite der CONNECTION-Schalter auf SEND gestellt werden. In dieser Einstellung gibt das Gerät lediglich das bearbeitete Effektsignal aus. Das verhindert unerwünschte Pegelüberlagerungen und entspricht der klassischen Arbeitsweise externer Effektgeräte.

Wer keinen Send/Return-Weg besitzt, beispielsweise weil ein DJ-Controller oder ein kompakter 2-Kanal DJ-Mixer zum Einsatz kommt, muss auf das Korg Kaoss Pad V dennoch nicht verzichten. Für den Einsatz im heimischen Studio kann das Gerät einfach hinter dem Master-Out des Controllers in den Signalweg eingebunden werden. Das gesamte Audiosignal durchläuft dabei das Korg Kaoss Pad V, bevor es an Aktivlautsprecher oder Verstärker weitergegeben wird.

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Damit diese Anschlussvariante korrekt funktioniert, muss der CONNECTION-Schalter auf der Rückseite des Korg Kaoss Pad V auf DIRECT stehen. In dieser Betriebsart wird sowohl das unbearbeitete Signal als auch der zugemischte Effekt ausgegeben. Gleichzeitig sollte jedoch beachtet werden, dass sämtliche Effekte auf das komplette Mastersignal wirken. Ein unbeabsichtigt aktivierter Effekt beeinflusst daher unmittelbar den gesamten Mix.

Für den Einsatz zu Hause oder im eigenen Studio ist diese Anschlussart eine unkomplizierte Möglichkeit, die kreativen Möglichkeiten des Korg Kaoss Pad V kennenzulernen. Im professionellen Clubbetrieb empfiehlt sich dagegen weiterhin die Einbindung über einen Send/Return-Weg, da sich Effekte dort deutlich präziser und flexibler steuern lassen.

Im Praxistest kam unter anderem ein Allen & Heath Xone:42 zum Einsatz. Zwar verfügt dieser über Send- und Return-Anschlüsse, jedoch nicht über einen dedizierten Return-Kanal mit eigenem Kanalzug. Genau solche Setups zeigen, dass sich alternative Anschlussvarianten durchaus lohnen können. Aus diesem Grund betrachten wir auch die Einbindung über den Booth- beziehungsweise Record-Out.

Über den Booth- / Record-Out

Wer einen DJ-Mixer ohne klassischen Send/Return-Weg besitzt, aber über einen separaten Booth-Out sowie einen freien Kanal verfügt, kann das Korg Kaoss Pad V alternativ auch über diesen Signalweg in das Setup integrieren. Diese Variante bietet sich für die Verwendung zu Hause an, da man hier über den Main-Out das Signal an seine Lautsprecher gibt aber nicht wie im Club den Booth-Out zusätzlich nutzen muss.

Bei dieser Art wird das Booth-Signal zunächst an den Eingang des Korg Kaoss Pad V geführt und anschließend auf einen freien Kanal des Mischpults zurückgeführt.

Ein Vorteil dieser Anschlussart besteht darin, dass sich der Pegel des Signals, das in das Kaoss Pad V eingespeist wird, bequem über den Booth-Regler des Mixers anpassen lässt. Das bearbeitete Signal kann anschließend über den freien Kanal wieder in den Mix eingebunden und dort in Lautstärke geregelt sowie bei Bedarf zusätzlich mit dem Equalizer oder weiteren Effekten bearbeitet werden. Zu beachten ist jedoch, dass auch bei dieser Anschlussart weiterhin das komplette Mastersignal durch das Korg Kaoss Pad V geführt wird und nicht gezielt einzelne Kanäle mit Effekten versehen werden können, wie es bei einem klassischen Send/Return-Weg der Fall ist.

Alternativ kann, je nach Ausstattung des Mischpults, auch der Record Out als Signalquelle genutzt werden. Dieser arbeitet in der Regel mit einem festen Ausgangspegel und bietet daher keine Möglichkeit, den Pegel direkt am Mixer anzupassen. Da das Korg Kaoss Pad V jedoch über einen eigenen Eingangslautstärkeregler verfügt, sollte in der Praxis geprüft werden, ob sich hierüber bereits ein ausreichend hoher Eingangspegel erzielen lässt. Ist dies der Fall, könnte die Nutzung des Record Out sogar die elegantere Lösung darstellen, da der Booth-Out weiterhin für Monitorlautsprecher oder andere Anwendungen zur Verfügung steht.

Für diese Anschlussart ist SEND die sinnvollere Einstellung, wenn der freie Mixerkanal als reiner Effekt-Return genutzt werden soll. In dieser Stellung gibt das Korg Kaoss Pad V nur das erzeugte Effektsignal aus, während das trockene Originalsignal im Mixer bleibt. DIRECT wäre hier problematisch, da dann das komplette Eingangssignal zusätzlich zum bereits laufenden Mix erneut auf einem zweiten Kanal anliegt. Je nach Mixer kann außerdem eine Rückkopplungsschleife entstehen, wenn der zurückgeführte Effektkanal wiederum im Booth- oder Record-Out landet.

Beide Anschlussarten sind in erster Linie als Alternativen zu verstehen, wenn kein klassischer Send/Return-Weg vorhanden ist. Sie richten sich vor allem an erfahrene Anwender, die ihr bestehendes Setup möglichst flexibel erweitern möchten. Für die meisten DJs bleibt ein klassischer Send/Return-Weg jedoch die komfortabelste und technisch sauberste Lösung.

Die wichtigsten Grundeinstellungen

Bevor die Effekte zum Einsatz kommen, empfiehlt es sich, das Korg Kaoss Pad V einmal sauber einzupegeln. Nutzt dafür einen Song, wie ihr ihn später auch im DJ-Set verwenden würdet, und stellt den INPUT VOLUME so ein, dass die PEAK-LED bei den lautesten Signalspitzen nur kurz rot aufleuchtet. Leuchtet sie dauerhaft, sollte der Eingangspegel reduziert werden, um Verzerrungen zu vermeiden.

Anschließend lohnt sich ein Blick auf den FX DEPTH-Regler. Dieser bestimmt die Intensität des gewählten Effekts und übernimmt bei vielen Effektprogrammen die Funktion eines klassischen Dry/Wet-Reglers. Je nach ausgewähltem Effekt kann er jedoch auch andere effektabhängige Parameter beeinflussen. Da einige Effekte das Ausgangssignal deutlich stärker verändern als andere, empfiehlt es sich, die Effektintensität zunächst eher zurückhaltend einzustellen und sich anschließend schrittweise an das gewünschte Ergebnis heranzutasten. So lassen sich unerwartete Lautstärkesprünge oder ein zu dominanter Effekt im laufenden Mix vermeiden.

Für tempoabhängige Effekte wie Delays, Beat-Effekte oder den Looper spielt außerdem die BPM-Synchronisation eine entscheidende Rolle. Das Korg Kaoss Pad V kann das Tempo automatisch aus dem eingehenden Audiosignal erkennen, alternativ per Tap-Tempo oder manueller BPM-Eingabe eingestellt werden. In Hybrid-Setups lässt sich das Gerät zudem über USB oder MIDI mit einer externen Clock synchronisieren. Dadurch erhalten tempoabhängige Effekte und Loops eine stabilere Tempo-Basis, wobei der musikalische Startpunkt weiterhin sauber gesetzt werden muss.

Effekte im DJ-Alltag

Das Korg Kaoss Pad V bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Effektprogramme, die von klassischen DJ-Effekten wie Filtern, Delays und Reverbs bis hin zu Modulations-, Beat- und Performance-Effekten reichen. Viele dieser Effekte stehen dabei in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. So unterscheiden sich beispielsweise einzelne Filter in ihrer Charakteristik oder Flankensteilheit, während Delays und Reverbs verschiedene Klangfarben und Zeitverläufe bieten. Welche Variante am besten zum eigenen Mixing-Stil passt, ist letztlich Geschmackssache und sollte am besten mit verschiedenen Musikrichtungen ausprobiert werden.

Filter gehören zu den vielseitigsten Werkzeugen beim Auflegen. Mit einem Highpass- oder Lowpass-Filter lassen sich Frequenzbereiche gezielt ausblenden, wodurch Platz für den nächsten Track geschaffen oder ein Break zusätzlich betont werden kann. Besonders in Verbindung mit dem X/Y-Pad entstehen dabei sehr flüssige Bewegungen, die sich deutlich intuitiver anfühlen als mit einem klassischen Filterregler.

Eine der größten Neuerungen des Korg Kaoss Pad V ist dabei die Dual-Touch-Steuerung. Erstmals lassen sich kompatible Effektprogramme gleichzeitig mit zwei Fingern bedienen, wodurch mehrere Parameter parallel verändert werden können. Je nach Effektprogramm können so beispielsweise Filter mit Delay, Pitch mit Reverb oder Modulationen mit Feedback kombiniert und in einer einzigen Bewegung gesteuert werden. Dadurch entstehen deutlich lebendigere Effektfahrten, als sie mit einem einzelnen Regler möglich wären.

Delay- und Echo-Effekte eignen sich hervorragend, um einen Track elegant ausklingen zu lassen oder einen Übergang musikalisch zu verlängern. Wichtig ist dabei eine saubere BPM-Synchronisation, da ein nicht zum Tempo passendes Delay schnell unruhig wirkt und den Mix eher stört als unterstützt.

Reverb eignet sich vor allem, um Breaks oder atmosphärische Passagen zusätzlich zu betonen. Dabei gilt jedoch: Weniger ist meist mehr. Ein zu hoher Effektanteil kann den Mix schnell verwaschen wirken lassen und die Transparenz des Gesamtklangs beeinträchtigen.

Hier ein paar unserer Favoriten:

Darüber hinaus bietet das Korg Kaoss Pad V zahlreiche Beat- und Performance-Effekte, mit denen sich Übergänge kreativ gestalten oder kurze Akzente innerhalb eines DJ-Sets setzen lassen. Statt möglichst viele Effekte hintereinander einzusetzen, empfiehlt es sich jedoch, diese passend zum musikalischen Verlauf auszuwählen. Häufig erzielt ein dezent eingesetzter Effekt eine deutlich größere Wirkung als eine permanente Effektkette.

Pad-Motion als Unterstützung

Eine sinnvolle Ergänzung stellt dabei die Pad Motion-Funktion dar. Mit ihr lassen sich Bewegungen auf dem X/Y-Pad aufzeichnen und anschließend automatisch wiedergeben. Dadurch können beispielsweise gleichmäßige Filterfahrten, rhythmische Delay-Bewegungen oder wiederkehrende Effektverläufe für Build-ups reproduzierbar abgerufen werden, ohne dass diese jedes Mal erneut von Hand ausgeführt werden müssen. Da sich die aufgezeichnete Pad-Bewegung an das aktuelle Tempo anpasst, lassen sich solche Effektfahrten besonders flüssig und musikalisch in den Mix integrieren. Bewegungen werden aufgezeichnet, indem man den Pad-Motion-Button so lange gedrückt hält, wie man die Bewegung auf dem X/Y-Pad festhalten möchte.

Der Looper als kreatives Performance-Werkzeug

Neben den zahlreichen Effektprogrammen verfügt das Korg Kaoss Pad V auch über einen integrierten Looper, der sich im DJ-Alltag vielseitig einsetzen lässt. Statt den Looper lediglich als zusätzliche Spielerei zu betrachten, kann er dazu genutzt werden, Übergänge zu verlängern oder neue kreative Elemente in ein Set einzubauen.

Je nach Einbindung des Korg Kaoss Pad V können dabei nicht nur einzelne Passagen eines Songs, sondern auch komplette Mixabschnitte mit bereits überlagernden Tracks aufgenommen und als Loop wiedergegeben werden. Dadurch lassen sich beispielsweise längere Übergänge schaffen oder markante Momente eines laufenden Mixes kreativ weiterverwenden, während bereits der nächste Titel vorbereitet wird. Ebenso können Percussion-Elemente oder Vocal-Passagen aufgenommen und als wiederkehrendes Stilmittel in den Mix integriert werden.

Gerade in Verbindung mit den Effektprogrammen entstehen dabei interessante Möglichkeiten. So kann ein aufgenommener Loop beispielsweise mit Filtern, Delays oder Reverbs weiterbearbeitet werden, wodurch sich Klangverläufe entwickeln lassen, die weit über einen klassischen Trackwechsel hinausgehen.

Damit der Looper dauerhaft sauber mit dem laufenden DJ-Set synchron bleibt, spielt die Wahl der Taktquelle eine entscheidende Rolle. In digitalen Setups besteht die Möglichkeit, das Kaoss Pad V über eine externe MIDI-Clock per USB oder MIDI zu synchronisieren, sofern das verwendete Setup dies unterstützt. In klassischen DJ-Setups ohne externe Clock steht dagegen die automatische BPM-Erkennung, Tap-Tempo oder die manuelle BPM-Eingabe zur Verfügung.

Im herkömmlichen DJ-Setup muss man sich wahlweise auf die automatische BPM-Erkennung anhand des Input-Signals verlassen oder tappt die BPM manuell ein. Im Test hat die Erkennung gerade bei House- und Techno-Musik zufriedenstellend funktioniert. Dann muss lediglich der Sampling/Overdub-Button betätigt werden und über den Push-Encoder könnt ihr dann auswählen, wie viele Beats aufgenommen werden sollen. Drückt ihr dann einen der vier unter dem X/Y-Pad liegenden Buttons, startet die Aufnahme und der Loop wird im Anschluss direkt abgespielt.

Im Test hat dies gut geklappt, wobei sehr leichte Ungleichheiten nach 30 bis 50 Sekunden Laufzeit zu hören waren. Hier muss dann der Takt anhand eures Plattenspielers oder Multimedia-Players angeglichen werden.

Alternativ lässt sich das Korg Kaoss Pad V über MIDI oder USB mit einer externen Clock synchronisieren. Gerade in Verbindung mit DJ-Software wie Traktor Pro 4 ist das die deutlich stabilere Lösung, da das Kaoss Pad V dann nicht auf die automatische BPM-Erkennung des Eingangssignals angewiesen ist. Über SHIFT + 5 gelangt man in das MIDI-Menü, wo der Punkt CLOCK auf EXT oder AUTO gestellt werden kann. Liegt anschließend eine MIDI-Clock an, zeigt das Kaoss Pad V im BPM-Bereich „Ext“ an und übernimmt das Tempo der externen Quelle.

Wichtig ist jedoch: Die MIDI-Clock sorgt in erster Linie für das richtige Tempo, setzt aber nicht automatisch den musikalischen Startpunkt des Loops. Der Loop muss also weiterhin sauber auf der Eins gestartet werden. Für einen 4-Takt-Loop im 4/4-Takt wird die Länge auf 16 Beats gesetzt. Erst wenn Tempo und Startpunkt stimmen, bleibt der Loop musikalisch mit dem laufenden DJ-Set verbunden.