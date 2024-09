Automatisiere deine Licht-Show mit Ableton Live und Lightkey

Automatisierte Lichtsteuerung über den PC, ohne Lichttechniker mit Ableton Live und der Lichtsteuerungs-Software Lightkey – klingt zu gut um wahr zu sein? Ist es nicht. Unzählige Bands von der Hobby-Band bis zur Profi-Band haben dieses Konzept bereits für sich umgesetzt. Wie auch du mit deiner Band deine Licht-Show planst und automatisierst, erfährst du in diesem Workshop.

Einleitung: Automatisierte Lichtsteuerung

Neben einem guten Sound und einer lebendigen Bühnen-Performance trägt vor allem eines zu einer guten Atmosphäre und Spannungskurve bei: das Licht. Durch Lichteffekte kann die Stimmung und die Dramaturgie eines Konzerts deutlich verbessert werden. Doch nicht viele Bands können sich einen eigenen Lichttechniker und passendes Equipment leisten.

Dieser Workshop soll auch kleineren Bands einen Einblick geben, wie sie selbst ihr eigenes Lichtkonzept für wenig Geld umsetzen können. Das Besondere dabei: Das Licht wird ganz automatisiert über den PC gesteuert. Wie genau das funktionieren kann, welche Technik benötigt wird und welche Umsetzungsmöglichkeiten es gibt, wird am Beispiel der Lichtsteuerungs-Software Lightkey gezeigt. Dazu werde ich einige Live-Einblicke in die technische Umsetzung der Band „Bruchbude“ geben, die ich selber ton- und lichttechnisch begleiten darf.

Zielgruppe dieses Workshops sind vor allem kleinere bis mittlere Bands, DJs und Künstler, die gerne eine eigene automatisierte Licht-Show erstellen wollen. Aber auch Einsteiger, die bisher wenig Erfahrung im Lichtbereich haben, sind herzlich willkommen. Für professionelle Lichttechniker ist dieser Workshop höchstens als neue Anregung interessant.

Da das Thema sehr umfassend ist, wird der Workshop sich vor allem auf die Voraussetzungen, die technische Umsetzung und die Software Lightkey (inkl. Verbindung zu Ableton Live) beziehen.

Voraussetzungen und Vorbereitung

Good-to-know: DMX und Ableton Live

Bevor ihr mit diesem Workshop beginnt, empfehle ich euch, dass ihr grundlegend wisst, was DMX bedeutet und wie Lampen angesteuert werden können. Schaut dazu gerne erst in den Workshop Lichtsteuerung per DMX für Einsteiger.

Workshop: Lichtsteuerung per DMX für Einsteiger – AMAZONA.de

Außerdem solltet ihr bereits in Grundzügen mit Ableton Live gearbeitet haben, eine eigene Ableton Live Session mit eurer Band erstellt haben oder euch mit den grundlegenden Funktionen auseinandergesetzt haben. Falls ihr noch nie von Ableton Live gehört habt, empfehle ich euch folgenden Beitrag zu lesen.

Test: Ableton Live 12 Suite, Digital Audio Workstation – AMAZONA.de

Das Lichtkonzept

Bevor wir über die technische Umsetzung sprechen, muss klar sein, was euer Ziel und euer Wunsch für ein eigenes Lichtkonzept ist. Dabei ist wichtig: Es kommt nicht auf die Anzahl der Lampen und Scheinwerfer an, sondern auf die richtige Inszenierung und Umsetzung.

In vielen kleineren Clubs, Kneipen, Gaststätten und auf Freiluftbühnen gibt es, wenn überhaupt, feststehendes Licht, keinen Lichttechniker und vor allem wenig Platz auf der Bühne. Erst in mittelgroßen Clubs fängt es an, dass eine Lichtanlage (die etwa auch bewegtes Licht bietet) und eigene Lichttechniker vorhanden sind. Um das vorhandene Licht zu ergänzen und passend zur Musik Lichteffekte zu programmieren, ist es nötig, sich ein Lichtkonzept zu überlegen. Dazu sollte sich die Band einige Fragen stellen:

Welches Budget steht euch zur Verfügung? Gibt es besondere Elemente (Backdrop, Aufsteller, Bühnendekoration, Verstärker etc.), die in der Show besonders hervorgehoben werden sollen? Wie viel Platz habt ihr auf euren Bühnen? Habt ihr genug Platz in eurem Auto oder Anhänger, um extra Cases mit Lampen zu transportieren? Gibt es bestimmte Lampentypen oder Effekte, die zu eurer Show oder eurer Musik passen?



Wenn ihr diese Fragen geklärt habt, lohnt es sich einige Lampentypen anzuschauen.

Auswahl der Lampen und Effekte

Oft erweisen sich LED-Bars als sehr praktisch. Diese können viele verschiedene Stimmungen durch die RGB-LEDs erzeugen. Sie nehmen nicht viel Platz auf der Bühne weg und sind leicht zu transportieren. Sie können direkt auf den Boden gestellt, aufgehängt oder auf Stative montiert werden. Ein Beispiel für ein günstiges Modell wäre:

Affiliate Links Stairville Led Bar 240/8 RGB DMX 30° Kundenbewertung: (1508) 69,00€ bei

Ebenfalls gerne genutzt werden Sunstripes, die LED-Bars ähneln, aber keine RGB-LEDs besitzen, sondern warmweiße Leuchtmittel. Diese eignen sich vor allem für Blinder-Effekte.

Affiliate Links Varytec Starstrip 10 Active DMX Kundenbewertung: (17) 189,00€ bei

Es gibt noch viele weitere Lampentypen, wie auch bewegtes Licht, das allerdings anspruchsvoller zu programmieren ist. Auch konventionelle PAR-Scheinwerfer können mit Dimmern angesteuert werden. Zusätzlich gibt es auch einige Lampen, die durch ihr Design dekorativ eingesetzt werden können.

Neben Lampen und Scheinwerfern bieten sich auch Effekte wie Nebel- und Dunsterzeuger an. Besonders beliebt sind oft vertikale Nebelmaschinen mit eingebauter RGB-LED. Diese bieten den Vorteil, dass der Nebel durch den vertikalen Ausstoß auch hinten im Club sichtbar ist. Durch die LED kann der Nebel außerdem passend zu den anderen Lampen eingefärbt werden.

Affiliate Links Eurolite NSF-100 Hybrid Spray Fogger Kundenbewertung: (34) 179,00€ bei

Ihr werdet schnell merken: Hier sind keine Grenzen gesetzt und die Auswahl ist riesig. Deswegen empfehle ich euch, euer Budget und das Ziel, das ihr in eurer Show hervorheben wollt, im Kopf zu behalten. Im weiteren Verlauf des Workshops zeige ich euch ein Beispiel des Lichtkonzepts der Band „Bruchbude“.

Technische Voraussetzungen Lightkey und Ableton Live

Sobald ihr euch für Lampen entschieden habt, müsst ihr euch Gedanken darüber machen, wie die DMX-Signale von eurem PC zur Lampe gelangen. Dazu braucht ihr ein passendes DMX-Interface. Ein DMX-Interface übersetzt die Befehle eurer Licht-Software auf dem PC in das Steuerprotokoll DMX.

Die Lichtsteuerungssoftware Lightkey ist mit relativ vielen DMX-Interfaces kompatibel. Welche genau, könnt ihr auf der Homepage von Lightkey nachlesen. Ein Beispiel für ein gutes Interface wäre das Enttec DMX USB Pro Interface. Für Fortgeschrittene bietet Lightkey auch die Möglichkeit, ArtNet oder sACN auszugeben.

Affiliate Links Enttec DMX USB Pro Interface Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 195,00€ bei

Außerdem benötigt ihr passende DMX-Kabel in entsprechenden Längen. Diese sind nicht mit Mikrofonkabeln zu verwechseln, obwohl sie genauso aussehen. Zwar funktionieren Mikrofonkabel im Notfall auch, allerdings sind sie nicht für die Übertragung von digitalen Datenströmen mit hoher Frequenz optimiert. DMX-Steuerkabel haben üblicherweise eine Impedanz von 110 Ohm.

Affiliate Links pro snake TPD-3 10 FM Kundenbewertung: (1086) 11,90€ bei

Die Scheinwerfer können entweder in einer Reihe durch die Ein- und Ausgänge durchgeschleift werden oder es können mehrere DMX-Wege gelegt werden. Das bietet sich an, wenn das Interface auf der Bühne steht und sowohl DMX-Signale nach vorne an die Bühnenkante als auch nach hinten gelegt werden müssen. Dazu können DMX-Splitter verwendet werden, da das Interface nur einen Ausgang besitzt.

Affiliate Links Stairville DMX Splitter 8 USB 3 pin Kundenbewertung: (207) 89,00€ bei

Um die Software Lightkey zu nutzen, ist es erforderlich, einen Apple Mac-Computer mit folgenden Eigenschaften zu besitzen:

Mac-Computer mit Apple- oder Intel-Chip

macOS 13 oder neuer (vollständig kompatibel mit macOS 14 Sonoma)

8 GB Arbeitsspeicher

790 MB freier Speicherplatz

Bildschirmgröße von mindestens 1200 × 700 Pixeln

Du solltest jetzt nicht aufhören zu lesen, weil du vielleicht keinen Apple Mac-Computer, sondern einen Windows-PC besitzt. Ähnliche Software wie Lightkey gibt es auch für Windows-PC. Das grundlegende Konzept bleibt gleich und du wirst ohne Probleme das hier Gesagte auf deine Software übertragen können. Siehe dazu auch „Alternativen und Bemerkung“.

Lichtkonzept: Mit Bruchbude auf ,,Kiosk Tour“

Jetzt möchte ich euch gerne als Beispiel das Lichtkonzept für die ,,Kiosk Tour“ der Band Bruchbude skizzieren, die ich technisch betreuen darf.

Das Thema der mehrwöchigen Deutschlandtour: Kiosk. Deshalb wollten wir die Bühnen in einen eigenen Kiosk verwandeln. Wir haben uns dazu drei besondere Elemente überlegt.

Das Backdrop war mit einem Bild eines Kiosks bedruckt. Vor dem Keyboard haben wir eine bedruckte Acrylwand aufgestellt, auf der eine Kiosktheke zu sehen war. Wir haben eine große Pixlip Lightbox, mit eingebauten LEDs, auf der Bühne stehen gehabt. Dort war ein großer Kühlschrank aufgedruckt. Die LEDs waren zwar Dimmbar aber nicht per DMX direkt ansteuerbar.

Da wir eine Club-Tour gespielt haben, waren die Gegebenheiten in den Venues sehr unterschiedlich. Um flexibel zu sein und trotz niedriger Bühnenhöhen eine gut sichtbare Licht-Show zu bieten, haben wir uns für folgende Lampen und Effekte entschieden:

Wir haben drei LED-Fluter (LightmaXX Platinum Tour Wash PRO) als Floor-Spots vor dem Schlagzeug positioniert, das mittig auf der Bühne stand. Wenn der Platz vor dem Schlagzeug zu gering war, haben wir sie auch öfter hinter das Schlagzeug gestellt und das Backdrop beleuchtet. Diese sind vergleichbar mit den Stairville HL-x180 RGBW LED-Flutern.

Affiliate Links Stairville HL-x180 RGBW Kundenbewertung: (11) 249,00€ bei

Insgesamt vier Sunstripes (Showtec Active Sunstripes) haben wir vertikal an Stative aufgestellt. Das hatte den Vorteil, dass sie wenig Platz auf der Bühne eingenommen haben und durch die vertikale Ausrichtung einen gut sichtbaren Effekt erzeugten.

Affiliate Links Varytec Starstrip 10 Active DMX Kundenbewertung: (17) 189,00€ bei

Den oben genannten Kühlschrank haben wir mit einem Dimmer ausgestattet, um ihn in die Lichtshow einbinden zu können.

Affiliate Links Botex UP-2 - 1 Channel Dimmer 10 A Kundenbewertung: (85) 66,00€ bei

Vorne an der Bühnenkante haben wir zwei vertikale Nebelmaschinen (LightmaXX Vertikal 1.5) mit eingebauten LEDs aufgestellt. Vergleichbar sind diese mit den ADJ Fog Fury Jett.

Affiliate Links ADJ Fog Fury Jett Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 279,00€ bei

Um Kabelwege zu sparen und den Auf- und Abbau effizient zu gestalten, haben wir zu den jeweiligen Lampen- und Effekttypen eine Kabelpeitsche gelegt und die restlichen Lampen und Effekte dann durchgeschleift. Die Kabelpeitschen bestanden aus einem DMX- und Schukokabel. An unserem In-Ear-Rack haben wir einen DMX-Splitter eingebaut und eine eigene Stromleiste für den Lichtstrom eingerichtet.

Somit war es möglich, für DMX und Lichtstrom einen Übergabeort zu haben, von dem die einzelnen Kabelpeitschen abgehen. Vom DMX-Splitter ging es in ein Enttec USB Pro DMX-Interface, das mit unserem Bühnenlaptop verbunden war. Von dort aus steuern wir die gesamte Show mit der Software Ableton Live. In Ableton Live haben wir Backing-Tracks, Click- und MIDI-Spuren für die Lichtsteuerung angelegt und der Keyboarder konnte per Knopfdruck die Show steuern.

Einführung in die Lichtsteuerungs-Software Lightkey

Ein kurzer Überblick

Lightkey ist eine Lichtsteuerungs-Software, die sich vor allem durch drei Eigenschaften auszeichnet: Sie ist extrem kompatibel, sehr leistungsstark und vor allem erstaunlich einfach zu bedienen. Dabei steht ein möglichst kreativer Arbeitsprozess im Mittelpunkt, ohne dass man sich Gedanken über DMX-Werte machen muss. Durch eine 2D-Visualisierung der Bühne und Lampen kann der Arbeitsprozess direkt auf dem Bildschirm beobachtet werden. Somit macht es das Programmieren nicht nur direkt sichtbar, sondern auch sehr flexibel.

Die Visualisierungs-Software bietet außerdem ein hohes Maß an Flexibilität. Mal eben im Auto auf dem Weg zum Konzert ein paar Änderungen in der Lichtshow vorzunehmen, ist absolut kein Problem. Die Software wurde speziell für die Anwendung auf Apple-Geräten entwickelt und lässt sich direkt mit Programmen wie Ableton Live verbinden.

In der kostenlosen Version können bis zu 24 DMX-Kanäle ausgegeben werden. Dabei sind alle Funktionen kostenlos verfügbar. Sobald mehr DMX-Kanäle benötigt werden, muss eine entsprechende Lizenz erworben werden.

Tipp: Um die Struktur und den Aufbau der Software Lightkey kennenzulernen, empfehle ich zunächst, das vorhandene Demo-Projekt zu öffnen. Dort bekommt man schnell einen umfassenden Überblick und kann direkt Funktionen ausprobieren.

Der Einstieg in die Software Lightkey

Wird Lightkey geöffnet, lässt sich zunächst ein neues Projekt erstellen oder ein Demoprojekt benutzen. Wenn ein neues Projekt erstellt wird, muss zunächst die Art der DMX-Ausgabe gewählt werden. Wie bereits erwähnt, können viele USB-Interfaces verwendet werden, die alle auf der Homepage von Lightkey zu finden sind. Für Fortgeschrittene bietet Lightkey auch die DMX-Ausgabe über ArtNet, ESP Net oder sACN. Zu Demozwecken kann auch keine DMX-Ausgabe ausgewählt werden. Nun öffnet sich eines von insgesamt drei Hauptfenstern, die für die weitere Bearbeitung wichtig sind. Die Hauptfenster zum Bearbeiten sind das Kanalfeld, das Layout-Fenster und das Bearbeitungsfenster.

Geräte hinzufügen

Im Kanalfenster lassen sich die einzelnen Lampen den DMX-Adressen zuordnen. Das geschieht mit vorgefertigten Geräteprofilen, die einfach auf die gewünschte DMX-Adresse gezogen werden können. Dabei lassen sich weitere Konfigurationen wie der Kanal-Modus oder die Anzahl der Geräte bearbeiten. Sollte kein Geräteprofil für deine Lampe dabei sein, kannst du beim Support ein eigenes Profil erstellen lassen. Im Kanalfenster lassen sich auch eigene Geräteprofile problemlos erstellen. Sobald alle Geräte im gewünschten Kanal-Modus den DMX-Adressen zugeordnet wurden, kann das Fenster geschlossen werden.

Individuelles Layout erstellen

Im Layout-Fenster werden nun alle Geräte angezeigt. Diese können in der Weise angeordnet werden, wie sie später auch auf der Bühne stehen oder hängen werden. Um das Layout so realistisch wie möglich zu gestalten, lassen sich Bühnenelemente, Traversen, Instrumente und Personen hinzufügen. Nun wird eine erste Besonderheit von Lightkey sichtbar: Durch das realistische Layout lassen sich die Lampen und Effekte auch ohne angeschlossene Lampen programmieren. Aber dazu später mehr. Sobald das individuelle Layout erstellt wurde, kann die Seite geschlossen werden und das Bearbeitungsfenster öffnet sich.

Das Hauptfenster zum Bearbeiten

Im Bearbeitungsfenster ist nun das fertige Layout sichtbar. Rechts vom Layout befindet sich an der Seite die Einstellungspalette. Dort können Einstellungen und Sequenzen angelegt werden, die später verwendet werden. Unter dem Layout befindet sich der Bearbeitungsbereich. Sobald ein Gerät angewählt wird, erscheinen dort alle Einstellungsmöglichkeiten wie Dimmer, Farbwahl, Effekt, Gobos, Bewegung und vieles mehr. Wichtig ist zu checken, ob der Bearbeitungsbereich im Design- oder Live-Modus ist. Im Design-Modus lassen sich, wie beschrieben, die Lampen anwählen.

Im Live-Modus kann ein individuelles Steuerungsfeld angelegt werden. Oder anders gesagt, hier wird ein eigenes Kontrollfeld erstellt. Dort lassen sich einzelne Szenen, Effekte und vieles mehr aus den angelegten Einstellungen und Sequenzen erstellen. Aber dazu später mehr!

Einstellungen und Sequenzen erstellen

Um nun einige Einstellungen und Sequenzen zu erstellen, kann per Rechtsklick im rechten Feld oder oben über das Pluszeichen eine neue Einstellung erstellt werden. Nun können alle gewünschten Lampen angewählt und wie gewünscht eingestellt werden. Zum Beispiel kann für jede Lampe jeweils eine Einstellung mit den Grundfarben erstellt werden. Außerdem können bereits ein paar Einstellungen mit Dimmer-Effekten erstellt werden. Es muss nicht nur ein Merkmal pro Einstellung gespeichert werden, es können auch mehrere Merkmale wie Farbe, Dimmer-Effekt, Strobe etc. in einer Einstellung gespeichert werden. Dimmer-Effekte können in den Einstellungen auf den Takt synchronisiert werden, was später hilfreich ist, wenn es darum geht, das Licht exakt auf den Takt zu steuern.

Hier ein Beispiel der Einstellungen und Sequenzen der Band Bruchbude:

Wir sind bei der Lichtprogrammierung für Bruchbude etwas ungewöhnlich vorgegangen und haben im ersten Schritt bereits einzelne Szenen für jeden Song-Part erstellt. Das hatte den Nachteil, dass wir keine Grundeinstellungen hatten, auf die wir immer zurückgreifen konnten. Wir mussten alles immer neu programmieren oder haben ganze Szenen kopiert. Ich glaube hier geht es um Workflow und es ist Geschmackssache, wie man dort fortfahren möchte.

Kontrollfeld in der Live-Ansicht erstellen

Sobald die Einstellungen mit den gewünschten Farben und Effekten erstellt sind, kann in der Live-Ansicht ein eigenes Kontrollfeld erstellt werden. Dazu einfach auf „Bearbeiten“ klicken und über das Pluszeichen eine Szene erstellen. Diese kann beliebig mit Einstellungen belegt werden. Dazu können die gewünschten Einstellungen aus dem rechten Feld in die Szene gezogen werden. Als Beispiel: Die Einstellungen „LED Rot“ und der Dimmer-Effekt „Strobe“ werden in die Szene „LED ROT/Strobe“ gezogen, oder, bezogen auf eure Musik, „ROT Refrain“.

Wird nun die Szene durch Klicken aktiviert, kann auf dem Layout beobachtet werden, dass die LED Rot und Strobe anzeigen. Außerdem kann nun auf dem Bildschirm rechts die Szene weiter bearbeitet werden. Zum Beispiel kann festgelegt werden, wie schnell die Szene reagieren soll oder ob die Szene langsam ausfaden soll. Wichtig ist, dass die unterste Einstellung „von den Live Triggers ausnehmen“ nicht ausgewählt wird. Nun können für die einzelnen Songs verschiedene Szenen mit Effekten erstellt werden.

Tipp: Ich persönlich erstelle immer für jeden Part (Vers, Refrain, Bridge …) eines Songs eine einzelne Szene, um einen besseren Überblick zu behalten und eine klare Struktur auf dem Kontrollfeld zu haben. Auch das Einbinden in Ableton Live wird dadurch deutlich übersichtlicher. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Hier geht es um den eigenen Workflow!

Einführung in Ableton Live

Ableton Live ist eine Software, mit der sich Musik aufnehmen und produzieren, aber auch live auf der Bühne performen lässt. Die Software zeichnet sich durch sehr vielfältige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten aus. Dabei bietet sie viele praktische Funktionen für den Live-Einsatz, wie zum Beispiel eine eigene Ansicht für den Live-Betrieb. Backing-Tracks und Click können ganz einfach per Knopfdruck gestartet werden. Besonders praktisch für das Programmieren von Licht per MIDI-Spur ist, dass Ableton Live mit der Software Lightkey kommuniziert und MIDI-Signale ganz einfach an Lightkey weiterschicken kann.

Umgekehrt stellt Lightkey über die Funktion „Live Triggers“ die dort programmierten Lichtszenen einfach Ableton Live über die USER-Library zur Verfügung. So entfällt die sonst übliche Handarbeit. Ableton Live ist sowohl für Apple- als auch für Windows-Geräte verfügbar.

Lightkey und Ableton Live verbinden

Hinweis: Beide Programme müssen ab jetzt geöffnet sein!

So verbindest du die beiden Programme

Einstellungen in Lightkey:

von der Design- in die Live-Ansicht wechseln unten links auf die BPM-Zahl klicken und Lightkey MIDI-Eingang auswählen

Wichtig ist dabei, den richtigen Eingang in Lightkey auszuwählen. Wir haben es auch schon einmal über die Ableton Link-Funktion getestet, hatten dabei aber Kommunikationsprobleme zwischen den Programmen. Dies hat dazu geführt, dass wir Tempoveränderungen auf der Tempospur in Ableton Live hatten.

Einstellungen in Ableton Live:

Neue MIDI-Spur erstellen Für die Spur No-Input als Eingangsquelle auswählen Für die Spur Lightkey-Eingang als Ausgangsquelle auswählen Als Ausgangskanal immer Channel 16 auswählen In den Einstellungen MIDI Ports-> Out: Lightkey Eingang Synchronisieren

MIDI-Trigger in Ableton Live konfigurieren

User Libary öffnen -> Lightkey Live Triggers-> aktuelles Projekt auswählen-> Kontrollfeld Die gewünschte Szene in die MIDI-Spur ziehen Nun den MIDI-Befehl an die gewünschte Stelle setzen

Tipp: Die linke Seite des MIDI-Befehls darf in Ableton nicht gekürzt oder getrennt werden. Es darf nur rechtsseitig gekürzt oder getrennt werden, sonst ist der MIDI-Befehl ungültig. Am Ende empfehle ich, einmal alle MIDI-Befehle in der Spur zu konsolidieren.

Video aller Bedienschritte

Das folgende Video zeigt dir noch einmal alle zuvor beschriebenen Bedienschritte. Viele Infos zur Verbindung von Lightkey mit Ableton Live findest du auch auf der Lightkey Produktseite.

Alternativen und Bemerkung

Natürlich gibt es neben Lightkey auch eine Vielzahl an Alternativen und ähnlichen Produkten. Eine sehr bekannte Lichtsteuerungs-Software, die auch oft per MIDI mit Ableton Live verknüpft wird, ist Daslight. Diese besitzt ganz ähnliche Funktionen wie Lightkey, zum Beispiel eine Visualisierung der Bühne. Ein Vorteil bei Daslight ist, dass die Software auch auf Windows-Geräten läuft und man nicht an Apple gebunden ist.

Affiliate Links Daslight DVC Fun Kundenbewertung: (17) 179,00€ bei

Wer gerne eine etwas professionellere Software auf Industriestandard verwenden möchte, kann natürlich auch auf GrandMA on PC zurückgreifen. Es gibt sehr viele Programme, die verwendet werden können. Es kommt sehr darauf an, welches Programm einem selbst liegt und passend zu den Gegebenheiten ist.

Grundsätzlich gibt es sehr viele verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, um das eigene Licht auf der Bühne automatisiert anzusteuern. Ebenfalls ist die Umsetzung mit Ableton Live und Lightkey nicht die alleinige Lösung. Auch dort gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. In diesem Workshop habe ich euch meine aktuelle persönliche Lösung gezeigt, wie ich gerne Licht automatisiert ansteuere. Andere würden wahrscheinlich einen anderen Weg bevorzugen. Schreibt doch gerne eure individuellen Lösungsansätze in die Kommentare, wenn ihr bereits Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt habt.

Ich hoffe, dieser Workshop konnte euch einen Einblick geben oder einen neuen Weg zeigen, das eigene Licht auf der Bühne anzusteuern. Zusammenfassend ermöglicht die praktische und sichere Verbindung zu Ableton Live eine automatisierte Lichtsteuerung und lässt auch kleine Licht-Shows sehr groß aussehen. Die Lichtsteuer-Software Lightkey bietet eine gute Möglichkeit für Einsteiger, sich mit Lichtprogrammierung auseinanderzusetzen, ist gleichzeitig aber auch im semi-professionellen Bereich einsetzbar.

Sobald man sich in das System mit Einstellungen und Szenen eingearbeitet hat, ist der Workflow relativ schnell und sehr intuitiv. Die Bühnenansicht im Layout ermöglicht es, ohne angeschlossene Lampen eine gute Übersicht beim Programmieren zu haben. Im Internet sind viele Erklärvideos vorhanden, die in kurzer Zeit Funktionen übersichtlich erklären. Leider ist das Abonnement jährlich zu erneuern. Außerdem hatten wir öfter Probleme mit der DMX-Ausgabe in Lightkey, wenn wir das Programm über Stunden vor der Show ohne Aktivität geöffnet hatten. Deswegen haben wir es vor der Show immer frisch geöffnet und hatten dann keine Probleme mehr.

Die Verbindung zu Ableton Live ist sehr sicher und ich hatte dort bisher noch keine Probleme. In Anbetracht der Zielgruppe und der Anwendungsmöglichkeiten im vorrangig semi-professionellen Bereich, kann ich diesen einfachen Lösungsansatz nur empfehlen.