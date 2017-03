Workshop: Nord Drum 3 im Live-Einsatz, Drum-Synthesizer

Willkommen zum Workshop „Nord Drum 3 im Live-Einsatz“, in dem ich euch zeigen werde, wie man den schwedischen Drum-Synthesizer live effektiv nutzen kann. In meinem ersten Workshop ging es um die Integration eines Drumpads ins Live-Spiel. Genutzt hatte ich das SPD-S von Roland.

Zunächst ähnelt die Nord Drum 3 einem gewöhnlichen auf Samplebasis arbeitenden Multipad, aber im Inneren verbirgt sich echte Klangsynthese. Ein waschechter Synthesizer für Drummer, gemacht, um mit Sticks gespielt zu werden. Hier stelle ich eine mögliche Vorgehensweise dar, mit der Nord Drum 3 im Alleingang Musik zu machen.

Nachdem die dritte Nord Drum Generation im Amazona Test schon bestens abgeschnitten hat, folgt hier eine Anregung zum kreativen Gebrauch des roten Schweden in Workshop-Form. Aus meiner Sicht, der Sicht eines Schlagzeugers, interessiert mich stark, was ich der Nord Drum 3 im Alleingang entlocken kann.

Die Frage, die sich mir stellt ist: Kann ich alleine mit Drumset und Nord Drum komponieren und auf interessante Songideen kommen? Drummer sind ja, sofern sie außer dem Schlagzeug kein Harmonieinstrument spielen können, nur begrenzt in der Lage, Musik live zu komponieren. Mit Hilfe von Computer und entsprechender Software geht das zwar schon, aber auch hier muss sich jeder über Jahre hin reinarbeiten. Samplerpads bieten kreative Möglichkeiten, aber ein Synthesizer, der sich mit Drumsticks spielen lässt, ist doch mal was ganz anderes.

Lassen wir der Kreativität also freien Lauf und schauen, was wir der Nord Drum 3 so entlocken können.