Endlich Notenlesen lernen!

Unser Chefredakteur wünschte sich einen Workshop zur Notenschrift, selbstverständlich einfach und logisch aufgebaut für Anfänger. Mach ich doch gerne! Vorkenntnisse sind keine notwendig, eine gesunde Neugierde reicht, wobei ich mich an Musiker aller Instrumente, Genres und Niveaus wende. Und ich verspreche, dass es nie kompliziert wird. Bestimmt nicht schwieriger als die subtraktive Klangsynthese oder ein Testbericht über ein Multi-Effektgerät, vorausgesetzt natürlich, dass man sich gleichermaßen dafür interessiert. Na, dann mal los!

ANZEIGE

Wozu Noten?

Noten? O, nein, lieber nicht. Das sind doch diese seltsamen schwarzen Striche, die man „sowieso nie braucht“, und überhaupt: Gab es nicht auch berühmte Musiker, die keine Noten lesen konnten, z. B. John Lennon? Das mag sein, diese Gerüchte habe ich auch schon gelesen. Ob sie wirklich wahr sind oder er nicht ein bisschen damit kokettierte, ist eine andere Frage.

Zweifelslos sind Noten keine Bedingung, um ein guter Musiker zu werden, gleichzeitig können sie sehr praktisch sein, wenn man eine musikalische Idee kurz festhalten möchte und gerade kein Aufnahmegerät zur Verfügung steht.

Noten sind das akustische Pendant zur Zeichnung: Auch wenn wir heute dauernd Fotos machen können, sind (gute) Zeichnungen, Pläne und Skizzen oft geeigneter, um eine konkrete Idee festzuhalten und anderen zugänglich zu machen. Der Grund ist simpel: Man konzentriert sich auf das Wesentliche und lässt alles andere weg, wie bei einer Karte, die zum Navigieren einfacher ist als ein Satellitenbild. Ähnlich kann man sich den Sinn und Zweck von Noten vorstellen: Wer sich mit Noten auskennt, kommt häufig schneller ans Ziel. Dabei ist es wirklich keine Hexerei und folgt einer einfachen Logik.

Was zeigen Noten?

Noten stellen im Wesentlichen zwei Dinge dar: die Tonhöhe und die Tondauer. Ersteres erfolgt durch die vertikale Position: Je höher der Ton, desto höher wird er geschrieben, während die Dauer eines Tons durch die Form der Note definiert wird. Noten werden von links nach rechts geschrieben: Töne, die gleichzeitig erklingen, stehen übereinander. Ein Notensystem ist somit ähnlich aufgebaut wie die Timeline einer DAW.

Tonhöhe

Wie gesagt wird die Tonhöhe grafisch umgesetzt, wobei sich zur besseren Orientierung ein System mit fünf Linien etablierte. Dabei können Töne entweder auf einer Linie oder zwischen zwei Linien geschrieben werden. Andere Formen wie „die Note liegt zu einem Drittel über und zu zwei Dritteln unter der Linie“ haben sich zum Glück nicht durchgesetzt, da sie viel schwieriger zu lesen wären. Zusätzlich können Noten auch auf der obersten und unter der untersten Linie liegen, womit sich bei fünf Notenlinien bereits elf mögliche Töne ergeben.

Alles schön und gut, aber es sollte jedem klar sein, dass die Musik insgesamt einen größeren Tonumfang hat, der abgebildet werden soll. Was tun?

Natürlich könnte man einfach mehr Notenlinien ziehen, aber dies ginge zu Lasten der Übersichtlichkeit. Schon ab sechs oder sieben Linien würde man schnell die Orientierung verlieren. Hingegen kann man die Notenlinien unterschiedlichen Grundtonhöhen zuordnen, sozusagen eine Eichung. Dies geschieht durch Notenschlüssel: Dieses seltsam geschwungene Ding am Anfang des Notensystems dient nicht der Dekoration, sondern legt den Wirkungsbereich der Noten fest. Die beiden wichtigsten Schlüssel sind der Violin- und der Bass-Schlüssel:

Der Violinschlüssel wird auch G-Schlüssel genannt, weil sein grafisches Zentrum, die Spirale in der Mitte, die Lage des Tones g‘ definiert, auf der vierten Linie. Für die Klassiker: eingestrichenes g‘ . In MIDI-Sprache: G4. Auf dem Klavier wäre dies das G rechts des „Schlüsselloch-Cs“, also mittig auf der Klaviatur.

ANZEIGE

Beim Bass-Schlüssel liegt das Zentrum auf der zweiten Linie, eingerahmt durch die beiden Punkte. Dort liegt das f („kleines f“). MIDI: F3 (das f links vom Schlüsselloch-C). Deshalb heißt der Bass-Schlüssel auch F-Schlüssel.

Daraus ergeben sich folgende Töne im Bass-Schlüssel:

Welcher Schlüssel nun zum Einsatz kommt, hängt vom Tonumfang eines Instrumentes ab: Trompeten, Geigen, Gitarren, Blockflöten werden im Violinschlüssel notiert, tiefe Instrumente wie Bass, Tuba und Cello im Bass-Schlüssel. Als Faustregel kann man auch sagen: Melodien? Violinschlüssel. Basslinien? Bass-Schlüssel.

Und das Klavier, das sowohl die Basslinie als auch die Melodie spielen kann? Hier kommen einfach beide Schlüssel zum Einsatz, wie auch bei anderen Instrumenten mit großem Tonumfang wie Harfen, Marimbas und Orgeln.

Wenn die fünf Linien nicht ausreichen, schreibt man die Note auf einer Hilfslinie, die nur ein bisschen länger ist, als die Note selbst. Die häufigste Note mit Hilfslinie ist das mittlere c: C4 in MIDI-Sprache, „eingstrichenes c“, geschrieben c‘ für die Klassiker und Jazzer. Im Violinschlüssel liegt dieser Ton unterhalb des Notensystems (auf der ersten Hilfslinie), im Bass-Schlüssel oberhalb.

Die Töne von C-Dur erhält man, indem man der Reihe nach Noten auf bzw. zwischen die Notenlinien schreibt.

So viel zu den Tonhöhen, wobei dies noch nicht ganz alles ist. Im zweiten Teil des Workshops gehen wir der Sache etwas tiefer auf den Grund. Jetzt möchten wir uns erstmal den Tonlängen widmen, sprich: dem Rhythmus.

Affiliate Links Voggenreiter Große Buch Musiktheorie Kundenbewertung: (16) 24,95€ bei

Rhythmus

Die Dauer eines Tons wird durch seine Form definiert. Dabei folgen diese sogenannten Notenwerte einem simplen Schema: Es wird stets halbiert. Fangen wir mit der längsten Note an: die Ganze Note. Geschrieben wird sie als unausgefüllter Kreis, den man Notenkopf nennt.

Die nächste Note nennt sich Halbe, ist genau halb so lang wie eine Ganze und fügt dem Kreis einen vertikalen Strich („Notenhals“) hinzu, der übrigens nach oben oder unten zeigen kann, je nachdem, was grafisch einfacher und übersichtlicher ist. Ansonsten besteht kein Unterschied zwischen „Hals nach oben“ und „Hals nach unten“. Es ist schlicht egal.

Weiter geht es, man ahnt es bereits, mit der Viertel-Note, die wiederum halb so lange gespielt wird wie eine Halbe. Im Gegensatz zur Halben ist der Notenkopf jetzt ausgefüllt.

Danach folgt die Achtel-Note, die grafisch mit einem Fähnchen am Strich gekennzeichnet wird. Wenn mehrere Achtel nacheinander gespielt werden, verbindet man die Fähnchen auch gerne zu einem horizontalen Strich, da dies übersichtlicher wirkt. Viertel und Achtel sind im Rock/Pop/Jazz Bereich die häufigsten Notenwerte.

Für kürzere Noten lässt sich das Spiel beliebig fortsetzen. Sechzehntel-Noten haben zwei Fähnchen, 32tel drei, 64tel vier etc. Daraus ergibt sich die folgende Notenpyramide: Zuoberst steht die Ganze, die gleich lang ist wie zwei Halbe, die wiederum je zwei Vierteln entsprechen. Und so weiter.

Pausen: Die notierte Stille

Eine Besonderheit unserer Notenschrift ist, dass es auch Zeichen für das „Nicht-Spielen“ gibt: die Pausen, sozusagen das musikalische Pendant zur Zahl Null. Auch Pausen können unterschiedlich lang sein, die Namen richten sich nach den entsprechenden Notenwerten.

Affiliate Links Edition Conbrio Musikdetektive 1 Kundenbewertung: (1) 16,80€ bei

Taktmaß und Taktstrich

Am Anfang des Notensystems notiert man, wieviele Grundschläge pro Takt vorkommen. Heute ist gefühlt 99,9 % der Pop- und Rockmusik im Vier-Viertel-Takt, was man mit zwei Ziffern übereinander darstellt: oben und unten die Ziffer 4.

Wieso „Vier-Viertel“ und nicht „Zwei-Halbe“, was ja mathematisch dasselbe wäre? Kurze Antwort: Weil man die vier Viertel als vier Schläge empfindet. Gezählt wird 1, 2, 3, 4 und danach wieder von vorne, was durch den Taktstrich markiert wird. In einem 2/2-Takt, der zumindest in der klassischen Musik durchaus üblich ist, würde man 1, 2 zählen und dies relativ langsam und getragen (oder schnell wie beim Deutschen Marsch, Anmerkung der Redaktion). Andere, relativ häufige Taktmaße sind 6/8 und 3/4. Rhythmen wie 5/4, 7/8 oder 11/8 klingen alle sehr spannend (und grooven auch schön, sofern sie gut gespielt werden), kommen aber leider viel zu selten vor.

Taktstriche sind ein zeitliches Raster und ordnen die Musik in gleich lange Teile. Sie dienen in erster Linie der Übersichtlichkeit. Ohne Taktstriche wäre es viel schwieriger, sich auf dem Notenblatt zu orientieren.

Ein erstes Stück

Mit allem, was wir heute lernten, können wir das folgende, ziemlich bekannte Stück notieren und spielen. Ich denke, dass jeder diese Melodie kennt …

Affiliate Links Edition Dux Kleine Notenrätsel Violin+Bass Kundenbewertung: (2) 8,00€ bei

Apps zum Notenlesen lernen

Mittlerweile finden sich einige spezialisierte Apps, um das Notenlesen zu lernen und üben. Hier einige der wichtigsten Namen:

Solfa, LASIDO, Note Trainer Lite, Notes Teacher sind alle eher nüchtern gehalten, während Simply Piano etwas bunter daherkommt und sich an Kinder richtet. Alle Apps richten sich auch an Anfänger und kennen verschiedene Schwierigkeitsstufen. Finanziert werden sie meistens durch In-App-Käufe.

Anmerkung der Redaktion: Eine wunderbare App für Kinder (und Erwachsene) ist die iOS-App Flashnote Derby von Luke Bartolomeo. Da das Notenlesen lernen von Wiederholung geprägt ist und Übung bekanntlich den Meister macht, ist diese App perfekt für das Festigen der hier erlangten Kenntnisse. Die App ist als Spiel aufgemacht und ähnelt dem bekannten Kamelreiten oder Pferdereiten auf der Kirmes. Je schneller man die angezeigte Note richtig erkannt hat, desto schneller reitet der Spieler auf seinem Pferd.

Zur Eingabe kann der Touchscreen, aber auch ein Instrument genutzt werden. Die gespielten Töne werden über das Mikrofon des iPhones oder iPads erkannt.

Die App lässt sich vielfältig konfigurieren, Tonumfänge und Notenschlüssel einstellen. Es macht einfach Spaß, gegen andere anzutreten oder immer wieder zu versuchen, den persönlichen Highscore zu knacken. Am meisten Spaß macht die App auf einem iPad wegen des größeren Bildschirms. Doch auch auf einem iPhone lässt sich wunderbar zwischendurch das Notenlesen spielerisch festigen.