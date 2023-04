Workshop: Notfallkit für DJs, DJ Essentials

Gut vorbereitet ist halb gerettet!

Je länger man auf der Bühne steht, desto mehr weiß man, wievviel schieflaufen kann. Sicherlich kann man sich nicht vor allem schützen, aber mit den passenden Tools ist es möglich, einigen Problemen vorausschauend entgegenzutreten. Ein Notfallkit für DJs, welches, wenn es einmal gepackt ist, immer in der Tasche bleiben kann, hat uns bisher auch schon vor einigen Pannen gerettet. Deshalb möchten wir euch heute Auswahl an Utensilien vorstellen, die man als DJ stets dabeihaben sollte.

Gaffertape

Vielseitig anwendbar darf Gaffertape im Notfallkit für DJs natürlich nicht fehlen!

Das Textilklebeband befestigt lose Teile aller Art, kann aber meist rückstandslos entfernt werden und eignet sich daher perfekt für den Bühnenalltag. Ob es darum geht, Kabelverläufe zu fixieren oder ein Banner zu befestigen, Gaffer hilft immer. Auch wenn keine Bierdeckel zur Hand sind, um den wackeligen Bühnen Tisch auszutarieren, wie es mal bei uns der Fall war, kann mit ein bisschen gefaltetem Gaffertape auch hier schnell Abhilfe geschaffen werden.

Ersatzkabel

Wenn wir schon über Kabel reden, kommen wir nicht um das Thema Ersatzkabel. Nun sollt ihr natürlich nicht alles doppelt und dreifach mitnehmen, allerdings empfiehlt es sich, einige Kabel immer auf Reserve dabeizuhaben. Unserer Meinung nach sind das Kabel, welche direkt am Pult angeschlossen werden.

Sollte das XLR-Kabel zur Endstufe Probleme machen, muss sich der hauseigene Tontechniker darum kümmern. Wir empfehlen jedoch, dass man zumindest ein funktionierendes Cinch-Kabel dabeihat, um im Fall der Fälle schnell ein defektes Kabel auszutauschen. Da dies schnell und unkompliziert für jeden DJ zu bewerkstelligen ist, sollte man ein solches Kabel dabeihaben.

Für DJs, die mit CD-Playern auflegen, raten wir euch, zusätzlich noch ein passendes Kabel mitzunehmen, um die Player zu linken. Wir hatten schon das eine oder andere Erlebnis, bei denen genau dieses essenzielle Bindeglied einen Kabelbruch erlitten hatte und konnten dem durch unser zusätzliches Kabel schnelle Abhilfe leisten. Je nachdem, um wie viel Uhr ihr spielt, bietet sich ein Ladekabel für euer Handy natürlich auch immer an.

Für alle DJs, die einen Laptop mit auf der Bühne stehen haben, bietet es sich an, vorsichtshalber ein weiteres USB-Kabel einzustecken. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Soundkarte nicht erkannt wird und so die Performance auf Messers Schneide steht.

Ein Cinch-Klinkekabel hat natürlich auch noch nie geschadet und wenn mal alles schiefläuft, ist man heilfroh darüber, kurz mal das Smartphone anzuschließen. Durch die Entwicklungen der letzten Jahre, bei denen immer öfter auf Kopfhöreranschlüsse verzichtet wird, ist es natürlich unabkömmlich, den passenden Adapter mit einzustecken.

Adapter

Zugegeben, allzu vieler Adapter bedarf es gar nicht mehr, der wohl wichtigste ist der Klinkenadapter für eure Kopfhörer, ein extra Adapter dabeizuhaben, schadet hier nicht und nimmt auch nicht viel Platz weg. Mittlerweile haben aber auch immer mehr Mixer einen 3,5 mm Klinkenausgang und so kommt man auch ohne Kopfhöreradapter gut klar.

Solltet ihr ein Back 2 Back-Set spielen wollen und der Mixer hat nur einen Kopfhöreranschluss, so kann natürlich ein passender Adapter auch hier die Lösung sein.

Ein kleiner Tipp von uns ist ein Cinch auf Cinch Adapter. Mit diesem Female zu Female Adapter könnt ihr problemlos zwei Kabel miteinander verbinden spart euch ein Verlängerungskabel.

Multitool

Ein universell einsetzbares Werkzeug wie das Multitool darf natürlich auch nicht fehlen. Schere und Zange und Schraubenzieher können immer gut gebraucht werden und zur Not lässt sich damit natürlich auch der eine oder andere Kronkorken öffnen.

Taschenlampe

Ja, in den heutigen Zeiten hat man durch sein Smartphone fast immer eine Taschenlampe dabei, dennoch empfiehlt es sich, eine gesonderte Lampe dabeizuhaben. Nur ungern würde man ein aktuelles Smartphone in die hintersten Ecken der DJ-Booth manövrieren. Zudem ist es teils schlichtweg nicht so handlich, wie eine passende Taschenlampe. Ein guter Kompromiss hierbei kann auch eine Kopflampe sein, damit hat man zusätzlich noch die Hände frei. Wir haben uns schon in so dunklen DJ-Booths aufgehalten, dass es nur durch die Verwendung einer Taschenlampe möglich war, den Plattenkoffer richtig zu durchstöbern.

Ersatznadel

Eine zusätzliche Nadel ist nie verkehrt. Es gilt generell, dass man im Idealfall seine eigenen Nadeln mitnehmen sollte, gerade wenn man viel scratcht. Aber da wir hier über feinfühlige Kleinteile reden, die doch schneller kaputtgehen können, als einem lieb ist, kann eine zusätzliche Nadel im Notfallkit für DJs schnell die Lösung des Problems sein.

Generell lohnt es sich auch, eine antistatische Bürste dabeizuhaben, um Staub von der Platte zu streichen. Nimmt alles nicht viel Platz ein, ist aber ein Segen in jeder DJ-Booth.

Earplugs

Zu eurer guten Gesundheit gehört hoffentlich, solang es geht, ein gutes Gehör. Dieses sollte aber auch immer ausreichend geschützt werden. Die Bandbreite an Earplugs geht preislich von den handelsüblichen Oropax bis hin zum individuell angefertigten Gehörschutz vom Hörakustiker. Wer das Geld übrig hat und sich oft in lauten Umgebungen wiederfindet, sollte sich überlegen, ob dies nicht eine gute Investition ist. Mit einem professionellen Schutz ist das Ziel, den Frequenzgang der Musik relativ unverfälscht, aber dafür je nach Filter 10 dB, 20 dB oder 25 dB abzusenken. Die Oropax hingegen verfälschen wie bekannt natürlich das Hörerlebnis. Dennoch ist es nicht übel, welche dabeizuhaben, denn Schutz ist Schutz!

USB-Stick

Ein gut sortierter USB-Stick sollte in jedes Notfallkit für DJs, aber was genau meinen wir damit?

Für alle, die mit CD-Playern auflegen, ist klar, dass sie ihre Songs in Softwares die Engine DJ oder rekordbox analysieren und damit die USB-Sticks synchronisieren.

Zwar erlaubt es uns die Verbindung via Link-Kabel, von mehreren Playern auf einen USB-Stick zuzugreifen, aber es empfiehlt sich dennoch, mindestens einen zweiten ebenfalls synchronisierten Stick mit im Gepäck zu haben.

Abseits davon können wir folgendes empfehlen: Kauft euch einen soliden großen USB-Stick, auf dem ihr wichtige Playlists als Ordner aufspielt. Somit habt ihr die Möglichkeit, zur Not noch auf essenzielle Inhalte zuzugreifen, wenn der rekordbox-Stick Faxen macht. Sollten jedoch die CD-Player nicht mitmachen oder der Club wider Erwarten gar keine Player haben, kann so schnell auf eure Songs und Playlisten im Browser einer jeder DJ-Software zugegriffen werden.

Aber damit nicht genug, es empfiehlt sich auch die aktuellen Versionen für gängige DJ-Mixer draufzuspielen. Bei den aktuellen Größen von Software könnt ihr auch eine Software wie Serato auf den Stick ziehen, man weiß ja nie!

Abseits davon seid bitte so klug und packt ein paar Mixtapes mit drauf. Passend zu verschiedenen Stimmungen könnt ihr damit zur Not Zeit überbrücken und euch um andere Probleme auf der Bühne kümmern.

Mehrfachsteckdose

Eigentlich sollten genug Steckdosen für euch zur Verfügung stehen, aber eigentlich ist nicht immer, und leider sind zu wenig Steckdosenplätze immer ein Problem. Wer lediglich mit CDJs oder Plattenspielern auflegt, für den sollte dies kein Problem darstellen. Wer jedoch mit einem Laptop, Soundkarte, externen Effektgeräten und gegebenenfalls noch einer zusätzlich Drum-Machine oder einem Sampler auftritt, der wird öfter mit diesem Problem zu kämpfen haben. Selbst wenn noch Steckdosen frei sind, liegen die teilweise so unzugänglich, dass gerade mitten in der Nacht ein einfaches An- und wieder Abstecken am Ende seines Sets problematisch ist. Mit einer kleinen Mehrfachsteckdose seid ihr dahingehend also bestens gewappnet. Achtet bitte auch auf die Größe der Netzteile, da teils vorhandene Steckdosen durch die Größe der Netzteile verdeckt werden können.

Reinigungstücher

Reinigungstücher sind zwar nicht unbedingt ein technisches Werkzeug, aber können dennoch sehr nützlich sein, um das Equipment sauber zu halten. Insbesondere, wenn man draußen auftritt oder die Ausrüstung viel bewegen muss. So kann es schnell zu Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen kommen, die die Funktionalität der Geräte beeinträchtigen können. Mit Reinigungstüchern könnt ihr schnell und einfach eure Ausrüstung reinigen und sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert.

Handtuch und ein frisches T-Shirt

Gut, zugegeben kein wichtigstes Essential, dass den Gig wieder ans Laufen bringen kann aber eure Gesundheit ist uns wichtig. Die Möglichkeit, sich mal kurz abzutrocknen, wenn es ein wenig zu heiß wird und nach dem Gig kurz in ein frisches T-Shirt zu schlüpfen, sollte nicht unterschätzt werden. Mit dieser Kombination sind wir uns sicher, schon die eine oder andere Erkältung erfolgreich abgewehrt zu haben.

Nussmix

Absolut essenziell und in jedem Notfallkit für DJs ein absolutes Muss – eine gute Nussmischung. Schnelle Energie garantiert und die brauchen wir auch, wenn wir uns mal wieder eine Nacht um die Ohren schlagen. Wer allergisch ist, kann sich nach passenden Alternativen umschauen. Auch wenn es sich lustig anhört, kann ein kleiner Snack nicht nur die Laune in der Nacht heben, sondern einem die notwendige Energie geben, noch ein wenig länger für gute Musik zu sorgen

Eventuell nicht unbedingt notwendig für ein Notfallkit für DJs, aber dennoch gute Begleiter sind Handheld-Recorder, um euren Mix aufzunehmen auch hierfür könnt ihr das im Vorfeld angesprochene Cinch-Klinke-Kabel in den meisten Fällen benutzen.

Wer sich die Mühe machen möchte, kann natürlich noch die Qualität der Kabel im Vorfeld mit einem Kabeltester prüfen, um auf Nummer sicher zu gehen.