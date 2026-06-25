4 Kanäle, Bluetooth und Recording sinnvoll nutzen

Der Omnitronic PM-404F bei uns im Test: Vier Kanäle, Bluetooth und eine Recording-Funktion klingen zunächst nach einer relativ simplen Ausstattungsliste. In der Praxis eröffnen diese Funktionen jedoch deutlich mehr Möglichkeiten, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Kurz & knapp Worum geht es? Omnitronic PM-404F, ein 4-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und Recording-Funktion. Vier Kanäle: Der Mixer bietet mehr Flexibilität für zusätzliche Player, Drum-Machines, Sampler oder Synthesizer.

Der Mixer bietet mehr Flexibilität für zusätzliche Player, Drum-Machines, Sampler oder Synthesizer. Bluetooth: Die Funktion eignet sich als Backup, für Umbauten, Songwünsche oder Hintergrundmusik.

Die Funktion eignet sich als Backup, für Umbauten, Songwünsche oder Hintergrundmusik. Recording: Die regelbare Aufnahme-Lautstärke erleichtert saubere Mitschnitte eigener DJ-Sets.

Die regelbare Aufnahme-Lautstärke erleichtert saubere Mitschnitte eigener DJ-Sets. Lernfaktor: Aufnahmen helfen dabei, Timing, Übergänge und Lautstärkeverhältnisse gezielt zu verbessern.

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Der Vorteil von vier Kanälen am DJ-Mixer

Das klassische DJ-Setup benötigt lediglich zwei verschiedene Kanäle am DJ-Mixer, damit man damit Übergänge von Track A zu Track B gestalten kann. Dieses Grundprinzip gilt damals wie heute und mit diesem Konzept lässt sich zweifelsohne ein denkwürdiger Auftritt oder eine ganze Nacht gestalten.

Jedoch gibt es Setup-Varianten, in denen mehr Kanäle von großem Vorteil sein können. Starten wir also von zwei Kanälen kommend mit dem dritten verfügbaren Kanal. Natürlich kann man hier einfach eine weitere Klangquelle einbinden und einen zusätzlichen Track mit in den Mix aufnehmen. Dadurch kann oft ein Geflecht entstehen, bei dem der einzelne Song in den Hintergrund rückt und es mehr um den durchgehenden Mix und die dadurch erzeugten Klangwelten geht.

Allerdings kann man das dritte Deck auch für bestimmte Inhalte wie beispielsweise Acapellas verwenden. Diese können dann separat in den Mix aufgenommen und mit Filter und Equalizer nach Bedarf feinjustiert werden.

Abseits der klassischen Bedienelemente wie Plattenspieler oder Multimedia-Player kann das DJ-Setup aber auch schnell zum Hybrid-Setup erweitert werden. So kann auch ein dritter oder vierter Kanal durch das Einbinden einer Drum-Machine bespielt werden. Das Praktische daran ist, dass auch simple Klänge einen großen Effekt haben und sich die Drum-Hits gut in den Mix einfügen, ohne dabei für Dissonanzen zu sorgen, da es eben keine harmonischen Elemente sind.

Trotzdem können wir die einzelnen Sounds je nach Drum-Machine tiefgreifend anpassen und über die Zeit Drum-Patterns und Klänge weiterentwickeln.

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Alternativ dazu kann natürlich auch ein Keyboard oder Synthesizer über den Cinch-Eingang an einem dritten oder vierten Kanal angeschlossen werden und wer fit genug in Sachen Harmonie ist, kann über dem bestehenden Mix improvisieren.

Wer normalerweise mit Multimedia-Playern auflegt, kann außerdem jederzeit einen Plattenspieler in das Setup integrieren, ohne dafür bestehende Geräte umstecken zu müssen oder an einem Kanal den Eingang zu wechseln. Gerade beim Omnitronic PM-404F ist dies unkompliziert möglich, da der Mixer zwei separate Phono-Eingänge bietet.

Das ist insbesondere für DJs praktisch, die erste Erfahrungen mit Vinyl sammeln möchten. Während die gewohnte Arbeitsweise auf den Multimedia-Playern erhalten bleibt, kann der Plattenspieler als zusätzliche Klangquelle beispielsweise für einzelne Songs genutzt werden. Misslingt ein Übergang einmal, bleibt immer noch genügend Spielraum, um auf die anderen Decks zurückzugreifen.

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Auch wenn man als Einsteiger erstmal mit zwei Track-Decks genug zu tun hat, können die zusätzlichen Kanäle später eine wertvolle Reserve bieten. So sollte man sich durchaus überlegen, ob die Investition am Anfang in einen 4-Kanal DJ-Mixer eventuell den größtmöglichen Freiraum in der eigenen Entfaltung und genug Optionen für die Zukunft bietet.

2-Band-Equalizer im DJ-Alltag

Natürlich ist ein 3-Band-Equalizer meistens Standard, aber es gibt immer wieder DJ-Mixer oder Controller, die lediglich über einen 2-Band-Equalizer verfügen. Die gute Nachricht vorweg: Die Bässe rausdrehen, vier Takte warten, Bässe wieder reindrehen, geht selbstverständlich auch an einem solchen Gerät und wie die DJ-Erfahrung zeigt, macht man damit immer Meter.

Das zusätzliche Equalizer-Band nutzen wir überwiegend dafür, um die Übergänge möglichst unauffällig zu gestalten und nach den Höhen sanft die Mitten und letztlich die Bässe in den Mix zu pegeln.

Ist ein DJ-Mixer wie der Omnitronic PM-404F nur mit einem 2-Band-Equalizer ausgestattet, verändert dies also unseren Mixing-Stil. Während sich ein neuer Track bei einem 3-Band-EQ oft schrittweise über Höhen, Mitten und Bässe einblenden lässt, stehen beim Omnitronic PM-404F nur Höhen und Bässe zur Verfügung.

So etwas muss aber keine komplette Einschränkung sein, vielmehr hat es uns während des Tests dazu angehalten, aus bekannten Mustern zu brechen. So haben wir auch öfter mal auf die wahrscheinlich älteste DJ-Technik zurückgegriffen: dem kompletten Fade-in eines Songs über den Kanal-Volume-Fader. In Zeiten von Stems, 4-Band-Equalizern und schier endlosen Effektketten vergisst man diese Option oft.

Aber wir haben selbst gemerkt, dass man auf diese Art und Weise den neuen Song recht präsent in den Mix einführt. Hierbei würden wir euch natürlich empfehlen, ein wenig Platz im bestehenden Mix zu schaffen und vor oder während des Hochpegelns des neuen Songs zumindest die Bässe des bereits laufenden Titels herauszunehmen.

Alternativ dazu können wir mit dem Bass-Swap zum Drop das aktive Tiefenband wechseln. Diese Technik ist recht beliebt und je nach Track kann man das Publikum damit auch immer ein wenig überraschen, wenn der Break von Song A mit dem Drop von Song B endet. Dafür ist natürlich ein wenig Übung notwendig. Nicht unbedingt beim gleichzeitigen Drehen der Bassbänder, sondern beim Timing der Songs. Hierbei kann zur Not natürlich auch der Drop von Song B über einen passenden Hot-Cue zwangsweise herbeigeführt werden.

Bei dem Omnitronic PM-404F können wir allerdings auch des DJs besten Freund zum Einsatz bringen: das bipolare Filter.

Gerade bei längeren House- oder Techno-Übergängen lässt sich ein neuer Titel zunächst über das Hochpass-Filter in den Mix bringen. Während die tiefen Frequenzen noch ausgeblendet bleiben, können erste Melodie- oder Percussion-Elemente bereits hörbar werden. Anschließend wird das Filter langsam geöffnet, bis der Titel seine volle Energie entfaltet.

Gerade beim Rausmixen eines Songs ist es sehr angenehm, die Höhen des Songs langsam mit dem Tiefpass-Filter herunterzuregeln. Da hier die Frequenzen tatsächlich abgeschnitten und nicht nur an einem jeweiligen Frequenzband heruntergepegelt werden, wirkt dies meist etwas seichter.

Bluetooth am Omnitronic PM-404F

Der Omnitronic PM-404F verfügt auch über die Möglichkeit, Inhalte via Bluetooth auf einem beliebigen Kanal wiederzugeben. Eine Funktion, die auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, in der Praxis aber durchaus nützlich sein kann.

Fairerweise muss man erwähnen, dass Bluetooth-Audio die zugrunde liegenden Audiosignale komprimiert und damit nicht die gleiche Klangqualität wie ein direkt angeschlossenes Gerät erreicht. Zudem ist uns bereits im Test des Omnitronic PM-404F aufgefallen, dass das Bluetooth-Signal gegenüber den Phono- und Line-Eingängen deutlich leiser ausfällt. Wer bewusst von einer klassischen Klangquelle auf ein Bluetooth-Signal überblenden möchte, sollte daher etwas Zeit in das Einpegeln investieren.

Generell ist es jedoch äußerst praktisch, Inhalte schnell und unkompliziert vom Smartphone wiedergeben zu können. Dabei gibt es gleich mehrere sinnvolle Einsatzmöglichkeiten.

An erster Stelle denken wir dabei an eine Notlösung. Jeder DJ weiß, dass in einer Booth immer etwas passieren kann. Der schlimmste Fall ist jedoch, wenn die Musik komplett verstummt. Kommt es zu Problemen mit Multimedia-Playern, dem DJ-Controller oder einem Plattenspieler, ist es äußerst hilfreich, wenn das Smartphone bereits mit dem Mixer gekoppelt ist. So kann innerhalb weniger Sekunden Musik über einen freien Kanal abgespielt werden, während man in Ruhe nach der Fehlerquelle sucht.

Auch beim Wechsel zwischen DJs oder beim Umbau von Setups kann Bluetooth hilfreich sein. Während Geräte angeschlossen, Kabel umgesteckt oder komplette Setups ausgetauscht werden, kann weiterhin Musik laufen, ohne dass man Gefahr läuft, versehentlich die falsche Verbindung zu trennen.

Darüber hinaus lassen sich Songwünsche unkompliziert umsetzen, selbst wenn sich der gewünschte Titel weder auf dem USB-Stick noch in der Plattensammlung befindet. Zusätzliche Audiokabel oder Adapter werden dafür nicht benötigt. Gerade auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenveranstaltungen kann das eine praktische Lösung sein.

Ebenso eignet sich die Funktion zum Abspielen von Hintergrundmusik, Warm-up-Playlists oder musikalischer Untermalung während ruhiger Veranstaltungsphasen. Gerade passend in Bars oder bei kleineren Events, bei denen nicht durchgehend getanzt wird, kann dies den Arbeitsalltag deutlich erleichtern.

Auch wenn Bluetooth im Clubbetrieb sicherlich nicht die primäre Klangquelle darstellen soll, ist die Funktion praktisch und kann euch vor einer verstummten Tanzfläche bewahren.

Recording als Lernwerkzeug

Da wir mit dem Omnitronic PM-404F nicht nur einen Record-Out-Anschluss auf der Rückseite via Cinch zur Verfügung haben, sondern ein extra Poti zum Einstellen der Aufnahme-Lautstärke, können wir sicherstellen, dass wir keine übersteuerten DJ-Mixe mitschneiden. Die meisten DJ-Mixer bieten hier eine festgelegte Lautstärke an, die je nach Aufnahmegerät zu laut sein kann. Dieses Problem wird durch den preiswerten DJ-Mixer klug gelöst und das Aufnehmen seiner eigenen DJ-Sets ist immer empfehlenswert.

Denn es ist egal, ob man Einsteiger oder Profi ist, im Nachhinein hört man Nuancen raus, auf die man während des Auflegens nicht geachtet hatte.

Beispielsweise Timing-Fehler, manchmal zieht man den Fader doch zu schnell runter und der sonst so stilvoll gelungene Übergang endet zu abrupt. In anderen Fällen laufen zwei Tracks zu lange parallel, sodass sich Vocals oder markante Melodien gegenseitig in die Quere kommen. Gerade für Einsteiger ist es außerdem hilfreich zu überprüfen, wie sauber Titel tatsächlich synchronisiert wurden.

Wer mit zusätzlichen Klangquellen wie Drum-Machines, Samplern oder Synthesizern arbeitet, entwickelt durch solche Mitschnitte außerdem ein besseres Gefühl für Lautstärkeverhältnisse. Oft reichen bereits kleine Pegelanpassungen aus, damit ein zusätzliches Element wahrgenommen wird, ohne den eigentlichen Mix zu dominieren.

Durch die regelmäßige Analyse seiner eigenen Aufnahmen lassen sich Schwachstellen gezielt erkennen und verbessern. Parallel dazu entdeckt man oft auch besonders gelungene Übergänge oder Songkombinationen, die man später erneut einsetzen möchte. Und ganz nebenbei entstehen so Mitschnitte, die sich für Social Media, Promotions-Zwecke oder als Referenz für Clubbesitzer und Veranstalter eignen.