Workshop: Arpeggios auf der Gitarre spielen – Teil 6

Hallo!

Mal eine Frage zu den Workshops:

Wäre es u. U. möglich, die Tabs auch mit Guitar Pro, Sibelius oder Finale gesetzt als PDF zum Download anzubieten? So wäre es einfacher, das auszudrucken bzw. so kann ich das auch mal meinen Schülern in die Hand drücken. Ich finde es für die Schüler schon ganz hilfreich, wenn über den Tabs auch die Noten stehen (allein schon wegen der Rhythmik), was bei Text-Tabs ja leider nicht der Fall ist. Copy & Paste funktioniert auch nicht so gut bei Text :-)

Viele Grüße,

Markus