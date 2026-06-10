Schneller Einstieg in den faszinierenden Synthesizer

Der Polyend Synth ist für mich eines der Geräte, die man nicht sofort in eine Schublade stecken kann. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein kompakter Pad-Controller, tatsächlich ist er aber ein eigenständiger Synthesizer mit drei gleichzeitig nutzbaren Engines. Statt einer Klaviatur gibt es ein großes Pad-Feld und statt einer klassischen Synthesizer-Bedienung ein Konzept, das vor allem auf das Spielen, Kombinieren und schnelle Klangveränderungen setzt. Wie gut der Multi-Engine-Synthesizer klingt und wie intuitiv und musikalisch er sich bedienen lässt, soll dieser Workshop zeigen.

Kurz & knapp Was ist es? Polyend Synth, kompakter Multi-Engine-Desktop-Synthesizer mit Pad-Matrix, drei Engines und Fokus auf performatives Sounddesign. Drei Engines: Drei gleichzeitig nutzbare Synth-Engines ermöglichen vielseitige Layer aus Bass, Chords und Leads.

Drei gleichzeitig nutzbare Synth-Engines ermöglichen vielseitige Layer aus Bass, Chords und Leads. Pad-Performance: Anschlagdynamische Pads mit polyphonem Aftertouch sorgen für direkten und kreativen Spielspaß.

Anschlagdynamische Pads mit polyphonem Aftertouch sorgen für direkten und kreativen Spielspaß. Flexibles Sounddesign: Zahlreiche Syntheseformen, Makros sowie Filter, LFOs und Effekte bieten viele Klangoptionen.

Zahlreiche Syntheseformen, Makros sowie Filter, LFOs und Effekte bieten viele Klangoptionen. Live-Fokus: Arpeggiator, Sequencer und schnelle Bedienung machen den Synth ideal für spontane Jams und Live-Einsätze.

Arpeggiator, Sequencer und schnelle Bedienung machen den Synth ideal für spontane Jams und Live-Einsätze. Eigenständiges Konzept: Kein klassischer Tastatur-Synth, sondern ein kompaktes Instrument mit ungewöhnlichem, inspirierendem Workflow.

ANZEIGE

Was ist der Polyend Synth?

Ein ausführlicher Testbericht mit detaillierten Informationen zum Gerät wurde bereits auf AMAZONA veröffentlicht und kann hier eingesehen werden. Als Grundlage für diesen Workshop folgen hier die wichtigsten Angaben zum Synthesizer im Schnelldurchlauf:

Synthesizer mit Pads statt Klaviatur.

Der Polyend Synth ist ein kompakter Desktop-Synthesizer, der statt über eine klassische Klaviatur über ein großes 5-x-12-Pad-Feld gespielt wird. Hier können Noten, Akkorde und die drei internen Synth-Engines angesteuert werden. Die Pads reagieren zudem auf die Anschlagstärke und unterstützen polyphonen Aftertouch, wodurch sich Sounds nicht nur auslösen, sondern auch während des Spielens intuitiv formen lassen.

Drei Engines in einem Gerät

Im Inneren arbeitet der Polyend Synth, wie bereits erwähnt, mit bis zu drei gleichzeitig geladenen Engines, die gemeinsam in einer Scene gespeichert werden können. Dabei stehen verschiedene Arten der Klangerzeugung zur Verfügung, beispielsweise virtuell-analoge Sounds, Wavetable, FM, Phase Distortion, Physical Modeling, Granular und samplebasierte Ansätze. Die maximale Stimmenzahl liegt bei acht Stimmen, die auf die drei Synth-Bereiche verteilt werden.

Spielen, Steuern und Formen

Neben der Klangerzeugung spielen auch Makros, Effekte und ein interner Sequencer eine wichtige Rolle. Die drei Combo-Regler C1, C2 und C3 können mehrere Parameter gleichzeitig steuern und eignen sich daher gut für lebendige Klangveränderungen beim Spielen. Hinzu kommen Send-Effekte für Modulation, Delay und Reverb sowie eigene Sequencer oder Arpeggiatoren pro Synth-Bereich.

Ein Instrument für intuitives Spielen

Generell ist das Gerät auf musikalisches Verhalten und Spontaneität ausgelegt. Die Anzeigen im Display sind so aufgebaut, dass alle relevanten Parameter sofort eingesehen und mit den gut erreichbaren Reglern direkt angepasst werden können. Zudem behält man dank einer farblichen Einteilung der Pads immer den Überblick über den jeweils geladenen Sound.

Demonstration des Polyend Synth

Um das Instrument vor dem eigentlichen Workshop-Part etwas besser kennenzulernen, lohnt sich ein Blick auf die intuitive Steuerung einiger Parameter, beispielsweise das Anpassen der Hüllkurve oder das Einstellen des internen Arpeggiators.

Hüllkurve

Dank einer visuellen Darstellung der Hüllkurve kann diese recht simpel angepasst werden.

ANZEIGE

Send-Effekte

Über den Mixer des Polyend Synth können neben der Lautstärke und dem Panorama der drei Synth-Slots auch die Send-Anteile für Modulation, Delay und Reverb angepasst werden. Die Effekte arbeiten also nicht als separate Insert-Effekte pro Engine, sondern als gemeinsamer Send-and-Return-Bereich.

Arpeggiator

Für jeden der drei Synth-Slots gibt es einen eigenen Sequencer oder Arpeggiator. Pro Slot kann man entscheiden, ob die Pads direkt gespielt werden, ein Arpeggiator aktiv ist oder eine Sequenz wiedergegeben wird. Die Parameter umfassen unter anderem Modi wie Swing, Groove und Humanize sowie beim Arpeggiator zusätzlich die Oktavreichweite.

Soundbeispiele vom Polyend Synth

Klangbeispiel 1: Gelayerter Bass mit Lead-Pluck

Im ersten Klangbeispiel des Workshops steht ein Bass im Mittelpunkt, der durch den internen Arpeggiator des Polyend Synth in Bewegung kommen soll. Dabei klingt er weniger wie eine einfach gehaltene Bassnote, sondern bekommt sofort einen eigenen Puls. Hinzu kommt ein zweiter Bass-Sound mit etwas mehr Obertonanteil, der das klangliche Fundament verbreitern soll, ohne den unteren Bereich unnötig voll zu machen.

Über diesen beiden Bass-Ebenen spiele ich im letzten Schritt einen Pluck-Sound als Lead, der durch Reverb- und Delay-Effekte eher sphärisch wirkt. Er sitzt deutlich über dem Bassbereich und bringt eine melodische Komponente ins Beispiel dieses Workshops.

Um nun intuitiv mit dem Polyend Synth umzugehen und den Klang im Verlauf zu ändern, drehe ich beim Lead-Sound die Intensität des Sub Mix etwas auf. Dadurch bekommt der Pluck mehr Breite und wirkt nicht mehr ganz so dünn im oberen Bereich. Gerade bei diesem Beispiel wird, wie ich finde, gut hörbar, wie schnell sich hier mehrere Klangquellen zu einem gemeinsamen Soundbild verbinden lassen.

Klangbeispiel 2: House-Chords mit Arpeggio-Bass

Im zweiten Klangbeispiel nutze ich als Grundlage wieder einen Arpeggio-Bass, der diesmal in Kombination mit einem Chord-Sound gespielt wird. Die Akkorde bilden das harmonische Fundament. Über das Öffnen und Schließen des Highcut-Filters lässt sich der sehr direkte Bass gut im Mix platzieren. Ist das Filter weiter geschlossen, rückt der Sound etwas nach hinten. Wird es geöffnet, tritt der Bass deutlicher hervor und bekommt mehr Präsenz.

Als dritte Stimme kommt ein Synth-Lead hinzu, der durch eine leichte Verstimmung etwas dissonanter klingt. Allein gespielt wäre dieser Sound sicher auffälliger, im Zusammenhang mit dem Bass und den Akkorden sorgt er aber für eine recht angenehme Spannung. Meiner Meinung nach funktioniert das hier sehr gut, weil der Track dadurch nicht zu glatt, sondern deutlich interessanter wirkt.

Klangbeispiel 3: Helle Arpeggio-Sounds

Im dritten Klangbeispiel wird der Charakter insgesamt heller und offener. Der erste Arpeggio-Sound ist recht voll und weniger geradlinig als in den vorherigen Beispielen. Dadurch entsteht deutlich mehr Bewegung im oberen Frequenzbereich und der Sound wirkt fast schon hektisch. Der interne Arpeggiator des Polyend Synth übernimmt an dieser Stelle einen wichtigen Teil des Klangbeispiels.

Hinzu kommt eine dezente Lead-Melodie, die ebenfalls vom internen Arpeggiator gesteuert wird. Über das Highcut-Filter und den Resonanz-Regler lässt sich diese Stimme etwas stärker nach vorne holen und bekommt dadurch mehr Präsenz, ohne gleich zu dominant zu werden. Durch das Anpassen der Reverb-Anteile lassen sich beide Elemente besser miteinander kombinieren. So entsteht aus zwei eher einzelnen Figuren ein gemeinsamer, räumlicher Gesamtsound, der sich gut durch einen sehr dezenten, körnigen Sound ergänzen lässt.

Klangbeispiel 4: House-Beat mit hellem Lead

Das letzte Klangbeispiel dieses Workshops zum Polyend Synth beginnt mit einem eingespielten, eher dumpfen Lead-Sound im House-Stil. Als Melodie steht er zu Beginn noch recht auffällig im Vordergrund, soll im weiteren Verlauf aber eher als klanglicher Teppich dienen.

Ein obertonreicher Sound bringt im nächsten Schritt mehr Fülle in den Gesamtklang und zum Schluss kommt ein sehr heller Lead-Sound hinzu, der sich stärker nach vorne setzt. Durch Anpassungen der Delay- und Reverb-Effekte sowie leichte Filterfahrten gewinnt das Ganze sofort an Bewegung. Der Sound wirkt dadurch lebendiger, bleibt aber gut kontrollierbar.

YouTube

Wenn dir der kleine Einstieg in den Polyend Synth gefallen hat, schau unbedingt auch auf unserem AMAZONA YouTube Kanal vorbei. Dort findest du einen Deep Dive in diesen faszinierenden Synthesizer.