Workshop: Röhrentechnik in Gitarrenverstärkern

Wenn man sich als Autor mal so richtig die Workshop Finger verbrennen will, nimmt man am besten ein Thema, von dem auf der einen Seite jeder Musiker schon einmal gehört, die genauen Zusammenhänge aber als eher unwichtig abgespeichert hat und auf der anderen Seite der Fanatismus gelegentlich schon esoterische Züge annimmt. Ganz klar ein Thema für uns, denn Amazona ist zu jeder Schandtat bereit ;-)

Eines dieser heiklen Themen ist die Röhrentechnik in Gitarrenverstärkern: geliebt, gehasst, als unnötig bzw. veraltet tituliert und gleichzeitig der Heilige Gral in Sachen Gitarrenton. Ja was denn nun? Nun ehrlich gesagt, von allem etwas. Das fängt ja gut an. Ich sehe schon die ersten ihre Messer wetzen und darauf warten, dass der Autor ins elektronische oder auch audiophile Fettnäpfchen tritt. Um dem vorzubeugen, eine klare Ansage im Vorfeld. Dieser Workshop wird nur die Grundlagen der Röhrentechnik im Gitarrenverstärker behandeln! Keine Kennlinien-Grundsatzdiskussionen, keine „Spannungsreduzierertricks“ à la van Halen oder ZZ TOP und erst recht keine „Ich-weiß-es-am-besten“ Hardliner Pamphlete. Dieser Workshop soll informieren und Spaß machen, basta! Auf geht’s!

Etwas Geschichte zur Röhrentechnik

Wie bei vielen Konstruktionen, die letztendlich für den E-Gitarren-Sound maßgeblich verantwortlich zeichnen, hat auch die Röhre, besser gesagt Vakuumröhre, eine sehr praxisnahe Geschichte. Die Röhre war das erste Bauelement innerhalb eines wie auch immer gearteten Verstärkers, mit dem man lange vor Erfindung des Transistors eine Leistung stufenlos steuern konnte, was sich natürlich am besten im Bereich der Lautstärkeregelung umsetzen ließ. Von daher war alles, was vor den Siebzigern an Verstärkern gebaut wurde, zwangsweise ein Vollröhrenverstärker. Somit ist das gesamte Klangempfinden der Generationen, die ihre Prägephase vor den Achtzigern hatten, zwangsweise von dem Sound eines Röhrenverstärkers geprägt.

Mit der Erfindung des Transistors änderte sich dies schlagartig. Transistorschaltungen waren damals sehr teuer, die Röhrentechnik sehr preiswert, eine Entwicklung, die sich mit jedem weiteren Jahr das verging, umkehren sollte. Dass Röhrenverstärker heutzutage mit einem Vielfachen eines Transistorverstärkers zu buchen schlagen, liegt vor allem an dem Preis der einzelnen Bauteile, weniger am Klang des Verstärkers. Dass der Klang eines Röhrenverstärkers von den meisten Hörern als „besser“ wahrgenommen wird, hat andere Gründe.