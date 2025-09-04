So einfach kann alles synchron laufen!

Mit dem Serato x Roland TR-Sync können bestimmte Drum-Machines simpel und effektiv mit der beliebten DJ-Software Serato DJ Pro synchronisiert und in euer DJ-Set eingebunden werden. Wir zeigen euch heute kurz und knapp Anwendungsgebiete und natürlich auch wie das ganze abläuft.

Wofür eignet sich der Serato x Roland TR-Sync?

Über die Jahre haben wir euch auch andere Formen des Auflegens präsentiert. Dazu gehört das Hybrid-Set, bei dem zusätzlich zum bekannten DJ-Setup aus zwei Plattenspielern oder Media Playern und einem DJ-Mixer weitere Elemente eingebaut werden. Dabei sind Synthesizer, Sampler oder Drum-Machines meist erste Wahl. Wenn ihr sie an einen der freien Kanäle eures DJ-Mixers anschließt, könnt ihr die Audiosignale je nach Belieben pegeln, mit dem Equalizer anpassen und mit Effekten versehen. So erhält man schnell eine ganz neue Ebene beim Auflegen.

Wer nicht direkt mit einem Synthesizer über ständig wechselnde Tracks und Tonarten improvisieren möchte, für den bietet sich der Griff zu einer Drum-Machine an. Zusätzliche Hi-Hats, Snare-Rolls oder alternative Kick-Patterns können schnell programmiert und abgespielt werden, ohne dass man sich großartig verspielen kann. Denn immerhin müssen die Tracks ja auch noch ganz normal gemixt werden.

Während man bei der Nutzung eines Synthesizers nicht unbedingt synchron zum laufenden Song sein muss, sollte die Drum-Machine das schon sein. Dabei gibt es je nach Ausführung verschiedene Möglichkeiten. So verfügen manche Modelle beispielsweise über eine Nudge-Funktion. Nachdem das Tempo korrekt eingestellt wurde und ungefähr passend auf Play gedrückt wurde, muss nur noch der Takt ein wenig angepasst werden. In der Theorie kann man also eine Drum-Machine synchronisieren wie einen gewöhnlichen Track.

Allerdings kann das im relativ vollgepackten Alltag in der DJ-Booth dann doch zu viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass synchronisierte Lösungen besser wären. Eine Möglichkeit dafür wäre je nach Setup das Synchronisieren via MIDI. Allerdings verfügen nicht alle DJ-Mixer über einen MIDI-Ausgang und man möchte sicher sein, dass man sein Vorhaben in der DJ-Booth möglichst überall umsetzen kann.

Diese gute Nachricht richtet sich an alle Nutzer einer neueren Roland-Drummaschine, die die DJ-Software Serato DJ Pro verwenden. Das zauberhafte Feature nennt sich Serato x Roland TR-Sync. Bei dieser aktiven Synchronisierung läuft die Drum-Machine nicht nur passend zu den laufenden Tracks, sondern das Tempo kann auch ohne Probleme verändert werden, ohne dass die Drum-Machine aus dem Takt gerät.

Für welche Drum-Machines gibt es Serato x Roland TR-Sync?

Serato x Roland TR-Sync steht für die Modelle TR-08, TR-09, TR-8 und TR-8S zur Verfügung. Wir haben also einerseits die klassischen TR-Sounds der Drum Machines, die maßgeblich House, Techno und Hip-Hop geprägt haben. Mit dem Roland TR-8S haben wir aber auch die Möglichkeit, ganz andere Sounds in unser DJ-Setup einzubauen. Das liegt nicht nur daran, dass diese Drum-Machine von Haus aus mit einer großen Anzahl an Drum-Kits kommt, sondern auch daran, dass wir sogar die Option haben, aus eigenen Sounds Drum-Kits zu erstellen.

Was brauchen wir für den Serato x Roland TR-Sync

Damit alles beim Serato x Roland TR-Sync passend läuft, benötigen wir neben einer der genannten Drum-Machines eine Serato-DJ-Soundkarte. Das kann eine Soundkarte in einem DJ-Controller sein, wie dem Rane One MKII, den wir erst letzte Woche testen durften, oder eine klassische Soundkarte, wie die Reloop Flux. Abgesehen von der notwendigen Audioverbindung von der Drum-Machine zum DJ-Mixer bedarf es lediglich eines passenden USB-Kabels, mit dem die Drum-Machine mit dem Rechner verbunden wird.

Wichtig dabei ist, dass eure Drum-Machines auf der aktuellen Softwareversion sind. Diese könnt ihr auf der Roland-Webseite herunterladen.

Sobald alles verbunden ist, müsst ihr in Serato DJ Pro in die Einstellungen gehen und den SYNC-Modus aktivieren. Hier habt ihr die Wahl zwischen „Simple Sync“ und „Smart Sync“. Bei der zweiten Option wird beim erstmaligen Drücken der Sync-Taste das jeweilige Track-Deck als Master festgelegt. Daran orientiert sich dann die Drum-Machine. Zudem bitte nicht vergessen, das Kontrollkästchen „Tempo Slider affects all synced decks“ für den Serato x Roland TR-Sync zu aktivieren. So könnt ihr auch problemlos das Tempo ändern und die Drum-Machine zieht brav nach.

Nun muss nur noch Serato x Roland TR-Sync auf eurer Drum-Machine aktiviert werden. Dies ist bei jeder Drum-Machine etwas anders:

Beim Roland TR-08 müsst ihr die Taste „Menu“ gedrückt halten und den „Fine“-Regler nach rechts drehen. Beim Roland TR-09 ist es die Kombination aus „Enter/Total Accent“-Button und Tempo-Poti. Beim Roland TR-8 muss der „Tap“-Button gedrückt und der Tempo-Poti nach rechts gedreht werden. Beim TR-8S muss der „Mute“-Button gedrückt und dabei der Tempo-Poti nach rechts gedreht werden. Um die Synchronisation aufzuheben, müsst ihr einfach den jeweiligen Button gedrückt halten und den korrespondierenden Poti nach links drehen.

Nun könnt ihr während eines laufenden Tracks in Serato DJ Pro den Play-Button eurer Drum-Machine betätigen und das Tempo ist dank dem Serato x Roland TR-Sync automatisch synchron. Sollte der Takt noch nicht ganz sitzen, muss lediglich innerhalb der Software oder auf eurem DJ-Controller der Sync-Button einmal gedrückt werden.

Sollte es zu Tempo-Drifts kommen und die beiden Quellen nicht mehr perfekt synchron laufen, einfach erneut den Sync-Button aktivieren und schon sollte wieder alles engmaschig zusammen wiedergegeben werden.

Besonders gut gefällt uns einerseits die einfache Handhabung der Synchronisation, die in unserer Erfahrung sehr stabil lief, und andererseits die neuen Möglichkeiten durch Serato DJ Pro mit seinen Stem-Funktionen. So können wir unsere eigenen Drums programmieren und dann beispielsweise die Bassline eines anderen Tracks hinzufügen und Songs auf eine ganz neue Art in unseren Mix einfließen lassen.

Wer Serato-DJ-Pro-Nutzer ist und sowieso eine solche Drum-Machine hat, sollte den Serato x Roland TR-Sync einfach ausprobieren, aber vorsichtig: Hier besteht Suchtgefahr!

Wir hoffen, dass euch dieser kleine Workshop gefallen hat und euch neue Performance-Möglichkeiten in der DJ-Booth eröffnet hat.