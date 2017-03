Workshop: Soundprogrammierung 2

Soundprogrammierung Teil II

Nach dem ich in der letzten Folge mit einer Übersicht zu den wichtigsten Formen des Soundsynthese begonnen habe möchte ich diesmal gleich zu Sache kommen und euch ein wenig über die subtractive Synthese erzählen. Alle die schon mehr als nur Presets an den aktuellen Song angepasst haben hoffe ich nicht all zu sehr zu langweilen, aber vielleicht bringe ich dem einen oder anderen von euch im Laufe des Artikel doch noch eine neue Erkenntnis.

So wie man in der Mathematik die Grundrechenarten beherrschen sollte, schon damit man beim Brötchen kaufen nicht übers Ohr gehauen wird, so ist die subtractive Synthese quasi das Handwerkszeug der Soundprogrammierung. Sie ist relativ leicht zu verstehen und deshalb möchte ich später mit ihrer Hilfe auch die anderen Formen der Soundsynthese erklären.

Der Oszillator

Der Oszillator ist quasi das Herz eines Synthesizers, er schwingt in einer bestimmten Frequenz und mit einer bestimmten Wellenform vor sich hin. Macht man das Signal eines Oszillators hörbar, so ist das, was man bei einem subtractiven Oszillator so zu hören bekommt relativ langweilig. Denn hier werden nur statische Wellenformen erzeugt und wenn man Glück hat und einen analogen Synth vor sich hat „spürt“ man noch ein paar Variationen in Lautstärke und Frequenz der Wellenform, was den Sound meist noch ein wenig breiter, druckvoller, lebendiger oder kurz „fetter“ klingen lässt. Da es im Prinzip nichts anderes als zufällige Modulationen sind, aber dazu kommen wir auch noch.

Konnten die ersten Oszillatoren nur sehr simple Wellenformen wie Dreieck, Sinus, Sägezahn und Rechteck mit unterschiedlicher Pulsweite (auch dazu komme ich noch) herstellen, viele der heutigen Synthesizer bieten jedoch eine wesentlich größere Anzahl von Wellenform, z.B. bietet der Virus noch 62 weitere Wellenformen. Andere Geräte, wie z.B. der Microwave XT ermöglichen es sogar eigene Wellenformen zu importieren. Wer mehr als einzelne Wellenformen will kann natürlich auch gleich zum Rompler oder Sampler greifen um ganze Horden von Wellen (auch Samples genannt) zu verwursten.

Der Filter

Filtern begegnet man überall in täglichen Leben. Da wird Öl, Wasser, Kaffee oder Luft gefiltert. Allen Filtern gemein ist, dass irgendetwas hinein geschickt wird, aber nur noch ein Teil davon den Ausgang erreicht. Meist bleibt irgendwas im Filter hängen und so viel anders funktioniert der Filter den man im Synthesizern findet auch nicht. Bis auf den Unterschied dass man ihn nicht ausleeren oder wechseln muss, zum Glück ist das nic ht mal bei den wirklich analogen Synths nötig, wäre bei manchen Sounds vielleicht sogar eine recht unangenehme Angelegenheit ;-)

Aber beim Synthesizer wird kein Wasser gereinigt sondern hier werden elektrische Schwingungen hineingeschickt aber nur bestimmte Frequenzen wieder rausgelassen. Ganz ähnlich wie bei einem Radio, durch die Antenne kommen alle möglichen Sender (auch das sind elektrische bzw. elektromagnetische Schwingungen) die auf unterschiedlichen Frequenzen liegen, aber ein Filter lässt gerade die Frequenz passieren, die man hören möchte oder wie ein Equalizer, der bestimmte Frequenzen Filtern kann.

Ist es beim Equalizer so, dass man meist einen aus vielen Komponenten bestehenden Klang in bestimmten Bereichen (oft nur Bass und Höhen) verstärkt und in Anderen (vielleicht den Mitten ;)) dämpft. Das zu filternde Signal bei Synthesizern besteht oft (aber zum Glück nicht immer) nur aus einer Wellenform und unser Pendant zum Equalizer hat für die verschiedenen Frequenzen eine unterschiedliche Dämpfung die aber nicht verändert werden kann. Das ist so als wenn wir bei einem Equalizer eine Kurve (Kennlinie des Filters) einstellen würden und dann die Regler festkleben aber dafür einen Knopf hätten mit dem man die Frequenz der Bänder verschieben könnte, an irgend einem Punkt hat man den Equalizer in einem Bereich geschoben an dem es nix mehr zu dämpfen bzw. filtern gibt, er damit wirkungslos ist. In etwa so kann man sich die Wirkungsweise eines Filters vorstellen.

Damit das ganze nicht zu langweilig wird gibt’s unterschiedliche Arten von Filter die nur bestimmte Frequenzbereiche blockieren bzw. durchlassen und unterschiedliche Filterkurven, die das Signal um die Filterfrequenz mehr oder weniger stark filtern.

Hier einige Beispiele zu den Filtern, wobei ich beim erstellen der Grafiken, zum besseren Verständnis, mit einer Wellenform gearbeitet habe in der 64 Harmonische mit annähernd gleichen Lautstärken enthalten sind.