Die aktuelle AKAI MPC Live III wurde von AKAI mit einigen neuen Funktionen und einer überarbeiteten Architektur ausgestattet. In unserem Testbericht hatte ich sie bereits auf Herz und Nieren geprüft und im Anschluss direkt den folgenden Workshop erstellt.

Da ich Ende des Jahres 2024 bereits einen Workshop zur AKAI MPC One+ und deren MPC3-Update erstellt hatte, basieren die folgenden Beispiele beinahe ausschließlich auf den neuen Funktionen der AKAI MPC Live III.

Beispiel 1: MPCe Pads & Flex Beat Player

Für das erste Beispiel habe ich zwei der MPCe-Templates benutzt, eines aus dem Ordner „Chords“ und ein akustisches Drum-Programm. Bei dem Template Chords sind die Pads (und deren Quadranten) so programmiert, dass sich mit einem einzelnen Pad vier Akkorde spielen lassen. Das Drum-Programm hat überwiegend unterschiedliche Samples auf den Quadranten verteilt. Manche davon haben auch verschiedene Artikulationen.

Das Plug-in „Flex Beat Player“ liegt auf dem Summenausgang und ich hatte „Snare Roll C“ ausgewählt, mit einem Dry/Wet-Verhältnis von 13 %. Diesen Parameter habe ich so automatisiert, dass der Effekt erst nach zwei Takten einsetzt. Grundsätzlich entsprechen die Dry/Wet-Werte nicht dem, was man erwartet, zumindest für mein Empfinden. Und bei einer 50/50-Einstellung ist der Effekt beispielsweise immer noch deutlich lauter als das Eingangssignal.

Anmerkung: Den Flex Beat Player hatte ich leider nur als Demoversion zur Verfügung und ganz vergessen rechtzeitig ein Foto zu machen.

Zusätzlich habe ich noch eine Bassline eingespielt und ein Preset mit einem Arpeggiator. Der globale Swing-Wert beträgt 57.

Beispiel 2: Foley Drums

Das integrierte Kondensatormikrofon der Live III eignet sich hervorragend, um allerhand Geräusche aufzunehmen. So hatte ich als Utensilien ein Nudelholz, ein Messer, mehrere Abflusssiebe, einen Zollstock sowie einen Shaker benutzt. Zwischendurch kam auch noch der Reißverschluss meiner Jacke hinzu.

Zu Beginn des Klangbeispiels ist das Drumkit zu hören und nach zwei Takten kommt zuerst das Nudelholz mit dem Messer dazu. Nach weiteren zwei Takten kommen die beiden Spuren mit den Abflusssieben hinzu und danach die Aufnahmen der restlichen drei Utensilien. Die Abflusssiebe sind auf zwei Spuren aufgenommen, von denen eine durch einen Flanger-Effekt läuft.

Beispiel 3: Step Automation & Touchstrip

Um bestimmte Parameterwerte pro Schritt zu speichern, gibt es für den Step-Sequencer der MPC Live III eine Step-Automation-Funktion. Für dieses Beispiel habe ich einfach vier verschiedene Send-Effekte eingerichtet und diese auf unterschiedliche Pads und Schritte wirken lassen. Die Send-Effekte bestehen aus einem Reverb, dem Stutter-Effekt, einem Frequenzschieber mit nachgeschaltetem Delay und dem Granulator.

Die benutzten Samples stammen alle aus einem Sample-Pack des Yamaha CS-30. Auf dem Master-Kanal liegt wie gewöhnlich das Touch-FX, für das ich den Beat-Repeat-Effekt im Reverse-Modus gewählt und über den Touchstrip-Controller bedient habe.

Beispiel 4: Step Edit

Zusätzlich zur Step-Automation-Funktion bietet die Live III die sogenannten Step-Edits. Im Menü gibt es zwei Fenster, bestehend aus Events und Modifier. Im Event-Fenster können pro Schritt Werte für Velocity, Ratchets und Probability festgelegt werden. Auch eine Nudge-Funktion steht hier zur Verfügung. Im Modifier-Fenster gibt es dazu Parameter für die Hüllkurve, das Filter, die Tonhöhe, die Lautstärke und das Panning.

Das Beispiel besteht aus lediglich zwei Takten, mit einem leichten Swing von 53, die im Loop laufen. Da ich viele unterschiedliche Probability-Werte und auch einige Ratchets programmiert habe, wirkt der Loop nicht mehr als solcher. Auch die Tonhöhe variiert auf manchen Schritten, was vor allem für den Bass ganz praktisch sein kann, da ich so kein neues Programm aus dem Sample erstellen musste.

Beispiel 5: Polyrhythmen

Mit dem neuen Step-Sequencer der AKAI MPC Live III sind auch Polyrhythmen möglich. Hierfür habe ich zu Beginn verschiedene Drumkits geladen und verschiedene Längen aus 16, 15, 12 und 7 Schritten genutzt.

In der Arrangement-Ansicht erscheinen innerhalb einer Sequenz weiße Hilfslinien als Markierung, um die eigentliche Länge einer Sequenz ablesen zu können.

Beispiel 6: Super Timestretch

Neben den beiden Timestretch-Algorithmen Pro Ten und Repitch bietet die AKAI MPC Live III auch einen sogenannten Super-Timestretch-Algorithmus. Um ihn zu testen, habe ich einen Demosong geladen, den Bass stummgeschaltet und die Geschwindigkeit von ursprünglich 160 bpm auf 20 bpm reduziert.

Danach habe ich alle Spuren auf einen Bus geroutet und das neue AIR Reverb Pro und AIR Ether (kostenpflichtig) als Insert-Effekte genutzt. Der Mix-Regler des AIR Reverb Pro steht auf 100 %, der des AIR Ether auf 26 %. Für das AIR Ether habe ich das Preset „Dark Matter“ ausgewählt.

Beispiel 7: Sample & Play via iOS Apps

Die AKAI MPC Live III unterstützt auch Sample & Play für iOS-Geräte und so war es ein Vergnügen, ein paar Presets aus dem Moog Animoog zu nutzen. Die App ist in der kostenlosen Variante zwar etwas eingeschränkt, hat aber die MPC direkt als MIDI-Gerät erkannt.

Um die App mit der MPC anzusteuern, müssen das USB-C-Kabel angeschlossen und eine MIDI-Spur mit dem entsprechenden MIDI-Kanal erstellt werden. Danach benötigt man eine Audiospur, um das Signal auch abhören und aufnehmen zu können. Als Eingang wird der USB-Eingang gewählt und das Monitoring sollte auf Auto oder Merge eingestellt sein. Für das Beispiel habe ich vier Presets aufgenommen und zum Teil mit Effekten belegt.

Beispiel 8 CV (Sync)

Das erste Beispiel zum Thema CV ist auch mit älteren MPC-Modellen kein Problem. Hierfür habe ich alle vier CV-Ausgänge genutzt und dabei CV 1 für Pitch, CV 2 für Gate und CV 3/CV 4 für LFOs genutzt. Alle CV-Signale steuern einen Moog DFAM, wobei einer der beiden LFOs den FM-Amount-Eingang und der andere den VCF-MOD-Eingang moduliert. Den DFAM hatte zu Beginn auf ein mittleres C gestimmt.

Das Audiosignal des DFAM habe ich auf eine eigene Spur aufgenommen und das Touch-FX als Filter genutzt. Alle anderen Sounds stammen von der MPC.

Beispiel 9: CV (Random/Sync)

Mit der neuen CV-Matrix der AKAI MPC Live III lassen sich nochmals komplexere Signale erstellen. Zunächst habe ich hierfür ganz klassisch CV 1 und CV 2 für ein Gate- und ein CV-Signal genutzt, um das Mutable Instruments Plaits anzusteuern. CV 3 ist ein LFO im Sample-and-Hold-Modus und moduliert den Model-Eingang.

Somit werden die verschiedenen Sound-Engines des Plaits zufällig gewechselt, wobei der Wechsel dabei immer synchronisiert bleibt. CV 4 ist eine Kombination aus einem LFO und einer Hüllkurve und moduliert den Timbre-Parameter von Plaits.

Beispiel 10: MPCe & Touchstrip & Mic

Das nächste Beispiel ist eher aus Zufall entstanden, zeigt aber nochmals einige spezifische Funktionen. In den Templates aus dem MPCe Expression Kits liegen einige auf Samples basierte Instrumente bereit. Ich hatte lediglich die Release-Zeiten der Hüllkurven etwas verkürzt und das Sample eine Oktave abwärts transponiert. Neben einem Equalizer für jede Spur, kam noch der Granulator für den Pluck-Sound zum Einsatz. Über das interne Mikrofon habe ich einen Auszug aus einem Interview aufgenommen, abgespielt über mein Mobiltelefon.

Auf dem Summenkanal ist standardmäßig schon das Touch-FX-Plug-in geladen, für das ich den Effekt Beat-Repeat gewählt habe. Allerdings habe ich ihn hier etwas zweckentfremdet und als Filter und Reverse-Effekt eingesetzt. Für das Klangbeispiel konnte ich so über den Touchstrip-Controller eine schöne Ein- und Ausblendung gestalten.

Beispiel 11: USB-C-Recording

Über den neuen USB-C-Anschluss der AKAI MPC Live III lassen sich nun bis zu 24 Spuren in einer DAW aufnehmen. Das ist vor allem vorteilhaft, wenn man neben der MPC noch verschiedene Synthesizer integriert oder zur Aufnahme performen möchte.

Das Beispiel selbst ist recht schlicht und weist im Prinzip keine der neuen Funktionen auf, wobei ich die Drums über den Step-Sequencer programmiert habe.

Die Drums bestehen aus zwei verschiedenen Loops, beziehungsweise deren Slices, die auch auf zwei Programme verteilt sind.

Beispiel 12: USB-C-Recording & Pocket Scion

Die USB-Anschlüsse der AKAI MPC Live III machten sich in meiner Testphase bereits sehr nützlich. Für das letzte Beispiel habe ich es mir etwas bequem gemacht und keinerlei Noten programmiert. Die Arbeit macht hier der Instruo Pocket Scion, den ich so eingestellt habe, dass er fünf verschiedene MIDI-Kanäle senden kann. Dementsprechend habe ich fünf Plug-ins aus der AKAI MPC Live III geladen und die MIDI-Kanäle 1 bis 5 ausgewählt.

Der Instruo Pocket Scion sendet das MIDI an den USB-A-Eingang der MPC und diese das Audio über den USB-C-Ausgang an mein Mobiltelefon, um dort direkt aufzunehmen. Alle Sounds stammen aus dem neuen Plug-in AIR Fabric Select.