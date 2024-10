Workshop & Sounds: Akai MPC One+, Music Production System

Workshop für die MPC One+ mit dem neuen MPC3-Update

Nachdem wir über das MPC3-Update der Akai MPC-Modelle MPC One, MPC One+, MPC Live, MPC Live II, MPC X, MPC X SE, MPC Key 37 und MPC Key 61 berichtet hatten, lag die Idee für einen Workshop nicht fern. Die neue Struktur des Menüs sowie die neuen Funktionen sollen schließlich für einen schnelleren Workflow und kreativeres Schaffen sorgen. Es gibt also, obwohl der Workshop sich auch an jene richten soll, die noch nicht mit dem Konzept einer Akai MPC vertraut sind, jede Menge zu entdecken. Die meisten der folgenden Beispiele beinhalten gleich mehrere Funktionen, jede im Detail aufzuzeigen, hätte den Rahmen gesprengt, zumal sich eine Akai MPC bekanntlich auch, je nach Genre und persönlichen Vorlieben, ganz unterschiedlich benutzen lässt. Ich hatte mich bemüht, es so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, einige der Beispiel sind jedoch sehr Dub-lastig geworden (ich hoffe, ihr verzeiht es mir).

Kleiner Spoiler, bevor es losgeht: Ein Beispiel mit dem integrierten Looper konnte ich leider nicht erstellen, eine Auflistung der Bugs der aktuellen MPC3-Beta-Version verrät am Ende des Artikels etwas mehr.

Struktur einer Akai MPC

Für all diejenigen, die mit dem Konzept einer MPC bisher noch nicht vertraut sind, werde ich die Struktur zuerst kurz erläutern. Zu Beginn eines jeden Projekts findet man sich im sogenannten Main Mode wieder. Hier erstellt man eine Sequenz, die mehrere Spuren beinhalten kann. Als Spurarten stehen folgende zur Verfügung:

Audio: gewöhnliche Audiospur

Drum: zum Laden einzelner Samples auf einzelne Pads

Plug-in: interne Software-Instrumente

Keygroup: um Samples chromatisch zu spielen

CV: um Steuerspannungen zu senden

MIDI: um MIDI-Informationen zu senden

Es gibt einen Mixer für die einzelnen Pads jeder Spurart sowie einen Mixer für die Spuren selbst. Seit dem neuesten Update MPC3 (aktuell noch in der Betaphase, für den Workshop lag mir Version 3.4 vor) haben die Mixer auch endlich ein für die meisten unter uns gewohntes Erscheinungsbild. Hier finden wir dann alles Übliche, was wir benötigen: Insert- und Send-/Return-Effekte, Gruppenspuren und obligatorische Funktionen wie Solo/Mute, Panning etc. Ob man nun eine oder mehrere Sequenzen bastelt, bleibt jedem selbst überlassen. Mit dem neuen Arranger fühlt sich jeder DAW-User vermutlich schnell ganz wohl. Auch hier gibt es gewohnte Funktionen wie MIDI zu Audio, Copy Tracks/Events etc.

Außerdem gibt es noch jede Menge Tools, wie einen Sampler, einen Looper, einen sehr effizienten Autosampler, X/Y-FX- und X/Y-Pad, Spielhilfen und verschiedene Effekte. Für den Workshop habe ich versucht, die Tools hier und da mal einfließen zu lassen.

Beispiel 1: Drums (Swing, Explode, Pad Mixer)

Es gibt verschiedene Weisen, mit einer Akai MPC One+ einen Drumloop zu erstellen. Ich bevorzuge zwar das Einspielen per Pads, es gibt aber auch Situationen, in denen ich ein Pattern lieber programmiere. Für dieses einfache Beispiel habe ich einen Swing-Wert von 58 eingegeben, um dem Loop eine ordentliche Portion mehr Groove zu verleihen. Es gibt außerdem verschiedene Wege, die einzelnen Drumsounds zu bearbeiten. Im jeweiligen Sample-Editor lassen sich Start- und Endpunkt,sowie Tonhöhe und Loop- bzw. Repeat-Funktionen einstellen. Dann gibt es noch den Pad-Mixer, womit sich, neben obligatorischen Mixer-Funktionen wie Volume und Pan, auch Effekte nutzen lassen. Wem das noch nicht genug ist, kann auch die Explode-Funktion nutzen, womit sich die einzelnen Pads auf separate Spuren extrahieren lassen. Hier hatte ich dann lediglich einen Flanger einem Cymbal-Sound hinzugefügt.

Beispiel 2: Drums (Ratchets, Probabilty, Makro-Controls)

Für das zweite Beispiel wollte ich die Ratchets- und Probabilty-Funktionen zeigen. Im Grid-Mode wird zuerst immer die Automationslinie für Velocity angezeigt. Mit einem Klick darauf können auch Ratchets- und Probabilty-Werte angezeigt und editiert werden. Mit Ratchets werden die Trigger für den jeweiligen Schritt erhöht und Probability legen eine Wahrscheinlichkeit für einen Trigger fest. Durch das Multitouch-Display funktioniert das auch recht schnell und einfach.

Beispiel 3 – Drums (Chop Mode)

Sehr beliebt, vor allem bei Drum’n’Bass- und Hip Hop-Produzenten, ist der Chop-Mode. Hier lässt sich ein bereits bestehender Loop in Slices aufteilen, die dann gewünschten Pads zugewiesen werden können. Hier habe ich einen alten und bekannten Drumloop genommen und per Threshold Slices von der Akai MPC One+ erstellen lassen. Bei einer Quelle mit starken Transienten funktionierte das ganz gut, ansonsten habe ich den manuellen Modus bevorzugt. Das Sample habe ich zusätzlich um 3 Halbtöne abwärts gestimmt.

Beispiel 4: Drums (Layer & Processing)

Ein letztes Beispiel zum Thema Drums, für das ich Samples einer Roland TR-606 genommen hatte. Das Pattern könnte simpler kaum sein, manchmal ist ja bekanntlich weniger eben mehr. Für die durchgehenden HiHats habe ich die Note-Repeat-Funktion genutzt. In der Effekt-Sektion gibt es den Ordner Vintage, in dem sich folgende Effekte wiederfinden: MPC60, MPC3000, SP1200 und SP1200ring. Anhand der Namen weiß man schon, wo der Hase läuft. Ich habe zuerst den Drumloop mit dem SP1200 bearbeitet und anschließend die Spur einfach mit der Copy-Track-Funktion kopiert und SP1200ring hinzugefügt. Wichtig ist hier, ein ausgewogenes Lautstärkenverhältnis beider Spuren zu finden, was am Ende natürlich reine Geschmacksache ist. Durch das Layering hat der Drumloop nochmals enorm an Durchsetzungskraft gewonnen.

Beispiel 5: Drums & Bass (Sidechain)

Ein sehr schlichtes Beispiel, das ich aber keinesfalls auslassen wollte. Möchte man mit der Akai MPC One+ einen Sidechain-Effekt erzeugen, funktioniert das sehr unkompliziert. In der Effekt-Sektion finden wir unter ‚Dynamics‘ zum einen den Mother-Ducker und den Mother-Ducker-Input. Das Input-Plug-in wird lediglich auf das Signal gelegt, das als Trigger dient, in diesem Fall ganz klassisch die Bass-Drum. Der Mother-Ducker komprimiert den Bass, sobald dieser einen Trigger erhält. Ich denke, hiermit finden sich auch Einsteiger sehr schnell zurecht.

Beispiel 6 – Instrumente (AIR Plug-ins)

Eine Akai MPC kommt mit 8 kostenlosen Software-Synthesizern und wem das noch nicht genug ist, kann weitere käuflich erwerben. Für dieses Beispiel habe ich versucht, so viele wie möglich zu nutzen, die kostenpflichtigen (Emulationen eines Juno-60 und eines Moog Model D sowie ein Plug-in für typische Dub-Sirens) habe ich in der Trial Version genutzt. Um die Plug-ins anzusteuern, empfehle ich zwar eher ein externes MIDI-Keyboard, aber auch mit den Pads gelingt das ganz gut und führt vor allem zu anderen, erfrischenden Ergebnissen. Wer Plug-ins von Drittanbietern nutzen möchte, sollte nicht auf MPC3 upgraden, da die dazugehörige Software vorerst kein Upgrade erhalten wird. Hier mal eine Auflistung der kostenlosen Synthesizer:

TubeSynth: polyphoner Synthesizer

Bassline: monophoner Synthesizer

Electric: E-Piano (Rhodes, Wurlitzer etc)

DrumSynth: Drumsynthesizer

Mellotron: Emualtion eines Mellotrons

Solina: Emulation eines Eminent Solina String Ensembles

Odyssey: Emulation eines Arp Odyssey Synthesizer

Hype: Sound Library mit Effekten

Beispiel 7: Instrumente (Autosampling, Keygroups, Pad Perform, Automation)

Gleich 4, teilweise sehr spezielle, Funktionen der Akai MPC in einem Beispiel. Ein guter Freund hatte mir ein paar seiner Keygroups, die er mit einem Juno-106 erstellt hatte, geschickt, als ich ihm erzählte, dass die Akai MPC One+ bei mir Einzug gefunden hat. Hierfür hat er eine meiner Lieblingsfunktionen genutzt: den Autosampler. Mit ihm lassen sich in Handumdrehen externe Geräte sampeln. Man muss lediglich den MIDI-Ausgang der MPC mit dem MIDI-Eingang eines Synthesizers seiner Wahl wählen und dessen Audioausgang natürlich zum Eingang der MPC führen. Im Autosampler gibt man dann den Notenbereich, bis zu 4 Anschlagsstärken und weitere Details ein. Den Rest erledigt dann die MPC. Um mir das Leben noch einfacher zu machen, habe ich dann mit Hilfe der Pad-Perform-Funktion ein paar Akkorde eingespielt. Mit Pad-Perform lassen sich Akkorde auf einzeln Pads legen, wofür man den Grundton, verschiedene Skalen und spezielle Modi wählen kann. Zusätzlich habe ich dann verschiedene, eigens erstellte Keygroups verwendet, bis schließlich eine ganz nette Ambient-Collage entstanden ist. Um auch mal das Thema Automation aufzugreifen, habe ich zuletzt noch das Plug-in Half-Speed verwendet und den Dry/Wet-Regler automatisiert. Zu Beginn steht dieser auf 0 % und wird später über ein paar Takte hinweg zu 100 % automatisiert.

Beispiel 8: Instrumente (externe Instrumente)

Für die Beispiele 4 und 5 hatte ich unter anderem auch eine Bassline mit dem gleichnamigen Plug-in erstellt. Der Sound gefiel mir allerdings schnell nicht mehr so richtig und ich wollte die Arbeit lieber von meiner Bass Station II von Novation erledigen lassen. Hierzu kann man einfach eine MIDI-Spur erstellen und den Inhalt der Plug-in-Spur auf diese kopieren. Über eine neue Audiospur lässt sich das Ergebnis dann direkt ins Arrangement aufnehmen. Leider musste ich ja bereits in meinem Testbericht zum MPC3-Update feststellen, dass es hierbei aktuell noch einen etwas nervigen Bug gibt (wenn man es überhaupt als Bug bezeichnen kann). Beim Starten einer Sequenz werden alle Paramter des angeschlossenen Synthesizers wieder zurück in ihre ursprüngliche Position gebracht. Das hat dann zwar nicht zum gewünschten, aber dennoch brauchbaren Ergebnis geführt. Ich hätte natürlich den Sound einfach wie gewünscht einstellen und nochmals einspielen können, jedoch hatte ich auch etwas Zeitdruck aufgrund der Plug-ins im Trial-Mode und im Mix hat das Ergebnis für mich dann doch ganz gut funktionert.

Beispiel 9: Instrumente (CV)

Möchte man mit der Akai MPC One+ sein Eurorack-System oder CV-taugliche Synthesizer ansteuern, gibt es auch hierfür eine Spurart. Es lassen sich zwei Modi wählen: Melody und Drums. Für Melody lässt sich einer der 8 Ausgänge mit einem CV- und einer mit einem Gate-Signal belegen. Außerdem gibt es noch eine Option für ein Modulationsrad und der Anschlagsstärke. Für Drums kann jedem Pad ein CV-Ausgang und dessen Funktion auswählen. Für das Klangbeispiel hatte ich bereits Drums und ein paar Akkorde in der MPC erstellt, die ich aber zur Verdeutlichung stummgeschaltet hatte. Zu hören ist folglich nur die Summe des Euroracks.

Beispiel 10: Arrangement

Der neue Arranger der Akai MPC ist für die meisten Benutzer vermutlich das interessanteste Update. Persönlich finde ich das Konzept auch wesentlich besser als in der Vorversion. Dennoch wird es schnell etwas zu frickelig, sollte man in ein Arrangement eingreifen wollen. Ein bestehender Loop lässt sich aber erst einmal sehr schnell und einfach verlängern. Leichtere Eingriffe sind mit etwas Übung auch kein Problem, möchte man allerdings Melodien und/oder Patterns innerhalb des Arrangements ändern, führt meiner Meinung nach kein Weg an einer DAW vorbei, zumindest wenn man zeiteffektiv arbeiten möchte. Die maximale Ansicht des Arrangements beträgt übrigens 32 Takte.

Beispiel 11: Remix

Da ich i.d.R. neben einem finalen Stereo-Mixdown auch Stems meiner Songs exportiere, kam mir die Idee, die MPC als Remix-Maschine zu nutzen. Lädt man allerdings mehrere, längere Audiodateien in seinen Sample-Pool, sollte man eventuell lieber auf die neue Disk-Streaming-Funktion zurückgreifen. Für das Beispiel hatte ich einfach die Spur der Synthesizer geladen und mit der Chop-Funktion im BPM-Mode so viele Slices wie möglich erstellt (in diesem Fall für 32 Takte). Im Anschluss habe ich Drums/Bass im Loop laufen lassen und die Slices der Synthesizer neu eingespielt. Durch das Kopieren der Spur und der Nutzung unterschiedlicher Effekte konnte ich zusätzlich vom Originalklang abweichen.

Beispiel 12: Akai MPC One+ Live Performance

Die Akai MPC lässt sich auch hervorragend für eine Live-Performance nutzen. Das Beispiel hatte ich, wie das Bild erahnen lässt, noch mit der Version 2 erstellt. Funktionell gibt es hier aber keinen Unterschied zur aktuellen Version. Das Arrangement lässt sich sehr einfach mit der Track-Mute-Funktion umsetzen. Um nichts dem Zufall zu überlassen, lässt sich die Mute-Funktion zur globalen BPM synchronisieren. Hier habe ich alle Spurarten genutzt, die eine MPC hergibt. Zwei externe Synthesizer wurden per MIDI angesteuert und das Eurorack-System erhielt lediglich ein Gate-Signal zum Synchronisieren. Percussions kommen aus einem Drum-Track und ein paar Keygroups habe ich für weitere Akkorde benutzt. Von den internen Plug-ins habe ich lediglich eines als etwas Effekthascherei genutzt – der einzige Sound, den ich nicht mit dem Sequencer angesteuert hatte, da nur eine viertaktige Sequenz im Loop lief.

Stereo-Mixdown in der Akai MPC oder in der DAW?

Es gibt verschiedene Wege, seine Projekte innerhalb oder auch außerhalb der Akai MPC One+ fertigzustellen, allerdings ist ein Export der Stereosumme in den meisten Fällen eher weniger sinnvoll. Die Returns fehlen in diesem Fall in der Datei, lediglich beim Exportieren der separaten Spuren kann man sich diese wahlweise ausspielen lassen – was ja wieder zu einer DAW führt. Von den mitgelieferten Effekten sind zwar einige sehr nützlich, für einen professionellen Mix werden sie aber wohl niemanden wirklich zufriedenstellen.

Aktuelle Bugs der MPC 3 Beta-Version

Bei einer Beta-Version sind Bugs genauso verzeihbar, wie leider auch nervig. Ich hätte gerne noch weitere Beispiele, unter anderem mit dem Looper erstellt. Auch die Ableton Live Exportfunktion hätte mich interessiert. Weshalb dies nicht zustande kam und weitere Unannehmlichkeiten sind folgend aufgelistet: