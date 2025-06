12 kreative Anregungen für den Arturia MiniFreak

Der Arturia MiniFreak hat vor Kurzem sein drittes Firmware-Update erhalten. Die ohnehin schon sehr vielseitigen Oszillatoren wurden um weitere Modi erweitert, die sämtlich der Granularsynthese gewidmet sind. Der polyphone Synthesizer bietet eine beeindruckende Klangpalette und lässt auch in den Bereichen Modulation und Sequenzierung kaum Wünsche offen. Höchste Zeit also, dem MiniFreak einen Workshop zu widmen.

Workshop & Sounds: Arturia MiniFreak

Workshop & Sounds – das bedeutet Hands-on-Training und Ausprobieren am Instrument. Meine zwölf Beispiele sollen inspirieren und dir helfen, dein Instrument und seine Möglichkeiten besser kennenzulernen.

Ich habe mich bemüht, alle wesentlichen Funktionen wenigstens einmal zu zeigen – einige davon natürlich auch mehrfach in Kombination. Die Bezeichnungen der Beispiele sind daher eher wenig aussagekräftig. Gleichzeitig ist das Potenzial mit den folgenden zwölf Beispielen natürlich noch lange nicht ausgeschöpft.

Für den Workshop habe ich übrigens keine Presets verwendet. Da ich den MiniFreak nicht mein Eigen nennen darf, zeigt das meiner Meinung nach umso deutlicher, wie schnell und einfach sich mit ihm eigene, interessante Sounds erstellen lassen. Doch nun schmeißt den Synthesizer an und los geht’s!

Beispiel 1: Custom Shape LFO

Neben den gängigen Schwingungsformen für LFOs lassen sich mit dem Arturia MiniFreak auch eigene erstellen. Der Prozess ist einfach und schnell: Man wählt einen der beiden LFOs aus, ruft per Shift- und Select-Taste das entsprechende Menü auf und programmiert über den Sequencer – gemeinsam mit den beiden Touch-Strips – einen Verlauf nach Wunsch.

Im Klangbeispiel läuft ein Akkord im Hold-Modus. Das Tiefpassfilter hat eine mittlere Resonanz und auch der Cutoff-Regler steht zu Beginn etwas über der Mittelstellung. Im weiteren Verlauf schließe ich das Filter nahezu vollständig und erhöhe anschließend die Intensität des LFOs, der den Cutoff des Filters moduliert. Auf diese Weise lässt sich der LFO als eine Art Sequencer nutzen – bei Bedarf natürlich zusätzlich zum eigentlichen Sequencer.

Beispiel 2: Granular Layers

Die neuen Granular-Modi des Arturia MiniFreak lassen sich so vielseitig einsetzen wie nur denkbar. Verständlich, dass sich nicht alle Möglichkeiten in diesem Workshop abbilden lassen. Eine einfache, aber effektive Technik besteht darin, verschiedene Modi auszuprobieren und verwertbare Ergebnisse anschließend in einer DAW zu layern.

Für das Patch habe ich zunächst den Frozen-Modus verwendet. Weitere Aufnahmen entstanden mit den Modi Skam und Lick. Skam erzeugte einen etwas natürlicheren Klang, der an ein E-Piano erinnert. Lick formt den Klang eher zu einer Art Stab-Sound und klingt deutlich abgehackter. In der DAW habe ich alle drei Aufnahmen übereinandergelegt. Da mir die erste Aufnahme im Mix etwas zu diffus erschien, habe ich einen Send-Reverb eingesetzt und aus dem Signal eine stimmungsvolle Fläche gestaltet.

Beispiel 3: Drums (Engine)

Klangtüftler können selbstverständlich auch eigene Drum-Sounds erstellen. Für dieses Beispiel habe ich die Bass-Engine für Oszillator 1 und die Noise-Engine für Oszillator 2 gewählt. Oszillator 1 ist dabei für die Bassdrum, Oszillator 2 für die Snaredrum verantwortlich. Essenziell für perkussives Material ist eine Pitch-Hüllkurve, die ich mithilfe der Cycling Envelope realisiert habe.

Über den Modulations-Sequencer habe ich die Lautstärke beider Oszillatoren so programmiert, dass der erste Oszillator nicht auf den Schritten 5 und 13, der zweite nur auf den Schritten 5, 13, 15 und 16 hörbar ist. Zusätzlich werden der Shape-Parameter von Oszillator 1 sowie das Decay der Amp-Hüllkurve über den Sequencer moduliert. Das Decay erhielt außerdem eine weitere, sehr subtile Modulation durch den ersten LFO.

Zu Beginn des Klangbeispiels sind alle Effekte deaktiviert und werden anschließend im Abstand von jeweils zwei Takten der Reihe nach aktiviert. Die ersten beiden Effekt-Slots nutzen Distortion mit unterschiedlichen Einstellungen, der letzte Slot verwendet einen Bitcrusher. Zusätzlich habe ich die Touch-Strips als Makro-Controller für den Bitcrusher und die Amp-Hüllkurve eingesetzt. So lässt sich der Bitcrusher gewissermaßen „aufdrehen“ und die Hüllkurve stark verkürzen.

Beispiel 4: Drums (Sample)

Mit dem letzten Firmware-Update hat der Arturia MiniFreak auch einige Samples spendiert bekommen. Darunter findet sich unter anderem auch perkussives Material, das sich gut für die Erstellung von Drum-Sequenzen eignet. Es handelt sich dabei allerdings nicht um One-Shots, sondern um aneinandergereihte Samples innerhalb einer Datei. Je nach verwendeter Engine lässt sich die Abspielposition unterschiedlich bestimmen und modulieren.

Ich hatte bereits ein Beispiel, das mir gut gefiel und das beim Speichern – oder besser gesagt beim Versuch zu speichern – leider verloren ging. Das folgende Beispiel ist deutlich weniger strukturiert und wirkt etwas chaotisch, was aber nicht zwingend etwas Schlechtes sein muss. Zum Einsatz kam hier die einfache Sample-Engine. Als mir klar wurde, dass sich das vorherige Beispiel nicht reproduzieren ließ, habe ich stattdessen zahlreiche Parameter moduliert, um ein völlig anderes Ergebnis zu erzielen.

Beispiel 5: Modulations-Sequencer

Neben den Möglichkeiten, über die Modulationsmatrix und die Touch-Strips Bewegung in den Arturia MiniFreak zu bringen, steht auch ein eigener Modulations-Sequencer zur Verfügung. Mit ihm lassen sich bis zu vier Parameter schrittweise verändern. Tempo und Schrittlänge sind dabei stets identisch zum Noten-Sequencer.

In diesem Beispiel habe ich Attack, Decay und Release der Amp-Hüllkurve sowie die Frequenz des Filters – in diesem Fall ein Bandpassfilter – moduliert. Die Sequenz entstand übrigens mithilfe der Chord-Funktion. Oszillator 1 arbeitet im 2-Operatoren-FM-Modus, Oszillator 2 im Karplus-Strong-Modus.

Der Wave-Parameter 1 wird über den rechten Touch-Strip moduliert und zusätzlich moduliert der linke Touch-Strip erneut Attack, Decay, Release sowie die Filterfrequenz. Doch damit nicht genug: Auch der erste LFO moduliert die Filterfrequenz – langsam und schleichend. So klingen die Akkorde mal lang aus und entfalten sich, mal sind sie kurz und knackig. Auch die Klangfarbe verändert sich kontinuierlich. Bedenkt man, dass dies nur eine einzelne Spur eines Songs sein könnte, ist hier bereits jede Menge los.

Die lange Hallfahne stammt allerdings nicht vom MiniFreak selbst, sondern wurde im Nachhinein in der DAW hinzugefügt.

Beispiel 6: Paraphonie

Aus den sechs Stimmen des Arturia MiniFreak lassen sich im Paraphonic-Modus auch zwölf Stimmen „zaubern“. Der zweite Oszillator übernimmt dabei stets die identischen Einstellungen des ersten Oszillators. Zusätzlich kommt eine AHR-Hüllkurve (Attack, Hold, Release) zum Einsatz. Ich empfehle an dieser Stelle einen Blick ins Handbuch – dort werden die Details zum Paraphonic-Modus nochmals ausführlich erläutert.

Im Paraphonic-Modus soll das Verhalten klassischer Vintage-Synthesizer nachempfunden werden – wobei es hier eher um die Spielweise als um den Klang geht.

Apropos Klang: Als Basis habe ich den Wavetable-Modus gewählt und den Waves-Parameter leicht durch einen LFO im Sample-&-Hold-Modus modulieren lassen. Der zweite LFO (Custom Shape) steuert die Frequenz des Filters. Zur Verfeinerung habe ich aus den digitalen Effekten den 3-Band-EQ und Reverb verwendet. Abschließend habe ich die Tonhöhe dem Aftertouch zugewiesen, um einen subtilen, kontrollierbaren Tape-Effekt zu erzeugen.

Beispiel 7: Bass Distortion

Für tiefe Subbässe finde ich den Arturia MiniFreak zwar weniger geeignet, im Mittenbereich kann er jedoch ordentlich zupacken. Für Oszillator 1 habe ich den Superwave-Modus, für Oszillator 2 den Harmonic-Modus gewählt. Die beiden Oszillatoren habe ich so aufeinander abgestimmt, dass ein brauchbarer Grundklang für einen Bass entstand. Das Patch ist dementsprechend monophon und auch der Glide-Wert wurde etwas erhöht. Neben der Amp-Hüllkurve kommt erneut die Cycling-Envelope zum Einsatz, die mit kurzer Attack- und Decay-Zeit dem Bass etwas mehr Anschlag verleiht.

Nun zum eigentlichen Spaßfaktor: Als Effektkette habe ich Distortion, Bitcrusher und Reverb gewählt. Das Reverb ist zunächst mit einem Amount-Wert von null deaktiviert und wird erst über den rechten Touch-Strip hörbar gemacht. Der linke Touch-Strip sorgt für zusätzliche Verzerrung und schaltet außerdem die Oszillatoren-Modi um.

Im Klangbeispiel laufen die ersten beiden Takte ohne Modulation der Touch-Strips. Anschließend kommt zunächst nur der rechte Touch-Strip für das Reverb auf einer höheren Note zum Einsatz, zuletzt werden beide Touch-Strips gleichzeitig moduliert.

Beispiel 8: Drone

Auch als Drone-Synthesizer lässt sich der Arturia MiniFreak einsetzen. Im Hold-Modus werden angespielte Noten dauerhaft gehalten – und dank der zahlreichen Optionen lassen sich sehr unterschiedliche klangliche Ergebnisse erzielen.

Im Klangbeispiel ist zunächst nur der zweite Oszillator (Formant-Engine) zu hören – ohne Effekte, aber bereits mit Filtermodulation. Für den ersten Oszillator habe ich die Cloud-Engine gewählt, die nach etwa 30 Sekunden langsam dazukommt. Zur Modulation habe ich beide LFOs sowie die Cycling-Envelope im Loop-Modus verwendet.

Neben dem Filter werden die Attack- und Release-Zeiten der Amplitudenhüllkurve, sämtliche Parameter beider Oszillatoren und zum Teil sogar die Modulatoren untereinander leicht moduliert. Die Effektkette besteht aus Flanger, Supervision und Reverb.

Beispiel 9: Oszillator 2 als Filter

Programmierte Sequenzen lassen sich mit dem Arturia MiniFreak selbstverständlich auch transponieren. Für dieses Beispiel habe ich lediglich vier Akkorde auf 16 Schritten programmiert und das Tempo über den Teiler auf 1/2 Takt pro Schritt reduziert. Zum Starten der Sequenz habe ich die Hold-Funktion aktiviert und eine beliebige Taste auf dem Keyboard gedrückt. Nach den ersten vier Akkorden wurde die Sequenz durch Drücken einer anderen Taste transponiert.

Der erste Oszillator befindet sich im Virtual-Analog-Modus, das Timbre wird vom Cycling-Envelope im Run-Modus moduliert. Eine weitere Modulation – des Shape-Parameters – erfolgt über den Modulations-Sequencer.

Der zweite Oszillator wird hier zweckentfremdet und als Phaser-Filter eingesetzt. Seine Parameter Wave und Timbre werden vom ersten LFO moduliert, während der zweite LFO das Filter beeinflusst. Besonders durch die leicht unterschiedlichen und freilaufenden LFOs entstehen zwischen den Akkorden variierende Klangfarben mit zusätzlichen Obertönen. Die Amp-Hüllkurve sollte in diesem Fall über hohe Attack- und Release-Zeiten verfügen, um den fließenden Charakter zu unterstützen.

Als Effekte kamen Bitcrusher, Delay und Reverb zum Einsatz. Der Bitcrusher sorgt lediglich für ein leichtes Rauschen mit einem Amount-Wert von etwa 10 %, während Delay und Reverb nahezu auf Maximalwerten eingestellt sind.

Beispiel 10: Granular (langsam)

Dieses Beispiel entstand mit dem Particle-Modus der Granular-Engine und dem Kalimba-Sample als Grundlage. Ein sehr langsamer LFO moduliert den Wave-Parameter, was zu neuen Anschlägen des Samples führt. Die Parameter habe ich dabei so aufeinander abgestimmt, dass nur vergleichsweise wenige neue Anschläge entstehen.

Da sich mit der gespielten Tonhöhe auch die Abspielgeschwindigkeit des Samples verändert, kann es einige Zeit dauern, bis man die richtige Kombination aus beiden Parametern gefunden hat.

Der zweite Oszillator befindet sich im Karplus-Strong-Modus und bleibt in diesem Beispiel vollständig ohne Modulation.

Beispiel 11: MIDI Out & Audio In

Wem die vielen Oszillatoren-Modi des Arturia MiniFreak nicht ausreichen, kann über den Audioeingang ein externes Signal seiner Wahl einspeisen. In diesem Beispiel habe ich den Warp von Neuzeit Instruments über den Arpeggiator des MiniFreak angesteuert und dessen Audiosignal an den Eingang des MiniFreak geschickt.

Der Arpeggiator läuft im Pattern-Mode über vier Oktaven, mit aktivierter Funktion „Random Octave 1“. Der zweite Oszillator (Basic-Wave-Modus) ist ebenfalls aktiv. Dessen Sub-Parameter wird leicht vom LFO moduliert und die Decay-Zeit lässt sich per Aftertouch verlängern.

Das Signal wurde am Ende noch durch den Elektron Analog Heat +FX geschickt – daher stammen auch die leicht knisternden Geräusche im Klangbeispiel.

Beispiel 12: Gewürz & Modulation

Es gibt viele Möglichkeiten, den Arturia MiniFreak schnell und einfach nach mehr als „nur“ zwei Oszillatoren klingen zu lassen. Oszillator 1 befindet sich im Modal-Modus, Oszillator 2 im Chords-Modus. Der erste LFO moduliert neben der Filterfrequenz und der Release-Zeit der Amp-Hüllkurve auch den Timbre-Parameter des zweiten Oszillators – dieser ist für eine Umkehrung des Akkords verantwortlich. Dadurch entstehen innerhalb der programmierten Sequenz neue Noten.

Der rechte der beiden Touch-Strips hat eine spezielle Funktion in den Bereichen Arpeggiator und Sequencer. Während der linke Touch-Strip die Gate-Länge steuert, ist der rechte für „Spice“ zuständig. Spice ist ein Zufallsgenerator für Velocity, Ein-Oktav-Sprünge (auf- oder abwärts), Gate-Länge, Mute sowie für die Hüllkurven-Parameter Decay und Release. Im Gegensatz zur Dice-Funktion, die ebenfalls Zufallswerte erzeugt, lässt sich bei Spice die Intensität stufenlos bestimmen.

Zu Beginn des Klangbeispiels ist nur der erste Oszillator aktiv. Das verwendete Bandpassfilter dünnt das Signal stark aus. Trotz der erwähnten Modulation habe ich während der Aufnahme zusätzlich mit der Filtereinstellung gearbeitet, um einen sanften Verlauf zu gestalten.