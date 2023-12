Workshop & Sounds: Erica Synths Perkons HD-01, digitaler Drumsynthesizer

Das Drumgewitter aus dem Hause Erica Synths

Erica Synths digitaler Drum-Synthesizer Perkons HD-01 bekam seinen Namen nach Perkun, einem baltischen Himmels- und Gewittergott, was übersetzt für Donner steht. Diesem Namen wird der Perkons HD-01 absolut gerecht, hat er sich doch ziemlich schnell zum neuen Must-have für Freunde von (nicht nur) harten, industriellen Beats gemausert. Optisch ist er alleine durch seine Größe schon auffällig, jedoch scheinen 4 digitale Stimmen für einen Drumcomputer im Vergleich erstmal wenig. Dafür spielt der Perkons HD-01 seine Stärken auf anderen Ebenen aus und macht einem schnell klar, dass man mit den 4 Stimmen sogar mehr als nur einfache Drumrhythmen hinbekommt. Durch die separaten Sequencer und die zahlreichen Modulationsziele sowie die Einzelausgänge mit jeweiligen Send und Return wird der Perkons zu einem wahren Süchtigmacher, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Unseren Testbeitrag zum Perkons HD-01 findet ihr hier.

ANZEIGE

Erica Synths Perkons HD-01

Bevor wir loslegen, noch eine kurze Erläuterung, da der eine oder andere Begriff und dessen Anwendung womöglich nicht jedem geläufig sind:

Odd – gibt an, wie bei welchem Durchlauf der programmierte Schritt gespielt wird (z. B. nur jeden zweiten, dritten usw. Durchlauf).

Parameter Lock – Parameter können für jeden Schritt individuell eingestellt und gespeichert werden.

Ratchets – gibt an, wie oft die Stimme pro Schritt wiederholt wird.

Groove – sorgt für unterschiedliche Anschlagsstärken innerhalb einer Sequenz (A/B/C/Random).

Shuffle – sorgt für eine leichte Versetzung der Anschläge um einen definierten Wert.

Groove und Shuffle habe ich für viele Beispiele nicht notiert, wobei ich Shuffle beinahe immer mit einem Wert von mindestens 10 % einstellen würde. Die Velocity-Grooves fand ich ehrlich gesagt selten hilfreich, wenn dann habe ich meistens Random gewählt oder habe einfach Akzente gesetzt. Die Akzente lassen sich den Bildern entnehmen (stärker und leichter leuchtende LEDs). Man bedenke hierbei, dass man 4 Sequencer zur Verfügung hat und man auch Shuffle und Groove für jeden individuell einstellen kann (!)

Patch 1 – Last Steps

Zum Einstieg ein einfaches Patch ohne viel Schickschnack. Das Patch lässt sich anhand des Fotos nachgestalten, da keine Modulationen vorgenommen wurden. Lediglich den Last Step gilt es, für Voice 2 und Voice 3 zu ändern. Das BBD-Delay ist hier im Vintage-Mode der über das globale Menü zu aktivieren ist. Ein leichter Shuffle-Wert sollte nach Bedarf noch hinzugefügt werden. Hier nochmal die Algorithmen, Modes und Schritte der einzelnen Voices:

Voice 1 – Algo 3 – Mode 1 – 16 Steps

Voice 2 – Algo 2 – Mode 2 – 6 Steps

Voice 3 – Algo 1 – Mode 2 – 12 Steps

Voice 4 – Algo 2 – Mode 1 – 16 Steps

135 BPM

Patch 2 – Ping Pong

Der Perkons hat so einige Vorzüge, die man schnell schätzen lernt. So auch seine bedienerfreundliche Oberfläche und einfache Handhabung. Nach kurzer Zeit weiß man alle Funktionen zu bedienen und kann das Gerät in vollem Umfang nutzen. Daher steigen wir nun auch gleich voll ein und nutzen direkt verschiedene Funktionen. Der LFO läuft synchronisiert zur BPM mit einer Triangel-Schwingungsform. Dieser moduliert den Cutoff-Regler von Voice 1. Durch die Synchronisation funktioniert der LFO hier eher wie eine Hüllkurve und lässt Voice 1 abwechselnd immer etwas anders klingen. Voice 2 sorgt für den Bass und der Sequencer läuft hier im Ping-Pong-Mode (vorwärts und rückwärts). Voice 3 funktioniert als Synth-Voice und wurde über den Send-FX zu einem Frequenzschieber, der durch einen externen LFO moduliert wird. Auch der Sequencer von Voice 3 läuft im Ping-Pong-Mode, besitzt jedoch nur 6 statt 16 Schritte. Voice 4 habe ich als HiHat genutzt und für ein paar Steps habe ich Odd-Werte programmiert sowie Akzente gesetzt. Die Geschwindigkeit beträgt 130 bpm.

Patch 3 – Karplus-Strong

Voice 3 des Perkons-HD 01 besitzt zwar bereits einen Karplus-Algorithmus, jedoch lassen sich mit den Rauschalgorithmen, kurzen Decay-Zeiten und dem BBD-Delay ganz ähnliche Sounds erstellen. Ebenso ist ein recht hohes Feedback des Delays notwendig, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das Klangbeispiel startet ohne Send-Effekt und wird dann hinzugemischt. Die Modulation erhält das Delay von seinem internen LFO auf niedrigster Frequenz. Das Pattern ist ganz simpel, lediglich Schritt 1 von Voice 1 hat einen Odd- und einen Ratchet-Wert bekommen. Hier hört man den Kompressor auch stark rauschen, in den meisten Fällen mochte ich das aber sogar.

Voice 1 – Algo 1 (Fold Drum) – Mode 1 (No Transient)

Voice 2 – Algo 1 (Fold Drum) – Mode 3 (Pulse Transient)

Voice 3 – Algo 1 (Resonant Drums) – Mode 3 (Noise / Tone Drum)

Voice 4 – Algo 2 (Noise / Tone) – Mode 2 (-)

125 bpm

Patch 4 – 808

Ich war neugierig, ob man mit dem Perkons auch einen cleanen, 808-artigen Sound hinbekommt. Das Ergebnis finde ich im Nachhinein weniger zufriedenstellend, aber das lag an mir, nicht am Perkons. Der kann nämlich von schönen langen Subs mit dem nötigen Punch, ins Gesicht klatschende Snares, groovende HiHats und Cymbals, bis hin zu der obligatorischen Kuhglocke alles, was einen an 808 erinnert. Das wird bei den letzten Beispielen nochmal deutlich. Zum Patch: Voice 1 spielt den Bass, den ich per Parameter-Lock wenigstens etwas Abwechslung im Tuning geben konnte. Der Sequencer hiervon läuft nur halb so schnell wie die anderen. Voice 2 sorgt für den FX-Sound, der hauptsächlich durch die volle Modulation des synchronisierten LFO (Triangel) auf den Tune-Parameter zustande kommt. Zusätzlich habe ich ordentlich vom BBD-Delay hinzugemischt. Voice 3 gibt uns eine Snare mit verschiedenen Odd-Werten auf den Schritten 5, 11, 15. Schritt 5 hat dazu noch einen Ratchet-Wert von 2. Voice 4 spielt sowohl die offene, als auch die geschlossenen HiHat. Dies funktioniert ganz einfach per Parameter-Lock, indem man den gewünschten Schritt gedrückt hält und – in diesem Fall – den Decay-Regler für die offene HiHat einfach etwas aufdreht.

ANZEIGE

Voice 1 – Algo 3 – Mode 1

Voice 2 – Algo 1 – Mode 2

Voice 3 – Algo 1 – Mode 1

Voice 4 – Algo 1 – Mode 2

112 BPM

Patch 5 – Beds

Kein Beat, aber auch kein reiner Drone-Sound. Auch als Sound-Bett für weitere Frickeleien ist der Perkons äußerst inspirierend. Hier kommt der Random-Mode des LFOs zum Einsatz, der 6 Parameter von 3 Stimmen moduliert. Voice 2 spielt zwar nur einen Schritt, dieser hat jedoch einen Odd-Wert von 1/8, spielt also folglich nur bei jedem 8. Durchlauf. Voice 4 hat auf den 1. und 3. Schlag einen Odd-Wert von 1/4, Schlag 2 und 4 werden bei jedem Durchlauf ausgelöst. Alle Stimmen gehen über den Send zusätzlich zum BBD-Delay. Der Clock-Ausgang geht zu einem Moog DFAM, den ich hier kurz für leichte Hintergrund-Percussion hjabe mitlaufen lassen.

Voice 1 – Algo 2 – Mode 2 – LFO auf P1 60 %

Voice 2 – Algo 3 – Mode 3 – LFO auf P1 80 %

Voice 3 – Algo 2 – Mode 1

Voice 4 – Algo 1 – Mode 2 – LFO auf Decay 80 %, P1 50 %, P2 80 %, VCF 30 %

118 bpm

Patch 6 – IDM

Mit der Parameter Lock-Funktion lassen sich natürlich auch die Algorithmen und Modi der einzelnen Stimmen pro Schritt ändern. Das führt zu einem enorm höheren Klangspektrum für jedes Patch. Dadurch sind nur leider meine Bilder der Patches nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Für diese Beispiel habe ich für Voice 1 und 4 Änderungen vorgenommen. Voice 2 (Snare) und Voice 3 (Bass) haben keine Modulation. Der Bass aber dafür ein paar Odds für mehr Abwechslung. Voice 1 und 4 sind auf jedem Schritt programmiert, wobei ich für jeden Schritt auch unterschiedliche Odds programmiert hatte. Bei der Aufnahme habe ich noch den LFO zu 80 % zum Tune-Parameter aller Stimmen geroutet. Die Geschwindigkeit beträgt 160 bpm.

Patch 7 – Wobble

Das nächste Beispiel zeigt ein m.M.n kleines Manko des Perkons. Es wäre schön, wenn man auch die Schwingungsform und die Geschwindigkeit des LFOs mit Parameter-Locks oder einer manuellen Automation per Record versehen könnte. Bei der Live-Performance immer wieder den gleichen Punkt zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, fiel mir ziemlich schwer. Aber erstmal zum Patch: Voice 1 habe ich hier für einen Wobble-Bass genutzt. Der LFO moduliert das Filter zu 50 % und der Sequencer läuft durch 2 geteilt. Voice 2 ist ein kleiner Sound-Effekt, bei dem ich Parameter 2 zu 20 % vom LFO modulieren lassen hab. Per Parameter Lock habe ich den Sound der beiden Voices variiert. Voice 3 macht die Snare und Voice 4 die HiHats. Wie bei einem vorherigen Beispiel sorgt die Parameter-Lock-Funktion auch wieder für offene und geschlossene HiHats. Ebenso kamen wieder Odds und Ratchets zum Einsatz. Die Geschwindigkeit beträgt 140 bpm.

Patch 8 – Beatdrone

Wie bereits beschrieben, kann der Perkons auch hervorragend als Drone-Synthesizer genutzt werden. Sobald man die Decay-Regler komplett aufdreht, stehen einem bis zu 4 komplexe Schwingungsformen mit Filter, Drive, LFO und Sequencer bereit. Für das Beispiel reichen auch 2 völlig aus. Voice 1 als Subbass her, programmiert auf Schritt 1. Voice 2 und 4 haben besagten Decay-Regler komplett offen, wobei das Filter von Voice 2 zusätzlich vom LFO moduliert wird. Bei Voice 4 habe ich das Filter bei der Aufnahme von Hand bewegt. Voice 3 spielt nur einen Beckenschlag auf Schritt 9. Den Master-FX-Send habe ich zu einem Granular-Prozessor geschickt und wieder zurück in den Return-Eingang. Somit lässt sich das neue Signal über den Master-Send-Regler schön ein- und ausblenden. Hier hatte ich leider das Foto nicht in meine Dropbox übertagen und vom Handy wieder gelöscht – ich hoffe, die Beschreibung erklärt das Patch gut genug.

Patch 9 – 12 – Voices

Für die folgenden Beispiele (Patch 9 – 12) habe ich für jeden Schritt unterschiedliche Algorithmen, Modi und Parametereinstellungen programmiert, um die Bandbreite der einzelnen Stimmen aufzuzeigen. Zusätzlich habe ich über den LFO mit Random-Schwingungsform, Tune, Para 1 und Para 2 moduliert.

Patch 13 – Random-Play-Mode

Für das letzte Beispiel (Patch 13) habe ich dann wiederum die Schritte mit verschiedenen Probabilty-, Odd- und Ratchet-Werten versehen und alle Sequencer im Random-Play-Mode laufen lassen.

Patch 14 – Pattern-Chaining

Um alle Funktionen für den Workshop abzudecken, noch ein einfaches Beispiel für das Pattern-Chaining. Voice 1 spielt den Bass, Voice 2 eine LoFi-Snare, Voice 3 ebenfalls eine Snare und Voice 4 ein Cymbal. Der LFO moduliert Parameter 1 von Voice 1 zu 80 % und das Filter von Voice 4, ebenfalls zu 80 %. Für die HiHats kam wieder der DFAM zum Einsatz, der das Tempo von 128 bpm vom Perkons erhält. Die Sequenz enthält 4 Patterns mit jeweils 16 Schritten. Somit lässt sich maximal eine Anzahl von 64 Schritten mit dem Perkons erstellen.

Erica Synths Perkons HD-01 Kundenbewertung: (17) 1.965,00 € bei

Bonus – die einzelnen Voices

Zum Abschluss des Workshops wollte ich noch ein paar meiner favorisierten Einstellungen der einzelnen Voices teilen. Hätte ich den Perkons noch ein paar Tage länger zur Verfügung gehabt, wäre das sicherlich ausgeartet. Generell sind Voice 1 und 2 immer super für Kicks, Toms und Bässe, wobei mit Voice 2 auch eine Arte LoFi-Snare möglich ist. Voice 3 bietet sich für Snares und Toms an und Voice 4 für HiHats und Cymbals. Voice 4 kann aber z. B. auch schöne rumpelnde Percussions. Meine Beispiele zu Voice 1 sind sehr clean und zurückhaltend, was ich persönlich aber bevorzuge. Voice 2 schafft es, sehr organische Kickdrums zu erzeugen. Die besagt LoFi-Snare kommt gegen Ende des Klangbeispiels. Voice 3 lässt sich praktisch zwischen Snare und Tom schalten, wenn man den Algorithmus wechselt. Mit Voice 4 lassen sich unterschiedlichste HiHats und Cymbals erzeugen, aber auch jede Menge Effekthascherei gelingt hiermit.