Workshop & Sounds: KORG Kaoss Replay, Sampler und Effektgerät

Der KORG Kaoss Replay hinterlässt bei mir einen gemischten Eindruck. Das integrierte Kaoss Pad ist ein bekannter Klassiker und sehr nützlich. Für DJs mit einer Begabung für Finger-Drumming könnte der Sampler vielleicht auch ganz brauchbar sein, für alle anderen gibt es sicherlich bessere und vor allem günstigere Lösungen, einen Sampler mit Effekten in ein Setup zu integrieren. Mit dem Firmware-Update kamen einige gute Funktionen und Optimierungen hinzu, es gibt jedoch noch einige Gründe für weitere Updates: Beim Importieren von Samples wäre es schön, wenn man nicht immer wieder beim obersten Ordner landet, sobald man in der Struktur eine Ebene nach oben möchte. Im Ordner selbst fände ich es auch gut, wenn man nach dem letzten Sample wieder beim ersten anfangen könnte. Aber hier muss man sich auch erst wieder von unten nach oben durchbewegen. Beim Timestretching gibt es schon recht früh Artefakte. Hat man den FX DEPTH-Regler auf 100 % und sucht sich durch die vielen Effekte, so kann einem das eine oder andere Preset ganz schön um die Ohren fliegen. Die Hot-Cues finde ich an sich ganz sinnvoll und nützlich, eine Quantisierungsoption wäre hierfür aber noch wünschenswert. Das Ansprechverhalten der Hot-Cues kam mir allerdings sogar besser vor als das der Pads. Mit den im Artikel bereits angesprochenen Kritikpunkten summiert sich die Liste schnell zunehmend. Und dennoch: Am Ende bleibt der Kaoss Replay trotzdem, vor allem wegen des integrierten Kaoss Pads, ein Gerät, das auch Spaß machen kann. Betrachtet man das Preis-Leistungs-Verhältnis, dann gibt es sicherlich zahlreiche günstigere und funktionsreichere Alternativen. Bei weiteren Updates und einem deutlichen Preisabfall, würde ich persönlich nochmal ein Auge auf den Kaoss Replay werfen – bei der Einbindung in ein analoges DJ-Setup hätte man schließlich einige Effekte und könnte so auch ohne Traktor/Serato (bin da allerdings auf nicht auf dem aktuellsten Stand) ganz einfach und flexibel seine eigene Musik integrieren.