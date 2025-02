Workshop & Sounds: Roland AIRA Compact T-8, Beat Machine

Beats & Bass mit der Roland AIRA Compact T-8

Die Roland T-8 Beat Machine aus der AIRA Compact Serie ist ein mobiler Drumcomputer und Bass-Synthesizer in einem. Der Name offenbart bereits den klassischen Klang einer TR-808 und für den Bass dient, wie so oft, eine TB-303 als Vorbild. Die beiden Emulationen beruhen auf Rolands ACB-Technologie. Nach unserem Test zur Roland T-8 Beat Machine haben wir nun auch einen Workshop dazu für euch.

Vorwort

Für den Workshop habe ich wie üblich versucht, alle Funktionen sinnvoll abzudecken. Ich hätte sicherlich noch etwas tiefer gehen können, denke aber dennoch, das Wesentlichste untergebracht zu haben. Ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren noch weitere Tipps und Anregungen geteilt werden. Zum Vergleich: Der Workshop zum Roland P-6 ist etwas umfangreicher ausgefallen, was vor allem daran liegt, dass mir dieser mehr zusagte als die T-8. Im Fazit ist auch nachzulesen, weshalb. Aber nun erstmal viel Spaß mit dem Workshop.

Beispiel 1 – Der Rhythmus-Sequencer

Zu Beginn habe ich ein Pattern erstellt, das bereits viele Funktionen der Roland AIRA Compact T-8 zeigt. Ein 32-Step-Pattern mit einem Flam auf der ersten Snare, ein paar Substeps für die HiHats und einen Wahrscheinlichkeitswert für die letzte Snare-Drum. Den Flam hätte man sich zwar sparen können, aber der Fokus liegt ja eher auf der Funktionsvielfalt. Die Velocitys der HiHats haben einen Wert zwischen 5 und 10, wobei 10 auch bereits der Maximalwert ist. Durch das Delay gehen nur die Toms, von denen ich übrigens auch die Hi-Tom benutzte. Dafür fällt dann der Handclap weg. Als dritte Auswahlmöglichkeit steht hier noch eine Noise-Tom zur Verfügung. Das Reverb kommt nur recht dezent auf der Snare-Drum zum Einsatz, was für einen leichten 80er-Vibe sorgt. Die Attack-Zeit der Bass-Drum ist übrigens auf Maximalwert und den Snappy-Parameter der Snare-Drum habe ich sogar etwas auf einen eher mittleren Wert zurückgedreht. Shuffle ist auf den Wert 16 eingestellt. Die Programmierung ist leider ziemlich mühselig und die Shortcuts sind schwer zu merken. Nicht genutzt habe ich hier die Möglichkeiten, allen Instrumenten einen gemeinsamen oder auch nur den Substeps einen einzelnen Zufallswert zu geben. Das Pattern läuft auf 135 bpm, wobei der Sequencer auf 1/8 Triolen anstelle der eher üblichen 16tel läuft.

Beispiel 2 – Der Bass-Sequencer

Der Bass-Sequencer hat, wie auch der Rhythmus-Sequencer, eine Step-Skala, wie man sie von einer TR-808 oder auch TR-909 kennt. Jedoch kennt der Bass-Sequencer nur 1/16tel und 1/8tel Triolen, kann dafür aber unabhängig vom Rhythmus-Sequencer eingestellt werden (auch was die Länge betrifft). Hier läuft der Sequencer auf klassischen 16tel. Ich habe 16 Steps mit einem Bindebogen und zwei Slides programmiert. Neben der hohen Filterresonanz sind dies zwei weitere Merkmale für typische Acid-Basslines einer TB-303. Bei der Roland AIRA Compact T-8 kann man die Filterresonanz getrost bis zum Anschlag aufdrehen. Die Filterfrequenz habe ich ab und an mit der Hand auf- und zugedreht. Zu Beginn ist die Hüllkurve auf Maximum eingestellt und das Decay ist permanent offen. Spielt man den Bass über die Tastatur, so hat das Decay nur Relevanz, wenn man die Taste auch gedrückt hält, was ich als ziemlich störend empfand.

Beispiel 3 – Delay & Reverb 1

Zu einem Delay oder Reverb sagt man niemals nein. Auf deren Einsatz sollte man natürlich etwas Acht geben, so auch bei der Roland AIRA Compact T-8. Das erste Beispiel zeigt ein komplettes Pattern, bei dem nur die HiHats in das Delay gehen. Das Delay selbst ist auf 1/8 punktiert eingestellt und wird im Verlauf erst hörbar gemacht. Punktierte Delays erzeugen immer einen schönen Groove. Das Reverb habe ich für den Bass benutzt, allerdings nur punktuell per Hand. Würde es dauerhaft klingen, könnte der Bass schnell matschig und undefiniert wirken.

Beispiel 4 – Delay & Reverb 2

Wirklich nützlich machen können sich die beiden Effekte vor allem für die HiHats. Mit dem Reverb kann man das Decay künstlich etwas verlängern und der entstehende Brei aus Delay und Reverb erzeugt etwas Treibendes. Soliert ist das nicht unbedingt der Knaller, aber im Mix kann das schon eine gewisse Auswirkung haben.

Beispiel 5 – Mixer 1

Über den Mixer lässt sich ein externes Signal einschleifen. Das ist prinzipiell eine tolle Möglichkeit, ergibt bei der Roland AIRA Compact T-8 allerdings nur in den seltensten Fällen Sinn und zwar, wenn man zu wenige Eingänge hat. Denn das anliegende Signal wird erst ganz am Ende der Kette, noch nach Delay, Reverb und Limiter, eingeschleift. Auch ein Sidechain-Effekt ist dementsprechend nicht möglich. Das Beispiel zeigt ganz gut, wie sehr ein Delay hier gutgetan hätte. Den internen Bass wollte ich durch einen Moog DFAM ersetzen, was zwar gut, aber dennoch zu trocken klingt.

Beispiel 6 – Mixer 2

Ein weiteres Beispiel, um den Mixer zu nutzen. Hier habe ich Drums und Bass von der Roland AIRA Compact T-8 verwendet und ein paar Akkorde vom Mutable Instruments Plaits hinzugefügt. Das Delay der Akkorde liegt in der Signalkette zwischen einem externen VCA und dem Mix-Eingang. Über den Sync-Ausgang hatte ich vorher eine externe Clock synchronisiert, die über Umwege den Oszillator, der für die Akkorde verantwortlich ist, triggert.

Beispiel 7 – Overdrive

Die Roland AIRA Compact T-8 hat auch eine Overdrive-Funktion. Für das Beispiel habe ich sie zu Beginn deaktiviert und die Intensität des Effekts von Null bis auf ein Maximum hochgedreht. Zum einen ist die Verzerrung auf der Bass-Drum nicht wirklich schön, zum anderen verliert das Signal dadurch auch deutlich an Pegel. Gegen Ende habe ich sogar ganz leicht nachjustiert und das Decay der Bass-Drum etwas erhöht. Keine komplett nutzlose Funktion, aber das Beispiel zeigt ganz klar die Schwächen auf.

Beispiel 8 – Step-Loop

Die Step-Loop-Funktion ist tatsächlich ganz nützlich, wenn man von einem erstellten Loop gelangweilt ist oder auch zur potentiellen Live-Performance. Step-Loop bezieht sich immer ausschließlich auf die Rhythmusinstrumente und kann auch für mehr als einen Step angewendet werden. In dem Beispiel habe ich die Funktion quasi auch zur Stummschaltung genutzt. Zuerst wurde ein leerer Schritt gedrückt, dann einer mit einer HiHat, gefolgt von einer Snare-Drum. Man kann aber auch getrost, wie später in dem Beispiel, einfach mal nur ein paar Finger auf verschiedene Steps legen und sich eventuell zu neuen Mustern inspirieren lassen.

Beispiel 9 – Sidechain

Die Roland AIRA Compact T-8 kann auch Sidechain. Als Zielbereich lässt sich ‚Instrument‘ oder ‚Delay/Reverb‘ auswählen. Laut Handbuch lässt sich der Effekt auch auf ein USB-Eingangssignal anwenden, das hatte ich aber nicht versucht. Für das Beispiel habe ich zuerst einfach die Bass-Drum programmiert, als Quelle angegeben und zum Reverb geschickt. Die Bass-Drum geht mit Maximalwert in das Reverb, das Reverb hat maximales Decay und auch der Side-Chain-Effekt ist maximal ausgereizt. Ich hatte natürlich mit allen Werten etwas experimentiert, durch die umständliche Menü-Programmierung führte das allerdings zu stets unbefriedigenden Ergebnissen.

Beispiel 10 – Random

Für beide Sequencer gibt es eine separate Zufallsfunktion. Beim Rhythmus-Sequencer wird die Bass-Drum davon allerdings nicht betroffen und bleibt immer fix. Das finde ich ziemlich sinnvoll, allerdings wäre eine Option, den Anteil der Zufälle zu bestimmen, sehr förderlich. Die Ergebnisse sind meistens zu chaotisch und man muss immer wieder nacharbeiten. Da ist man sicherlich schneller, wenn man das selbst programmiert. Beim Bass-Sequencer empfand ich die Zufallsfunktion dagegen ziemlich hilfreich, vor allem im Bezug auf den Workshop.

Beispiel 11 – MIDI In

Natürlich kann die Roland AIRA Compact T-8 auch mit einem externen Sequencer gesteuert werden. Das geht je nach Sequencer schneller und bringt potentiell noch ein paar Funktionen mehr mit, die der interne Sequencer vielleicht nicht kann. Da Drums und Bass separate MIDI-Kanäle haben, kann man, wie in diesem Beispiel, einen Gate-Sequencer für die Drums und einen Noten-Sequencer für den Bass benutzen. Hier habe ich mich für den neuen Pattern-Sequencer von Cubase Pro 14 für die Drums entschieden. Schade nur, dass die Roland AIRA Compact T-8 MIDI CC weder senden noch empfangen kann. Beim Programmieren ist mir aufgefallen, dass die Sounds auch noch auf weiteren MIDI-Noten liegen, als im Vergleich zu den im Handbuch angegeben.

Beispiel 12 – MIDI Out

Die Roland AIRA Compact T-8 kann natürlich auch MIDI senden. Hier steuert er das VST-Instrument ‚Battery‘ von Native Instruments. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn man einfach nur schnell ein bestehendes Pattern mit weitern Sounds auffrischen möchte oder man vielleicht keinen Sequencer mit beispielsweise Ratchets, Flams oder Shuffle besitzt. Auch die Random-Funktion kann sich hier als nützlich erweisen.

Beispiel 13 – Externe Bearbeitung

Da der Roland AIRA Compact T-8 alleine etwas schwach auf der Brust klingt, kann man mit externer Sättigung und Verzerrung den Sound etwas aufwerten. Vor allem im Mix braucht der T-8 definitiv Unterstützung. Wie es der Zufall so wollte, kam ein Elektron Analog Heat +FX bei mir an, bevor der T-8 mich wieder verlassen musste. Im Klangbeispiel gehe ich alle acht ‚Heat-Effekte‘ (8 Modi für Sättigung und Verzerrung) der Reihe nach durch, immer mit den gleichen Settings. Beim Umschalten sind die Sprünge auch sehr deutlich zu hören.