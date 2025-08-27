Sounds wie im Blockbuster

Ob Braaams, Swooshes, Risers oder Drones – diese typischen Sounds begegnen uns in fast jedem Filmtrailer. In diesem Workshop zum Sounddesign für Filmtrailer erfährst du, wie man sie erstellt, kombiniert und wirkungsvoll einsetzt.

Sounddesign für Filmtrailer

Einleitung

Heute geht es um Braaams, Swooshes, Risers, Drones und andere Fantasiewörter. Wem diese Begriffe nichts sagen, dem sei versichert: Wir kennen sie alle! Von Blade Runner über Jurassic Park bis hin zu Inception – bei nahezu jedem Blockbuster kommen diese spezifischen Sounds zum Einsatz, die immer wiederkehren. Aber auch Nicht-Hollywood-Filme, Fernsehserien, Reportagen und reine Musikproduktionen integrieren ein solches Sounddesign. Es dient dazu, zeitliche Abschnitte zu überblenden und Emotionen zu erzeugen beziehungsweise zu verstärken. Besonders in Filmtrailern werden wir regelrecht mit solchen Sounds überflutet.

In diesem Workshop wollen wir uns anschauen, wie diese Sounds definiert sind, wie sie klingen, wie sie erstellt werden und wie man sie sinnvoll kombinieren kann. Um möglichst vielen Leserinnen und Lesern das Nachbauen der Beispiele zu ermöglichen, habe ich versucht, weitestgehend kostenlose Plug-ins zu verwenden. Um dem Hollywood-Motto „Larger than Life“ gerecht zu werden, braucht es allerdings schon einiges an Ausrüstung – vor allem aber an Fähigkeiten.

Beim Sounddesign gibt es bekanntlich unzählige Wege und Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Fühlt euch daher gerne eingeladen, in den Kommentaren auch eure eigenen Tipps & Tricks zu teilen.

Welche Kategorien gibt es?

Für manche Kategorien ergibt es natürlich Sinn, den Sound passgenau für den jeweiligen Film zu erstellen. Es ist jedoch auch ratsam, sich eigene Bibliotheken anzulegen – etwa mit Foley-Aufnahmen, eigenen Synthesizer- und Effekt-Presets –, um bei Anfragen stets gewappnet zu sein. Zudem lassen sich durch Kombinationen bereits erstellter Sounds oft noch eindrucksvollere Ergebnisse erzielen. Für Filmtrailer haben sich im Bereich Sounddesign folgende Begriffe etabliert:

Swooshes & Suckbacks

Impacts (Hits, Drops, Booms)

Stingers

Risers (Swells, Sweeps)

Fallers (Powerdowns, Downshifters)

Drones

Braaams

Low Frequency Effects

Slow Motion- & Timelapse-Effekte

Beispiel 1 – Swooshes & Suckbacks

Der Swoosh, auch Woosh genannt, wird häufig in Sitcoms zur Überblendung bei einem Szenenwechsel, bei Texteinblendungen oder auch in Film und Gaming als Foley-Geräusch verwendet (z. B. zum Layern für Kampfszenen, vorbeifahrende bzw. -fliegende Fortbewegungsmittel, Kameraschwenks etc.). Es handelt sich um kurze, schnell an- und abschwellende Klänge, für die ein einfaches Rauschen als Quelle ausreichen kann. Die Dauer beträgt etwa 0,5 bis 3 Sekunden. Ein schnell geschwungenes Lineal oder ein Ast beschreibt den Grundklang wohl am besten – wobei dieser natürlich stets variieren darf.

Für die Sounddesign-Beispiele habe ich zunächst AMAZONAs hauseigenen Software-Synthesizer Tyrell N6 als Rauschgenerator genutzt. Die überschaubaren Einstellungen sind dem Screenshot zu entnehmen. Das Ergebnis habe ich als Audio exportiert, um es vorwärts und rückwärts abspielen und überblenden zu können. Zusätzlich habe ich Aufnahmen eines fahrenden ICEs und von Windgeräuschen importiert, zeitlich etwas gestaucht und mit einem Fade-in und Fade-out versehen. Im beigefügten Klangbeispiel hört man verschiedene Variationen dieser Sounds. Suckbacks ähneln den Swooshes übrigens stark, werden jedoch rückwärts abgespielt und enden in der Regel recht abrupt.

Um den Swooshes ihren nötigen Effekt zu verleihen, bietet sich ein klassischer Doppler-Effekt an. Es gibt zwar einige wenige Plug-ins, die diesen Effekt sehr gekonnt umsetzen, doch lässt sich der Doppler-Effekt zumindest provisorisch auch selbst erzeugen. Dafür erstellt man einfach drei Automationsspuren: für die Lautstärke (leise – laut – leise), das Panning (von links nach rechts oder umgekehrt) und die Tonhöhe (steigt zunächst minimal an, fällt dann recht stark ab). Da ich hier mit einem Rauschgenerator gearbeitet habe, kaschiert ein Tiefpassfilter die fehlende Tonhöhenautomation. Auch Effekte wie Chorus, Flanger oder Phaser dürfen gern eingesetzt werden.

Beispiel 2 – Impacts

Ein Impact Sound (auch Hit, Drop oder Boom genannt), zu Deutsch „Aufprall“, kommt immer dann zum Einsatz, wenn man die Dramatik verstärken möchte. Die Basis bildet im Prinzip eine tief gespielte Note mit abfallender Tonhöhe.

Klangquelle Nummer 1 ist ein absteigender Subbass, der als Grundlage dient. Idealerweise verwendet man zwei Oszillatoren mit Sinusschwingung und stimmt einen davon eine Oktave tiefer. Ein langsamer Sägezahn-LFO moduliert die Tonhöhe beider Oszillatoren. Wichtig ist, dass der LFO bei jeder gespielten Note neu startet. Für die VCA-Hüllkurve wählt man eine kurze Attack-Zeit und eine eher lange Release-Zeit. Je nach Geschmack kann das Signal mit einem Tiefpassfilter aufgeräumt werden – und schon hat man eine solide Basis für einen Impact Sound. Optional lässt sich das Signal anschließend vorsichtig mit einem Verzerrer verstärken.

Um dem Sound etwas mehr Charakter zu verleihen, habe ich eine Aufnahme einer sich schließenden Falttür verwendet und mit einem Percussion-Sound sowie einer Bassdrum untermalt. Im Mix funktionierte das Ergebnis zwar nicht wirklich gut, ein Teil davon bildet jedoch immerhin die Einschwingphase des gesamten Impact Sounds. Das Ergebnis sollte man trotzdem abspeichern – man weiß ja nie.

Diese drei Sounds habe ich übereinandergeschichtet und zusätzlich zwei weitere Drum-Samples ergänzt. Im Nachhinein hätte man zumindest eines davon deutlich leiser beimischen sollen. Auf der Summe kamen noch etwas Kompression und Sättigung zum Einsatz. Von den tiefen Frequenzen sollte man wohlgemerkt nicht zu viel entfernen – im Gegensatz zu Musikmischungen benötigen wir hier potenziell deutlich mehr Spielraum.

Beispiel 3 – Stinger

Bei den sogenannten Stinger Sounds beginnen bereits die teils etwas schwammigen und nicht ganz klaren Definitionen. Um die kreative Freiheit zu bewahren, habe ich mich hier für ein aufgenommenes Becken entschieden. Dieses wurde jedoch nicht angeschlagen, sondern mit einem Schlagzeugstock durch leichten Druck und Kreisbewegungen lediglich angeregt. Das klingt zunächst wahnsinnig schrill und ziemlich unästhetisch, lässt sich aber hervorragend für Schreckmomente in Filmen einsetzen.

Wichtig ist dabei, einige aufdringliche Frequenzen sauber zu entfernen. Danach lässt sich ein derart schräger Sound wunderbar per Timestretching verfremden oder über einen Sampler spielen. Für das Klangbeispiel habe ich zusätzlich ein Preset aus LABS von Spitfire Audio verwendet.

Beispiel 4 – Riser

Beim sogenannten Riser handelt es sich um Klänge, deren Hauptmerkmal ein aufsteigender Tonhöhenverlauf ist. Es gibt noch diverse andere Bezeichnungen wie Swells oder Sweeps, wobei ich Letztere eher ausklammern würde, da sie deutlich weniger komplex sind. Riser erzeugen in kurzer Zeit einen enormen Spannungsaufbau, der am Ende sehr plötzlich aufgelöst wird.

Für einen Riser benötigen wir einen Synthesizer oder Sampler, bei dem sich eine oder mehrere Hüllkurven auf möglichst viele Parameter routen lassen. Besonders wichtig ist die Modulation der Tonhöhe – alternativ lässt sich dies, sofern vorhanden, auch über Portamento realisieren. Für die Klangbeispiele habe ich mit verschiedenen Synthesizern experimentiert (NI Massive, NI Absynth, discoDSP Ob-Xd, Vital, Tyrell N6) und auch mehrere Instanzen gleichzeitig verwendet.

Nachdem ich die ersten Patches erstellt hatte, habe ich verschiedene Kombinationen ausprobiert, indem ich sie gestapelt und mit EQs bearbeitet habe. Diese Methode ist natürlich besonders erfolgreich, wenn der Tonhöhenverlauf bei allen Geräten möglichst identisch ist. So lassen sich schnell mehrere Riser erstellen, die jeweils leicht unterschiedlich klingen. Zusätzlich lohnt es sich, mit verschiedenen Oktavlagen und Akkorden zu experimentieren.

Übrigens gibt es auch ein Plug-in von AIR Music Technology, das sich speziell dem Thema Riser widmet und den verräterischen Namen The Riser trägt.

Beispiel 5 – Faller

Fallers (auch Powerdowns oder Downshifter genannt) folgen demselben Prinzip wie Riser – allerdings mit einem absteigenden statt aufsteigenden Tonhöhenverlauf. Typische Einsatzbereiche sind Ereignisse wie ein Stromausfall oder das Abschalten von Maschinen. Sie eignen sich aber auch, um eine Szene mit dynamischem Spannungsverlauf nach dem Höhepunkt wieder etwas zur Ruhe kommen zu lassen. Natürlich könnte man hierfür auch einfach einen Riser rückwärts abspielen – aber wo bliebe da der Spaß?

Für den Faller habe ich dreimal das gleiche Wavetable mit verschiedenen Schwingungsformen in unterschiedlichen Oktaven gewählt. Als viertes Signal dient ein Rauschgenerator. Alle laufen gemeinsam durch ein Kammfilter und ein Allpassfilter. Im Screenshot seht ihr blaue Markierungen für Modulationen mit einer Hüllkurve und grüne für Modulationen mit einem LFO. Neben der Tonhöhenmodulation, die wir bereits von den Risern kennen, modulieren wir hier zusätzlich einen Frequency Shifter, den wir als internen Effekt einsetzen.

Beispiel 6 – Drone

Drones transportieren eine ernste, düstere Stimmung und dienen nicht nur dazu, Spannung zu erzeugen, sondern vor allem, um sie aufrechtzuerhalten. Letzteres beschreibt auch sehr treffend den Klang selbst: Drones sind lang gehaltene, häufig tief gespielte Noten oder Akkorde. Auch eine kurze, monotone Sample-Phrase, die im Loop abgespielt wird, kann hier nützlich sein. Es gibt unzählige weitere Möglichkeiten – etwa Feedback-Schleifen, eingefrorene Hallfahnen etc. – um einen Drone Sound zu kreieren. Einige Synthesizer sind sogar speziell für diesen Zweck konzipiert. Unabhängig von der gewählten Methode geht es letztlich darum, dem Ganzen eine subtile, aber interessante Textur zu verleihen: nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu zurückhaltend.

Für das erste Beispiel spielen bzw. programmieren wir ein C0 und ein C1 mit dem Tyrell N6 und NI Massive. Beim Tyrell N6 nutzen wir beide Oszillatoren samt Suboszillator. Die Regler für Ringmodulation und Feedback sind weit aufgedreht. Das Bandpassfilter steht in Mittelstellung mit erhöhter Resonanz und wird von einem LFO moduliert. Die Hüllkurve für den VCA hat lange Attack- und Release-Zeiten; Sustain muss ausreichend vorhanden sein, da die Note beliebig lange gehalten werden soll. Der Equalizer ist so eingestellt, dass oberhalb von 1 kHz kaum noch etwas durchkommt; ein Frequenzband wird zusätzlich leicht moduliert. Hall und Delay sorgen für räumliche Tiefe – beim Delay folgen noch Phaser, Distortion und ein Filter.

Beim Massive verfolgen wir dasselbe Prinzip: mehrere modulierte Oszillatoren, ein von einem LFO gesteuertes Filter und eine träge Hüllkurve mit langen Attack- und Release-Zeiten bei vollem Sustain. Nicht zu vergessen: Der Hall als Send-Effekt – das Delay war mir hier zu viel. Um beide Sounds sinnvoll zu mischen, habe ich beim Massive am Ende einen Low Cut bei ca. 120 Hz gesetzt und auch in den Mitten etwas abgesenkt.

Das fertige Ergebnis des Massive-Patches habe ich anschließend noch durch eine Effektkette laufen lassen, die ich häufig verwende, wenn es an Atmosphäre fehlt. Im Wesentlichen besteht sie aus einem Bandpassfilter, gefolgt von zwei Delays. Eines der Delays moduliert leicht die Tonhöhe – ähnlich wie bei einer Bandmaschine –, das andere fügt einen subtilen Rückwärtseffekt hinzu. Das Signal wird dabei so verdichtet, dass es eher an einen Hall erinnert.

Zum Schluss unseres Sounddesign Workshops habe ich noch etwas Effekthascherei mit einer weiteren Instanz des Tyrell N6 ausprobiert. Hier kam ausschließlich der Rauschgenerator zum Einsatz, wobei der Regler für Ringmodulation komplett aufgedreht wurde. Zusätzlich nutzte ich etwas Feedback und ein moduliertes Bandpassfilter mit mittlerer Resonanz, das von einem LFO gesteuert wird. Von diesem Punkt aus lassen sich nach Belieben weitere Klangquellen modulieren, um dem Ganzen mehr Reiz zu verleihen. Da die anderen beiden Sounds bereits viel Raum im Bass- und Mittenbereich einnehmen, habe ich den Mixspread-Regler recht weit aufgedreht, was uns ein Bandsperrfilter beschert. Mit einem Mid/Side-EQ habe ich anschließend hauptsächlich in den Seiten die tiefen und in der Mitte die hohen Frequenzen beschnitten.

Am Ende empfiehlt es sich, alle Signale auf einen gemeinsamen Bus zu routen, gemeinsam zu komprimieren und durch einen großen Hall zu schicken. Nun lassen sich alle vier Elemente beliebig mischen – je nach Szene kann man auch nur ein einzelnes verwenden oder einzelne Elemente ein- und ausblenden.

Beispiel 7 – Braaam

Dem Braaam-Sound (ja, die Schreibweise ist tatsächlich korrekt) kann man sich spätestens seit Inception kaum noch entziehen. Man hört ihn nicht nur in beinahe jedem Filmtrailer – auch TV-Trailer (selbst für Trash-Formate) oder Werbespots bedienen sich dieses Sounds. Heruntergebrochen ist es ein klassischer Klang, um einen Alarm auszulösen oder eine Warnung zu senden. Früher kamen dafür Blas- und Schlaginstrumente zum Einsatz – man denke nur an die Redewendung „mit Pauken und Trompeten“ – und im Grunde hat sich daran bis heute wenig geändert.

Einen überzeugenden Braaam selbst zu erstellen, kann relativ aufwendig sein. Benötigt werden in der Regel zwei bis drei Synth-Sounds, eine Auswahl verschiedener Blasinstrumente sowie mindestens ein perkussives Element. Diese Bestandteile müssen anschließend an den richtigen Stellen gezielt verzerrt, gefiltert und komprimiert werden. Für das gewisse Extra kann auch gezieltes Pitch-Bending sorgen – aber schön der Reihe nach. Zunächst benötigen wir folgende Sounds als Basis:

Blasinstrumente (Trombone, Tuba, French Horns etc.)

Lead-/Pad-Synth (Sägezahn, eher tief gespielt)

Bass-Synth (Saw oder Triangle)

Drum Hit

Die einzelnen Sounds exportiert man nun (mindestens sechs Sekunden lang), um sie in einen Sampler zu laden und spielbar zu machen. Distortion kann sowohl vor als auch nach dem Export hinzugefügt werden – Profis machen mitunter beides. Ein Tiefpassfilter schadet eigentlich nie, ebenso wenig wie Delay und Reverb. Spätestens ab diesem Punkt sollte ein Kompressor mit eher hoher Ratio zum Einsatz kommen. Ebenfalls typisch für einen Braaam ist ein Shimmer-Reverb als Send-Effekt. Nun lässt sich das Sample über ein MIDI-Keyboard spielen – das Filter kann dabei über ein Modulationsrad und die Tonhöhe (±1 Halbtonschritt) über ein Pitch-Wheel gesteuert werden.

Ein ähnlicher Sound, der mir persönlich jedoch deutlich besser gefällt, ist mir auf ganz andere Weise gelungen. Er basiert auf einer relativ aufwendigen Bassdrum, die ich bereits vor dem Schreiben dieses Workshops erstellt hatte. Im Wesentlichen handelte es sich um ein Experiment, bei dem ich einen Moog DFAM verzerrt durch ein Filter laufen ließ, das das Signal zusätzlich sättigte. Das Resultat habe ich in der DAW dupliziert, um die BäSse und Höhen separat zu bearbeiten. Die Spur mit den hohen Frequenzanteilen erhielt zusätzlich einen Hall. Streng genommen ist das Ergebnis ebenfalls ein Braaam-Sound. Zum Layern kam noch das Geräusch eines lautstark verrückten Stuhls hinzu.

Beispiel 8 – Low Frequency Effect

Low Frequency Effects (oder auch Low Frequency Enhancement), kurz LFE, werden ausschließlich für Surround-Formate wie z. B. 5.1 oder Dolby Atmos verwendet. Die „1“ hinter dem Punkt steht für den separaten LFE-Kanal, der ausschließlich Signale von ca. 5 Hz bis maximal 120 Hz wiedergibt – und technisch nicht mit einem Subwoofer zu verwechseln ist. Das bedeutet: Wird beispielsweise eine 5.1-Mischung erstellt, fällt der LFE-Kanal bei einem Stereo-Downmix einfach weg. Das folgende Beispiel ist daher nur exemplarisch zu verstehen – und wir ignorieren für einen Moment den genannten Unterschied zwischen LFE und Subwoofer.

LFE-Signale klingen oft etwas diffus und leicht übersteuert, erfüllen so aber genau ihren Zweck: Sie vermitteln uns das Gefühl, direkt in der Szene zu sein. Ein vorbeifahrender Zug, eine Autokollision oder der Einsturz eines Gebäudes wirken einfach realistischer, wenn uns der LFE-Kanal zusätzlich in den Kinosessel drückt. Ein Paradebeispiel ist die Docking-Szene aus Interstellar, unterlegt mit dem gleichnamigen Stück von Hans Zimmer – sobald Matt Damon die Luftschleuse öffnet, erreicht der LFE seinen Pegelspitzenwert, gefolgt von absoluter Stille.

Für das kleine Beispiel habe ich auf Field-Recordings zurückgegriffen und eine zufällige Aufnahme eines vorbeifahrenden Zuges verwendet, die zu Beginn zu hören ist. Durch einen starken Eingriff mit einem EQ oder einem Filter lassen wir nur noch die Subfrequenzen stehen. Auch etwas Sättigung kann helfen, dem Sound die nötige Durchschlagskraft zu geben. Hier muss man jedoch sehr vorsichtig sein und sollte solche Schritte nur in einem optimalen Abhörraum vornehmen. Erwähnenswert ist auch das Plugin LoAir, abermals von Waves Audio, das Subfrequenzen des Audiomaterials erzeugt.

Beispiel 9 – Zeitlupen- & Zeitraffer-Effekte

Auch für Slow Motion- und Timelapse-Szenen haben sich bestimmte Klangcharakteristiken etabliert. Timelapse-Szenen werden genutzt, um einen größeren zeitlichen Sprung vor- oder rückwärts darzustellen. Unabhängig davon, ob die Reise in die Vergangenheit oder Zukunft führt – ein Rückwärts-Effekt wirkt in diesem Kontext fast immer passend.

Einen gelungenen Timelapse-Effekt kann man erzeugen, indem man verschiedene Sounds wie Suckbacks und Drones mit musikalischen Phrasen kombiniert. In meinem Beispiel habe ich einen bereits erstellten Suckback und einen Drone-Sound zur Unterstützung verwendet. Außerdem habe ich – ziemlich strukturlos – Noten mit einem Chimes-Instrument aus dem Kontakt-Sampler eingespielt und das Ergebnis als Audio exportiert, um es anschließend rückwärts abzuspielen.

Zusätzlich kam dieselbe Effektkette wie im Drone-Beispiel zum Einsatz, um aus den Chimes eine Art Pad-Sound zu formen. Abschließend habe ich mit dem Tyrell N6 einen einfachen, Lead-ähnlichen Sound erstellt, der bewusst recht „fiepsig“ klingt. Leicht beigemischt und in den Höhen etwas abgedämpft, unterstützt dieser Klang das Gesamtbild meiner Meinung nach sehr gut. Nun müssen nur noch die Audioclips nach Geschmack gefadet und gepegelt werden.

Alle Soundbeispiele verpackt in einem Trailer

Um zu zeigen, wie sich die ganze Arbeit in Verbindung mit Bildmaterial auswirken könnte, habe ich aus lizenzfreien Stock-Aufnahmen einen fiktiven Filmtrailer erstellt. Das ergibt zwar inhaltlich nicht unbedingt Sinn – eigentlich gar keinen –, hilft aber hoffentlich dabei, die Funktion der einzelnen Beispiele besser zu verdeutlichen. Bis auf ein dezentes Klavier und ein leises Cello stammen alle verwendeten Sounds aus dem Workshop. Bei Sekunde 28 laufen für einen Moment sogar beinahe alle gleichzeitig zusammen.

Tipps

Zum Abschluss noch ein paar zusammenfassende Tipps, die mir während der Korrektur eingefallen sind: