DJ-Workshop: Traktor DJ-Software Tipps Teil 2

Teil 2 der Traktor DJ-Software Tipps Serie. Den ersten Teil könnt ihr hier nachlesen:

Traktor DJ-Software Tipps Teil 1: Mini MIDI-Mappings, die das Leben erleichtern

Sämtliche Artikel finden sich auch am untern Ende des Artikels noch einmal in der Übersicht.



Das Einstellungsfenster ist so etwas wie mein persönlicher Endgegner in der Traktor DJ-Software. Es ist so umfangreich, dass ich auch nach über zehn Jahren mit der Software nicht immer auf Anhieb weiß, welche Einstellung sich unter welchem Unterpunkt befindet. Immerhin, so langsam kann ich zumindest behaupten, dass ich alle Optionen kenne und weiß, was sie bewirken. Wenn ich noch mal 10 Jahre mit Traktor verbringe, kann ich mir eventuell merken, welche Einstellung wo versteckt ist.

Bis dahin, hier meiner Liste mit Tipps für Einstellungen, die jeder Traktor-Nutzer kennen sollte.

Wichtige Anmerkung: Das hier wird kein Walkthrough durch sämtliche Settings, mehr eine Sammlung mit nützlichen Settings, die wahrscheinlich noch nicht jeder kennt. Audiosettings werde ich in einem separaten Beitrag behandeln.

Import/Export

Bevor wir auch nur eine einzige Einstellung anfassen, sollten wir zunächst einmal speichern, was wir schon haben. Sicher ist sicher. Zu diesem Zweck gibt es am unteren Rand des Einstellungen-Fensters mit „Import“ und „Export“ beschriftete Buttons.

Nach dem Klick auf Export öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier könnt ihr festlegen, was genau in eurem Backup enthalten sein soll. Ein .tsi-File mit allen Einstellungen und Mappings kann angesichts der schieren Menge an Settings, die man in Traktor ändern kann, eine sehr hilfreiche Sache sein. Vor allem, wenn man wie ich ziemlich viele Controller- (Teil-) Mappings laufen hat.

Nachdem jetzt sichergestellt ist, dass ihr ein Backup eurer Traktor-Settings habt, stürzen wir uns direkt auf ein paar interessante Details.

Loading

Beim Unterpunkt „Loading“ findet sich eine der wichtigsten Einstellungen, um peinliche Stille auf dem Floor zu vermeiden. „Loading only into stopped deck“ tut genau das, was der Text vermuten lässt. Wer versucht, einen Track in ein spielendes Deck zu laden, bekommt eine Fehlermeldung, sonst passiert nichts. Für mich persönlich ist diese Einstellung essentiell. Ich erinnere mich nur zu gut daran, wie es war, als ich zum ersten Mal die Nadel von der laufenden Platte nahm und vor lauter Nervosität nicht wusste, warum es plötzlich so leise im Laden war, warum mich 400 Menschen so seltsam anstarrten. Da mir das dummerweise bei fast jedem Gig einmal passierte, wurde es irgendwann schon fast zur Routine, die Nadel einfach im Takt wieder auf die Platte zu legen. Hier gilt für mich definitiv: Digital ist besser.

In diesem Tab befindet sich auch noch die für Nutzer von Controllern sehr wichtige Checkbox „Reset all mixer controls when loading track.“ Sie sollte unbedingt abgewählt sein, sonst stellt Traktor alle EQs usw. auf Null, wenn ein neuer Track ins Deck geladen wird und erzeugt damit Inkonsistenzen mit den Reglerstellungen eures Controllers.