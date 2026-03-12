Workshop: Die drei USB-Modi des Allen & Heath Xone:24C Schritt für Schritt erklärt

Streaming, DVS oder DAW? So nutzt ihr die USB-Modi des Allen & Heath Xone:24C

Wir haben euch zuletzt den Allen & Heath Xone:24C vorgestellt. Dieser 2+1 Kanal DJ-Mixer konnte uns mit der gelungenen Kombination von analogem Signalfluss und modernen, digitalen Features überzeugen. Dabei verfügt das Modell aber auch noch über eine 6×6 Soundkarte mit einer Auflösung von 24 Bit, 96 kHz.

Abseits der klassischen Handhabung als reiner DJ-Mixer verfügt das Modell über eine Soundkarte, die dem Anwender drei Modi mit an die Hand gibt. Das fanden wir recht interessant, denn was genau kriegen wir hier geboten? Dahingehend möchten wir mit diesem Workshop die Optionen des kleinen DJ-Mixers darlegen und euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr die drei USB-Modi verwenden könnt.

Das Wechseln zwischen den drei USB-Modi beim Allen & Heath Xone:24C

Wie in unserem Testbericht angeführt, hat der DJ-Mixer drei verschiedene USB-Modi: Streaming, DVS Pro und DAW. Zunächst möchten wir euch aber erklären, wie ihr überhaupt zwischen den einzelnen Modi wechselt.

Dies ist leider nicht im laufenden Betrieb einstellbar. Um in den gewünschten Modus zu wechseln, müsst ihr den Allen & Heath Xone:24C anschalten, während ihr gleichzeitig die Cue-Buttons für Kanal 1 und Kanal 2 mindestens drei Sekunden gedrückt haltet.

Wenn im Anschluss der Cue-Button am AUX-Kanal blinkt, seid ihr im Setup-Modus. In diesem könnt ihr dann zwischen den angeführten USB-Optionen auswählen.

Über die Filter-Buttons könnt ihr einsehen, welcher Modus aktuell ausgewählt ist. Stream-Mode, DVS-Pro-Mode, DAW-Mode verhalten sich dabei korrespondierend an den Filter-Button, AUX-Kanal, Kanal 1 und Kanal 2. Wenn ihr also vom Streaming auf den DVS-Pro-Modus wechseln möchtet, müsst ihr lediglich den Filter-Button an Kanal 1 drücken.

Im Übrigen könnt ihr in dem Setup-Modus auch einstellen, ob ihr Latching Cue aktivieren möchtet. Dafür muss lediglich den Cue-Button an Kanal 2 gedrückt werden. Wenn dieser dann durchgehend leuchtet, habt ihr erfolgreich umgestellt.

Wenn ihr im Anschluss der Einstellung von den USB-Modi und den Cue-Einstellungen einmal auf den AUX-Cue-Button drückt, werden die Einstellungen gespeichert und der Modus wechselt in den normalen Betrieb.

Einmal eingestellt, merkt sich der Allen & Heath Xone:24C auch die ausgewählten Optionen und ihr müsst dies selbstverständlich nicht bei jedem Einschalten wiederholen.

Natürlich wäre es noch angenehmer, wenn dies im laufenden Betrieb angepasst werden könnte. Ein DJ könnte ja die DVS-Pro-Funktionen nutzen möchten und ein anderer den DAW-Mode. Dies müsst ihr also im Zweifelsfall kurz überprüfen. Zumindest die Möglichkeit einzusehen, welcher Modus aktuell aktiv ist, wäre hier ein wirklich praktisches Feature gewesen.

Der Streaming-Modus

Der Streaming-Modus ist am einfachsten erklärt, denn hier haben Anwender einfach die Möglichkeit, Inhalte über den DJ-Mixer wiederzugeben. Dabei soll es gar nicht um die Verwendung innerhalb eines DJ-Sets oder einer Live-Performance gehen. Nein, es besteht einfach die Möglichkeit, Audio über einen der vorhandenen Kanäle abzuspielen.

Dabei habt ihr aber natürlich die Möglichkeit, das Signal mit dem 3-Band-Equalizer und auch dem beliebten analogen Filter zu bearbeiten. Darüber hinaus könnte ein Audiosignal selbstverständlich auch noch durch einen externen Effekt gesendet werden, vorausgesetzt, ihr verwendet den Master-Insert.

Der Anwendungsfall? Das simple Abspielen von Musikdateien, wobei wir hier weniger an einzelne, ausgewählte Songs, sondern eher an wahlweise aufgenommene DJ-Sets oder ungemixte Playlists denken.

So könnte beispielsweise eine Bar einfach, unkompliziert und in guter Qualität Musik laufen lassen, wenn gerade kein DJ in der Booth steht. Der Vorteil dabei ist, dass dennoch ein wenig klanglich eingegriffen werden kann. Wenn Songs oder die Anlage zu basslastig sind, reicht ein schneller Griff zum 3-Band-Equalizer und das Problem ist gelöst.

Der Streaming-Modus ist die Standard-Einstellung des DJ-Mixers und euer Rechner sollte die Soundkarte beim Anschluss via USB-C direkt erkennen. Für einen Mac braucht ihr keine zusätzlichen Treiber. Windows-Nutzer benötigen den Asio-Driver.

Für die Benutzung des Streaming-Modus müsst ihr lediglich den Mixer im Streaming-Modus starten, am Rechner als Ausgangsgerät auswählen und Musik abspielen. Schon läuft die Musik standardmäßig über Kanal 1 am DJ-Mixer.

Zudem könnt ihr in diesem Modus auch euer DJ-Set aufnehmen, dafür benötigt ihr nur eine passende Software, beispielsweise Audacity und schon lässt sich das Master-Signal direkt im Rechner aufzeichnen.

Der DVS-Pro-Modus

Als zweiten Modus gibt es beim Allen & Heath Xone:24C einen DVS-Pro-Modus. Doch was ist DVS überhaupt?

DVS steht für Digitales-Vinyl-System und bietet Anwendern die Möglichkeit, Musikdateien innerhalb der passenden DJ-Software über Timecode-Vinyl zu manipulieren. Auf besagtem Timecode-Vinyl ist ein durchgängiges Signal zu hören, meistens ein Sinuston. Die Software erkennt dann, ob die Tonhöhe verändert wird und passt daran die Wiedergabegeschwindigkeit des Songs an. Erhöht man über den Pitch-Fader die Geschwindigkeit, wird der Sinuston höher und die Software erkennt, um wie viel Prozent ihr den Pitch angepasst habt und lässt den laufenden Titel dann auch dementsprechend schneller laufen.

In der Praxis können wir dann wie mit einer echten Schallplatte scratchen, cuen und ganz herkömmliches Beatmatching betreiben. Das Vinyl-Feeling bleibt erhalten, aber man kann auf die Vorzüge des digitalen Zeitalters zurückgreifen. Egal, ob das lediglich eine größere Palette an Effekten, Stem-Funktionalitäten oder der Komfortaspekt ist, nicht zig Schallplatten mit zum Gig tragen zu müssen. Auch wenn DVS als Name verbreitet ist, müssen die Dateien auf eurem Rechner nicht über die Timecode-Schallplatte gesteuert werden. Sofern ihr das Timecode-Signal besitzt, könnt ihr dieses über einen USB-Stick auch auf eurem Multimedia-Player abspielen und auf diese Art und Weise eure Songs spielen.

Der Anwendungsfall hierbei ist klar zweckgebunden, aber wirklich gut umgesetzt. Durch die Verwendung des Allen & Heath Xone:24C spart man sich einerseits eine notwendige, zusätzliche Soundkarte für das DVS-Setup, aber auch weitere Kabel. Nicht, dass dies im Kern ein allzu großes Problem darstellt, aber wer schon einmal im laufenden Betrieb an der Rückseite eines DJ-Mixers umstecken durfte, weiß, dass dies ein wenig nervenaufreibend sein kann. Gerade, wenn man sein Set schon beendet hat und der nächste DJ angefangen hat, geht es meist hektisch in der DJ-Booth zu.

Wenn in der Location ein Allen & Heath Xone:24C steht, geht dies deutlich einfacher. Hier muss lediglich der Laptop eingepackt und das USB-Kabel abgezogen werden. Für die Verwendung dieses Modus startet ihr den Mixer im Setup-Mode, wie eingangs erklärt, und wählt mit dem Filter-Button an Kanal 1 den DVS-Pro-Modus aus. In der Praxis wird die Soundkarte sofort in DJ-Softwares wie Traktor Pro oder Algoriddim djay Pro angezeigt.

Hier kann man dann die internen Kanäle denen des DJ-Mixers zuweisen und schon loslegen. Dabei nutzen wir die klassischen zwei Kanäle des Allen & Heath Xone:24C für die beiden Track-Decks. In der Theorie kann aber auch ein drittes Deck über den AUX-Kanal zugewiesen werden. Alternativ könntet ihr aber zum Beispiel auch den Software-internen Sampleplayer auf den dritten Kanal legen.

Bei der Verwendung mit djay Pro gibt es nach dem Zuweisen der Audiokanäle noch einen weiteren Schritt. Hier muss das Timecode-Signal kalibriert werden. Dafür muss der Pitch-Fader in Null-Stellung gebracht werden und das Signal kurz laufen. Sobald das Signal anliegt, erkennt die Software es und setzt Pitch-Änderungen korrekt in der DJ-Software um.

Zudem verfügt der DJ-Mixer über einen integrierten USB-Hub, sodass ihr noch zusätzliche Controller anschließen könnt. Bei der Verwendung mit Traktor Pro kann so dann einfach eine X1 MK3 angeschlossen werden, oder, wie wir euch hier gezeigt haben, kann natürlich auch der Xone:K3 als MIDU-Controller für verschiedene Softwares schnell gemappt werden.

Der DAW-Modus am Allen & Heath Xone:24C

Als dritten Modus im Bunde gibt es die Möglichkeit zur Verwendung der Soundkarte des Allen & Heath Xone:24C mit eurer Digitalen Audio Workstation (DAW).

Wenn ihr den Mixer im Setup-Mode auf DAW gestellt habt, also den Filter-Button an Kanal 2 aktiviert, könnt ihr innerhalb eurer DAW jede einzelne Spur des DJ-Mixers ansteuern und Inhalte der Software gezielt über Spuren des Mixers wiedergegeben. Dabei habt ihr aber natürlich auch die Möglichkeit, mehrere interne Kanäle auf eine Spur des Mixers zu senden. Beispielsweise könntet ihr alle Drum-Sounds auf einen Kanal legen und diesen dann mit dem Filter des Mixers bearbeiten.

In Ableton Live müsst ihr einmal in die Audio-Einstellungen gehen. Dort könnt ihr dann den DJ-Mixer als Ausgangsgerät auswählen. Im Anschluss daran lassen sich einzelne Spuren oder Gruppen den bestehenden Kanäle des Allen & Heath Xone:24C zuweisen.

Natürlich könntet ihr auch recht simpel auf diese Art und Weise auflegen und die beiden Standard-Kanäle wie gehabt in einem DJ-Setup benutzen.

Wenn ihr selbst produziert, könnt ihr mit dem Allen & Heath Xone:24C jedoch auch ein kleines Live-Set spielen. Hierzu haben wir bereits eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, die euch die Möglichkeiten aufzeigen.

Mit den euch zur Verfügung stehenden drei Kanälen könnte man beispielsweise einen Kanal für harmonische Elemente, einen für Drums und einen für Basslines verwenden. Alternativ könnten es aber auch zwei Kanäle mit melodischen Inhalten und nur ein Kanal mit Drums sein. Zugegeben ist die Aufteilung mit drei Kanälen etwas unkonventionell, jedoch können dabei umso interessantere Setups entstehen.

Alternativ dazu ist es natürlich auch möglich, dass ihr den DJ-Mixer herkömmlich zum Auflegen verwendet, aber nur auf einem Kanal zusätzliche Inhalte aus eurer DAW dem Allen & Heath Xone:24C zuweist.

Wie ihr sehen könnt, bieten die USB-Modi an diesem Mixer einen echten Mehrwert, der durch den analogen Signalfluss und das wunderbar klingende Filter einen echten Allrounder aus dem schmalen 2+1 Mixer macht. Wir hoffen, dass euch dieser Workshop inspiriert, die einzelnen Modi auszuprobieren und zu schauen, wie ihr den Allen & Heath Xone:24C kreativ in euer Setup integrieren könnt.