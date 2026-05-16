So entstehen Synth-Runs

In den 70er-Jahren begannen Synthesizer, von selbst zu spielen. Ohne Sequencer entstanden Sequenzen, die uns in himmlische Sphären und wieder zurück brachten. Was vielleicht nur als einfache Spielhilfe gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem wichtigem Werkzeug elektronischer Musik. Der Roland Jupiter-4 war einer der ersten Synthesizer, der über einen Arpeggiator verfügte. Bis heute finden sich in zahlreichen Synthesizern und Plug-ins Arpeggiatoren, vom einfachen Rauf-Runter bis zu komplexen, polyphon gespielten Grooves ist alles vertreten. Was man mit so einem Arpeggiator sonst noch so anstellen kann, lest ihr heute hier im Vintage-Workshop.

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Workshop Vintage: Arpeggiatoren verstehen und kreativ einsetzen

Der Arpeggiator des Roland Jupiter-4

Der Jupiter-4 von Roland war also einer der ersten oder zumindest der erste erschwingliche Synthesizer, der über einen Arpeggiator verfügte. Es gab vier Laufrichtungen: Up, Down, Up/Down und Random. Vor allem der Random-Modus war eine unendliche Spielwiese. Der Arpeggiator des Jupiter-4 ließ sich auch zu externen Clock-Signalen synchronisieren. Man konnte ihn z. B. mit der Roland TR-808 synchronisieren und beide im Takt spielen lassen. Eine Hold-Funktion gab es auch. Damit musste man die Tasten nicht mehr gedrückt halten und hatte die Hände frei, um am Panel Einstellungen bzw. Filterfahrten vornehmen zu können.

Was ist eigentlich ein Arpeggiator?

Der Begriff Arpeggio stammt ursprünglich aus der Klassischen Musik. Will man keinen Fachbegriff verwenden, dann wäre „Akkordzerlegung“ die beste Umschreibung. Gemeint ist damit das (schnelle) Hintereinander-Spielen der Töne eines Akkordes. Statt z. B. einen C-Dur-Akkord gleichzeitig zu spielen, werden die Töne nacheinander abgespielt.

Der Arpeggiator erspart jahrelanges Üben und übernimmt dies Aufgabe des virtuosen Auf- und Abspielens. Man hält einen Akkord gedrückt, der Synthesizer erzeugt daraus eine rhythmische Tonfolge. Tempo und Laufrichtung kann man selbst wählen.

Typische Modi sind:

Up (von unten nach oben)

Down (von oben nach unten)

Up & Down

Manche Synthesizer haben noch zusätzlich

Random (zufällig)

Assign oder Played Order (damit ist gemeint, dass die Töne in der Reihenfolge gespielt werden, in der sie angeschlagen wurden. Also der C-Dur-Dreiklang kann somit nicht nur als C-E-G, sondern auch als G-E-C, E-G-C oder E-C-G gespielt werden).

Wer hatte keinen?

In den 80er-Jahren war ein Arpeggiator bei Synthesizern oft noch nicht Standard. In den 90er-Jahren ging dieses Feature sogar noch deutlich zurück, weil sich die Hersteller lieber auf interne Sequencer konzentrierten.

Hier eine kurze Liste (bei Weitem nicht vollständig) von den Geräten, die über keinen Arpeggiator verfügten:

Sequential Prophet-5, Oberheim OB-Xa, Yamaha CS80, Moog Minimoog, Yamaha DX7, Roland D-50, Korg M1, Clavia Nord Lead, Waldorf Microwave usw.

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Man möchte fast meinen, dass gerade jene, die gut und teuer waren, auf diese wichtige Spielhilfe verzichtet hatten. Der japanische Hersteller Roland, der ja den Stein bezüglich Arpeggio ins Rollen gebracht hatte, hatte sehr oft einen Arpeggiator implementiert (Jupiter-4, Jupiter-8, Juno-60). Auch Korg hat beim Polysix, Monopoly oder beim Poly-61 schon früh auf Arpeggatioren gesetzt. Nur Yamaha hat erst 1996 (!) beim CS1x einen Arpeggiator ins Spiel gebracht.

Arpeggio ohne Arpeggiator und Sequencer – geht das überhaupt?

Ja, das geht. Lange bevor es Arpeggiatoren gab, erzeugten Musiker bereits arpeggioartige Sequenzen, die ausschließlich durch Modulation und geschicktes Patchen erzeugt wurden. Die Zutaten sind verschieden Tonhöhen, rhythmische Wiederholung und eine zeitliche Steuerung. Im Korg MS-20 lassen sich durch Patchen des Sample & Holds (S&H) sehr experimentelle Arpeggios erstellen. Der Modulations-Generator (= Bezeichnung von Korg für den LFO) bestimmt das Tempo, die Hüllkurve das Timing. Der Ausgang des S&H moduliert die Tonhöhe, wodurch der Sound stufenweise nach oben springt statt in einem kontinuierlichen Glissando anzusteigen. Dazu habe ich ein Klangbeispiel aufgenommen.

Vor allem mit Modularsystemen lässt sich hier abgefahrenes Zeugs produzieren. Ich war ja gerade auf der Superbooth in Berlin und habe mit Staunen festgestellt, welche Vielfalt an Modulen und Herstellern es mittlerweile gibt. Mit einem Quantizer kann man aus jeder Tonhöhenmodulation eine Modulation in Schritten machen. Tangerine Dream oder Klaus Schulze waren richtige Meister im Erzeugen von organischen Sequenzen.

Mit meinem ARP 2600 FS habe ich ein Patch gebaut, in dem verschiedene Rechteckschwingungen die VCOs modulieren. Dadurch hört man einen Dreiklang, der mit dem rhythmischen Muster „1 Achtel, 2 Sechzehnel“ wiederholt wird (Da – ti ti, Da – ti ti). Für solche Spielereien kann ich nur empfehlen, Patchbooks der alten Geräte zu organisieren. Die kann man ja bei modernen Clones genauso anwenden. Das erwähnte Patch habe ich aus zwei verschiedenen Patches kombiniert. Dazu habe ich folgendes Video gemacht:

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Der Arpeggiator des Roland Juno-60

Als Paradebeispiel und weil ich ihn auch zu Hause habe, nehme ich den Arpeggiator des Roland Juno-60. Der Juno ist ein sehr einfacher 6-stimmiger Analogsynthesizer, der in der Popmusik bis in alle Ewigkeit seinen Fixplatz besitzen wird (davon bin ich überzeugt). Dieser verfügt über Up, Down, Up & Down, Range (3 Oktaven) und Rate (Tempo) – that’s it. Einfacher geht es eigentlich schon fast nicht mehr.

Die Synchronisation mit der Außenwelt geht über „Arpeggio Clock-In“. Dieser reagiert auf ein externes Triggersignal wie z. B. die Cowbell eines Drumcomputers. Das ist natürlich sehr cool, da der Juno dann auch verschiedene rhythmische Muster spielen kann. Ich persönlich verwende es aber selten. Die Stärken des Juno Arpeggiators liegen in seiner Einfachheit. Wenn man den Akkord mit Hold einfriert, kann man sich auf die Regler stürzen. Durch Verändern der Attack- und vor allem der Decay-Time geht die Post ab. Ich hab euch ein paar Klangbeispiele dazu gemacht. Mit Worten ist das Ganze einfach schwierig zu beschreiben.

Ich greife oft einfach nur ein paar Töne ohne Konzept auf dem Juno und höre mir an, wie sie als Arpeggio klingen. Gefallen sie mir nicht, ändere ich die Töne. Man kann eigentlich harmonisch nichts falsch machen, finde ich. Wenn mir das Arpeggio gefällt, überlege ich mir, was ich dazuspielen könnte. Hier kann man dann natürlich mit der Auswahl der Töne schon daneben liegen.

Ich besitze viele Synthesizer und bei einigen kann der Arpeggiator die kompliziertesten Drumgrooves spielen, gleichzeitig einen Wahnsinns-Slap-Bass und das lässt sich in jedem beliebigeren Swing-Modus abspielen. Die Synths können Techno-Stabs spielen, da man jeden Rhythmus programmieren kann Aber keiner macht so viel Spaß wie der einfache Arpeggiator vom Juno-60. Klingt komisch, ist aber so.

Wie treffe ich wieder die Eins?

Bei einem Up & Down-Arpeggio passiert es (leider) je nach Synth, dass die „Eins“ nicht mehr getroffen wird. Wenn ich einen Dreiklang spiele, muss dieser auch über drei Oktaven arpeggiert werden, damit ich in 16tel-Noten gerechnet exakt einen Takt ausfülle. Innerhalb eines Taktes habe ich dann genau 16 Noten und treffe somit wieder die Eins im nächsten Takt. Spielt man das Arpeggio nur über zwei Oktaven, treffe ich die Eins im nächsten Takt natürlich nicht mehr. Auch wenn ich vier Noten spiele, geht es sich nicht aus, weil ich dann genau 14 Noten in einem Takt habe. Man muss also immer etwas rechnen, um taktsynchrone Arpeggios zu erstellen, falls man das überhaupt will.

Das Up & Down-Arpeggio des Korg Polysix arbeitet hier anders. Es wird die letzte Note immer einmal wiederholt, bevor die Richtung gewechselt wird. Somit hat man bei zwei Oktaven zwei zusätzliche Noten, wenn man einen Dreiklang spielt, es sind somit wieder 16 und man trifft die nächste Eins. Ich verwende jedoch meistens auch hier das Up-Arpeggio.

Wichtig ist nur, bei Up & Down aufzupassen, will man ein taktsynchrones Arpeggio erzeugen

Der Arpeggiator Live

Live lassen sich Arpeggiatoren oft nur für eine Solo-Performance bzw. für ein Intro, bei dem man mit dem Keyboard alleine spielt, einsetzen. Für das Spielen mit Band braucht es einen Click und eine Synchronisation. Ich habe zwar schon öfters versucht, das Arpeggio bei jedem Takt neu zu starten und mit einem Tap-Taster das Tempo zu korrigieren, aber man kann nie vorhersagen, ob es auch 100 % tight laufen wird. Einmal geht es gut, beim nächsten Mal läuft’s wieder auseinander. Bei der EAV hätte ich es ohne Click nicht gemacht, bei einem Club-Gig versuche ich es allerdings schon.

Eine cooler Gag ist es, bei einem Solo mit einem Lead-Sound den Arpeggiator einzusetzen. Viele Arpeggiatoren arbeiten, wenn man sie nur auf eine Oktave eingestellt hat, erst dann, wenn man mehr als eine Note zur gleichzeitig spielt. So kann man seine Lines spielen, greift man zwischendurch Zwei- oder Dreiklänge, dann feuert der Synth das Arpeggio ab. Beim Nordstage geht das zum Beispiel – probiert es doch mal aus!

Arpeggiatoren heute

Bei heutigen Synths sind die Arpeggiatoren schon richtig leistungsfähige Step-Sequencer, die die verschiedensten Funktionen gleichzeitig ausführen können. Die Möglichkeiten sind nach oben hin offen, die Unübersichtlichkeit jedoch auch. Komplexe Arrangements mit verschiedenen Instrumenten sind möglich, das Ganze natürlich polyphon und mit jeder nur möglichen Phrasierung. In meinen Augen handelt es sich hier nicht mehr um Arpeggiatoren, sondern eben um Sequencer bzw. Step-Sequencer (z. B. Yamaha Montage mit 8 Arpeggiatoren gleichzeitig). Für mich sind die einfachen inspirierender. Wie seht ihr das?