KI Vocals erstellen – die besten Tools 2025

Du willst Vocals mit Hilfe von KI produzieren? Dieser Workshop zeigt einige aktuelle Möglichkeiten und Software-Tools, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Vocals und Gesang realisieren und verbessern können. Es liegt in der Natur der Sache, dass es durch ständige Weiterentwicklungen hier laufend Veränderungen gibt.

Kurz & knapp Worum geht es? Ein kompakter Workshop über aktuelle Möglichkeiten, Vocals mit KI zu erstellen, zu bearbeiten und in die eigene Produktion einzubinden. Arbeitsbereiche: KI kann beim Texten, bei Melodien, beim Voice Modeling, Timing, Intonation und Mix unterstützen.

KI kann beim Texten, bei Melodien, beim Voice Modeling, Timing, Intonation und Mix unterstützen. Vocal-Modelle: Zahlreiche Plattformen bieten Stimmen an, jedoch oft mit unklarer Herkunft und rechtlicher Unsicherheit.

Zahlreiche Plattformen bieten Stimmen an, jedoch oft mit unklarer Herkunft und rechtlicher Unsicherheit. Voice Cloning: Eigene Stimmen lassen sich legal klonen und flexibel einsetzen.

Eigene Stimmen lassen sich legal klonen und flexibel einsetzen. Mix & Master: Tools wie Neutron, Ozone oder Soothe optimieren KI- und reale Stimmen.

KI Vocals produzieren: welche Möglichkeiten gibt es?

Betrachten wir zunächst verschiedene Arbeitsschritte, die es braucht, um gute Vocals zu produzieren, so dass wir später die Anbieter und ihre Angebote einordnen können. Spätestens als ich die dritte DAW erlernen musste, wurde mir klar, dass es zwar schwierig ist, mit unterschiedlichen Werkzeugen zu arbeiten, sich aber dadurch an den Zielen nichts ändert.

Generell ist es wichtig, nicht nur das große Ziel zu definieren, sondern auch die Wege dorthin zu kennen und Zwischenziele festzulegen. Das gilt sicher auch für die Nutzung von AI-Tools für die Vocal-Produktion.

KI als Komplett- oder Teillösung?

Freilich kann die KI auch komplett alles übernehmen. Die Aufgabenstellung besteht dann vor allem in der Formulierung eines Prompts. Das geht oder ging beispielsweise bei Suno oder Udio. Allerdings erwartet uns hierbei einige Unsicherheit bezüglich der Urheberrechtssituation. Möglicherweise verlangen auch Streaming-Plattformen zukünftig stärkere Kennzeichnungen von KI-Inhalten. Außerdem ist das unter ethischen Gesichtspunkten zu kritisieren, wenn Resultate auf Basis von Werken entstehen, deren Urheber nicht honoriert werden.

Udio hat Anfang November eine Einigung mit Universal Music erzielt, die dazu führt, dass auf diese Weise erstellte komplette Songs zunächst nicht mehr heruntergeladen werden können, bis ein neues Konzept realisiert ist (Link zum Artikel). Gleichwohl lassen sich die Tracks noch generieren und anhören, zudem gibt es nun auch bei Udio einen neuen „Voice Control“-Bereich zum Erstellen von Vocals und Texten.

Kurz darauf erschien die Meldung, dass Suno und Warner Music ebenfalls einen Deal gemacht haben (Link zum Artikel). Auf Suno ist es aber nach wie vor möglich, Inhalte herunterzuladen. Möglicherweise bahnt sich hier Rechtssicherheit an, allerdings klagt die GEMA derzeit gegen Udio und Suno (Link zur GEMA Mitteilung)

Bevor man die KI komplett ablehnt oder zu sehr in den Himmel lobt, lohnt es sich, genauer auf die Details zu schauen. Neue Musiktechnologie hat uns schon oft neue Genres und Tracks beschert. Es gibt allerhand Chancen, die KI nur teilweise, wie ein gutes Werkzeug oder wie ein Instrument zu nutzen, das von einem Mensch gespielt wird und im klanglichen Ergebnis dessen Wirken ausdrückt.

A propos Instrument: Die Stimme ist ein solches, doch immer öfter bieten die für Vocal-Bearbeitung geeigneten KI-Plattformen auch die Realisation von anderen Instrumentalparts (z. B. Violine, Trompete) an, für die sich „Modelle“ ähnlich wie Stimmen nutzen lassen (z. B. in lalals.com, Suno.com, ACE Studio oder Audimee). Zudem ist es möglich, Ideen für Leads einzusingen und die Melodie dann von einem Instrument spielen zu lassen (z. B. von einer Trompete in Suno Studio).

Interessant ist auch die kombinierte Nutzung von mehreren KI-Tools. So kann man z. B. zuerst Gesang von einem Vocal-Synthesizer wie Synthesizer V erstellen und dann von Voice-Models via Audimee, lalals.com, Sonarworks oder IK Multimedia ReSing singen lassen. Suno erlaubt auch den Export von Stems von dort erzeugten Songs und nach meinem ersten Eindruck bekommt man dabei Inhalte von generierten Layern ohne Artefakte (also auch Vocals) – und nicht nachträglich separiertes Material.

Andererseits ist ein Trend zu erkennen, der Musikmachen in die Richtung von Gaming oder Musikkonsum bringt. Vielleicht fragt ja Spotify demnächst, welche Stimmung die Musik haben soll, die du hören willst und bietet an, die Musik dafür gleich neu „herzustellen“.

Streaming Plattformen wollen grundsätzlich mehr Interaktion, Social Media Plattformen wollen auch Streaming-Services sein – und vielleicht wollen alle am Ende die KI-Musikgeneratoren auch noch beides dazu haben. Die Kombination aus diesen drei Leistungen scheint das anvisierte Zukunftsangebot zu sein.

Übersicht: Arbeitsschritte und Ziele

Betrachten wir zunächst Ziele und wichtige Komponenten:

Als Ziel schwebt uns für Vocals meist ein bestimmter Stil vor, z. B. bezüglich Genre, Alter, Geschlecht und Stimmung. Dieser beeinflusst unsere Entscheidungen, wenn wir Zwischenziele realisieren.

Gute Vocals brauchen einen guten Text Gute Vocals brauchen eine gute Melodie Gute Vocals brauchen eine ausdrucksstarke Gesangsperformance Gute Vocals brauchen eine passende Stimme Gute Vocals brauchen gutes Timing und gute Intonation Gute Vocals brauchen eine gute Abmischung Gute Vocals brauchen vielleicht noch Adlibs, Dopplungen, Harmonien oder Background Vocals

Wie kann KI beim Produzieren von Vocals helfen?

Text: Gute Vocal Artists haben meist eigene gute Texte bei der Hand. Aber auch die KI kann Texte für dich schreiben. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, z. B. Chat GPT, Suno AI, Google Gemini 3, Claude AI und jetzt auch Udio. Wobei z. B. Suno natürlich auch direkt mehrere Aufgaben gleichzeitig leisten und komplette Vocal-Parts hinzufügen kann.

Selbst in FL Studio kann die „hauseigene“ integrierte KI-Engine Texte schreiben. Ein weiteres bekanntes Tool zum Schreiben kreativer fiktionaler Texte heißt Sudowrite. Du kannst Texte auch mit Hilfe der AI Chatbots übersetzen und später in einer neuen Sprache singen lassen.

Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Zuletzt war ChatGPT-Betreiber OpenAI der GEMA vor Gericht unterlegen. Das Landgericht München sieht eine Verletzung deutschen Urheberrechts, wenn eine KI Liedtexte nutzt, ohne dafür eine Lizenz zu besitzen (Link zum Artikel).

Melodie: Die Melodie muss mit den Texten zusammengehen, doch die KI kann auch Melodien für dich erfinden. Hierbei können Suno, Udio , LANDR und Co., aber z. B. auch Apple Logics Session Player (Piano) helfen.

Oft lässt sich Text auch in zuvor gespielten oder generierten Noten eingeben. Auf der Basis von MIDI entsteht dann Musik. Beispiele hierfür sind die hier getestete Dreamtonics Synthesizer V Plattform, das brandneue Cubase 15 Omnivocal-Tool von Yamaha oder ACE-Studio. Man spricht hierbei auch von Vocal-Synthesizern.

Es gibt auch die Möglichkeit, Text in Audiodateien umzuwandeln (z. B. mit Hilfe von Uberduck oder dem Sprachgenerator von Apple Computern und diese dann manuell mit Hilfe von Autotune, Melodyne, Waves Tune sowie mit Hilfe von Vocal-Synthesizern in Gesangsmelodien umzuwandeln. Synthesizer V oder Melodyne können auch MIDI-Noten aus Audiodateien herauslesen, die sich anschließend auf passende Tonhöhen verschieben lassen. So habe ich z. B. schon 2003 einen Track produziert („Mr. One“, der vom Tübinger Label Santorin auf Vinyl veröffentlicht wurde und kürzlich einen „Digital“ Rmx bekam).

Performance: Eine von mehreren Möglichkeiten besteht darin zu versuchen, mit deiner eigenen oder der Stimme eines Sängers/Sängerin ausdrucksstarken Gesang aufzunehmen, der dann mit Hilfe von KI von einer anderen Stimme gesungen wird.

Die Adaption kann dabei den Stil und Ausdruck der Originalstimme übernehmen. So wird tatsächlich in manchen Tonstudios gearbeitet, wenn z. B. ein Duo aus Vocalist und Produzent regelmäßig alle möglichen Aufgabenstellungen realisieren muss (z. B. für Werbemusik-Pitches).

Die Adaption kann auch Stil und Ausdruck der neuen Stimme übernehmen und so als Performance besser werden (etwa wenn die Stimme eher laienhaft eingesungen oder mit Hilfe eines Vocal Synthesizers generiert wurde).

Wie gut und in welche Richtung die Adaption funktioniert, ist hier der zentrale Punkt. Oft kommt es hier auf den Einzelfall oder Trial-and-Error Experimente an. Die hier beschriebene Funktionalität wird von vielen Plattformen angeboten, z. B. von lalals.ai, Audimee, IK Multimedia ReSing oder auch Suno. Nachbearbeitungen von Vibrato und Pitch-Drift sind auch in Tools wie Melodyne, Autotune und Co. möglich.

Manche Tools bieten Stem-Separation und die Separierung einer Vocal-Spur auch vor allem deshalb an, um diese bzw. eine sehr professionelle Performance als Ausdrucksmuster nutzen zu können. Natürlich sollte der singende Mensch zuvor um Erlaubnis gefragt werden.

Stimme: In Bezug auf die passende Stimme kannst du dich schon in vorherigen Arbeitsschritten mit einer Stimme angefreundet haben. Künstlich klingende, robotische Stimmen hast du vielleicht schon in Text-to Speech Tools oder Vocal Synthesizern gefunden oder mit Hilfe von Vocodern realisiert.

Schwieriger wird es, wenn du Vocals außerhalb von Pop/Rock und Mainstream suchst. Zudem ist wichtig zu beachten, dass die Vocals von echten Menschen stammen, mit denen Verträge abgeschlossen wurden oder ob sie aus Vocal-Stems generiert wurden.

Die Grenzen der Legalität verschwimmen spätestens, wenn mehrere Vocal-Modelle, die auf diese Weise gewonnen wurden, zu einer neuen Stimme fusionieren.

Wo Vocal-Modelle herkommen, weiß man oft nicht genau. Zudem kann man nicht alle Stimmen kennen. Es kann also vorkommen, das jemand sagt: „Aber das ist 100%ig Drake“ – doch man selbst merkt es nicht, weil man nur selten den eigentlich sehr bekannten Rapper Drake hört und wenn, dann unbewusst.

Manche Plattformen kommunizieren die Entstehung der Vocal-Modelle einigermaßen klar. Hierzu gehören lalals.com oder IK Multimedia (ReSing). Auch Sonarworks reklamiert für sich, dass die Stimmen Royalty-free sind. Während IK Multimedia nur eigene Modelle bietet und von fairen Verträgen spricht, bietet lalals.com sowohl selbst entwickelte lalals AI Voices bzw. Modelle als auch von bekannten Persönlichkeiten inspirierte Modelle an.

Voice Cloning: Zudem kann man die eigene Stimme als Voice-Model klonen. Das klappt typischerweise auf Basis von 10- bis 60-minütigen Aufnahmen der eigenen Stimme, möglichst in verschiedenen Tonlagen und Intensitäten. Das geht z. B. bei Audimee, Suno und lalals.com. Verwirrend ist, dass es auch noch eine lalal.ai Webseite gibt, die Voice-Cloning anbietet, vermutlich aber von anderen Inhabern betrieben wird.

Wenn du deine eigene Stimme trainierst, hast du keine rechtlichen Probleme, solange die Trainingsdaten ausschließlich von dir stammen. Ein Vocal-Modell auf der Basis eigener Aufnahmen zu generieren, ist nicht zuletzt dann interessant, wenn man eine bestimmte Stimme besonders gut findet.

Timing und Intonation: Eine Optimierung von Timing und Intonation wird oft en passant von der KI mit übernommen. Andererseits sind es diese beiden Aufgabenfelder, in denen in den vergangenen Jahrzehnten ausgereifte Werkzeuge für die Bearbeitung von nicht ganz so perfekten menschlichen Aufnahmen entstanden sind, um diese professioneller klingend zu gestalten (z. B. mit Hilfe von Celemony Melodyne, Waves Tune, oder Antares Autotune).

Mit diesen kannst du auch jede KI-Stimme bearbeiten. Möglicherweise kann diese danach, so absurd es klingen mag, authentischer künstlich klingen. Diese Tools können helfen, fast, aber nicht komplett gelungene KI-Versuche auf den Punkt zu bringen.

Abmischung: Bei der Vocal-Abmischung einzelner Spuren kann die KI heute (meist auf der Basis von Vorlagen) komplexe Verbesserungen realisieren. Im Fall von iZotope Neutron 5 ist es dabei möglich, mehrstufige Bearbeitungen in einzelnen Tools zu sezieren und Nachjustierungen vorzunehmen. Weil Neutron auf Mixing und nicht auf Mastering ausgerichtet ist, finden sich auch Voreinstellungen für Vocals und Dialoge.

Auch Sound Theory Gulfoss oder Soothe EQ können intelligente dynamische Mixbearbeitungen vornehmen, die teilweise auf der Nutzung neuronaler Netze fußen. Auch Sonarworks bietet Hilfe beim Mixing an, dabei geht es besonders um Berücksichtigung der Hörumgebung. Zusätzliche KI-Tools aus iZotope Ozone und LANDR können mit dem Mastering helfen.

Das neue Ozone 12 Advanced bietet nun sogar ein „Unlimiter“-Tool, um zu stark zusammengestauchtes Material (was bei AI Vocals durchaus vorkommen kann) zu „dekomprimieren“ und dynamischer klingen zu lassen. Zudem ist in Ozone 12 die separate Bearbeitung von Vocals im Mix per Stem-Separation möglich, ohne dass eine solche Auftrennung zuvor mühsam angelegt werden muss. Dabei werden die Stimmen separat analysiert und bearbeitet.

Harmonien, Adlibs, Arrangements und Backings: AI-Vocals eignen sich generell gut, um zusätzliche Stimmen oder Chöre zu erzeugen. Wenn es nicht ganz so perfekt klingt, fällt das hier meist nicht so auf. Sonarworks bewirbt speziell diesen Anwendungsfall und bietet ein in die DAW integriertes Plug-in.

Für ein anteiliges oder insgesamt automatisches Arrangieren von selbst erstellten Inhalten fand ich noch keine überzeugende Lösung. Kennt ihr selbst Tools, die hier fehlen? Schreibt sie gern unten in die Kommentare!

Bei KI-Angeboten gibt es einerseits zahlreiche Anbieter, andererseits nutzen diese teilweise die gleichen Engines, z. B. Chat GPT/Claude für Texte oder Kling AI/Veo für Videos. Nicht immer, aber manchmal, wird das transparent dargestellt und ist schon bei Angeboten zu erkennen. Andere, z. B. FL Studio, bieten proprietäre bzw. selbst erstellte KI-Engines.

Im Folgenden nun zahlreiche Links zu KI Tools, sonstigen Vocal-Tools und zu auf AMAZONA.de erschienenen Tests und News-Meldungen: