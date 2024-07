Workshop: Was bringt die Aufnahme in 32-Bit-Float für Gitarristen?

Krach machen, bis der Arzt nicht kommt - 32-Bit Float: Mythen und Wahrheit

Was bringt 32-Bit-Float für Gitarristen im Aufnahmeprozess? Sind damit die leidigen Probleme der Übersteuerung der Aufnahmen Geschichte?

32-Bit-Float, 32-Bit Fließkomma oder schlicht 32-Bit Aufnahme – alles unterschiedliche Namen für die gleiche Prozedur. Aber was genau ist das? Und wie können wir Gitarristen davon profitieren? Die Theorie sagt, es gibt mit 32-Bit-Float für Gitarristen keine Übersteuerungsprobleme mehr. Ist das nicht ein Traum? Endlich den Marshall aufreißen und den geilen Sound einfangen? Das klingt doch fast schon zu einfach. Hier ein paar Facts und Mythen zum 32-Bit-Recording.

Was bringt die Aufnahme in 32-Bit-Float für Gitarristen?

Die 32-Bit-Fließkomma Aufnahme steht im Verdacht, alle Probleme mit lauten Gitarrenamps in den Griff bekommen zu können, bietet sie doch eine Dynamik, die so etwa den Ausbruch des Krakatau ohne Übersteuerung hätte aufnehmen können, hätte es sie damals nur schon gegeben. Und der Ausbruch des Krakatau war das lauteste Geräusch, das die Menschheit bislang vernehmen durfte. Auf Platz 2: Gernot P. aus K. schließt seinen modifizierten Marshall an das ebenfalls modifizierte Kellerkraftwerk seines Vaters Friedrich P. an, der unter anderem im Verdacht steht, die maroden Fundamente der Stadt Venedig seinerzeit im Alleingang um 13 cm angehoben zu haben, nur indem er den Lautstärkeregler seines Kofferradios in Rechtsanschlag brachte.

Alle Regler sind auf zwölf gedreht und die Speaker der 16 × 12″ Box, die aus alten Holzrestbeständen des Baumarktes Köln-Kalk mühsam zusammengezimmert wurde, vibrieren in freudiger Erwartung. Der angestimmte E-Dur Akkord unseres Freundes mit der eisenharten Anschlagshand zerschneidet die Betonwand des Kellers wie ein angewärmtes Messer die Buttercremetorte von Tante Frieda. Der folgende Stromausfall im Postleitzahlbezirk 50*** geht in die Geschichte ein als das Inferno von Kalk, die Nacht, in der die Trommelfelle starben. So oder ähnlich muss es gewesen sein, steht so im Internet. Tatsächlich wahr.

Die wahren Verursacher für die Probleme an den Fundamenten der Stadt Venedig waren übrigens, neben den Kreuzfahrtschiffen, die Jungs von Pink Floyd seinerzeit im Jahr 1989 …

32-Bit-Float für Gitarristen – Ein bisschen Theorie

Aber was hat des jetzt mit unserem Workshop und der Aufnahme in 32-Bit-Float für Gitarristen zu tun? Nun, dazu zunächst ein wenig Theorie. Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen der Abtastrate und der Bittiefe, weil das oft durcheinander gerät. Die Abtastrate wird in kHz angegeben und beschreibt die Menge der zerstückelten Audiosamples pro Sekunde, die angefertigt werden, um ein Audiosignal zu digitalisieren. Arbeitet eine DAW mit 44,1 kHz, bedeutet dies, dass 44.100 Samples pro Sekunde in der DAW aufgezeichnet werden. Das entspricht der Standardqualität einer CD. Importiert man ein Projekt in einer falschen Abtastrate, stimmt die aufgenommen Tonhöhe nicht mehr, das hat sicherlich jeder schon mal verbockt und sogar Van Halen haben es fertiggebracht, das Keyboard von „Jump“ live mit der falschen Samplerate abzuspielen, was eine äußerst verstörende Performance zur Folge hatte. Hier ist nicht, wie die Beschreibung des Videos uns glauben machen will, die Gitarre verstimmt. Aber immerhin, sie haben es durchgezogen …

Bislang arbeiten die meisten digitalen DAWs oder Recorder mit einer Bittiefe von 24-Bit, was in Zusammenhang mit einer hohen Samplerate sehr genaue Umwandlungen von Audio in Bits und Bytes ermöglicht. Liegt aber der Pegel des Audiosignals außerhalb des Bereichs, den der Dynamikumfang der Bittiefe verarbeiten kann, kommt es zu unschönen Verzerrungen, die aus der fehlerhaften Umrechnung resultieren. Diese Fehler sind dann im Audiomaterial fest eingebrannt und unwiderruflich. Genauso verhält es sich mit zu leisen Aufnahmen, die dann, wenn in der Nachbearbeitung der Pegel angehoben werden muss, Rauschen zur Folge haben können.

Arbeitet man nun mit 32-Bit-Float („Fließkomma“) kann der Pegel noch so hoch oder niedrig sein, diese Technik ist dynamisch genug, um das Signal unverzerrt bzw. ausreichend gepegelt aufnehmen zu können. Der unglaublich große Dynamikumfang der 32-Bit-Recordings ermöglicht es auch, auf ein Einpegeln einzelner Inputsignale zu verzichten, weil Übersteuerungen de facto nicht möglich sind. Genau genommen könnte man wohl den Urknall aufnehmen und hinterher verzerrungsfrei wiedergeben. Der Nachteil ist, dass die resultierenden Dateien etwa 33 % größer sind als herkömmliche 24-Bit Aufnahmen. Und die Geräte, die zur weiteren Verarbeitung genutzt werden, müssen den Import von 32-Bit-Float Dateien unterstützen, was längst nicht alle beherrschen.

Um den möglichen Dynamikumfang der verschiedenen Bittiefen mal zu verdeutlichen, hilft ein Blick auf die Homepage von Tascam, das sind sehr beeindruckende Zahlen, die dort genannt werden:

16 Bit: etwa 96 dB Dynamikbereich

etwa 96 dB Dynamikbereich 24 Bit: etwa 144 dB Dynamikbereich

etwa 144 dB Dynamikbereich 32 Bit: etwa 1680 dB Dynamikbereich

Ein voll aufgerissener Marshall Stack bringt übrigens etwa 112 dB in die Garage des geneigten Gitarristen, was irgendwo zwischen Presslufthammer und Schmerzgrenze liegt. Hier würde also die 24-Bit-Technologie noch locker ausreichen.

Meine Version 10.6 von Logic Pro etwa kann übrigens nur 24-Bit verarbeiten, erst ab Version 10.8 ist da eine Zusammenarbeit möglich. Das auf meinen iMac bislang friedlich schlummernde Cubase 11 kann dagegen sogar in der LE-Version bereits 32-Bit-Float importieren und bearbeiten. Auch das Audiointerface muss die 32-Bit-Float Technologie unterstützen, sonst funktioniert das alles nicht. Gibt man das Audiomaterial dann eventuell noch zum Mastern weg, wird wahrscheinlich ohnehin auf 24 Bit reduziert, weil das Studio im Zweifel nicht über 32-Bit Technologie verfügt. Ihr seht, so richtig rund läuft die Sache bislang also nicht.

32-Bit-Float für Gitarristen – Für wen ist das interessant?

32-Bit-Float für Gitarristen heißt jetzt nicht automatisch, dass alle eingehenden Signale unverzerrt aufgenommen werden. Hier gilt es, noch immer ein paar Untiefen zu umschiffen. So limitiert uns etwa die Dynamik des verwendeten Mikrofons. Grundsätzlich verfügt die 32-Bit Fließkomma-Aufnahme über ausreichend Bit, einen aufgerissenen Marshall adäquat und verzerrungsfrei abzubilden, aber das verwendete Mikrofon geht möglicherweise ab einem bestimmten Schalldruck in die Knie und erzeugt merkwürdige Geräusche. Überhaupt geht es bei der Verwendung von 32-Bit Float gar nicht prinzipiell um die verzerrungsfreie Aufnahme lauter Signale, sondern um den Dynamikumfang der Aufnahme. Hier sind leise Passagen mindestens genauso wichtig.

Ein mögliches Feld der Benutzung ist das Live-Recording. Ein mobiler 32-Bit-Float Recorder kann einem da wirklich gute Dienste leisten. Ich habe früher oft Auftritte meiner Band mitgeschnitten, ich hatte dafür immer eine digitale Mini-DV-Kamera in der Tasche. Die hatte den Vor- und Nachteil, dass sie mit Bandkassetten arbeitete. Die waren einerseits super für den Sound, andererseits nach 60 oder 90 Minuten am Ende. Das Aufkommen der Kameras mit Speicherkarten hat zwar die Aufnahmekapazität immens erhöht, aber oftmals war auch das Audio einfach Murks! Warum? Weil die Dinger das Audiosignal mit 16 oder 24 Bit aufgenommen haben, was einen eingeschränkten Dynamikumfang zur Folge hatte. Problem: Laute Passagen waren übersteuert oder automatisch komprimiert, leise Passagen haben gerauscht. Lösung: 32-Bit-Float.

Damals hätte mir die 32-Bit-Float Technologie einigen Frust ersparen können. Hätte, hätte, Fahrradlenker. Auch heute ist eine solche Aufnahme nur dann sinnvoll, wenn ich sie adäquat nachbearbeiten kann. Aber das Szenario des Livemitschnittes ist tatsächlich eins der besten Beispiele für die Sinnhaftigkeit des 32-Bit-Recordings. Denn ich muss nichts einpegeln, nichts beachten, nur Record drücken und kann hinterher die Aufnahme in einer geeigneten DAW in adäquater Qualität abhören und mich und mein Spiel bewerten. Im Übungsraum, wenn nicht ohnehin alle Instrumente über ein Pult laufen, ist ein 32-Bit Recorder die Lösung der Wahl!

Auch schnelles Festhalten von Ideen ist problemloser mit der 32-Bit-Float Aufnahme. Hier gibt es sehr durchdachte Lösungen von der Firma Zoom, die als Vorreiter dieser Technologie gerade das Feld neu sortieren. Hier ist hauptsächlich der Zoom R4 MultiTrak zu nennen, den ich gerade zum Test für die Studioredaktion hier habe und der einen verdammt guten Job macht. Ist man akustisch unterwegs und will nur mal schnell Gitarre und Gesang aufnehmen, wird einem eine grandiose Aufnahme gelingen, die hinterher auch verwertbar ist. Die folgenden drei Audiofiles entstammen alle dem Zoom R4 MultiTrak und wurden ausschließlich mit Hilfe dieses Gerätes aufgenommen und gemischt.