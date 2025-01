Wavetable Synthese in Theorie und Praxis

In diesem Workshop wollen wir die Entwicklung und die Anwendung von Wavetable-Synthese betrachten und mit Hilfe eines Freeware-Synthesizers auch Beispiele und Anregungen geben.

Die ursprüngliche Wavetable-Synthese

Die erste etablierte Wavetable-Synthese gebührt wohl Wolfgang Palm, der diese bekanntermaßen in seinen PPG Wave-Synthesizern einsetzte, nachdem der Hamburger Jung bereits auf eine Reihe von analogen Modulen und einem Mono-Synth zurückblicken konnte.

Von 1981 bis 1987 wurden verschiedene Versionen des PPG Wave Synthesizers gebaut, die aber alle eines gemeinsam hatten: die Schwingungsformen wurden nicht von einem analogen Oszillator erzeugt, sondern aus einem digitalen Speicher ausgelesen, um dann über einen Digital-Analog-Wandler in eine analoge Schwingungsform umgesetzt zu werden.

Ohne lange Umschweife bringt uns das auch gleich zum grundlegenden Thema: Wie funktioniert Wavetable-Synthese? Nun, die erste kommerziell genutzte Form war so einfach wie genial und bestand im Prinzip aus zwei wichtigen Komponenten. Erstens die Hardware, die es ermöglichte, in einem Speicher (damals wurden EPROMs, Electrical Programmabable Read Only Memory ICs genutzt) Daten einer Schwingungsform zu hinterlegen und diese dann letztendlich als analoge Spannungen auszugeben. Jede Zahl im Speicher entspricht dann einer Ausgangsspannung am Wandler.

Zweitens war natürlich die Auswahl, welche Schwingungsformen zum Einsatz kamen, entscheidend für den Klang. Sicherlich finden sich auch einfache Rechteck- oder Sägezahnschwingungen in diesen Speichern, das konnten aber auch schon analoge Synthesizer. Das klanglich Faszinierende waren also die eigentlichen Schwingungsformen, die sich beliebig komplex gestalten konnten.

Wolfgang Palm ging bei seinen PPG Wave Synthesizern zur Erstellung der Schwingungsformen sogar den Weg der additiven Synthese (dem auch ein Workshop spendiert werden wird), um interessante und obertonreiche Schwingungsformen zu erzeugen. Im Grunde entwickelte er ein Programm, mit dem es möglich war, Schwingungsformen aus harmonischen Teiltönen zu konstruieren.

Leichte Änderungen im harmonischen Spektrum ergaben auch leichte Änderungen im Klang der resultierenden Schwingungsform – so war es möglich, fließende Verläufe zu kreieren. Ein EPROM mit genug Speicher konnte dann eine ganze Reihe dieser so erzeugten Schwingungsformen aufnehmen. Wurden dann diese der Reihe nach abgerufen, ergab sich die Illusion einer fließenden Änderung des Klangs.

Eine Kollektion dieser Schwingungsformen wurde dann Wavetable genannt. Die einzelnen Schwingungsformen sind nun Werte, die den Verlauf einer zyklischen Schwingungsform beschreiben. Pro Schritt ist also ein Wert hinterlegt, der eine Spannung beschreibt, so dass das ganz Gebilde eben auch einer Tabelle gleicht – einer Schwingungsform-Tabelle oder eben im Kollektiv einer Wavetable.

Je schneller diese Zyklen abgespielt werden, desto höher die Tonhöhe. Werden diese zudem noch von einer variablen Clock getaktet, gibt es auch keine Aliasing-Effekte und der Klang ist satt und kraftvoll.

Demonstration mit dem Liquid Sky Devices V4CO

Das identische Prinzip der Wavetable-Synthese wird auch beim V4CO angewandt, der auf einem Wavetable-Synth von Mathias Beese (LINK) beruht, der wiederum auf einem Schaltplan aus einem Elektor-Magazin aus den 80ern aufbaut. Das Gesamtgerät inklusive Schaltplan, PCB und Design sowie Bedienkonzept wurde dann von mir entwickelt und von Liquid Sky Devices Portugal veröffentlicht.

Ich habe also Erfahrung aus erster Hand mit der Wavetable-Synthese. Zurück zu unserem Beispiel. Der V4CO ist organisiert in 16 Bänken (oder Wavetables im herkömmlichen Jargon) zu je 16 sich graduell verändernden Schwingungsformen.

Natürlich sind mit 16 Schwingungsformen nicht so feine Verläufe innerhalb einer Wavetable möglich wie mit den 60 OSC-Waves eines PPG Wave (eigentlich 64, aber die letzten vier waren immer mit TRI, PULSE, SQR und SAW belegt), aber auch so können die Vorzüge der Wavetables bereits ausgenutzt werden. Wie es Peter Grandl (Tyrell) in seinem PPG-Wave-Artikel ausdrückt:

„…die Oszillatoren sollten in der Lage sein, diese nacheinander in fließenden oder rhythmischen Übergängen abzuspielen.“

Genau um das zu erreichen, können die Wavetables beim V4CO entweder manuell oder durch eine Steuerspannung ausgewählt werden. Legen wir also zunächst einen LFO an den Wave-Select-Eingang an.

Wir hören nun, wie sich die Auswahl der Wavetable im Takt des LFOs verändert. Um rhythmische Variationen zu erhalten, nutzen wir nun einen Sequenzer, der über verschiedene CV-Signale zu bestimmten Wavetables innerhalb einer Bank springt.

Auch ein Hüllkurvengenerator kann zur Steuerung der aktiven Schwingungsform innerhalb der Bank genutzt werden.

Im Fall des V4Co gibt es über das eXPenDR-Modul zusätzlich die Möglichkeit, die Wavetable über einen 4-Bit-Code zu wählen und sogar die Bits einer Wavetable selber zu manipulieren.

Hier noch ein Beispiel mit einer zufällig erzeugten Steuerspannung.

Diese einfachen Beispiele in unserem Workshop „Wie funktioniert Wavetable-Synthese“ zeigen aber schon das Potential und den Unterschied zu einem analogen Oszillator.

Die moderne Wavetable-Synthese

Im Jahr 2024 wird unter Wavetable-Synthese etwas verstanden, das zwar immer noch auf dem beschriebenen Prinzip beruht, aber Dank der massiven Entwicklung der Digitaltechnik eine neue Qualität erreicht hat. Moderne Wavetable-Synthesizer bieten nicht nur viel detailliertere Wavetables, sondern auch die Möglichkeit, eigene Wavetables zu kreieren und auf verschiedene Weise zu nutzen.

Wie gesagt, es geht immer noch darum, die in einem Speicher abgelegten Daten auszulesen und diese Informationen in Klang zu verwandeln. Aber erstens können solche Wavetables heutzutage aus mehreren hundert einzelnen Schwingungsformen bestehen und zweitens bietet die moderne Rechnerkapazität die Möglichkeit, nahtlos zwischen zwei Schwingungsformen zu überblenden, auch Interpolation genannt. Z.B. über eine Lautstärkenüberblendung.

Synth Soca Labs Wavetable

Obwohl der Synth Soca Labs Wavetable nicht gerade mit dem subtilsten Namen aufwarten kann, ist er aufgrund seiner einfachen Struktur bestens geeignet, uns in diesem Workshop zu unterstützen.

Der Software Synth ist nicht nur völlig kostenlos und ohne Registrierung herunterladbar, sondern auch für Windows, macOS und Linux erhältlich. Als wäre das noch nicht genug, ist der Quellcode sogar Open Source und bei GitHub einseh- und herunterladbar.

Die Installation des Synths Soca Labs Wavetable ist denkbar einfach. Alle Archive enthalten die Plug-in-Dateien, die nach dem Entpacken einfach in die entsprechenden Ordner des jeweiligen Betriebssystems kopiert werden müssen. Danach stehen sie in der DAW der Wahl zur Verfügung.

Die erste Wavetable-Fahrt im Soca Labs Wavetable

Nach dem Aufrufen empfehle ich, vielleicht zunächst ein bisschen in den mitgelieferten Presets zu stöbern. Für unseren Workshop rufen wir dann aber das Preset „Default“ auf, bei dem wir noch zusätzlich das Filter aus dem Signalweg nehmen. Alle Module werden durch den On/Off-Button in der jeweiligen linken oberen Ecke aktiviert. Über den Plus-Button rechts neben dem Preset-Namen in der oberen Leiste legen wir nun ein neues Preset namens „Init“ an, damit wir immer von diesem Punkt aus starten können.

Falls aus irgendeinem Grund die Presets nicht installiert worden sein sollten, werden zuerst alle Module bis auf den ersten Oszillator ausgeschaltet. Dann wählen wir im Wavetable-Auswahlbereich den Ordner „Analog“ und dann die Wavetable „ANALOG PWM SQUARE 01“ – es kann natürlich auch eine andere Wavetable ausgewählt werden. Wichtig ist, dass es sich um eine kontinuierlich Verändernde handelt.

Der Wavetable-Oszillator hat an erster Stelle den Regler „Pos“, mit dem die einzelnen Schwingungsformen der Gesamt-Wavetable durchfahren werden können. Spielen wir doch einfach mal einen Ton auf dem Keyboard oder im Sequenzer und bewegen diesen Regler.

Interessant ist hier die Beschriftung, die von 0% bis 100% geht. Bei genauer Beobachtung gibt es auch innerhalb einer Prozentangabe noch Bewegung im Wavetable-Fenster – es sind also deutlich mehr als 100 einzelne Schwingungsformen in der Wavetable hinterlegt.

Im Wavetable-Fenster ist nun auch deutlich die Veränderung der aktuellen Schwingungsform zu sehen, je nachdem, wo der Positionsregler steht. Zusätzlich bietet Soca Labs Wavetable oben rechts noch eine Oszilloskop-Ansicht des Audio-Ausgangs an.

Nun wollen wir zunächst das machen, was ich auch beim V4CO gemacht habe – ich möchte, dass die Schwingungsformauswahl in der Wavetable über einen LFO gesteuert wird. Der Synth Soca Labs Wavetable stellt uns gleich drei LFOs zur Verfügung. Um LFO 1 zu nutzen, muss er zunächst aktiviert werden.

Wir finden ihn in der dritten Reihe an erster Stelle. Dazu genügt ein Klick auf den Namen und eine Aktivierung über den On-/Off-Button. Standardmäßig schwingt der LFO in einer Sinusschwingung von 10 Hz, was für einen sanften Wavetable Scan, wie das Abfahren der nebeneinanderliegenden Schwingungsformen einer Wavetable auch genannt wird, zu schnell ist. Bringen wir den LFO also auf gemütlichere 0,25 Hz herunter.

LFO als Modulationsquelle für einen Wavetable-Scan

Nun müssen wir das machen, was im Modular-Bereich mit einem Patch-Kabel gemacht wird, wir müssen LFO 1 dem Positionsparameter der Wavetable zuweisen. Dazu dient das letzte Modul in der dritten Reihe, in der auch die LFOs sitzen, welches die Modulationsmatrix beherbergt.

In diesem Modul sind unter „SRC“ alle möglichen Modulationsquellen aufgelistet, die über den Anfasser an der Seite begutachtet werden können. Unser Objekt der Modulation findet sich gleich auf der ersten Seite und lautet „LFO 1 (Mono)“. Über den kleinen Ring auf der rechten Seite kann nun die Zuweisung auf drei Arten vorgenommen werden.

Für die LFOs und den gleich besprochenen Step-Sequenzer gibt es übrigens zwei Arten. „Mono“ wird durch den einfachen Ring gekennzeichnet und bedeutet, dass nur ein LFO für alle Stimmen genutzt wird. Der Doppelring steht für die polyphone Variante. Bei dieser bekommt jede Note einen eigenen LFO. Das verbraucht mehr Leistung, klingt aber natürlich voller.

Die unmittelbarste Methode zum Zuweisen ist das Klicken und Halten dieses Ringes und das anschließende Drag-and-Drop auf unseren Zielparameter „Pos“. Die Zuweisung ist gut zu sehen, da erstens ein weißer Ring um den Parameter herum erscheint und zweitens ein brauner Kreis in der rechten oberen Ecke. Ein kleiner weißer Punkt zeigt zudem die exakte Modulationsposition an. Die Wavetable im Wavetable-Fenster bewegt sich aber erst, wenn auch Noten gespielt werden.

Ein andere Methode ist das Klicken auf den Ring in der SRC-Sektion der Matrix, wobei dieser weiß wird. Nun erscheint in der Titelleiste oben links der blinkende Modulator. Von dieser Stelle aus kann jetzt auch Drag-and-Drop genutzt werden.

Als letztes sind dann noch die Modulationsringe immer im jeweiligen Modul auf der Titelzeile hinterlegt.

Hier ein kleiner Hinweis. Es scheint in der aktuellen Version des Synth Soca Labs Wavetable 1.0.22 vom 21.10.24 einen Darstellungs-Bug zu geben. Dieser zeigt sich, wenn die Modulationsstärke über die zweite Methode, also den großen weißen Ring um den Ziel Parameter herum, eingestellt wird. Diese wird dann zwar grafisch angezeigt, aber nicht übernommen. Nur die Einstellung über den kleinen braunen Kreis funktioniert.

Einmal gemachte Zuweisungen können im Matrix-Fenster unter „MTX“ eingesehen, verändert und gelöscht werden. Hier kann auch die Stärke der Modulation geändert oder die Modulationszuweisung vorübergehend deaktiviert werden. Ein besonderes High-Light ist auch die Wahl der Kurve der Zuweisung; anstatt einer einfachen linearen Zuweisung können auch quadratische oder exponentielle Kurven zum Einsatz kommen.

Beim Spielen dieses Sounds wird aber sofort auffallen: Die Wavetable wird nicht gleichmäßig von vorne bis hinten durchgescannt. Bei genauer Beobachtung wird deutlich, dass nur wenn sich der LFO oberhalb der Null-Linie befindet, die Modulation auch hörbar wird.

Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Wirkung des LFOs am Ziel zu ändern. Dazu muss zunächst der Positions-Parameter auf 50% gestellt werden und danach der Modulationsanteil auch auf 50%. Zweiteres kann entweder am braunen Kreis über dem Regler oder unter MTX in der Modulationsmatrix eingestellt werden. Der braune Kreis sollte nun einen Halbmond beschreiben. Auch hier fällt mir etwas auf: manchmal steht der Text-Wert bei der Stärke auf 100%, obwohl der Kreis auf 50% steht – vermutlich auch ein Darstellungs-Bug.

Die Zweite Möglichkeit besteht darin, den eigentlichen Modulator, in diesem Fall LFO 1, zu konditionieren. Mit dem Parameter Depth gehen wir auf halbe Modulationsstärke, also den Wert 0,50; um die Schwingungsform dann oberhalb der Nulllinie zu halten, muss der Offset-Parameter auch auf 0,50 eingestellt werden. In diesem Fall ist natürlich kein Unterschied zum vorigen Beispiel zu hören.

Es fällt auf, dass der Sinus sich als Quelle gemäß seiner Natur länger im Maximum und Minimum der Wavetable aufhält. Ein absolut gleichmäßiger Scan kann mit einer Dreieckswelle erzeugt werden.

Und hier noch einmal ein Beispiel, mit einer polyphonen LFO-Zuweisung. Deutlich sind die mehreren Punkte auf der LFO-Schwingung zu sehen, im Wavetable-Fenster sieht man jedoch immer nur die erste gespielte Note in der Wavetable wandern.

Step-Sequenzer als Modulationsquelle

Wie bei unserem Hardware-Beispiel in unserem Workshop möchte ich nun auch zwischen verschiedenen Stellen in der Wavetable springen. Der Synth Soca Labs Wavetable bietet dafür den Step-Modulator. Zuerst aber wird das Init-Preset aufgerufen.

Dann aktiviere ich den Step Modulator und zeichne mit der Maus einige Stufen ein; als zeitliche Einstellung wähle ich Achtelnoten und über den Length-Parameter bestimme ich die Anzahl der Stufen. Hier wähle ich acht Stufen, um im 4/4-Taktmaß zu bleiben.

Auch hier werden Stufen unterhalb der Nulllinie ignoriert. Diesmal ist aber nur die Einstellung am Ziel möglich (es sei denn, die manuellen Einträge werden oberhalb der Nulllinie gezeichnet). Beim Oszillator also wieder die Postion auf 50% und die Modulationsstärke auf 50% stellen.

Hüllkurve als Modulationsquelle der Wavetable

Und schließlich wollen wir auch in der Lage sein, die Wavetable über eine Hüllkurve dynamisch spielen zu können. Dazu aktivieren wir ENV 1 und ordnen diesen wieder per Drag-and-Drop über den Doppelring dem Positionsregler zu. Ich habe hier den Sustain-Wert etwas erhöht und den Release-Wehrt auf 5 Sekunden eingestellt. Damit dieser auch hörbar wird, stelle ich noch die ADSR-Hüllkurve für die Lautstärke auf einen 5-Sekunden-Release ein. Da die Hüllkurve ENV 1 nur im positiven Bereich moduliert, braucht es hier auch keine Anpassung wie beim LFO oder dem Sequenzer.

Kombinieren wir doch mal alle drei Beispiele, um einen lebendigeren Wavetable-Klang zu bekommen. Natürlich muss dabei auf den jeweiligen Anteil geachtet werden, sonst hängt die Modulation ständig am oberen oder unterem Ende. Hier zwei Beispiele.

Für weitere Experimente, die nur auf der Oszillator-Ebene bleiben, empfehle ich die Parameter „Formant“ und „Bend“, die beide die vorhandenen Schwingungsformen innerhalb der Wavetable verändern und zu interessanten Klangfarben führen können. Hier garniert mit ein wenig Delay und Reverb. Und das gleiche Preset mit einer anderen Wavetable.

Importieren von eigenen Wavetables

Obwohl sowohl der V4CO als auch der Software-Synth Soca Labs Wavetable bereits eine Menge Wavetables zu bieten haben, ist der Import von eigenen Wavetables immer ein sehr gefragtes Feature. Da der V4CO richtig old-school-mäßig seine Schwingungsformdaten aus einem EPROM bezieht, steht mit den entsprechenden EPROM-Bauteilen und einem EPROM-Programmer eigenen Wellenformen nichts im Weg.

Zu beachten ist, dass eine Schwingungsform aus 256 Werten besteht, die jeweils ein Byte, also 8 Bit groß sind. Dazu verwendet der V4CO „unsigned“ Werte, was bedeutet, dass der Wert 0 den tiefsten Punkt einer Schwingungsform darstellt und der Wert 256 den höchsten. Die verwendeten EPROMS sind der einmal beschreibbare AT27LV020A und der mehrfach beschreibbare SST39SF020A.

Import für den Synth Soca Labs Wavetable aus?

Theoretisch können Wavetables einfach durch das Öffnen von WAV-Dateien erstellt werden. Da diese normalerweise aber keine Meta-Informationen über die Länge der einzelnen Schwingungsformen enthalten, wird Synth Soca Labs Wavetable nach der Sample-Länge einer Schwingungsform innerhalb der Wavetable fragen und diese dann entsprechend teilen und danach als Wavetable anzeigen.

Wie werden eigene Wavetables erstellt?

In beiden Fällen ist aber die wichtigere Frage: Wo kommen die Schwingungsformen, die eine Wavetable bilden sollen, eigentlich her? Falls man einfach viele verschiedene disjunkte Schwingungsformen habe möchte, so empfehle ich die Adventure Kid Wave Form Free Collection.

Genauer genommen empfehlen sich die WAV-Dateien, in denen 64 Schwingungsformen zu einer Wavetable zusammengeschnürt wurden.

Beim Import muss dann nur die Angabe der enthaltenen Wavetable Size angegeben werden – in diesem Fall ist das 256. Danach erscheint eine Wavetable mit 64 einzelnen Schwingungsformen im Oszillator-Fenster. Wie gesagt: hier gibt es keine sanften Übergänge, was aber auch reizvoll sein kann.

Eigene Wavetables mit Synthesis Technology Waveedit

Eigene Wavetables zu erstellen ist tatsächlich eine Kunst. Schon Wolfgang Palm ging da seine eigenen Wege, indem er seine Wavetables quasi aus einzelnen Harmonischen zusammenstellte. Und hier kommt eine weitere Freeware ins Spiel: Waveedit von Synthesis Technology. Eigentlich für ein Eurorackmodul gedacht, liefert dieses Tool alles, was zur Erstellung von sich graduell verändernden Schwingungsformen nötig ist. Hier ein paar Bilder aus diesem Werkzeug.

Die Bedienung des Programms sprengt aber nun den Rahmen des Workshops, der Überblick und Grundlage sein soll. Bei regem Interesse bietet sich aber tatsächlich ein eigener Artikel zur Erstellung professioneller Wavetables an. Waveedit wurde übrigens von Andrew Belt entwickelt, dem Gründer von VCV-Rack.