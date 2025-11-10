Wie gelingt ein professioneller Vocal-Mix?

In diesem Workshop möchte ich dir zeigen, wie du mit den in Apple Logic Pro enthaltenen Plug-ins einen professionellen Vocal-Sound erreichen kannst. Dabei soll es nicht nur um die konkreten Einstellungen gehen, sondern eher darum, dir einen Leitfaden an die Hand zu geben, anhand dessen du deine Aufnahmen in professionell klingende Spuren verwandeln kannst. Also, wie mixt man Vocals in Apple Logic Pro?

ANZEIGE

Wenn du die hier aufgeführten Schritte einmal durchgeführt hast, kannst du das Ganze natürlich gerne als Preset abspeichern und hast bei der nächsten Aufnahme direkt einen sehr guten Ausgangspunkt, von dem du starten kannst. Es spricht außerdem auch nichts dagegen, genau diese Einstellungen dann direkt schon bei der Aufnahme zu verwenden, damit sich deine Stimme direkt fertig gemixt anhört. Das macht dann eventuell auch mehr Spaß, als völlig trocken aufzunehmen.

Zunächst aber solltest du einmal eine trockene Spur aufnehmen, diese dann bearbeiten und das Ganze als Preset oder Template abspeichern. Ich gehe bei diesem Workshop davon aus, dass du mit der grundlegenden Bedienung von Apple Logic Pro vertraut bist und werde die meisten Schritte nur grob anreißen, da dies sonst den Rahmen dieses Workshops sprengen würde. Wenn du dich für eine Funktion genauer interessierst, kannst du diese im Handbuch von Apple Logic Pro jederzeit nachschlagen. Außerdem freuen wir uns (und die Community) über jeden Kommentar.

Logic Pro Vocal-Mixing: Saubere Spuren

Am besten nimmst du deinen Gesang zunächst möglichst neutral auf, zum Beispiel mit dem Mikrofon direkt ins Audiointerface. Achte bei der Aufnahme vor allem darauf, dass du jede Spur sauber aussteuerst und nichts zu leise oder zu laut aufgenommen wird. Bei den Backing-Vocals und Harmoniespuren kannst du gerne noch etwas weiter vom Mikrofon weggehen, als du es sonst gewohnt bist. Dadurch klingen diese direkt etwas indirekter und drängen sich nicht so auf.

Sprich, wenn du für die Hauptstimme nur 10 cm vom Mikrofon entfernt bist, kannst du die Harmonie- und Backing-Vocals gerne auch mit einer Entfernung von 40-50 cm aufnehmen. Falls du die Möglichkeit hast, kannst du dafür auch ein anderes Mikrofon verwenden.

Wenn du schon mehr Erfahrung hast, kannst du natürlich auch gerne einen externen Preamp, Equalizer und Kompressor direkt bei der Aufnahme einsetzen.

Nimm deinen Song am besten in sinnvollen Abschnitten auf, etwa erst den Refrain, dann die Strophen und dann die Bridge. Für jeden Part kannst du mehrere Takes in einem sogenannten Take-Ordner aufnehmen. Dann hast du hinterher die Möglichkeit, aus all diesen Takes einen sogenannten Master-Take zusammenzustellen.

Damit das funktioniert, musst du darauf achten, dass die entsprechende Funktion in Logic aktiviert ist. Du findest sie unter „Aufnahme“ – „Aufnahmen überlappen“ – „Take-Ordner erstellen“. Bist du mit deiner Auswahl zufrieden, dann kannst du den Take-Ordner entpacken, sodass nur noch eine einzige Spur übrig bleibt. Das ist zum einen übersichtlicher, zum anderen Voraussetzung, dass die nächsten Arbeitsschritte vernünftig funktionieren.

Editing und Pitch-Korrektur

Es ist heutzutage in allen Spielarten der Popmusik üblich, dass wir als Zuhörer Vocals nicht so zu Gehör bekommen, wie sie aufgenommen wurden. Stattdessen werden diese standardmäßig stark editiert, was sowohl das Timing als auch die Tonhöhe betrifft. Apple Logic Pro stellt uns hierfür mehrere Tools zur Verfügung. Zum einen gibt es das Pitch Correction Plug-in, das ähnlich wie das Vorbild von Autotune in Echtzeit arbeitet.

ANZEIGE

Man wählt die dem Song zugrunde liegende Tonart als Skala aus und das Plug-in versucht dann in Echtzeit, alle eingehenden Noten auf die zur Tonart passenden Töne zu verschieben. Hat man gute Sänger und Sängerinnen am Start, dann funktioniert das oft erstaunlich gut und man muss nichts weiter machen.

Kompliziert wird es aber, wenn die Performance größere Ausreißer beinhaltet oder zum Beispiel das Vibrato sehr instabil ist. Oder aber natürlich auch dann, wenn ein Song einen Tonartwechsel enthält. Hier könnte man sich noch behelfen, indem man die entsprechenden Regionen auf eine neue Spur verschiebt und dort eine neue Tonart in eine neue Instanz des Plug-ins eingibt.

Mehr Kontrolle hat man mit Flex Pitch. Dieses analysiert, ähnlich wie zum Beispiel Melodyne, eine Audiospur und es ist dann möglich, jede Note einzeln zu korrigieren. Das ist natürlich mehr Arbeit, da man sich wirklich jede einzelne Note anschauen muss. Aber es ist möglich, hier mit Makros zu arbeiten und eine Tonart vorab einzustellen. So müssen dann nur noch einzelne Ausreißer korrigiert werden.

Zusätzlich zu Flex Pitch gibt es auch noch Flex Time, was das Timing der Gesangsperformance optimieren kann. Auch das ist sehr wichtig, damit die mehrstimmigen Backing-Vocals alle ganz genau aufeinanderliegen und nicht minimal aneinander vorbeisingen, was zu einem unschönen und unrhythmischen Klang beiträgt. Mit der Groove-Funktion, die du im Spur-Header findest, kannst du eine Hauptstimme als Referenzspur definieren und alle anderen Spuren folgen dieser rhythmisch.

Das ist eine sehr effektive und zeitsparende Lösung. In der Praxis verwende ich oft eine Kombination aus Flex Time, um das Timing zu korrigieren und packe dann das Pitch Correction Plug-in auf alle einzelnen Spuren. Das daraus entstandene Ergebnis höre ich mir in Ruhe an und schaue, ob es meinen Ansprüchen genügt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss ich eben bei einzelnen Spuren noch mit Flex Pitch nachhelfen.

Channel EQ: Drei Schritte für einen professionellen Vocal-Sound

Der erste Schritt in unserem Apple Logic Pro Vocal-Mixing Workshop besteht in der Bearbeitung mit einem Equalizer. Wir nehmen dazu einfach den Channel-EQ von Logic Pro. Er klingt sauber, neutral und benötigt wenig Ressourcen.

Um Stimmen zu bearbeiten, gibt es drei wichtige Schritte, die ich immer mit dem Equalizer angehe. Als Erstes setzen wir einen Low-Cut, der uns hilft, alles Tieffrequente auszufiltern, das wir im Signal nicht benötigen, vor allem Trittschallgeräusche. Dazu einfach den Frequenz-Regler des Low-Cuts immer weiter nach oben schieben, bis man plötzlich merkt, dass der Stimme etwas fehlt und sie dünn und hohl klingt. An diesem Punkt einfach wieder etwas mit dem Low-Cut zurückgehen.

Als Nächstes benutzen wir ein Peak-Filter, um die störende Eigenresonanz im Tiefmittenbereich der Stimme abzusenken. Einfach eines der Peak-Bänder mit mittlerer Güte aktivieren und zunächst kräftig anheben und damit den Bereich zwischen ca. 150 und 400 Hz absuchen. Dort, wo es am nervigsten dröhnt, befindet sich die Eigenresonanz der Stimme. Und genau hier senken wir dieses Band ab, so ungefähr 2 bis 4 dB.

Der dritte Schritt, um Vocals gut klingen zu lassen, ist das Anheben der Höhen. Das geht am besten mit einem High-Shelf-Band. Wenn wir dieses ab einem Bereich von ca. 5–6 kHz anheben, klingen unsere Stimmen direkt frischer, heller und damit „teurer“.

Danach kontrollieren wir mit dem Output-Regler des Channel-EQ, dass sich die Lautstärke unserer Spur nicht verändert hat, d. h., dass beim Ein- und Ausschalten kein Lautstärkesprung zu hören sein sollte. Nun können wir vergleichen, ob sich der Klang der Stimme hoffentlich verbessert hat – es sollte weniger dröhnend und etwas frischer klingen.

Mit diesen drei einfachen Schritten hast du schon mal den Grundsound für einen guten Gesangsklang geschaffen. Natürlich kann man jetzt immer noch weitere Bänder hinzufügen, um spezielle Bereiche zu betonen oder abzusenken. Ganz oft ist etwa der Bereich um 3 kHz herum sehr scharf und das Ohr freut sich, wenn man dort etwas absenkt.

Kompression: Die Dynamik der Stimme kontrollieren

Mithilfe der Kompression wollen wir die Dynamik der Stimme einengen, sodass sich diese jederzeit gegen das Playback durchsetzen kann. Die menschliche Stimme ist ein sehr dynamisches Instrument und kann von flüsterleise bis laut einen riesigen Umfang abdecken. Leise Stellen setzen sich deswegen manchmal nicht gegen die Musik durch, während laute Stellen herausstechen. Das wollen wir mit dem Kompressor in den Griff bekommen. Das Werkzeug unserer Wahl ist hier der Logic Compressor.

Wie du sicherlich weißt, emuliert dieser verschiedene historische Kompressorschaltungen und ist damit ideal geeignet, um die Stimme zu bearbeiten. Welchen Typ du davon wählst, ist letztendlich egal, solange die Stimme so klingt, wie du das gerne hättest.

Als Tipp: Fang zunächst mit der Platinum-Schaltung an, das ist die neutrale und unauffälligste Schaltung. Gerade wenn du neu im Bereich Kompression bist und dich erst einarbeitest, kann das sinnvoll sein. Später kannst du dann die anderen Varianten ausprobieren. Mein persönlicher Favorit für Vocals ist die “Studio VCA”-Schaltung, die einen Focusrite Kompressor emuliert.

Du kannst mit folgenden Werten beginnen: Stelle die Ratio zunächst auf 2:1 oder 4:1, wenn du ein etwas aggressiveres Ergebnis möchtest. Attack ziemlich schnell, sprich 1 bis 2 ms. Release kannst du irgendwo zwischen 50 und 60 ms einstellen. Nun regelst du den Threshold-Regler so weit runter, bis du 3-4 dB Reduktion siehst und gleicht das entsprechend mit dem Make-up-Regler aus, sodass – wie eben auch bei dem Equalizer besprochen – beim Ein- und Ausschalten keine Lautstärkesprünge zu hören sind. Nun sollten deine Vocals deutlich tighter klingen und sich besser gegen das Playback durchsetzen.

De-Esser: Problematische Zischlaute in den Griff bekommen.

Durch die Komprimierung und die Anhebung der Höhen mit dem Equalizer kann es sein, dass jetzt auch die S-Laute sehr prominent sind und als störend empfunden werden. Um dem entgegenzutreten, nutzen wir den Logic De-Esser. Dieser bietet sehr gute Presets für Female und Male Vocals, mit denen du gut starten kannst. Suche dir dann eine Stelle mit besonders prominenten und problematischen S-Lauten und lass diese im Loop ablaufen.

Jetzt kannst du auf die Listen-Funktion schalten und die Frequenz, auf die der De-Esser reagiert, noch optimal anpassen. Achte darauf, dass du nicht zu extrem eingreifst, da der Künstler oder die Künstlerin schnell so klingen, als würden sie lispeln.

Hall und Delay: Räumlichkeit für deine Vocals

Mit den zuvor beschriebenen Schritten sollten wir schon einen relativ soliden, durchsetzungsfähigen und gut klingenden Gesangsklang haben. Was jetzt noch fehlt, ist Räumlichkeit. Bevor wir uns aber mit Delay und Hall beschäftigen, noch zwei Tipps, wie du auch ohne diese Werkzeuge schon an der Tiefenstaffelung deines Mixes arbeiten kannst. Eingangs hatte ich erwähnt, dass es sinnvoll sein kann, Backing-Vocals mit etwas mehr Abstand aufzunehmen, sodass diese direkt etwas indirekter und nicht so „upfront“ klingen. Das gilt natürlich nicht nur für Backing-Vocals, sondern für alle Instrumente, die sich im Mix eher weiter hinten positionieren sollen. Ich denke da zum Beispiel auch an Dinge wie einen Shaker.

Außerdem kannst du einzelne Spuren auch mithilfe des Equalizers im Raum positionieren. Signale, die sehr dicht bei uns sind, haben sehr viele Höhen, während ein weiter entferntes Signal deutlich dumpfer klingt. Probiere also mal, bei deinen Backing-Vocals die Höhen nicht anzuheben, sondern explizit abzusenken. Dadurch klingen diese direkt etwas weiter weg und stören die Hauptstimme nicht.

In meinem eigenen Mixing-Template nutze ich eine Kombination aus verschiedenen Send-Effekten, um einem Mix und damit auch den Vocals mehr Räumlichkeit und Tiefe zu verleihen.

Beginnen wir mit einem kleinen natürlichen Raum. Dazu nutze ich gerne den Quantec Room Simulator mit dem Preset „Studio“. Das fügt dem Gesang eine dezente Räumlichkeit hinzu, er klingt plötzlich nicht mehr ganz so trocken. Gerade wenn wir diesen gleichen Hall auch auf alle anderen Instrumente im Mix geben, entsteht schnell das Bild, dass alle Instrumente im gleichen Raum stehen und zusammenspielen. Das ist ganz besonders wichtig bei akustischer Musik, die per Overdub-Verfahren eingespielt wurde, aber auch allerhand elektronische und synthetisch erzeugte Musik profitiert davon.

Einen weiteren Send schicken wir jetzt zu einer Instanz des Space Designers und laden hier ein Plate Reverb. Das ist ein ganz klassischer Halleffekt für Vocal-Aufnahmen und verleiht dem Gesangsklang noch etwas mehr Weite und Tiefe. Es klingt einfach etwas edler, voller, weiter und man kann die Vocals schön in den Fokus rücken.

Auch sehr beliebt ist ein kurzes, knackiges Slap-Delay wie man es von alten Rock’n’Roll-Aufnahmen aus den 50er-Jahren kennt. Aber ganz so plakativ müssen wir das ja nicht nutzen. Dezent eingesetzt, verleiht es der Stimme Fülle und Weite, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.

Als letzten Effekt können wir noch einen sogenannten Harmonizer nutzen, benannt nach dem legendären H3000 von Eventide. Diesen Effekt können wir ganz einfach auch mit Logic-Bordmitteln nachbilden. Wir laden dazu den Pitch Shifter und arbeiten mit folgenden Einstellungen: Zunächst musst du das Plug-in als Dual-Mono-Version laden, sodass du die Einstellungen für linken und rechten Kanal getrennt voneinander vornehmen kannst. Den linken Kanal stellst du auf Pitch +11 Cent und im rechten Kanal entsprechend auf -11 Cent. So ergibt sich eine leichte Verschiebung der Tonhöhe. Wenn du diese dezent deiner Hauptstimme zumixt, klingt sie breiter und voller.

Die Klangbeispiele dieses Workshops stammen aus dem Testbericht SynchroArts Vocalign. Bitte beachtet, dass ich kein ausgebildeter Sänger bin. Ich habe die Gesangsaufnahmen lediglich erstellt, um euch die oben genannten Techniken demonstrieren zu können.