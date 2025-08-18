ANZEIGE
Wunderkammer WoO.1, portabler Sampler

Mini-Sampler mit Looper & mehr

18. August 2025

Wunderkammer WoO.1 Sampler am

Wunderkammer WoO.1 ist das erste Produkt des Herstellers aus Hongkong. Mit dem handlichen Sampler mit Looper Mode ist dank integriertem Lautsprecher und Akku unabhängig vom Rechner überall an seinen Ideen arbeiten. Am 19. August startet die Funding-Kampange.

Wunderkammer WoO.1, portabler Sampler

WoO.1 reiht sich in die Gruppe von portablen Geräten zum Musikmachen ein. Mit insgesamt sieben Modi kann das kleine Keyboard als Sampler mit Looper-Funktion, zur Erzeugung von Grooves per Fingerdrumming, als USB/MIDI-Keyboard für Rechner, als Arpeggiator, als Music Game oder ganz einfach als Keyboard zum Spielen eingesetzt werden.

WoO.1 ist mit 140 Samples (16 Bit) ausgestattet. Das Gerät kann via integriertem Mikrophon auch selbst Samples aufnehmen oder via USB importieren. Weiterhin sind 14 Grooves aus verschiedenen Genres implementiert. Der interne Speicher beträgt 247 MB (Flash), was laut Hersteller für 24 Minuten Audio ausreicht.

Mit dem Looper lassen sich Grooves und längere Passagen aufnehmen, die mit den internen Sounds eingespielt werden. Das Einbinden von externem Audio ist nicht möglich, weil es keinen entsprechenden Line-Eingang gibt. Es gibt Save- und Undo-Funktionen, auch FX lassen sich auf einzelnen Tracks anwenden. Als Effekte sind Low-, High- und Bandpass-Filter sowie ein Pitch Shifter vorhanden.

Der interne Akku hat eine Laufzeit von ca. 50 Stunden, wenn mit einem Kopfhörer gearbeitet wird. Bei Verwendung des internen Lautsprechers reduziert sich die Zeit auf 5 Stunden.

Mit dem morgigen Start der Kampagne auf Kickstarter werden auch Preisoptionen und Verfügbarkeit von Wunderkammer WoO.1 bekannt gegeben. Außerdem bietet der Hersteller einen Rabatt von 35 % (150,- US-Dollar) für Interessenten, die bei einer Gebühr von 3,- US-Dollar ein Gerät vorbestellen.

Links

  1. Profilbild
    dflt AHU

    247GB reichen nur für 24min? in was für einer superduper highclass-qualität nimmt der sampler denn auf? 😮

    edit: ok, auf der webseite steht nur 247MB. das macht dann schon mehr sinn…

    2.
