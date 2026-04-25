Sorgenkind im Live-Einsatz

Das Wurlitzer 200 bzw. 200A ist ein wunderbares E-Piano aus den frühen 70er-Jahren. Der charakteristische Sound der Band Supertramp ist untrennbar und für alle Zeiten mit dem Wurlitzer E-Piano verbunden. Der Sound ist einerseits warm und leicht glockig, auf der anderen Seite aber funky und sehr durchsetzungsfähig, je nachdem, wie fest man in die Tasten haut. Apropos fest in die Tasten hauen: Beim Wurlitzer 200 kann schnell mal passieren, dass dann gar nichts mehr geht oder nur mehr lautes Krachen aus dem Instrument kommt. Genau so ist es mir bei einem der letzten Gigs ergangen. Wie und ob man so einen Totalausfall vermeiden kann, lest ihr hier.

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Wurlitzer 200 und Wurlitzer 2ooA

Seit rund 20 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Wurlitzer Pianos. Ich glaubte, damals ein Wurlitzer 200A gekauft zu haben. Als ich vor ein paar Monaten einen Speaker tauschen wollte und den bestellten nicht montieren konnte, weil die Halterung nicht passte, habe ich bemerkt, dass es sich um ein Wurlitzer 200 ohne A handelt. Auch hier gilt: Wer Typenschilder lesen kann, ist klar im Vorteil.

2023 hatte Costello/Christian Uhlig auf AMAZONA bereits einen langen Bericht über das Wurlitzer Piano verfasst – für all jene, die mehr Informationen haben wollten. Da sich beim letzten Gig mein Wurlitzer wieder einmal verabschiedet hatte, wollte ich einen neuen Artikel über meine Live-Erfahrungen mit dem Wurlitzer Piano schreiben.

Mein Wurlitzer 200

Mein Wurlitzer 200 hatte von Anfang an etwas gekränkelt. Die Tastatur war nicht wirklich plan und beim Einsatz des Haltepedals sind hin und wieder Tasten hängen geblieben. Darum ließ ich die Tastatur von einem Klavierbauer komplett servicieren, danach spielten sich die Tasten einwandfrei.

Optisch ist mein Wurlitzer 200 in einem eher abgerockten Zustand. Mir war das beim Kauf egal, Hauptsache, ich hatte endlich ein Wurlitzer. Mit meinem Wissen heute würde ich definitiv dem äußerlichen Zustand des Instruments mehr Gewicht bei der Kaufentscheidung geben!

Rodger Hudson von Supertramp soll ja immer darauf geachtet haben, dass er mindestens zwei oder besser drei dieser Instrumente im Tour-LKW hatte. Mittlerweile kann ich diese Vorsichtsmaßnahme verstehen. Solange mein Wurlitzer immer im Proberaum stand und nur hin und wieder verwendet wurde, war alles ok. Das änderte sich, als ich begonnen hatte, regelmäßig damit live zu spielen.

Ich hatte euch ja versprochen, als neuer Redakteur auf AMAZONA unter anderem Erfahrungen und Meinungen von Profis, die Vintage-Equipment warten und reparieren, zu präsentieren.

In Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen lebt Christian Radtke, Jahrgang 1988 und seit 2010 Inhaber der Firma Tines&Reeds. Diese ist spezialisiert auf Reparatur, Restaurierung und Optimierung von Fender Rhodes, Wurlitzern, Clavinets und verwandten Vintage-Tasteninstrumenten. Ich hatte ihn kontaktiert und ihm meine Probleme geschildert. Lest hier nun, was Christian zum Thema „Mögliche Probleme beim Wurlitzer Piano im Live-Einsatz“ zu sagen hat.

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Was sagt der Wartungsprofi Christian Radtke von „Tines&Reeds“?

„Grundsätzlich muss man sagen: Ein Wurlitzer ist anfälliger als ein Rhodes. Ein Rhodes ist passiv aufgebaut, mechanisch vergleichsweise einfach und insgesamt sehr robust. Ein Wurlitzer dagegen ist wesentlich filigraner konstruiert und durch Vorstufe und Endstufe auch elektronisch komplexer. Dadurch gibt es naturgemäß mehr potenzielle Fehlerquellen.

Hinzu kommt, dass die Funktionsweise des Wurlitzers konstruktiv nicht ideal für Live-Bedingungen ist. Das Reed sitzt sehr nah am Tonabnehmer, teilweise mit nur wenigen Zehntelmillimetern Abstand. Gleichzeitig liegen am Pickup rund 150 Volt an, während das Reed auf Masse liegt. Kommt es dort zu einem Kontakt oder Kurzschluss, ist das Instrument schlagartig stumm. Der Elektronik schadet das in der Regel nicht, aber spielen kann man in dem Moment eben nicht mehr.

Ein typischer Vorbote für einen Reed-Bruch ist, wenn ein Ton plötzlich tiefer wird. Dann sollte man sofort reagieren und das betroffene Reed austauschen. Wer versucht, damit noch weiterzuspielen, riskiert, dass das Reed abbricht, im Instrument herumfliegt, Geräusche verursacht und im schlimmsten Fall genau den beschriebenen Kurzschluss auslöst.

Beim Wurlitzer reichen teilweise schon kleine Verunreinigungen oder minimale Fehlstellungen, damit das Instrument aussetzt, rauscht oder sich anderweitig auffällig verhält. Deshalb ist eine sorgfältige Sichtprüfung und Justage oft entscheidend. Gleichzeitig lässt sich durch einen fachgerechten Service sehr viel tun, um solche Risiken deutlich zu reduzieren.

Mein Ansatz ist dabei, gerade beim Wurlitzer möglichst viel von der originalen Substanz zu erhalten. Ich überhole Vor- und Endstufen vollständig und tausche gezielt die Bauteile, die erfahrungsgemäß altern oder häufig ausfallen. In den allermeisten Fällen lässt sich damit eine sehr hohe Betriebssicherheit erreichen. Natürlich kann man auch moderne Replacements einbauen, aber das ist nicht nur teurer, sondern ändert auch nichts am grundsätzlichen Funktionsprinzip des Instruments. Das Kurzschlussproblem am Reed-Pickup-System bleibt beispielsweise unabhängig davon bestehen!

Oft stellt sich die Frage, ob man statt einer Reparatur nicht lieber gleich ein anderes Wurlitzer kaufen sollte. Davon rate ich in vielen Fällen eher ab. Klanglich haben Wurlitzer – ähnlich wie Rhodes-Pianos – einen sehr individuellen Charakter. Warum ein Instrument besonders gut klingt und ein anderes weniger, lässt sich nicht immer eindeutig erklären. Das kann an unterschiedlichen Reeds, Baujahren oder früheren Eingriffen liegen.

Wenn es aber nicht um den Klang, sondern um Zuverlässigkeit und Zustand geht, bringt ein anderes, ebenfalls nicht überholtes Instrument meist dieselben Probleme mit. Deshalb ist es in der Regel sinnvoller, das eigene Instrument fachgerecht überarbeiten zu lassen. Das ist im Grunde wie bei einem alten Gebrauchtwagen: Beim eigenen weiß man, was man hat. Bei einem anderen fängt man oft wieder bei null an.

Auch Reed-Brüche sind häufig eine Frage der Einstellung. Beim Wurlitzer gibt es verschiedene Justagemöglichkeiten, mit denen sich beeinflussen lässt, mit welcher Kraft der Hammer auf das Reed trifft. Wenn diese Einstellungen nicht stimmen, steigt die Belastung auf die Reeds unnötig an. Das sehe ich bei sehr vielen Instrumenten, die zu mir kommen. Das ist kein Zeichen schlechter Pflege, sondern einfach das Ergebnis von Alter, Transport und jahrelangem Einsatz.

Trotz aller Eigenheiten bleibt das Wurlitzer für mich ein großartiges Instrument mit absoluter Berechtigung. Es hat einen ganz eigenen Reiz, lässt sich direkt einschalten und sofort spielen und besitzt einen Charakter, den viele andere Instrumente so nicht bieten. Außerdem kann man technisch sehr viel mehr aus diesen Instrumenten herausholen, als viele Besitzer vermuten – auch in Bezug auf Nebengeräusche, Rauschen und Brummen.

Gerade beim Thema Verstärker plädiere ich meist dafür, das Originalsystem zu erhalten und fachgerecht zu überholen, anstatt es vorschnell durch moderne Lösungen zu ersetzen. Alte Verstärker lassen sich oft sehr gut warten, es gibt Schaltpläne, Erfahrungswerte und etablierte Reparaturwege. Bei modernen Austauschlösungen fehlt das oft. Ich habe zudem mehrfach erlebt, dass Kunden nach einem Umbau auf moderne Verstärker wieder zurück zur Originaltechnik wollten, weil sie mit dem Klang nicht zufrieden waren.

Mein Fazit ist deshalb klar: Ich würde für das Wurlitzer eine Lanze brechen. Es ist ein hervorragendes Instrument, und wenn es fachgerecht gewartet und eingestellt ist, kann man es auch sehr zuverlässig betreiben. Trotzdem bleibt es ein Vintage-Instrument, und damit bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Dieses Restrisiko lässt sich minimieren, aber niemals vollständig ausschließen – einfach weil die Konstruktion insgesamt filigraner und empfindlicher ist als bei vielen anderen Vintage-Keyboards.“

Mein Wurlitzer 200 Live-Setup

Ich liebe den Sound des Wurlitzer Pianos. Das eigebaute Tremolo klingt so weich und ist für mich mit keiner Emulation vergleichbar. Aktiviert man das Tremolo, reduziert sich ganz leicht die Lautstärke des Instrumentes, darum senke ich diese ohne Tremolo immer etwas ab, um sie dann beim Einsatz des Tremolos wieder zu erhöhen. Somit habe ich einen gleichmäßigeren Pegel für den FOH-Techniker.

Ich spiele mein Wurlitzer 200 ohne Amp direkt über eine DI-Box. Um live noch flexibler zu sein, setzte ich einen eigenen Hall ein. Klar kann diesen auch der Techniker hinzufügen, ich mache das aber lieber selbst, weil für mich ein guter Hall einfach Teil des Sounds ist. Ich kenne auch keinen Gitarristen, der den Hall vom FOH hinzufügen lässt. Würde man ihm das vorschreiben, würde er, so glaube ich, die Bühne mitsamt Equipment verlassen.

Ich spiele einen Strymon BigSky Hall. Ich wechsle zwischen drei verschiedenen Programmen. Eines mit kurzer Hallzeit als Standardprogramm, eines mit einer längeren für Soli bei ruhigeren Songs, und eines mit einer Hallwolke als Effektprogramm.

Spiele ich bei einem lauteren Song ein Solo, schalte ich einen Ibanez Tubescreamer dazu. Den verwende ich eigentlich als Booster und nicht wirklich als Verzerrer.

Wurlitzer oder doch lieber Nord?

Beim letzten Gig hat mir mein Nordstage3 Compact das Leben gerettet. Ich hatte ihn als Backup im Auto, nachdem sich bei der Probe vorher schon abgezeichnet hatte, dass sich eventuell ein Reed verabschieden könnte. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum nicht gleich nur den Nord?

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Der Wurlitzer-Sound des Nordstage ist ok – mehr aber nicht. Ich spiele ja das ganze Programm mit dem Wurlitzer. Würde ich nur drei von zwanzig Songs mit einem Wurlitzer-Sound spielen, dann würde ich das Wurlitzer daheim lassen. Dafür ist der „rote Schwede“ vollkommen ausreichend.

Aber die Dynamik, die Fülle, der warme Sound, das Zusammenspiel mit meinen Effekten – da kann der Nord nicht mithalten. Ich musste mich letztens beim Gig richtig zusammenreißen, um nach dem Wechsel vom Wurlitzer 200 auf den Nordstage nicht in eine Musiker-Depression zu verfallen. Das geht auch der ganzen Band so. Für uns ist mein Wurlitzer das Instrument für die Band und der Nord eben nur ein Keyboard.