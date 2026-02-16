ANZEIGE
Wurlitzer by Rhodes, Software-Instrument

Wurlitzer in Plug-in-Form

16. Februar 2026
WURLITZER BY RHODES

Wurlitzer by Rhodes, Software-Instrument

Nachdem die Firma Rhodes Music in der letzten Zeit bereits die achte Generation des E-Pianos auf den Markt gebracht hat, dazu kurze Zeit später das Ganze auch in Software-Form herausbrachte, folgt mit dem Wurlitzer by Rhodes Plug-in nun der nächste logische Schritt.

Wurlitzer by Rhodes

Bereits im Sommer 2025 stellte die Firma Rhodes ihr Wurli Plug-in vor, damals zum Einführungspreis von 69,97 Euro. Nun erscheint das Software-Instrument ein weiteres Mal, allerdings unter dem neuen Namen Wurlitzer by Rhodes. Was steckt dahinter?

wurlitzer by rhodes

Entwickelt wurde das Wurlitzer by Rhodes Software-Instrument, wie der neue Name bereits verrät, von der Firma Rhodes. Die Firma Wurlitzer gibt es allerdings auch noch – mit Luise Wurlitzer als Ansprechpartnerin von Wurlitzer Pianos. Sie ist eine der Nachfahren vom Firmengründer Rudolph Wurlitzer und führt das Unternehmen zusammen mit Gudrun und Ludwig Wurlitzer.

Offensichtlich haben sich Rhodes und Wurlitzer für dieses Software-Instrument zusammengetan bzw. Wurlitzer hat das Software-E-Piano nun abgesegnet und schreibt dazu auf seiner Website:

„This is the first time we’re officially endorsing a virtual recreation. Rhodes’ world-class sound designers captured every nuance of the 200A – the reed-based bite, the warmth, the bark, and the subtle dynamics that make it feel alive under your fingers.“

Wurlitzer-by-Rhodes

Mit dem Wurlitzer by Rhodes holt man sich also eine Nachbildung eines Wurlitzer 200A-E-Pianos auf den Rechner. Das GUI des Plug-ins ist simpel aufgebaut und bietet Zugriff auf klangliche Parameter wie Preamp, Equalizer, Vibrato und weitere Effekte wie Chorus, Phaser, Delay und Reverb. Nutzer können bei diesem Plug-in zwischen jeweils unterschiedlichen Lautsprecher- und Mikrofontypen wählen und ab Werk sind bereits etliche Preset-Sounds enthalten.

Dazu bietet das Wurlitzer by Rhodes Plug-in eine Einstellungsmöglichkeit für Tune und Timbre, was u.a. dafür sorgt, dass der Sound ein wenig weicher/sanfter oder härter erklingt.

Hier das Video und einige Klangbeispiele dazu:

Das neueste Software-Instrument von Rhodes ist ab sofort zum Einführungspreis von 49,95 Euro erhältlich. Später soll das Wurlitzer-Plug-in 99,95 Euro kosten. Eine kostenfreie Demoversion für 14 Tage gibt es auf der Rhodes Music Website.

Einsetzen könnt ihr das Plug-in unter macOS und Windows. Angaben zu den Plug-in-Formaten gibt es leider nicht von Seiten des Herstellers.

Links

