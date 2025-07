Wavetable-Synthesizer mit Looper

Der italienische Boutique-Hersteller X Audio Systems stellt mit XTRIKE einen Wavetable-Synthesizer vor, der nicht nur klanglich, sondern vor allem auch aufgrund seiner Steuerung für Aufsehen sorgen möchte. Hier die wichtigsten Informationen zum X Audio Systems XTRIKE.

Anstatt einer herkömmlichen Tastatur setzt X Audio Systems beim XTRIKE auf eine Kombination aus Pad-Fläche und einem magnetischen Bender. Während Sounds über Anschläge auf das Pad getriggert und gespielt werden können, erlaubt der Bender eine Steuerung unterschiedlicher Parameter.

Technisch ist der X Audio Systems XTRIKE ein 4-stimmig polyphoner Wavetable-Synthesizer, der neben der Steuerung diverser Parameter auch über eingebaute Effekte verfügt. Neben den internen Wavetables können Nutzer auch eigene Wavetables aufnehmen. Wie im unten verlinkten Video zu sehen, verfügt XTRIKE über eine interessante Audio-Tuning- und Micro-Tuning-Engine, über die sich die Tonhöhe detailliert kontrollieren lässt und man sich auch auf den Pfaden exotischer Skalen bewegen kann.

X Audio Systems XTRIKE verfügt dazu über einen Step-Sequencer mit 16 Schritten und einen Stereo-Looper. Dieser kann bis zu 20 Sekunden Material aufzeichnen und ist mit Multi-Layering-Funktionen ausgestattet.

Aktuell befindet sich XTRIKE im Prototypen-Status. Dazu und zur Entwicklung des Synthesizers äußern sich die italienischen Entwickler wie folgt:

„As of July 2025, XTRIKE is in the prototype phase. Our team is committed to refining the instrument until its design and performance meet our exacting standards. To achieve this, we are implementing minor adjustments before moving to production.

ANZEIGE

The prototype’s features are performing exceptionally well. Its graphical display is both visually stunning and highly intuitive. The dual-daisy engine is robust, delivering the substantial processing power required for the project’s complexity. While minor software tweaks are still needed, this aspect of the project is nearly complete.

Our current focus is on enhancing the interface, particularly the tactile pad. We are dissatisfied with the responsiveness and appearance of the current silicon pad, which is glued to the faceplate. We are reverting to our original concept of an independent, mechanically isolated pad. By integrating a PCB interface, as used in our initial testing, and fitting it into a dedicated slot in the faceplate, we aim to significantly improve sensitivity and user experience. Additionally, the pad will be available in various colors with a distinctive, creative design.

We are also refining the overall design, with particular attention to the side panels. While beech wood has yielded positive results, we are exploring alternative materials and designs to ensure the highest quality outcome. Only the best will suffice.“