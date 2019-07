X1L3 Shard, Harsh Noise Generator

Klangzerstörung hat einen Namen

Der Desktop Synthesizer X1L3 Shard trägt den bedeutungsschwangeren Untertitel Power Electronics – Harsh Noise Generator. Das ist die ganze Härte für die ganz Harten.

Zum X1L3 Shard gibt es auf der Hersteller-Website so gut wie keine Textinformationen. Und wozu auch? Die Demovideos zeigen deutlich, dass sich das, was da am Ausgang kommt, mit Worten kaum adäquat beschreiben lässt. Extreme Verzerrung, brutale Noises, disharmonische „Töne“…

Shard besitzt drei Oszillatoren, die sich in Pitch und Level regeln lassen. Dazu gibt es eine Anzahl von Schaltern, mit denen die verschiedenen Distortion- und Bit Crush-Möglichkeiten aktiviert werden. Über Patchbuchsen können die Parameter Frag und Shard sowie Pitch und Level angesteuert werden.

Mit Shard können auch externe Signale bearbeitet werden und der Ausgang lässt sich für selbsttätige Drones permanent öffnen. Die Stromversorgung erfolgt über eine 9-Volt Batterie.

Woher die Idee zum Shard stammt, wird klar, wenn man sich die Circuit Bending-Vergangenheit der britischen Firma ansieht. Hier wurden Heim-Keyboards von Casio und digitale Drumkits von Yamaha mit Zusatzfunktionen ausgerüstet, die den Geräten Klänge entlockten, welche von den ursprünglichen Entwicklern garantiert nicht so vorgesehen waren.

Diese Erfahrungen flossen offensichtlich in ein Eurorackmodul namens Shard, das vom Funktionsumfang mit dem neuen Desktop-Synthesizer fast identisch ist.

X1L3 Shard kann wahlweise mit schwarzem oder gelbem Panel direkt beim Hersteller zum Preis von 300,- GBP (zzgl. Versand) bezogen werden.