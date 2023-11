Besser machen statt nachmachen

Mit Batumi II und Poti II hat Xaoc Devoices seinen innovativen Quad-LFO samt Expander einer gründlichen Generalüberholung unterzogen. Platine, Schaltung und Software sind quasi komplett neu.

Xaoc Devices Batumi II & Poti II, Eurorack Quad-LFO

Batumi II ist äußerlich mit dem Vorgänger nahezu identisch und auch ist funktional bleibt das 10 TE breite Eurorack-Modul das, was es ist: vier LFOs mit je drei Ausgängen (Sine, Assign, Rect), die unabhängig voneinander genutzt werden können oder sich über unterschiedliche Modi miteinander verbinden lassen. Die LFOs können synchron, aber in der Phase versetzt laufen oder mittels Clock-Teilung in einem rhythmischen Verhältnis zueinander. Neu in Version II ist die Clock-Multiplikation, d.h. dass die interne Clock-Rate gegenüber LFO 1 vervielfacht wird.

Zu den Verbesserungen gehört auch, dass, wenn das Modul zu einer externen Clock synchronisiert wird, mit jedem Kanal-Fader sich die Clock-Teilung für den jeweiligen Ausgang einstellen lässt.

Für den Assign-Ausgang lässt sich nun auch ein Radom-Signal auswählen.

XAOC Devices Batumi II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 329,00 € bei

Außerdem wurden Funktionen des ursprünglichen Expanders Poti in Batumi II untergebracht. So kann die Umschaltung der Sync-Modi und die Auswahl für die Assign Waveform nun pro Kanal durchgeführt werden. Dadurch erhält auch der 4 TE breite Expander Poti II neue Möglichkeiten. Hier gibt es umschaltbare Eingänge für die Funktionen Sine Wavefolding, Assign Waveform Selection oder Rectangle Pulse Modulation, was wiederum für jeden Kanal unabhängig genutzt werden kann. Außerdem hat Poti II Abschwächer für den Frequency Input sowie die Sine- und Assign Outputs.

XAOC Devices Poti II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 89,00 € bei

Dank der neuen, leistungsfähigeren CPU gibt es nun ein verlässliches V/Oct-Tracking, so dass das Modul auch als vier VCOs eingesetzt werden kann, und liefert dabei stabile Signale im Audiobereich mit präzisen, aliasing-freien Signalen.

Xaoc Devices Batumi II und Poti II sind voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember lieferbar. Batumi II kostet 329,- Euro und Poti II 89,- Euro.