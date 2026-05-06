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Superbooth 26: Xaoc Devices Budapeszt & Skopje, Eurorack

Spektral-Filter & Dual-Quantizer

6. Mai 2026

Xaoc Devices Budapeszt Skopje Eurorack am

Xaoc Devices Budapeszt 1972 Exploratory Stereophonic Spectral Lattice Network – das dieser Name überhaupt auf ein Eurorack-Modul passt, könnt ihr euch auf der Superbooth 26 am Stand W355 anschauen. Und das Modul Skopje 1988 Dual Quantizer hängt gleich daneben.

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Xaoc Devices Budapeszt

Was soll man sich unter einem Exploratory Stereophonic Spectral Lattice Network vorstellen? Im Prinzip handelt es sich um zwei stimmbare Comb-Filter, für die jeweils drei Modi zur Wahl stehen. Beide Filter sind Stereo. Die Filter können unabhängig voneinander arbeiten oder bei Link-Funktion gekoppelt werden. Zwei integrierte LFOs, die synchronisiert werden können, und ein Envelope Follower sorgen für interne Modulation.

Es gibt mehrere Feedback-Wege, inklusive der Möglichkeit, dass die beiden Filter auch miteinander interagieren. Ebenso ist kann eine Phasenumkehr im Feedback-Weg aktiviert werden. Durch die unterschiedlichen Filter-Modi werden die Signale durch Verzögerung, Phasenverschiebung oder einer Art Filterbank verfremdet.

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Xaoc Devices Budapeszt Skopje Eurorack fr

Xaoc Devices Skopje

Das 6 TE breite Modul ist in seiner Funktion als dualer Quantizer klarer benannt. Das Display ist nur für die Auswahl der Bänke und Skalen zuständig, denn Skopje hat 100 Bänke mit jeweils bis zu 100 Skalen zu bieten. Auch mikrotonale Skalen werden unterstützt und über den nicroSD-Card-Slot lassen sich weitere SCALA-Dateien importieren.

Darüber hinaus verfügt das Modul über eine Kalibrierungsfunktion für VCOs, unterstützt Glide und die Umschaltung der Skalen kann ober Trigger- bzw. CV-Signale z. B. von einem Sequencer aus gesteuert werden.

Xaoc Devices Budapeszt ist noch in der Entwicklung, das Modul kann sich noch ändern. Skopje soll ab Juni 2026 erhältlich sein. Preise wurden noch nicht mitgeteilt.

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