Xaoc Devices Kamieniec II & Allpass Expansion, Eurorack-Phaser

Phaser mit 22 Stages

10. März 2026

Xaoc Devices Kamieniec II Allpass Extension Eurorack-Phaser am

Xaoc Devices Kamieniec II ist ein analoger Phaser im Stil der 1970er. Die Schaltung des Eurorack-Moduls wurde gegenüber seinem Vorgänger Kamieniec überarbeitet und erhielt zusätzliche Funktionen. Mit einer optionalen Platine lässt sich der Phaser sogar um 16 Stages erweitern.

Xaoc Devices Kamieniec II & Allpass Expansion

Das 10 TE breite Analog Resonant Phase Rotator Model of 1977 orientiert sich mit seinem Klang an den klassischen Phaser-Pedalen. Die Frequenz lässt sich manuell, über einen CV-Eingang und mit einem internen LFO modulieren. Für die regel- und spannungssteuerbare Resonanz gibt es nun drei unterschiedliche Feedback-Modi (zwei beim Vorgänger), um unterschiedliche Sounds zu erzielen.

Der interne LFO kann über einen separaten Ausgang auch externe Module ansteuern. Die LFO-Rate lässt sich modulieren und es gibt einen Reset-Eingang, um die Startphase zurückzusetzen. Bei abgestimmter Geschwindigkeit und im Rhythmus gesetzten Trigger-Signalen lässt sich der LFO hierüber in gewissen Grenzen beispielsweise zu einem Sequencer synchronisieren.

Das Modul verfügt über zwei Ausgänge, wo das Signal mit vier oder sechs Stages ausgegeben wird. Wer noch intensivere Effekte erzielen möchte, kann das Modul mit einer Erweiterungsplatine versehen. Damit kommen 16 weitere Stages hinzu, sodass das Modul mit insgesamt 22 Stages arbeitet.

Xaoc Devices Kamieniec II und die Allpass Expansion sind in Kürze verfügbar. Kamieniec II kostet 279,- Euro und die Allpass Expansion 89,- Euro.

