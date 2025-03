Xfer Records Serum 2, Synthesizer Plug-in

Ich habe den Serum nicht und so wusste man gar nicht, dass es für den eine lebenslange, kostenlose Updategarantie gibt. Ist ja spannend! Ansonsten gilt dieser meines Wissens nach als eines der besten Softwaresynthesizer, wenn auch der Sound inzwischen etwas sattgehört ist. Allerdings ist er einer der teuersten auf dem Markt. Aber gerade noch im Rahmen und es gibt fragwürdigere Softwaresynthesizer vom Preis,-Leistungsverhältniss. Bei Plugin-Alliance gibt es Teile für 300€, die mehrmals im Jahr reduziert werden und dann teilweise nur 30€ (statt 280€/300€) kosten. Kein Scherz! Da ich die Ansicht vertrete: „man hat alles an Klängen“, so war ich bislang abgeneigt den Serum zu kaufen. Vielleicht macht der kommende Amazona-Test Appetit auf diesen coolen Softwaresynthesizer. Würde man doch zu gerne den „Scream & Shout“ Lead von der amerikanischen Popprinzessin Britney Spears und Superproducer Will.i.Am nachbauen. Das funktioniert tadellos! Den Song gab’s übrigens schon Jahre vor dem Plugin! Werden wir nicht alle ein wenig veräppelt? Schon gell! Apropos: Wann wird der Synapse Dune erneuert? Dieser könnte auch endlich eine neue Version vertragen. In dem Fall wäre es Version 4. Alles wird erneuert außer dieser! Dann mal los Firma Synapse Audio. Andere sind schneller!