XILS-lab emuliert mit X201 den Sennheiser Vocoder

Stimmen a la Kraftwerk, Hancock und Daft Punk

Mit dem X201 Vococder stellt XILS-lab, nach einigen Teaser-Bildchen, endlich die Emulation des sehr raren Sennheiser Vocoders richtig vor. Das Original wurde unter anderem von Musikern wie Kraftwerk und Herbie Hancock benutzt, es ging aber auch mit Roboterstimmen für Star Wars und Kampfstern Gallactica in die Filmgeschichte ein.

Der X201besitzt zwei Filterbänke mit je 20 Frequenzbändern, was deutlich mehr als bei anderen Vocodern, speziell aus dieser Zeit, ist. Beide Filterbänke können anliegende Audiosignale wie Stimmen, Drums, Synthesizer etc. bearbeiten.

Als Carrier steht ein interner „analoger“ Synthesizer mit einem Oszillator und einem Noise Generator zur Verfügung, der beim X201 für den charakteristischen Sound des Originals sorgt. Alternativ lässt sich hier auch ein externes Signal einspeisen.

Mit Silence Bridging wird eine Multi-Band Envelope-Follower-Sektion bezeichnet, die den Gain des Signals zu seinem Obertongehalt abstimmt, was sich besonders für perkussive und rhythmische Klangquellen eignen soll.

Das Plugin X201 gibt für größere Flexibilität mehr Zugriff auf Parameter als das Original (Internal Synthesizer, Input Gate, Vocoder, Effects, Modulation Matrix). Außerdem wurden mehrere Effekte integriert: Chorus, Phaser, Delay und ein ‚early digital‘-Reverb. Damit kann X201 auch als Multi-FX (Filterbank + Chorus etc.) für Instrumente eingesetzt werden.

XILS-lab X201 ist als Plugin in den Formaten VST, AU, AAX in 32 und 64 Bit (MacOS und Win) verfügbar. Eine Standalone-Variante gibt es jedoch nicht. Zur Einführung kostet das Plugin 89,- Euro, der reguläre Preis wird sich auf 149,- Euro belaufen.