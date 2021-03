Xils Lab KaoX, FM-Synthesizer Plug-in

Emulation der FM-Legende Yamaha GS1

Xils Lab kündigt mit KaoX einen neuen Software-Synthesizer an, der offensichtlich an Yamahas ersten FM-Synthesizer, dem formschönen GS1, angelehnt ist.

Bislang gibt es nur ein paar Informationen aus einem Preview-Video. Doch gemessen an dem, was Xils Lab bislang abgeliefert hat, braucht man die Erwartung nicht all zu niedrig anzusetzen.

KaoX bildet in der unteren Hälfte des GUI das Klavier-ähnliche Panel des GS1 nach, auf dem sich nur ein paar Performance-relevante Regler und Tasten befinden. Darüber gibt es ein modernes, graphisches Bedienfeld für die eigentliche Editierung der FM-Engine. Auch für den GS1 gab es seinerzeit einen optionalen Bildschirm-basierten Programmer.

Die Ausstattung von KaoX wird wie folgt angegeben:

2 independent Layers (Single, Double, Spilt-Modes) with 1 FM Oscillator

8 FM Operators structured in 2 Banks

1 Cross Modulation Matrix with access to Analog und Chaotic Oscillators

2 Analog Oscillators

2 Chaotic Oscillators

2 Zero Delay Analog Filters

2 LFOs

2 Chaotic Modulators

2 Envelopes

1 Four Track Sequencer

2 independent Arpeggiators

Xils Lab KaoX soll in Kürze erscheinen. Weitere Angaben sowie der Preis werden dann nachgereicht. Man kann davon ausgehen, dass KaoX für die gleichen Formate (VST, AU, AAX – macOS / Win) wie die anderen Xils-Plug-ins angeboten wird.