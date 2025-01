XILS Lab The Eigthy, Synthesizer Plug-in nach Yamaha CS-80

CS-80 mit 3. OSC, FX & Arpeggiator

XILS Lab The Eigthy kann sein Vorbild nicht verleugnen. Für das Synthesizer Plug-in stand eindeutig der Vintage-Bolide Yamaha CS-80 Pate. Doch es handelt sich hier wirklich um einen Klon, denn die Struktur des Plug-ins unterscheidet sich von der des Vorbildes.

ANZEIGE

XILS Lab The Eigthy – ein moderner Yamaha CS-80

The Eighty will laut XILS Lab die Essenz des Yamaha CS-80 einfangen, was in erster Linie den Klang der Oszillatoren und Filter betrifft. Insbesondere die Erzeugung der eigenwilligen Saw Wave aus kurzen Impulsen wurde hier akribisch nachgebildet. Dazu kommt die Filtersektion mit 12 dB Hochpass und Tiefpass, deren analoger Sound durch eine Zero-Delay-Schaltung zur Eliminierung digitaler Artefakte emuliert wird. Die Resonanz der Filter wurde so kalibriert, dass keine Verzerrungen bei tiefen Frequenzen entstehen. Ebenso wurden der interne Chorus und der Ringmodulator mit eigener Hüllkurve so dicht wie möglich am Original nachgebildet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Klangerzeugung besitzt drei Stränge. Jeder Strang verfügt über einen Oszillator, einen Noise Generator, die HP/LP-Filtersektion, zwei VCAs und zwei Hüllkurvengeneratoren. Für authentische CS-80 Klänge kann man nur zwei Stränge verwenden, mit dem dritten lässt sich das Soundspektrum erweitern. Über einen sogenannten 2D Mixer mit Animation können die Stränge dynamisch gemischt werden.

Zusätzlich können ein einfacher Suboszillator und eine Ringmodulation zwischen Strang 1 und Strang 3 dem Klang hinzugefügt werden. Außerdem sind Optionen für FM und Synchronisation zwischen den Strängen vorgesehen.

Über 500 Presets gehören zur Factory Library, die mit einem übersichtlich Preset Manager verwaltet werden.

Das Plug-in verfügt neben dem Chorus des Vorbilds über vier zusätzliche Effekte Delay, Phaser, Reverb und EQ, die sich separat aktivieren und individuell routen lassen.

Weiterhin wurde dem Plug-in ein Arpeggiator implementiert, der neben den Standardfunktionen auch Modulationsverläufe und Mute-Optionen bietet.

XILS Lab The Eighty ist in den Formaten VST2.4, VST3, AU und AAX (für 64-Bit Systeme) für macOS und Windows verfügbar. Bis zum 31. Januar 2025 gilt ein Einführungspreis von 79,- Euro, danach kostet das Plug-in 199,- Euro.