Xiphonics Picotracker Advance, Tracker-Groovebox

Xiphonics Picotracker Advance ist der Nachfolger des bislang als DIY-Projekt angebotenen Handheld-Trackers. Mit verbesserter und schickerer Hardware soll das Gerät auch außerhalb der Nerd-Ecke auf Interessenten stoßen.

Xiphonics Picotracker Advance – Tracks in der Hand

Picotracker ist eine Handheld-Groovebox, die Samples und MIDI-Daten mit einem Sequencer abspielt. Dafür gibt es acht monophone Spuren, die über das Display und Cursor-Tasten nach dem altbekannten, nummerischen Tracker-Konzept programmiert werden. Der Speicherplatz für die Samples beträgt 48 MB (ja, „M“!). Als Speichermedium dient eine microSD-Karte, auf der auch die Projekte abgelegt werden.

Die auffälligste Neuerung am Picotracker Advance ist das größere und hochauflösende HiDPI 720×720 4″-Display, auf dem die hexadezimalen Werte besser abzulesen sind. Außerdem gibt es nun einen Line-Eingang, über den Samples aufgenommen werden können. Alternativ ist das auch über das integrierte Microphone möglich. Im Picotracker lassen sich die Samples editieren, was durch eine grafische Darstellung im neuen Display nun optisch besser unterstützt wird. Mit der jüngste Firmware ist eine Slice-Option hinzugekommen.

Das neue Gehäuse besteht aus Aluminium und die Tasten geben eine deutlichere Klick-Response. Zudem wurde ein Lautsprecher integriert. Insgesamt wirkt das Gerät deutlich professioneller aus als die frühere DIY-Version.

Ein- und Ausgang für Audio sowie der Kopfhöreranschluss sind als 3,5 mm TRS-Buchsen ausgeführt. MID wird über eine USB-C-Buchse übertragen, um mit dem Sequencer auch andere Geräte ansteuern zu können. Außerdem wird der interne Akku darüber geladen. Laut Hersteller sind bis zu sechs Stunden unabhängige Laufzeit möglich.

Xiphonics Picotracker Advance kann ab sofort zu einem Einführungspreis von 349,- US-Dollar zzgl. Importkosten vorbestellt werden.