XLN Audio Addictive Drums 2.5, Drum-Software

Update für die Drum-Software

Lange war es ruhig rund um die Drum-Software Addictive Drums, doch jetzt hat der Hersteller ein neues Update vorgestellt. Was bietet die neue Version XLN Audio Addictive Drums 2.5?

XLN Audio Addictive Drums 2.5

Mit Addictive Drums 2.5 präsentiert der schwedische Hersteller XLN Audio ein Major-Update seiner beliebten Drum-Software. Für Version 3 hat es zwar nicht gereicht, aber auch der kleiner Sprung auf 2.5 bringt ein paar schöne Sachen mit sich.

So bietet Addictive Drums 2.5 zunächst mal einen neuen Look, so dass das ganze Interface deutlich heller und freundlicher gestaltet ist. Es gibt u.a. einen neuen „Trig Gate“-Effekt, der durch die internen MIDI-Drum-Noten getriggert wird. Mit Hilfe dreier Fader lässt sich einstellen, wie viel Signalanteil von Kick, Snare oder Toms das Gate triggern. Dazu lässt sich die Release und der Parameter Floor individuell einstellen. Auch eine Synchronisation zum DAW-Tempo (über eine Notenangabe) ist möglich.

Ebenfalls neu ist der neue Kompressor „Boost“-Modus, der laut Entwickler „mehr Wucht und Attack“ dank einer speziell für Drums entwickelten Multiband-Kompression bietet.

Der integrierte Equalizer soll nun ein klareres visuelles Echtzeit-Feedback des Signals über alle Frequenzen hinweg bieten, so dass Einstellungen deutlich sichtbar sind und sich einfacher und präziser anpassen lassen.

Weitere Änderungen betreffen den Beat Transformer für mehr Variation der Drum-Pattern.

Hier das offizielle Video dazu:

Das Update v2.5 ist vollständig abwärtskompatibel und funktioniert mit allen Addictive Drums 2 Erweiterungen (ADpaks, MIDIpaks und Kitpiece paks).

Das Update ist ab sofort über den XLN Online Installer verfügbar und steht allen Besitzer einer Addictive Drums 2 Lizenz kostenlos zur Verfügung.