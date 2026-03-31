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XLN Audio DB-30 Drum Butter, Effekt-Plug-in

Flavor & Punch für Drums

31. März 2026

XLN Audio DB-30 Drum Butter am

XLN Audio DB-30 Drum Butter ist ein Effekt-Plug-in, das speziell für die Anwendung mit Drums konzipiert wurde. Dabei hat der Hersteller nicht nur die hauseigenen Addictive Drums im Sinn, sondern auch Loops, Stems, Drum Machine Patterns und Instrumentals.

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XLN Audio DB-30 Drum Butter

Mit sechs unterschiedlichen Effektsektionen können Drums von subtil bis drastisch bearbeitet werden. Die einzelnen Effekte lassen sich detailliert editieren und können separat mit ihrem Amount-Regler insgesamt dosiert werden. Zusätzlich ist ein Magnitude-Fader vorhanden, mit dem sich alle sechs Effekte gleichzeitig steuern lassen.

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Boom Shack ist zweigeteilt und optimiert sowohl den tieffrequenten Bereich als auch die Höhen für Snares und Hihats. Mit Shift lassen sich die Sounds massiv in Tonhöhe und Formantanteil verändern. Space erzeugt ein Reverb, das von natürlichen Räumen bis FX-Hall reicht. Compress ist für Druck, Pumpen und dem berühmten Glue-Effekt zuständig, während Saturate Wärme und Overdrive hinzufügt. Den Abschluss bildet More, ein Modul, dass Lautheit, Dichte und Frequenzgang insgesamt noch einmal steigert. Eine Mastersektion sorgt mit den Funktionen Final EQ, Clip, Air und Output für den letzten Schliff.

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Jeder einzelner Effekt lässt sich per Lock-Funktion sichern, während man durch die Presets geht. So können beim Durchsuchen bestimmte Einstellungen beibehalten werden.

XLN Audio DB-30 Drum Butter ist in den Formaten VST3, AU und AAX (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 30. April 2026 gilt ein Einführungspreis von 95,- Euro. Danach kostet das Plug-in 129,- Euro.

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der jim RED

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