XVive PX Portable 3-Kanal Personal Mixer und Kopfhörerverstärker

Raffiniertes Personal Monitoring System mit drei Kanälen

Geniale Entwicklungen müssen nicht immer gleich das Rad neu erfinden. Das XVive PX Portable 3-Kanal Personal Mixer System führt das zusammen, was bislang getrennt voneinander war: einen Kopfhörerverstärker, einen 3-Kanal-Mixer und die Übertragung mehrerer analoger Signale über ein einzelnes CAT-Kabel. Herausgekommen ist dabei ein sehr flexibles und Personal Monitoring System.

XVive PX – Portable 3-Channel Personal Mixer / Headphone Amplifier System

Der lange und komplizierte Produktname impliziert schon, dass sich mehrere Komponenten hinter dem System verbergen. Das System besteht aus:

dem 3-Kanal-Mixer XVive PX-A Mixer mit Kopfhörerverstärker dem XVive PX-B 3-Kanal-Snake zum Anschluss an ein Mischpult und zur Adaptierung von drei XLR-Kabeln und einer 9 Volt Stromversorgung auf eine CAT5-Buchse dem EC25 CAT5-Kabel zur Verbindung von XVive PX-A und XVive PX-B

Die Übertragung von vier Kanälen über ein CAT5-Kabel ist nicht neu. Es gibt bereits zahlreiche Lösungen von Radial Engineering (Catapult Mini TX/RX, Catapult TX4/RX4) oder die günstige the sssnake CAT Snake-Reihe von Thomann. Auch Personal Monitoring Mixer mit mehreren Kanälen sind nicht neu. Diese gibt es in zahlreichen Ausführungen zur Stativmontage oder als Beltpack für die Befestigung am Hosengürtel.

Neu hingegen ist die Kombination dieser Komponenten zu einem leistungsstarken Personal Monitoring System, das drei Mischpultkanäle besitzt und diese samt Stromversorgung über ein einzelnes Kabel überträgt.

Auf diese Weise kann der Musiker sich entscheiden, ob er drei Monosignale oder zum Beispiel ein Stereosignal plus ein Monosignal übertragen und am XVive PX-A Mixer beliebig mischen möchte. So wäre es möglich, einen Stereomix ohne das eigene Instrument oder die eigene Stimme an den Xvive PX-A zu schicken und dann auf dem dritten Kanal das Instrument/Mikrofonsignal zur Realisierung einer „More Me“-Funktion. Oder er belegt das Mischpult mit drei Stems und mischt diese zusammen. Für das Panning sorgen DIP-Schalter im Innern des Mixers. Möglich sind: Links, Rechts, Links + Rechts. Über drei Level-Regler wird dann der Mix eingestellt. Der Kopfhörerverstärker liefert einen maximalen Output von 2 x 150 mW an 16 Ohm.

Sehr praktisch ist dabei, dass über das EC25 CAT5-Kabel auf dem vierten Kanal statt eines Musiksignals die 9V DC-Spannungsversorgung anliegt. Statt den 3-Kanal-Mixer XVive PX-A mit Batteriestrom zu versorgen, wird die Spannungsversorgung einfach auf der Mischpultseite über ein handelsübliches Netzteil hergestellt, dass an den 9V-Anschluss des XVive PX-B Snake angesteckt wird.

Günstiger Set-Preis

Der günstige Set-Preis macht das XVive PX Portable 3-Kanal Personal Mixer System zu einer guten Alternative für alle, die sich mit einem fest verkabelten Personal Monitor System anfreunden können, aber ungerne mehr als ein Kabel hinter sich herziehen möchten. Das Set bestehend aus den Komponenten XVive PX-A, XVive PX-B, EC25 und drei Adaptern von XLR auf Klinke ist ab sofort für 109 Euro erhältlich. Über den Hub XVive PX-H ist eine Verteilung der drei Kanäle an bis zu fünf Musiker möglich. So eignet sich das System zum Beispiel auch für Proben oder gemeinsame Aufnahmen im Tonstudio.