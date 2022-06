Yamaha Clavinova CSP-150, CSP-170, neue Digitalpianos für zu Hause

Die Zukunft des Musizierens?

Unter dem Slogan „Willkommen zurück in der Zukunft des Musizierens“ stellt Yamaha mit den neuen Clavinova Modellen CSP-150 und CSP-170 zwei neue Digitalpianos vor.

Yamaha Clavinova CSP-150, CSP-170

Die Modelle CSP-150 und CSP-170 verfügen laut Yamaha über eine Reihe spannender Spielfunktionenen für bessere Performances und Lernprozesse. Ausgestattet mit einer schnellen 88-Tasten-Klaviatur mit Hammermechanik bieten die beiden Modelle über 692 Preset-Sounds sowie 29 Drumkits, darunter auch Sounds des Yamaha CFX oder Bösendorfer Imperial Voices.

Yamaha setzt bei beiden Digitalpianos auf binaurale Sampling-Technologie, die dazu führen soll, dass man sich klanglich wie an einem echten Flügel fühlt – unabhängig davon, ob man über das interne Lautsprechersystem oder Kopfhörer spielt.

In Kombination mit der Smart Pianist App haben Spieler Zugriff auf eine große Auswahl an Voices, Begleit-Styles und Songs, die über ein Mobilgerät bedient werden können. Auf Wunsch zeigen die begleitenden Stream Lights dabei die richtigen Tasten an.

Beide Modelle sind jeweils in den drei Farben Schwarz (B), Schwarz Hochglanz (PE) und Weiß (WH) erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen gibt Yamaha wie folgt an: