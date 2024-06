Test: Yamaha DM3 Digitalpult für Bühne und Studio

Viele Features auf kleinstem Raum

Das Yamaha DM3 Digitalpult füllt eine Lücke, die bislang in der mittlerweile großen Reihe der Yamaha Digitalpulte klaffte: ein kleines und kompaktes Pult, das sowohl für die Bühne als auch für das Studio perfekt geeignet ist. Mit dem Yamaha DM3 Digitalpult geht dieser Traum nun in Erfüllung. Warum erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Yamaha

Yamaha gehört zu den größten Konzernen weltweit, wenn es um Musikinstrumente geht. Es gibt kaum eine Instrumentengattung, die der japanische Hersteller nicht bedient. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob es sich dabei um Naturinstrumente oder Synthesizer handelt. Auch im Bereich der professionellen Studio- und Beschallungstechnik hat Yamaha immer ein Wörtchen mitzureden. In allen Bereichen ist und war Yamaha Trendsetter und der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus. Bei den Synthesizern war es damals der DX7, der 1983 die gesamte Branche kurzerhand umgekrempelt hat und einen tiefen Einschnitt im Bau von Synthesizern markierte. Bei den analogen Mischpulten erfreuten sich die Konsolen der PM-Serie großer Beliebtheit und bereits mit den ersten Digitalpulten wie dem Yamaha DMP7 zeigte man im Jahr 1987 die Zukunft der Mischpulttechnologie. 1995 markierte ein weiterer Meilenstein den zukünftigen Weg einer kompletten Branche: Mit dem Yamaha 02R erschien das erste professionelle digitale Studiomischpult. 2001 folgte für die Tour-Branche das Yamaha PM1D, das erste Digitalpult der bis dahin analogen PM-Serie. Doch auch an kleinere Veranstaltungen und Industriejobs wurde gedacht: Die beiden kompakten Mischpulte Yamaha ProMix 01 und Yamaha 01v setzten einen weiteren Trend. Sehr erfolgreich war Yamaha mit dem Yamaha 01v96 und seinen Ablegern. Diese kleinen und kompakten Pulte wurden für unzählige Veranstaltungen eingesetzt und waren auch in Projekt- und Heimstudios sehr beliebt. Genau hier setzt nun das Yamaha DM3 an und füllt auch preislich eine Lücke, die seit dem Verkaufsstopp des Yamaha 01v96i klafft und von anderen Herstellern besetzt wurde. Zwar hat man mit dem Yamaha TF-1 ein weiteres sehr kompaktes Digitalpult im Programm, das aber nicht so universell für Studio und Bühne einsetzbar ist wie es das Yamaha 01v96 zuvor war.

Yamaha DM3 Digitalpult – zwei Versionen

Das Yamaha DM3 Digitalpult ist in zwei Versionen erhältlich, die sich nur durch ein kleines Detail technisch unterscheiden: Das Yamaha DM3 Digitalpult verfügt über eine integrierte Dante Audio Netzwerkschnittstelle, das Yamaha DM3 Standard – kurz Yamaha DM3 S genannt – besitzt diese nicht. Der Preisunterschied zwischen beiden Versionen ist mit 500,- Euro jedoch nicht gerade unerheblich, sodass es durchaus sinnvoll ist zu überlegen, ob Dante denn wirklich benötigt wird. Zum Test stand uns das Yamaha DM3 Standard zur Verfügung.

Yamaha DM3 (Standard) Digitalpult Ausstattung

Oberseite

Das erste Bedienelement, das beim Auspacken des Yamaha DM3 Digitalpults auffällt, ist das große Touch-Display. Dieses besitzt eine Größe von 9“ und stellt eine Vielzahl von Parametern übersichtlich dar. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass das Yamaha DM3 Digitalpult sehr schmal ist. Die Abmessungen betragen: 320 x 140 x 455 mm (B x H x T). Auch das Gewicht ist sehr gering. Gerade einmal 6.5 kg sind ohne Case oder Tasche zu tragen. Selbst das PreSonus Studiolive 16.0.2 USB wiegt mehr.

Die weiteren Bedienelemente bestehen aus 9 Motor-Fadern (8 Fader für Channel-Strips plus 1 Master-Fader). Jeder Channel-Strip besitzt neben einem Motor-Fader einen Select-, Cue- und On-Button. Auf der rechten Mischpultseite entdecke ich den Touch-and-Turn-Encoder, sechs Schalter zum Umschalten der Fader-Bank, einen Home-Button sowie sechs User-Defined-Keys, die frei mit Funktionen belegt werden können oder Standardaufgaben wie zum Beispiel die Transportsteuerung des Recorder übernehmen, die Navigation von Kanal zu Kanal oder das Durchschalten der Bänke.

Abschließend sind neben dem Touch-Screen noch der USB-Anschluss für USB-Speichermedien, der Kopfhöreranschluss sowie der Regler für den Kopfhörerpegel zu finden.

Rückseite

Auf der Rückseite sind alle Anschlüsse untergebracht. 16 Eingangsbuchsen teilen sich in 12 XLR-Buchsen und vier Combo-Buchsen auf. Die von Yamaha bekannten als Omni-Out bezeichneten Ausgänge sind als XLR-Buchsen ausgeführt und haben einen Pegel von +4 dBu. Es folgt eine USB-to-Host-Buchse für den Anschluss an den Computer, um das Yamaha DM3 Digitalpult als 18 In/18 Out Audiointerface mit 96 kHz und 32 Bit zu nutzen. Außerdem ist nach der Installation des Yamaha USB-Treibers eine Steuerung des Pults durch den Computer und umgekehrt auch eine Steuerung der DAW über USB-MIDI möglich.

Über den RJ-45 Anschluss ist ebenfalls die Verbindung mit einem Computer oder WLAN-Router zur Fernsteuerung des Digitalpults über diverse Apps möglich. Zum Schluss sei noch der DC-Input erwähnt, an den das externe Netzteil angeschlossen wird.

Nur das Yamaha DM3 (ohne Standard) verfügt zusätzlich über zwei RJ-45 Anschlüsse für das Dante-Netzwerk, die kompatibel zu Neutrik etherCON CAT5e sind. Yamaha empfiehlt hier STP-Kabel (Shielded Twisted Pair), um elektromagnetische Einstreuungen vom Netzwerksignal fernzuhalten. Die Dante-Anschlüsse können zum Beispiel für die Yamaha Tio 1608-D Stageboxen verwendet werden.

Das Yamaha DM3 Digitalpult besitzt an den Seiten einen Ventilationsport mit einem Lüfter, um das Innenleben ausreichend zu kühlen. Beim Betrieb in einem Case oder Einbau in einen Studiotisch sollte unbedingt darauf geachtet werden, diesen nicht zu verschließen, da sonst die Bauteile durch Überhitzung Schaden nehmen könnten.

Kanäle und Busse

Das Yamaha DM3 Digitalpult verfügt über 16 Monokanäle, einem Stereokanal sowie zwei FX Returns. Die 16 Monokanäle speisen sich aus den analogen Eingängen beziehungsweise bei der Variante mit Dante aus den dort anliegenden Signalen.

Das Bussystem besteht aus 1 Stereo-Bus, 6 Mix-Bussen, 2 FX-Bussen sowie zwei Matrix-Bussen. Das ist nicht so viel wie einige Konkurrenten zu bieten haben, für die meisten Gegebenheiten aber vollkommen ausreichend.

18 USB-Ein- und Ausgänge ermöglichen nicht nur das Recording mit 48/96 kHz und 32 Bit, sondern auch einen virtuellen Soundcheck oder das Einspielen von Backing-Tracks auf der Bühne. Nutzt man die Dante-Version des Yamaha DM3, stehen hier 16 Ein- und 16 Ausgänge zur Verfügung.

Kanalausstattung

Jeder Kanalzug bezieht sein Signal von

einem analogen Input auf der Rückseite (IN)

einem Dante-Port (z. B. mit einer Tio 1608-D)

einem Computer per USB-Stream (USB)

einem FX-Bus (FX)

einem USB-Stick zum Abspielen von Stereoaufnahmen im USB-Port auf der Oberseite (PB)

Über den sogenannten Patch-Port werden die Eingangssignale den Kanälen zugeordnet. Das geht sehr fix und einige Presets ermöglichen es, schnell gängige Patches auf Knopfdruck einzurichten.

Der analoge Gain wird über einen horizontalen Schieberegler eingestellt und steht für die analogen Inputs zur Verfügung. Bezieht der Kanal sein Signal aus einer anderen digitalen Quelle, ändert sich die Beschriftung in „D. Gain“ für „digitales Gain“ und der Fader hat demzufolge die Funktion eines Trim-Reglers. Der Schalter für die Phantomspeisung wird entsprechend der Signalquelle ein- oder ausgeblendet. Der Gain-Finder zeigt die Verstärkung an und hilft beim korrekten Einstellen der Eingangsverstärkung. Leuchtet die grüne Lampe in der Mitte, ist der perfekte Pegel gefunden. Eine einfache wie sinnvolle Funktion.

Die nächste Stufe, die das Signal durchläuft, ist der Polaritätsschalter zum Umkehren der Polarität. Das ist unter Umständen wichtig, wenn Instrumente mit zwei Mikrofonen aufgenommen werden: Zum Beispiel bei einer Snare, die von oben und unten mikrofoniert wird. Damit die Singale der beiden Mikrofone sich nicht in Teilen auslöschen, muss bei einem der beiden Mikrofone die Polarität umgekehrt werden – schon passt es wieder.

Für Stereokanäle besitzt das Yamaha DM3 noch eine sehr sinnvolle Funktion, die man bei einigen Konkurrenten gleicher Preisklasse nicht findet: Gain-Unlink. Gain-Unlink entkoppelt bei Stereokanälen kurzzeitig die beiden Gain-Regler, sodass sich die Verstärkungen der beiden Kanäle getrennt voneinander einstellen lassen.

Equalizer

Alle Kanäle und Busse sind mit einem Equalizer ausgestattet. Es handelt sich um einen parametrischen 4-Band-EQ, der für die 16 Eingangskanäle zusätzlich über ein Hochpassfilter verfügt. Der Equalizer arbeitet entweder im 1-Knob-Modus oder im manuellen Modus. Wechseln kann man über einen Schalter auf der EQ-Seite. Interessant: Die Ausgangskanäle besitzen eine Loudness-Funktion zur Anhebung von Bässen und Höhen wie beim Loudness-Schalter einer Stereoanlage.

Zusätzlich zu seinen vier Filtern lässt sich beim EQ ein Realtime-Analyzer (RTA) hinzuschalten. Alternativ kann man eine kleine Tastatur einblenden, die die Beziehung zwischen der gewählten Frequenz und der Tonhöhe verdeutlicht. Praktische Funktionen wie Copy, Paste, Compare, Gain-Flat und Default ermöglichen das sehr schnelle Arbeiten mit dem EQ des Yamaha DM3.

Dynamics

Die Dynamikbearbeitung verteilt sich auf zwei Bildschirmseiten: DYN1 umfasst das Noise-Gate und die Ducking-Funktion. Alle wichtigen Parameter wie Threshold, Range, Attack, Hold und Decay stehen für das Gate zur Verfügung. Auch ein externer Key zum Triggern des Gates lässt sich nutzen (Sidechaining).

Die Seite DYN2 ist dem Kompressor vorbehalten. Der Kompressor lässt sich wie der EQ im 1-Knob-Modus betreiben, wenn man das wünscht. In diesem Fall werden die Parameter Attack, Release, Out-Gain und Knee gemeinsam über den Touch & Turn-Regler eingestellt. Ratio, Threshold, Key In, Eingangspegel Gain-Reduction und Ausgangspegel sind weitere wichtige Elemente auf der Kompressor-Seite. Natürlich verfügt auch der Kompressor über einen Sidechain (Key In).

Delay

Über die Delay-Seite kann man Signale der analogen Eingänge und der Ausgänge verzögern. Die Werteeingabe erfolgt in Samples, Frames, Meter, Fuß oder Millisekunden.

FX

Der FX-Bildschirm zeigt nicht nur die Effektparameter des für einen der beiden Effektwege geladenen Effektalgorithmus, sondern auch den Send-Pegel des gerade selektierten Kanals. Der Abgriff des Send-Signals kann per Schaltfläche von Pre auf Post verändert werden. 18 verschiedene Effektalgorithmen stehen zur Auswahl. Diese lassen sich auf der Effect-Type-Bildschirmseite auswählen. Verschiedene Hallprogramme, Delays, Chorus, Flanger, Ensemble, Phaser sowie ein Dual-Pitchshifter stehen zur Auswahl.

Send To

Send To bestimmt den Signalanteil des gewählten Kanals auf einem der sechs Mix/Matrix-Busse. Sind diese wiederum den Omni-Outs zugewiesen, lassen sich hierüber Monitore ansteuern oder weitere Mixes für Delay-Lines oder den Live-Stream erstellen. Der Signalabgriff kann Pre- oder Post-Fader erfolgen.

Assign

Auf dieser Seite stellen wir das Panorama ein, weisen den Kanal einer Mute-Gruppe zu, bilden Stereokanäle oder schützen den Kanal vor Veränderungen durch Recall oder Mute.

Channel View

Hier sehen wir die wichtigsten Einstellungen des Kanals inklusive EQ, Dynamics, FX-Sends, Bus-Sends, Delay, Pegel, Panorama, Safe-Einstellungen und so weiter im Überblick und können auch schnell eine Funktion ein- und ausschalten.

GEQ für Busse

Für die Busse Mix 1 bis 6 und Stereo steht jeweils ein grafischer EQ mit 31 Bändern zur Verfügung. Jedes der Terzbänder lässt sich in einem Gain-Bereich von ±15 dB einstellen. Sehr schön ist die Fader-Assign-Funktion, die das Einstellen der Anhebung oder Absenkung der einzelnen EQ-Bänder über die Kanal-Fader erlaubt.

Output Patch

Wie die Eingangskanäle, lassen sich natürlich auch die Ausgänge patchen. Dazu weisen wir den Omni-Outs auf der Rückseite des Pults entsprechende Busse zu. Bei Modellen mit Dante stehen hier auch die Dante-Ausgänge zur Auswahl.

Send From

Diese Seite zeigt übersichtlich die einzelnen Send-Einstellungen der Eingangskanäle nebeneinander an und ob der betreffende Signalabgriff Pre- oder Post-Fader erfolgt. Natürlich lassen sich die Send-Pegel und der Abgriff hier auch einstellen.

Es gibt noch einige weitere Seiten, zum Beispiel für die Preset-Bibliothek. Doch im Wesentlichen umfassen die beschriebenen Seiten alle Funktionen eines Kanalzugs. Insgesamt erfindet Yamaha hier das Rad nicht neu. Viele Bildschirmseiten kamen mir auf Anhieb bekannt vor. Eine kurze Recherche in meinen Testberichten zeigt auch schnell, warum: Die Menüs von Yamaha DM3 und der Yamaha TF-Serie unterscheiden sich kaum voneinander. Yamaha betreibt wie andere Hersteller auch hier eine geschickte Zweitverwertung. Und auch wer die größeren Pulte der Yamaha DM7-Reihe kennt, muss nicht lange suchen.

DAW-Steuerung

Ein wichtiger Aspekt für viele Käufer von Digitalpulten ist die DAW-Steuerung. Das hat pragmatische Gründe: Wer sich für ein Digitalpult für sein Studio entscheidet, hat in der Regel nicht noch den Platz für einen oder mehrere DAW-Controller mit Motor-Fadern und vielen Encodern. Doch auch für den Live-Einsatz ist eine DAW-Steuerung interessant. So werden in Theatern nicht selten Geräusche oder Musik von einer DAW eingespielt oder mittels spezialisierter Software, die sich per DAW Controller steuern lässt.

Das Yamaha DM3 Digitalpult bringt eine DAW-Steuerung gleicht mit. Dort findet man dann zum Beispiel die üblichen Laufwerksfunktionen, Funktionen zum Schreiben der Mischpultautomation, den Timecode, Record-Arm und mehr.

Um die DAW-Steuerung zu nutzen, muss der USB-MIDI-Port 2 verwendet werden. Port 1 wird für das Steuern von Fadern, Scenes und Mutes verwendet. Genutzt wird das Mackie/HUI-Protokoll, das dann in der DAW entsprechend eingebunden werden muss.

Stereo-Recorder

Für den Live-Betrieb ist der Stereo-Recorder interessant. Das Yamaha DM3 kann ein Stereosignal auf einen USB-Stick schreiben. Die Quelle ist dabei frei wählbar. Aufgezeichnet wird im MP3-Format (bis 320 kBit/s) oder als WAV (bis 96 kHz, 24 Bit). Interessant ist es, beispielsweise die Matrix-Busse für die Aufnahme zu verwenden, um so einen getrennten Mix für das Recording herzustellen. Auch die Kanäle für die Wiedergabe lassen sich frei bestimmen.

DM3-Editor

Mit der Software DM3-Editor ist es möglich, das Pult komplett offline mit einem Computer zu konfigurieren oder online damit zu bedienen. So lassen sich z. B. Routings und Kanalbelegungen bequem zu Hause vorbereiten und dann im Anschluss ins Pult übertragen. Auf der Bühne stellt die Software ein weiteres Tool zur Bedienung des Yamaha DM3 dar. Das Layout der Software ist dabei dem Pult-Layout nicht unähnlich. Die Dateiübertragung ins Yamaha DM3 Digitalpult kann entweder per USB-Stick oder durch das Anschließen des Computers mit dem DM3-Editor ans Mischpult erfolgen.

DM3-Editor ist für Mac und Windows 10/11 erhältlich. Eine Version für Linux gibt es nicht.

DM3 StageMix

DM3 StageMix ermöglicht es Tontechnikern, das Yamaha DM3 Digitalpult von einem Apple iPad aus zu steuern. Dazu wird ein Router mit dem Ethernet-Port des Yamaha DM3 verbunden. Sobald die Verbindung zwischen iPad und DM3 hergestellt ist, kann man das Pult komplett vom Tablet aus bedienen. Die App sieht dabei den Screens am Pult sehr ähnlich. Eine längere Einarbeitung ist nicht erforderlich. Schön ist, dass sogar der Recorder vom iPad aus bedient werden kann, sodass Einspieler vom USB Stick möglich werden. Auch der Szenenwechsel klappt problemlos.

Bis zu drei Devices können gleichzeitig mit dem Mischpult verbunden sein. Das können zum Beispiel drei iPads sein oder auch ein Computer mit DM3-Editor und zwei Tablets mit DM3 StageMix.

Eine Unterstützung der Yamaha DM3-Serie durch die ProVisionaire Control Panels ist ebenfalls möglich und gestattet dann eine freie Konfiguration der Steuer-Software für Festinstallationen. Auch das OSC-Protokoll (Ethernet) und MIDI (USB) ermöglichen den Zugriff auf die Funktionen des Yamaha DM3, sodass weitere Applikationen, wie zum Beispiel die App MixingStation, Anpassungen für das Pult erhalten können und somit eine Alternative zu den Yamaha Apps darstellen.

Individuelle Monitormixe lassen sich mit Yamaha MonitorMix für iOS und Android Smartphones erstellen.

Yamaha VST Rack Plug-in Host

Mit der Software Yamaha VST Rack wird ein leistungsfähiger Plug-in Host für das Yamaha DM3 Digitalpult mitgeliefert, der die Benutzung externer VST-Plug-ins mit dem Mischpult ermöglicht. Leider unterstützt die Yamaha DM3-Serie aktuell nur Send/Return-Plug-ins. Inserts werden noch nicht unterstützt.

Praxis

Grundsätzliche Bedienung des Yamaha DM3

Die wichtigsten Bedienelemente sind der 9“-Touch-Screen und der Touch & Turn-Encoder. Letzterer ist perfekt für Feineinstellungen und die Werteeingabe geeignet, während das Touch-Display die schnelle Anwahl von Parametern ermöglicht. Doch auch über das Touch-Display lassen sich schnell Änderungen durchführen, insbesondere wenn es um Einstellungen des EQs oder Kompressors etc. geht. Das Yamaha DM3 Touch-Display „versteht“ nämlich Pinch-Gesten, mit denen sich beispielsweise der Q-Faktor eines EQ-Bands verändern lässt.

Möchte man schnell auf den Hauptbildschirm (Home) zurück, geht das schnell über den dedizierten Home-Button auf der Mischpultoberfläche oder aber durch das Drücken des Home-Icons auf dem Touch-Screen. Mehrmaliges Drücken des Home-Buttons wechselt durch die einzelnen Übersichtsseiten.

Yamaha hat in zahlreiche Produkte eine 1-Knob-Bedienung integriert, zum Beispiel in die Mischpulte der TF-Serie. Auch das Yamaha DM3 Digitalpult kann über den Touch & Turn-Encoder eine solche 1-Knob-Bedienung ermöglichen, wenn man den 1-Knob-Modus einschaltet. In diesem Fall werden mehrere Parameter gleichzeitig beim Drehen des Reglers verändert. Mögliche Anwendungsgebiete wären der Kompressor oder auch der EQ. Gerade dann, wenn es mal schnell gehen muss, zum Beispiel beim Soundcheck vor einem Konzert, bekommt man mit dem 1-Knob-Modus einen schnellen Ausgangsmix, den man dann anschließend weiter verfeinern kann, nachdem der 1-Knob-Modus wieder ausgeschaltet wurde.

Wie bereits erwähnt, besitzt das Mischpult hinsichtlich des GUI viele Parallelen zum Yamaha TF-1 und auch zu den größeren DM-Pulten wie dem DM7. Das macht auch für Dienstleister, die sonst mit den Pulten der DM7-Klasse unterwegs sind, das Yamaha DM3 Digitalpult interessant. Für die Mitarbeiter ist keine lange Einarbeitungszeit notwendig und auch für den Dry-Hire-Verleih ist das Pult geeignet, da es leicht zu durchschauen und zu bedienen ist.

Die Arbeit mit dem Touch-Display, dem Touch & Turn-Regler sowie den User-Defined-Keys geht sehr schnell und ist intuitiv. Hat man sich an die Benutzeroberfläche einmal gewöhnt, lässt sich das Mischpult mit einem erstaunlichen Tempo bedienen.

Etwas ungewöhnlich ist zunächst, dass das Yamaha DM3 keine Scribble-Strips für die Kanalzüge besitzt. Da allerdings die Funktion vom Touch-Screen übernommen wird, der sich über die komplette Fader-Breite erstreckt, ist das gar nicht zwingend notwendig. Natürlich werden manche Techniker trotzdem Scribble-Strips vermissen, wenn sie gewohnt sind, diese Anzeigen direkt oberhalb der Fader zu haben. Ich selbst habe das Fehlen jedoch erst beim Vergleich mit dem Yamaha TF-1 bemerkt.

Das angewinkelte Display lässt sich sehr gut ablesen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte allerdings aufgrund der Spiegelungen vermieden werden. Gut ist jedenfalls, dass man sich im Sitzen vor dem Pult nicht erst weit nach vorne lehnen muss, um auf dem Display etwas zu erkennen oder das Pult zu bedienen.

Was mir im Vergleich zur Konkurrenz sehr gut gefällt, ist das Routing. Gerade Einsteiger verlieren sich zum Beispiel beim Behringer X32 sehr schnell in den vielen Routing-Möglichkeiten und Fragen zum Routing gehören in den diversen X32 User-Groups zum Alltag. Beim Yamaha DM3 ist das selbsterklärend und viel falsch machen kann der Anwender hier nicht.

Qualität

Die Verarbeitungsqualität ist wie bei Yamaha üblich hervorragend. Auch die Klangqualität und Effektqualität sind gut. Die Effekte liefern seit Jahr und Tag das, was man von Yamaha kennt: SPX-Qualität. Mit den Effekten lässt sich live gut arbeiten. Als Hintergrundeffekt im Studiobetrieb sind sie auch vollkommen in Ordnung, werden dort aber eher durch Plug-ins ersetzt werden.

Dante oder nicht?

Nun ist Dante bei Yamaha die Schnittstelle der Wahl, wenn es um das Einbinden des Mischpults in ein digitales Netzwerk oder den Anschluss einer digitalen Stagebox geht. Das deutlich günstigere Yamaha DM3 Standard besitzt leider bis auf USB überhaupt keine digitale Schnittstelle. Rein und raus geht es leider nur über die analogen Ein- und Ausgänge sowie USB. Der Aufpreis von 500,- Euro für Dante ist schon extrem happig. Hinzu kommt dann noch der Preis für die Yamaha Tio 1608-D2 Stagebox, der bei satten 1.698,- Euro und damit nur 200,- Euro unterhalb des Preises des Yamaha DM3 Standard liegt.

Der Gesamtpreis für die Dante-Funktionalität plus passender Yamaha Stagebox beträgt also 2.198,- Euro (500,- Euro Preisdifferenz für Dante plus 1.698,- Euro für die Tio 1608-D2 Stagebox). Ein kleines Bühnen-Setup mit digitaler Stagebox kostet dann also 4.097,- Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Dante-Version ist also nicht gerade berauschend.

Günstigerer Lösungsansatz: Yamaha DM3 Standard mit Fernsteuerung

Eine deutlich bessere Möglichkeit ist es deshalb, das Yamaha DM3 Standard zu kaufen und, möchte man kein analoges Multicore nutzen, das Pult auf die Bühne zu stellen. Der Zugriff auf das Mischpult erfolgt dann per Computer mit DM3-Edit und DM3 StageMix. Möchte man Motor-Fader für den Mix, lässt sich das leicht mit einem beliebigen DAW-Controller bewerkstelligen, wenn man zum Beispiel eine Controller-Software wie Mixing Station nutzt, die wiederum eine Verbindung zu günstigen DAW-Controllern wie dem Behringer X-Touch ermöglicht. Auch in diesem Fall läuft dann ein einzelnes Netzwerkkabel zur Bühne, das allerdings keinerlei Audiodaten überträgt, sondern lediglich Steuerdaten. Einen Test zu dev-core Mixing Station findest du hier.

Alternativen

Auf dem Digitalpultmarkt drängen sich in der Preisklasse bis 3.500,- Euro zahlreiche Kandidaten verschiedener Hersteller. Aus diesem Grund muss ein Vergleich stattfinden, der in diesem Fall zwar preislich und hinsichtlich der Funktionsvielfalt leicht fällt, in einem einzelnen Punkt aber direkt sämtliche Konkurrenten in einem ähnlichen Preissegment mit einem Schlag disqualifiziert. Schauen wir uns das mal genauer an.

Yamaha TF-1

Eine Alternative zum Yamaha DM3 kommt aus eigenem Hause und ist das Yamaha TF-1. Das Yamaha TF-1 bietet mehr Ausgänge und kann mit einer Dante-Karte erweitert werden. Man muss sich hier also nicht von vorne herein festlegen, ob man Dante benötigt oder eben nicht. Das Yamaha TF-1 besitzt DCAs, die das Yamaha DM3 nicht hat. Die maximale Samplingrate ist aber auf 48 kHz begrenzt. Es gibt acht FX-Prozessoren und bis zu 20 Aux-Wege. Mit Dante sind bis zu 40 Kanäle möglich. Mit dem Yamaha TF-1 lassen sich also deutlich größere Veranstaltungen betreuen. Das viel höhere Gewicht und der doch sehr viel höhere Preis sind aber deutliche Nachteile. Außerdem bewegt man sich hier preislich bereits auf dem Niveau eines Behringer Wing, der alle der im folgenden genannten Kandidaten funktional deutlich übertrifft, allerdings auch auf 48 kHz Samplingrate begrenzt ist.

Behringer X32 Producer/Compact

Die beiden größten Konkurrenten stammen aus dem Hause Behringer und kommen selbstverständlich aus der X32-Serie. Trotz des mittlerweile hohen Alters hat hinsichtlich der Kanalzahl, der Anzahl der Busse, der Effekte, der Recording-Möglichkeiten, der Erweiterbarkeit und der Vielzahl an digitalen Schnittstellen (fest verbaut wie optional) und vor allem preislich keines der beiden Yamaha DM3-Pulte eine Chance gegen die Behringer Pulte. Nachteile des X32 sind das im Vergleich winzige Display ohne Touch-Funktion sowie die geringere Samplingrate von nur 48 kHz. Dafür gibt es mit P16 und Ultranet-Personal-Monitoring und mit der X-Live-Card sogar integriertes SD-Card-Recording von bis zu 32 Spuren. Dante und Madi sind optional möglich.

Midas M32R Live

Wer die Funktionsvielfalt eines Behringer X32, gepaart mit besseren Vorverstärkern und einer besseren Verarbeitung, möchte, greift zum Midas M32R und liegt damit preislich immer noch 100,- Euro unterhalb des Yamaha DM3. Auch hier muss allerdings auf 96 kHz verzichtet werden.

Allen & Heath Qu-16 Chrome

Preislich gleichauf mit dem Yamaha DM3 liegt das Allen & Heath Qu-16 Chrome. Vier FX-Prozessoren, 16 analoge Eingänge, 22 maximale Kanäle, 17 Motor-Fader, digitale Stagebox-Anbindung für hauseigene Stageboxen, Multitrack-Recording, Direct-to-Disc-USB-Recording von 18 Spuren, USB-to-Host und mehr zeichnen das Pult aus, das auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Auch hier ist erneut bei 48 kHz Schluss und ein Touch-Display gibt es auch nicht. Wer 96 kHz und noch mehr Funktionen und Flexibilität möchte, muss sehr viel mehr ausgeben und zum Allen & Heath SQ5 greifen.

PreSonus StudioLive 32SC

Ähnlich wie das X32 Compact oder Midas M32R ist auch das PreSonus StudioLive 32SC ein mehr als ernstzunehmender Konkurrent für das Yamaha DM3. Doppelte Kanalzahl, erheblich mehr Busse, mehr Fader, mehr Effekte, AVB-Netzwerk, Aufnahme von 34 Spuren direkt auf SD-Card und vieles mehr zeichnen das Pult aus. Preislich liegt es mit 2.319,- Euro leicht unterhalb des Preises für ein Yamaha DM3. Doch auch hier verzichtet man auf das große 9“-Touch-Display und 96 kHz Samplingrate.

Abschließend betrachtet lässt sich festhalten, dass das Yamaha DM3 (Standard) ein Alleinstellungsmerkmal hat, das die Konkurrenz in dieser Preisklasse einfach nicht besitzt: 96 kHz Sampling-Rate. Was vielleicht den Live-Anwender nicht interessiert, ist für die Studioanwendung ungleich wichtiger. Und auch in einem weiteren Punkt siegt das Yamaha DM3 Digitalpult: Größe und Gewicht.