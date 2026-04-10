Yamahas neue PA-Serie: Mehr Druck und mehr Features

Yamaha stellt mit den Serien DXR mk3 und DXS mk3 die nächste Generation seiner aktiven PA-Lautsprecher und Subwoofer vor und spricht damit Anwender aus den Bereichen Live, DJ, Verleih und Installation an. Im Mittelpunkt stehen vor allem mehr Leistung und zusätzliche praktische Funktionen, die den Live-Einsatz deutlich erweitern sollen.

Lautsprecher Yamaha DXR mk3

Mit den Modellen DXR10 mk3, DXR12 mk3 und DXR15 mk3 überarbeitet Yamaha seine aktiven Fullrange-Lautsprecher in wesentlichen Punkten. Die neue Generation arbeitet mit einer DSP-Engine auf 96-kHz-Basis und nutzt weiterhin das bekannte und herstellereigene FIR-X Tuning. Yamaha verspricht dadurch ein verbessertes Phasenverhalten und eine präzisere Wiedergabe, vor allem bei Sprache und dynamischen Sounds.

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AUTO V/H POSITION-Funktion

Besonders interessant ist die neue AUTO V/H POSITION-Funktion. Ein integrierter Sensor erkennt automatisch, ob der Lautsprecher senkrecht als PA-System oder waagerecht als Monitor betrieben wird. Je nach Position wird die interne Abstimmung entsprechend angepasst, was vor allem im Alltag eine sinnvolle Hilfe ist, weil man nicht bei jedem Umbau in die Einstellungen eingreifen muss. So werden im Modus FOH/MAIN beispielsweise die Höhen und Bässe etwas mehr betont, während der Bassbereich im MONITOR-Modus deutlich abgesenkt wird, um für eine gute Verständlichkeit auf der Bühne zu sorgen.

Intelligenter Feedback-Suppressor

Neu an Bord ist außerdem ein intelligenter Feedback-Suppressor mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten: Der Dynamic Mode ist für Anwendungen mit Handmikrofonen gedacht und greift in Echtzeit ein, sobald ungewollte Rückkopplungen auftreten. Der Fixed Mode richtet sich eher an feste Mikrofonpositionen und unterdrückt durchgehend die problematische Frequenzen. Gerade bei kleineren Veranstaltungen oder in Proberäumen dürfte das nützlich ein.

Drive Motion Calibration

Mit der sogenannten Drive Motion Calibration wirkt Yamaha auf das Verhalten des Tieftöner im Lautsprecher ein, indem die Bewegung des Woofers in einer Echtzeitkorrektur überwacht und beeinflusst wird. So soll der Bass auch bei hoher Beanspruchung kontrolliert und ohne Verzerrungen wiedergegeben werden.

Control-App D-Remote

Ergänzt wird das Ganze durch die App „D-Remote“, über die sich verschiedene Parameter wie Equalizer, Delay, Pegel und Presets per Fernzugriff steuern lassen. Auch Statusinformationen wie Temperatur, die Limiter-Anzeige oder mögliche Fehlermeldungen können hier abgerufen werden.

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Subwoofer Yamaha DXS mk3

Auch die Subwoofer-Reihe wurde überarbeitet. Zur neuen Serie gehören nun der DXS12 mk3, der DXS15 mk3 und der DXS18 mk3.

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D-XSUB Bass-Signalverarbeitung

Ein zentrales Element der Serie ist die D-XSUB Bass-Signalverarbeitung, die verschiedene Abstimmungen zur Verfügung stellt, mit denen sich das Verhalten der Subwoofer an die jeweilige Anwendung anpassen lässt. Das ist vor allem dann interessant, wenn ein System nicht nur für eine einzige Aufgabe genutzt wird, sondern beispielsweise zwischen Konzert-Anwendung, DJ-Einsatz und Konferenzbetrieb wechseln soll.

Cardioid-Modus

Für den Live-Betrieb besonders spannend ist der Cardioid-Modus, dank dem die Bassabstrahlung nach hinten reduziert wird. Auf großen Bühnen ist der Cardioid-Betrieb von Subwoofern schon längst Standard, aber auch bei kleineren Bühnen und in akustisch schwierigen Räumen kann der Modus sehr hilfreich sein. Davon profitieren sowohl die Musiker auf der Bühne, als auch der Techniker, der den Bass im Publikumsbereich besser kontrollieren möchten.

Control-App D-Remote

Auch die Subwoofer können über die D-Remote Control-App gesteuert und überwacht werden. Gerade bei größeren Kombinationen aus Tops und Subwoofern ist das eine praktische Ergänzung, weil wichtige Einstellungen nicht direkt am einzelnen Gerät vorgenommen werden müssen.

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Yamaha DXR mk3 und DXS mk3 mit moderner Ausstattung

Mit den neuen Serien DXR mk3 und DXS mk3 entwickelt Yamaha seine bekannte PA-Linie konsequent weiter. Vor allem die zeitgemäßen Funktionen wie beispielsweise AUTO V/H POSITION, der intelligente Feedback-Suppressor und der interne Cardioid-Modus zeigen, dass es sich bei den neuen Produkten nicht nur um eine kleine Überarbeitung der Modellreihe handelt. Vielmehr wurde an vielen Punkten nachgebessert, die im täglichen Einsatz eine große Rolle spielen und auch für kleinere Anwendungen nützlich sind.

Für Bands, DJs, Verleiher und Installationsfirmen dürften die neuen Serien deshalb besonders interessant sein. Mehr Informationen sind auf der Produktseite von Yamaha zu finden. Informationen zu den Verkaufspreisen folgen sicher in Kürze.